Rizzoli affida una collana alla bootoker Megi Bulla (La Biblioteca di Daphne): “Polemica miope, scelta per la sua competenza”

“Nel primo anno le uscite saranno quattro, si tratta di fantasy e romantasy internazionali”. Enrico Racca, Direttore Editoriale della Business Unit Ragazzi Mondadori, parla con ilLibraio.it della nuova collana che Rizzoli ha affidato a Megi Bulla, la più nota booktoker italiana, conosciuta per il profilo “La biblioteca di Daphne”: “L’abbiamo scelta per la sua competenza e autorevolezza, certo consapevoli anche della sua community. Su di lei una polemica miope…” – I particolari

Dell’impatto di #BookTok moltissimo negli ultimi anni abbiamo scritto su ilLibraio.it. A conferma dell’importanza che TikTok, la piattaforma di video sharing cinese, ha anche in Italia per le case editrici, la Rizzoli ha deciso di affidare una nuova collana a Megi Bulla, la più nota booktoker italiana, conosciuta per il profilo “La biblioteca di Daphne” (qui l’intervista che Bulla ci ha concesso nel 2022, in cui la creator ha raccontato la sua storia, e qui un significativo articolo che ha scritto per il nostro sito, dal titolo “Noi ‘lettori di serie B’ dobbiamo smetterla di giustificarci“).

La collana in questione, come ha annunciato la stessa content creator (che per il marchio Fabbri ha pubblicato il libro per bambini Milena – Insegnami la felicità), si chiamerà proprio “La biblioteca di Daphne“. Su Instagram Megi Bulla ha anticipato con queste parole la novità: “A luglio 2023 mi viene chiesto se ci sono titoli che vorrei portare in Italia. Nella mia ingenuità dico sì, ce ne sono diversi. ‘Bene. Vuoi curarli tu? Con un tuo marchio, con la tua passione‘. Come ve lo spiego l’attimo esatto in cui l’aria ha lasciato i miei polmoni, il momento preciso in cui ho compreso cosa mi stessero proponendo, la fiducia che mi stavano dando. Segue entusiasmo, incertezza e paura di deludere, determinazione e tanti tanti titoli, valutazioni e letture, un team eccezionale, riunioni e briefing carichi dell’energia che contraddistingue tutte le cose nuove”.

Non sono mancati i complimenti come pure i commenti critici, di chi fa notare che Bulla non ha alle spalle studi editoriali o esperienza in case editrici.

ilLibraio.it ne ha parlato con Enrico Racca, Direttore Editoriale della Business Unit Ragazzi Mondadori, a cui per prima cosa chiediamo maggiori dettagli sul progetto editoriale: “Il 5 febbraio sarà la stessa Megi ad annunciare le uscite previste. Posso anticipare che nel 2024 saranno quattro, due a fine aprile e due a metà ottobre. Si tratta di fantasy e romantasy internazionali, che saranno proposti da Rizzoli Ragazzi”. Quanto al pubblico, “visti i generi coinvolti, è piuttosto vasto, a partire dalle lettrici pre-adolescenti, fino agli adulti”.

A Racca domandiamo poi delle critiche arrivate: “Si tratta di una polemica miope, quando si parla di fantasy e romantasy è tra le divulgatrici più competenti. Ci tengo quindi a precisare che l’abbiamo scelta per la sua autorevolezza, così come avviene per le curatrici e i curatori di qualsiasi collana di qualsiasi case editrice. Il lavoro del curatore, tra l’altro, non va certo a sostituire quello di chi in casa editrice lavora ai testi, non va a usurpare altri ruoli. Certo non posso negare che Megi abbia dalla sua anche la capacità di parlare a una community di lettrici e lettori ampia, che la seguono e stimano. Con lei, tra l’altro, abbiamo già avuto modo di lavorare in occasione della pubblicazione del suo primo libro da autrice”.

Al Direttore Editoriale della Business Unit Ragazzi Mondadori chiediamo infine dell’impatto che continua ad avere #BookTok, confermato dalla scelta del gruppo Mondadori di dare addirittura a una nuova collana il nome di una notissima booktoker: “TikTok ha un impatto che ormai nessuno può negare, in particolare quando ci riferiamo a determinati generi narrativi. Occupandomi di editoria per ragazzi, noto tra l’altro che sempre più creator si stanno specializzando nella divulgazione di libri per i più piccoli, e che, più in generale, propongono contenuti di qualità per bambine e bambini”.

