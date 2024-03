Da tempo, complice l’ascesa dell’impatto di #BookTok, dagli Usa all’Europa (Italia inclusa), dati di vendita alla mano nel mondo del libro si parla del boom del genere romance.

Non a caso, di anno in anno cresce la rilevanza assunta dal Festival del romance italiano, la cui edizione 2024 si terrà a Milano sabato 16 marzo dalle ore 10 alle ore 19 al Mediolanum Forum di Assago.

La kermesse, la cui prima edizione si è tenuta nel 2019, come abbiamo raccontato nel nostro reportage dedicato all’edizione 2023, è diversa da altre fiere e festival editoriali, per format e pubblico. A idearla e organizzarla, Lidia Ottelli e la sua L.O. Agency, in collaborazione con l’agenzia di eventi Kinetic Vibe.

Tra le autrici protagoniste dell’edizione 2024 del Festival, nomi amatissimi come Erin Doom, Carrie Leighton, Rokia, A.J. Foster, Hellen Ligios, Rita Nardi, Francesca Ventura, Lisina Coney, L.F. Koraline, Olivia Hayle, Mary Lin, Bianca Ferrari, Valentina Ferraro e Marilena Barbagallo (qui l’elenco completo, anche delle case editrici coinvolte). Tra gli editori protagonisti, Mondadori, Sperling & Kupfer, Newton Compton, HarperCollins/Harmony, Magazzini Salani, DEAgostini, Giunti e Garzanti. Non manca il mondo del self-publishing, come pure i gadget per il pubblico (ricordiamo che il biglietto costa 30 euro ma, come spiegato sul sito, il festival è già sold out da settimane, a conferma del suo successo, e si attendono 2mila presenze).

Come ben sanno lettrici (in netta maggioranza) e lettori appassionati del genere, tra l’altro, più che di romance è necessario parlare di sottogeneri del romance (che sono davvero numerosi, come spieghiamo in questa guida, in cui si parla, tra l’altro, di romantasy, paranormal romance, dark romance e diverse anche sfumature del genere narrativo protagonista di questi anni): di certo, il Festival ha il merito di mostrare cos’è diventato oggi il mondo del romance anche nel nostro Paese (anche se ancora sono presenti dei pregiudizi, in particolare da parte dei lettori uomini) …