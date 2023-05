Storie di libraie e librai che ci mettono la faccia su TikTok (per raggiungere nuovi pubblici)

Dati di vendita alla mano, il fenomeno #BookTok non accenna ad arrestarsi. E dopo aver aperto pagine su social come Facebook e Instagram, ora libraie e librai italiani puntano anche sui contenuti della piattaforma. Mentre lettrici e lettori dedicano diversi video alle loro visite nelle librerie, da Nord a Sud – La tendenza (e alcune storie)

Dati di vendita alla mano, il fenomeno #BookTok anche in Italia continua ad avere un fortissimo impatto sul mondo del libro e della lettura.

Tra l’altro, nelle scorse settimane l’hashtag è entrato a far parte del vocabolario Treccani (selezionato tra i neologismi del 2023 insieme al suo derivato “BookToker”).

Da quest’anno, inoltre, TikTok è “official entertainment partner” del Salone del Libro di Torino, la cui 35esima edizione è in programma al Lingotto da giovedì 18 a lunedì 22 maggio. Per l’occasione, debutta al Salone il “BookClub italiano” promosso da TikTok, dedicato a Lewis Carroll e al tema di quest’anno, “attraverso lo specchio”.

E mentre crescono con costanza i numeri di hashtag come #BookTok (usato in tutto il mondo) e #BookTokItalia, va detto che la vasta community di TikTok non è animata solo da tantissime (e tanti) booktoker, da case editrici, da scrittrici e scrittori che hanno fatto il loro debutto sulla piattaforma, e da realtà come ilLibraio.it, che da ottobre 2022 ha un account dedicato.

Su TikTok, infatti, sempre più spesso ci si imbatte nei video di libraie e librai. Del resto, ormai da tempo le librerie grandi e piccole ospitano vetrine e banconi dedicati ai libri più amati su #BookTok (soprattutto romance, fantasy e young adult, ma anche classici e altre sorprendenti “riscoperte”).

Come scriveva Robinson di Repubblica qualche settimana fa, ad accumunare libraie e librai su TikTok c’è la passione per il mestiere. Allo stesso tempo, “la sfida è reinventarsi”, sfruttando ovviamente i social.

Va detto che da anni (da ben prima della pandemia, in cui questi processi hanno subito un’accelerazione) le librerie si sono dimostrate attive su social come Facebook e Instagram, e in molti casi sono riuscite a costruire affezionate comunità di lettrici e lettori e a raggiungere nuovi potenziali clienti.

Per questi negozi, già abili a muoversi nel mondo social, la novità degli ultimi tempi è dunque rappresentata da TikTok, in cui a dominare è il formato video, e dove i librai propongono “consigli di lettura, dietro le quinte per raccontare la quotidianità in libreria, interviste agli scrittori, ma anche sfide, giochi e gag divertenti”.

Tra le realtà più attive su TikTok troviamo @raccontati, “lo spazio dei librai”, con oltre 52mila follower (protagonista anche su Instagram). L’account vede unire le forze alcune librerie franchising Mondadori, tra Piemonte, Lombardia e Liguria. “Puntare su TikTok è stata una scelta dettata dai tempi: sempre più lettrici e lettori, infatti, venivano in libreria chiedendo alcuni titoli (La canzone di Achille, Il fabbricante di lacrime, Una vita come tante, solo per citarne alcuni) e noi non capivamo quale fosse l’origine di questa richiesta. ‘Dove ne hanno parlato?’, abbiamo iniziato a chiedere. E quando la risposta si è rivelata essere sempre la stessa – ovvero ‘su TikTok!’ – abbiamo capito che era una realtà non solo da conoscere, ma di cui dovevamo entrare a far parte, se volevamo capire che tipo di lettori e lettrici si stavano formando su questa piattaforma“, racconta a ilLibraio.it una delle libraie di @raccontati, Susanna della Libreria Biblos Mondadori di Gallarate, e aggiunge: “Su Instagram abbiamo un pubblico più ‘classico’: siamo noi libraie e librai a consigliare i nostri libri del cuore, gli autori consigliano i propri e la sfida è farlo in meno di un minuto. Inizialmente abbiamo cercato di fare la stessa cosa su TikTok, ma abbiamo visto che l’approccio non era quello corretto. Ci siamo quindi impegnati a capire quale fosse il modo migliore per parlare a un pubblico nuovo (e diverso) rispetto a quello con cui ci siamo sempre confrontati – più giovane e frizzante rispetto a quello di altre piattaforme social“. Quanto al format “sfida la libraia”, Susanna svela: “La sfida alla libraia è iniziata (in realtà) con la sfida al libraio… Poi Giovanni si è trovato in netta minoranza (rispetto a me e Isabella) e si è visto inglobato dall’hashtag #sfidalalibraia. È partito tutto per gioco: almeno una volta al giorno entra un cliente in negozio cercando un libro di cui non ricorda l’autore, il titolo e la trama, ma sa perfettamente com’è fatta la copertina. Inizialmente le domande ce le ponevamo tra noi librai, poi – a mano a mano – i ragazzi hanno iniziato a commentare sotto i video con i loro, di indovinelli. Così abbiamo iniziato a rispondere alle richieste. La maggior parte delle volte ci prendiamo, altre sbagliamo clamorosamente, ma è anche questa la parte divertente. Una new entry dei nostri format è #domenicafiltro: usiamo un effetto di TikTok per scegliere il libro, e poi cerchiamo di indovinare qual è. Con la scusa di indovinare i libri, poi, abbiamo anche aggiunto la parte dei nostri consigli”.

Fare rete, come avviene per le librerie di @raccontati, in questo settore non è certo una novità: nel febbraio di un anno fa avevamo scritto del debutto, su Instagram, del progetto “Staffetta Librai”, che riunisce una dozzina di librerie da Nord a Sud, e che è tutt’ora molto attivo.

Torniamo su TikTok. Il profilo ufficiale della catena di librerie della Mondadori, @mondadoristore, ha oltre 17mila follower, a cui vanno aggiunti quelli aperti dalle singole sedi, tra cui Padova, Grosseto e Livorno.

Sempre a proposito di catene, anche alcune librerie della rete di Ubik hanno aperto un profilo su TikTok (come @ubikmestre e @ubik.civitanova).

E arriviamo all’account di @libraccio_negozi, che ha oltre 30mila follower: proponendo anche libri usati, è tra i più amati dal giovane pubblico di TikTok. Carlotta Sanzogni, responsabile social e pr di Libraccio, a sua volta attiva su Instagram e TikTok, a ilLibraio.it spiega: “Nel 2022 ho proposto di strutturare strategicamente la comunicazione sul canale TikTok @libraccio_negozi, investendo personalmente tempo e risorse e mettendoci la faccia perché il brand presidiasse questo touchpoint fondamentale. Anche davanti ad alcune resistenze da parte di chi lo vedeva come un social di balletti e poco più, i risultati non hanno tardato ad arrivare, e per il 2023 l’azienda ha deciso di investire su TikTok un budget dedicato. Oggi possiamo dire di essere tra le prime realtà aziendali italiani del settore editoriale per engagement e utenti raggiunti su questo canale. In questo senso, il nostro percorso è solo all’inizio, il mondo online si muove in modo velocissimo e la sfida è restare al passo con i trend e le dinamiche di performance del canale che cambiano continuamente, il tutto senza sacrificare il tone of voice del Libraccio”.

Quanto alle librerie Giunti, @libreriegiuntialpunto viaggia verso gli 11mila follower: parliamo di un account animato da diversi (giovani) volti.

Invece non ha (ancora?) un profilo TikTok la catena Feltrinelli, anche se diversi video del #BookTok sono ambientati nei negozi della catena.

Dal canto suo, Veronica Tati, nota su TikTok come @nicabooks, lavora alla Feltrinelli della stazione di Firenze, e parla del suo mestiere su TikTok, oltre che su Instagram: “Cerco di far capire a chi ama il mondo dei libri come funziona al di là del bancone, come si dispongono i volumi sugli scaffali, come si fa a capire quante copie di un titolo ordinare…”, ha spiegato la libraia a Repubblica.

Arriva da Torino la bella storia di Marco Addonisio che, ritrovatosi disoccupato, con un divorzio alle spalle e una figlia da mantenere, ha avuto un’idea: comprare biblioteche in dismissione e aprire una libreria monoprezzo, di volumi usati (tra 1 e 5 euro). La figlia 15enne lo ha poi spinto ad aprirsi a TikTok, e l’impatto è stato notevole: @luenslibriusatitorino ha quasi 6mila follower.

Restando nel capoluogo piemontese, è presente su TikTok @libreriapontesulladora.

Tra le numerose librerie indipendenti che hanno aperto un profilo sulla piattaforma cinese c’è la milanese @libreria_esoterica, con ben 25mila follower (per chi non lo conoscesse, quello in Galleria Unione, nel cuore della città, è un luogo particolare, che offre diversi spunti per i video). Sempre riferendoci al capoluogo lombardo, su TikTok ci sono, tra le altre, la @libreriacentofiori e @libreriacovodellaladra.

Dalla Lombardia all’Emilia Romagna: @labottegadellinvisibile, account da quasi 10mila follower, è gestito da Agnese Senzani, libraia a Forlimpopoli, in provincia di Forlì-Cesena.

Spostiamoci a San Benedetto del Tronto, dov’è attivo il libraio Andrea Amadio (@libriconfragole), seguito da oltre 35mila follower. Nella sua “bio” promette: “Dimmi un tema e ti trovo un libro!”.

Scendendo più a Sud, sono presenti su #BookTok realtà come @libreriacolapesce (Messina) e Il pensiero meridiano (@libreriatropea), in Calabria.

Ma su #BookTok non ci sono solo i video proposti dai canali ufficiali di librai e libraie. Sono tanti, infatti, quelli prodotti da giovani (e non solo) lettrici e lettori che si recano in libreria: video della serie “vi porto in libreria” o “andiamo in libreria”, a conferma del fascino esercitato da questi luoghi anche tra le nuove generazioni.

A questo proposito, come del resto avviene su Instagram, una delle librerie più riprese è la veneziana Acqua alta, con un milione di visualizzazioni complessive (parliamo di una delle librerie più affascinanti al mondo, e infatti non mancano video in inglese). Anche la conduttrice Caterina Balivo, che da qualche settimane è attiva sull’app in veste di booktoker, ha dedicato un video al celebre negozio…