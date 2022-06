Una guida introduttiva al mondo dei booktoker italiani, e ai nomi da seguire per restare aggiornati sulle ultime uscite editoriali e sul mondo della lettura anche tramite TikTok, o per chi semplicemente voglia saperne di più. Ecco dunque una lista, che non pretende di essere esaustiva, dei booktoker e delle booktoker che più si sono fatte notare (finora) nel social del momento

TikTok è un social sempre più seguito e rilevante nel panorama dei media digitali, soprattutto nella vita delle generazioni più giovani.

Come successo già in passato con Youtube e Instagram, anche su TikTok la passione per i libri ha spopolato in fretta, e gli entusiasti di questo social hanno trovato modi nuovi per parlare di libri adattandosi al nuovo formato (i reel), al nuovo linguaggio (veloce, breve, e che si prende poco sul serio) e al nuovo pubblico, composto (per ora) prevalentemente da giovanissime e giovanissimi.

Sono nati così i booktoker e le booktoker che come già accaduto (e accade) con booktuber e bookstagrammer, condividono con i follower la propria passione, dando consigli di lettura, e influenzando di conseguenza le loro scelte di lettura (influenzando così le vendite, e riuscendo persino a far diventare bestseller libri editi tempo prima: abbiamo approfondito il fenomeno BookTok in questo articolo, che vi consigliamo perché ripercorre sin dall’inizio l’ascesa di questo social nel mondo dell’editoria libraria, e si sofferma anche sulle differenze con gli altri social, a partire da Instagram).

QUALE BOOKTOKER E QUALI BOOKTOKER SEGUIRE?

Chi seguire, quindi, nel caso si voglia rimanere aggiornati sulle novità editoriali anche tramite Tiktok?

Abbiamo raccolto alcuni nomi del panorama del BookTok italiano tra quelli che si sono fatti notare maggiormente in questo periodo. Questa lista, che non pretende di essere esaustiva, vuole essere uno spunto di introduzione al mondo dei booktoker, un mondo in continuo fermento e aggiornamento (sui social i cambiamenti sono veloci e repentini, e non stupirebbe se tra qualche mese ci fossero molti nuovi nomi nuovi da seguire).

Iniziamo, quindi, dagli account più popolari: tra le booktoker italiane più seguite e apprezzate, troviamo Megi Bulla (@labibliotecadidaphne, 187mila follower e ben 10 milioni di “mi piace”) e Valentina Ghetti (@book.addicted, che è anche un’insegnante e può contare su 87mila fedelissimi follower). A loro, ospiti di un affollatissimo incontro che abbiamo organizzato al Salone Internazionale del Libro di Torino lo scorso sabato 21 maggio, abbiamo anche dedicato quest’intervista.

Giusto due anni fa pubblicavamo un lungo speciale dedicato ai bookinfluencer e alle bookinfluencer da seguire, da YouTube a Instagram (e già allora si cominciava a citare la new entry TikTok). Ieri come oggi, le ragazze e le giovani donne sono in netta maggioranza anche su #BookTok.

Scorrendo video e profili, l’impressione è che le copertine (e dunque i generi letterari, tra fantasy e young adult) in cui ci si imbatte siano spesso le stesse. Non mancano siparietti comici, come pure i cosplayer e i video che finiscono con le lacrime provocate dalla lettura del romanzo di turno.

La maggior parte delle booktoker e dei booktoker, inoltre, ha anche un profilo Instagram (quasi sempre meno seguito di quello TikTok), e non pochi hanno pubblicato dei libri a loro volta.

Seguitissima (180mila follower) è la pagina di Martina Levato, @levv97, che ha iniziato a parlare delle sue letture durante il primo lockdown.

Non si può non citare il caso di @arianna_craviotto, che ha ben 556mila follower. Tra le sue passioni, la saga di Harry Potter e i personaggi Disney. Va anche aggiunto, però, che il suo profilo non è tutto dedicato ai libri.

Anche Ally (16 anni) e Aury (19), note come @allyeaury.channel e attive su YouTube, ai loro 194mila follower non parlano solamente dei libri amati. Stesso discorso per Jessica Matarrelli (@seriallyblonde, 85mila follower), che legge da quando aveva sei anni e che parla di libri e serie tv, ma anche di film, beauty e “cineturismo”.

@magsbook ha più di 84mila follower, è presente anche su Instagram, e il suo profilo TikTok ospita video dedicati a recensioni, consigli di lettura, challenge, unboxing, annotazioni e “pensieri di mezzanotte”.

Con oltre 85mila follower la pagina di Francesca (@lalibreriadifranci) si fa apprezzare per recensioni e “book haul”.

Cristina Chiperi (@cristinachiperi), tra le prime autrici a imporsi partendo da Wattpad, ha firmato, tra le altre, la serie di romanzi My dilemma is you e Starlight. Su TikTok ha un profilo che viaggia verso i 64mila follower, in cui i libri sono al centro (ogni tanto anche i suoi).

@giuliaaltafini (58mila follower) ammette: “I like books more than people”. Anche Rachele (@aasfreastheoceano) si rivolge a un pubblico di quasi 53mila follower. E c’è poi @thisisthenorth_book, per ora è seguita da 44mila follower.

Molti di questi profili sono nati nel corso dell’ultimo anno. Come ad esempio quello di Serena @ideserveabook (40mila follower) che, “nel dubbio”, legge.

Tra le pagine da segnalare, quella di @persaneilibri (oltre 36mila follower) e quella della 21enne Elisa Alfano: @leggoromance conta su circa 33mila follower, ama parlare di fantasy e (ovviamente) di romance.

@e_for_ema00, autrice e booktoker da oltre 31mila follower, si muove “tra Torino e Neverland”. Merita una citazione anche @saraisreading: sono oltre 30mila i follower della sua pagina di “consigli librosi” (principalmente young adult e fantasy). Lei ammette: “Sono lenta a leggere”.

Nella pagina di Federica, @sogno.libri, seguita da quasi 28mila follower, “fantasy, romance e divertimento regnano”.

Francesca (@francescadececchi, quasi 29mila follower) parla “di libri queer in mezzo al disagio”. Tra i suoi video più visti, quello dedicato al bellissimo Non mentirmi (Guanda) di Philippe Besson.

Difficile, come detto, non accorgersi della ricorrenza dei generi letterari (e dei format) nelle pagine di #BookTok: anche @unachiaraqualunquelol (circa 27mila follower), preferisce i fantasy e discorre, tra le altre cose, di “problemi da lettrice” e “meta-letture”. Dal canto suo @zackdaleo (oltre 27mila follower) si definisce “scrittore e custode di storie”.

In oltre 25mila seguono su TikTok i video di @thebookaholic_ (che ha anche un club del libro di Telegram): nel suo caso trovano ospitalità opere di narrativa e classici. Ovviamente c’è spazio anche per i fantasy (e anche qui i post-it colorati non mancano).

Carmelo, “un po’ intellettuale, un trash”, è conosciuto come @timidalibreriadelriccio e ha quasi 24mila follower, mentre in oltre 23mila seguono su TikTok @Laclizia: per Giulia “tutti siamo qualche pagina di un libro”.

@Booksbyelisa, “serial reader” da 23mila follower, è sempre pronta a offrire consigli: le sue letture sono spesso diverse da quelle che vanno per la maggiore su #BookTok, e non mancano opere letterarie contemporanee.

@arcadiapassions viaggia verso i 18mila follower, e si concentra sui fantasy. Stesso seguito per Giulia, nota come @boogiebookie, e per Eleonora, @eleobooktok.

Ci sono poi numerose pagine con un seguito per ora più limitato. Ne citiamo solo alcune (l’elenco completo sarebbe troppo lungo): da @libri_aestehic (14mila follower) a @readingxcam (sempre 14mila), passando per Mariella Ferrara, che cura il profilo @attorcigliata (circa 13mila follower) e che si definisce “femminista combina guai”. “Leggere mi ha salvato la vita”, confessa. Per la 19enne Chiara (@chia.reads, 13.500 follower), che divora fantasy e romance.

@antoniomininnibooks, giovanissimo, ha circa 13mila follower, e oltre che su TikTok e Instagram ha un canale Telegram: è un appassionato della collana fantasy Oscar Mondadori Vault.

Ancora fantasy (ma anche distopici, romance e ironia) per @thevoraciousreader_ (11mila follower). Seguito simile per Flaminia Galeoni: @Ladyadark si definisce “lettrice compulsiva” e “fata madrina degli emergenti”. Stesso genere letterario, il fantasy, quello apprezzato dalla 25enne Sara (@saraluna1997, oltre 5mila follower), come pure da Giorgia Nicolosi, @thevoraciousreader. @dariofedeli (quasi 10mila follower) si presenta come un sognatore. Per lui (che ha scritto, per bookabook, Choiceless, ambientato in futuro post-apocalittico) “le storie non sono mai abbastanza”.

Non può essere non citata poi “la vecchia guardia”, ovvero tutti quei profili che hanno già raggiunto vaste community su altri social (da Instagram a YouTube), e che ora sbarcano anche su TikTok. Tra questi, @missfiction (circa 3mila follower su TikTok, e quasi 19mila iscritti al canale YouTube) che “parla di libri, litiga con gente, scatta foto, coccola gatti e legge l’oroscopo”, e Chiara Cecilia Santamaria, conosciuta su Instagram (dove ha 82mila follower) come @machedavvero, mentre su TikTok è @boomfiction, il progetto (da 12mila follower) attraverso cui racconta libri e serie tv.

Le piattaforme sono senz’altro diverse, ed è inevitabile doversi adattare a nuovi formati e nuovi pubblici. Non è quindi detto che il passaggio al social cinese sia scontato. In ogni caso, viene comunque da chiedersi cosa faranno gli altri creator: li raggiungeranno presto?