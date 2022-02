La staffetta dei librai: un gruppo di lettura che unisce 12 librerie da Nord a Sud

In 300 hanno partecipato, da tutta Italia, al primo gruppo di lettura (su Zoom): alla scoperta dell’iniziativa di 12 librerie italiane, che hanno dato vita a “Staffetta Librai”

Come abbiamo raccontato in più occasioni, gli ultimi difficili due anni di pandemia hanno stimolato la creatività delle libraie e dei librai, protagonisti di nuove iniziative e di innovative forme di dialogo con la comunità dei lettori, online e in presenza.

Fa parte di queste novità anche il progetto Staffetta Librai, che vede la collaborazione (al momento) di 12 librerie italiane: dalla Libreria Volante di Lecco alla milanese Scatola Lilla di Cristina Di Canio, passando per la Ubik di Foggia, la Libreria Marco Polo di Venezia, il Pensiero Meridiano di Tropea e la catanese Vicolo Stretto. Senza dimenticare la libreria Controvento di Telese Terme, in Campania, la libreria della Crocetta di Torino, Le Notti Bianche di Vigevano, Libreria W. Meister Co. di San Daniele del Friuli e, sempre a Catania, Legatoria Prampolini. E ancora Nina, la libreria di Pietrasanta.

“Ogni mese vi racconteremo un’anteprima libresca in diretta Instagram e, a distanza di un mese, ci sarà il gruppo di lettura dedicato al titolo scelto in presenza dell’autore o dell’autrice”: questa, in sintesi, l’iniziativa, che si appoggia sulla piattaforma Zoom e sull’omonima pagina Facebook e Instagram: “Partecipare al gruppo di lettura con l’autore o autrice della nostra ‘staffetta’ è semplice: acquista una copia del libro da una delle librerie del progetto e riceverai il link di accesso all’incontro“, spiegano i promotori.

Partner del progetto è il servizio di consegne a domicilio a sostegno LibridaAsporto, nato non a caso durante il primo lockdown del 2020.

Come ha raccontato al blog Lipperatura (di Loredana Lipperini) Andrea Geloni della libreria Nina di Pietrasanta, “nel frattempo, c’è anche un gruppo Telegram dove gli iscritti possono scambiarsi impressioni di lettura e fare una specie di esperienza condivisa. La cosa è partita subito con grande collaborazione degli editori e degli autori, che intervengono anche sui canali social del progetto e collaborano con i librai alla gestione dei contenuti…”.

A gennaio 2022 il libro scelto per la prima staffetta (con circa 300 partecipanti) è stato Morsi (Bompiani) di Marco Peano, mentre la seconda è stata dedicata a Corpi minori (Mondadori) di Jonathan Bazzi; la terza al nuovo romanzo di Nadia Terranova, Trema la notte (Einaudi Stile Libero).