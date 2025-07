Per le librerie Mondadori tre novità a Roma: da via Tuscolana a Casal Palocco…

Dopo l’apertura dello scorso autunno del bookstore in Galleria Alberto Sordi, altre tre novità a Roma per Mondadori Store: dalla libreria (in franchising) in via Tuscolana, al bookstore del Centro commerciale Le Terrazze (nel quartiere Casal Palocco), fino all’inaugurazione del punto vendita nel centro commerciale RomaEst, dopo una ristrutturazione – I particolari

Tre novità legate alla rete di librerie di Mondadori Store e la presenza a Roma del network di negozi: alla libreria di via Tuscolana, la cui inaugurazione è prevista oggi, giovedì 3 luglio, si affiancano l’apertura del Mondadori Bookstore del Centro commerciale Le Terrazze nel quartiere Casal Palocco e l’inaugurazione del punto vendita del centro commerciale RomaEst, a seguito di una ristrutturazione.

“Dopo l’apertura dello scorso autunno del Bookstore in Galleria Alberto Sordi, prosegue dunque lo sviluppo del network di librerie Mondadori Store nella Capitale, sia attraverso i punti vendita in gestione diretta sia con quelli in franchising”, sottolinea Carmine Perna, Amministratore delegato di Mondadori Retail. Che aggiunge: “Grazie a queste nuove iniziative nella Capitale, portiamo avanti la nostra strategia di rendere sempre più accessibile la cultura anche con interventi di rinnovo degli spazi che ci consentono di offrire un’esperienza moderna e coinvolgente a un numero sempre più ampio di appassionati di lettura e intrattenimento”.

I nuovi Mondadori Bookstore

Il rinnovato Mondadori Bookstore di via Tuscolana si estende su una superficie di 300 metri quadrati con un catalogo di oltre 20mila titoli e un layout che offrirà ai clienti “spazi moderni e su misura”.

“Il Bookstore di via Tuscolana è diventato nel corso dei suoi 30 anni di attività non solo una libreria di quartiere, ma anche un luogo di incontro, di scambio culturale e di scoperta, un punto di aggregazione che ha accompagnato generazioni di lettori e appassionati contribuendo a rendere il quartiere un luogo vivo. La nostra libreria, dove abbiamo ospitato grandi scrittrici e scrittori, è diventata nel tempo uno dei principali riferimenti per gli eventi dedicati ai libri a Roma”, afferma Luca Russillo, affiliato Mondadori Store.

Per quanto riguarda il Mondadori Bookstore Centro commerciale Le Terrazze, la libreria rappresenta una novità per il quartiere Casal Palocco di Roma, con un’offerta di oltre 10mila titoli nei suoi spazi di 150 metri quadrati.

La presenza sul territorio romano di Mondadori Store si rinnova anche con la riapertura della libreria all’interno dello shopping center RomaEst. Uno spazio di 300 metri quadrati con 15mila titoli differenti e oltre 2500 articoli di cartoleria, giocattoli, gadget e giftbox.

I servizi delle tre librerie

I tre Mondadori Bookstore offrono un catalogo che spazia dai grandi classici ai bestseller, tra libri di narrativa, saggistica varia e internazionali. Una particolare attenzione è rivolta ai lettori più giovani con il format We are Junior, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose e il reparto Just Comics dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti. Ad ampliare l’offerta della libreria sono presenti anche aree dedicate ai #BookTok per le nuove generazioni di lettori, oltre a quelle riservate a cartoleria, giocattoli, gadget e giftbox.

Inoltre, i clienti potranno entrare in contatto con la libreria attraverso i servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo, ritirarlo in negozio o farselo spedire a casa, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli.