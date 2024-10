Librerie nel cuore di Roma: il nuovo Mondadori Store nella Galleria Alberto Sordi

Mondadori Bookstore, che può contare su oltre 500 negozi in Italia tra librerie dirette e punti vendita in franchising, inaugura un nuovo spazio, su tre piani, nel cuore di Roma, all’interno della Galleria Alberto Sordi. Carmine Perna (Ad di Mondadori Retail) parla di “una tappa fondamentale nel nostro percorso di espansione” – I particolari

Nel maggio 2022 si parlò non poco della chiusura della storica libreria Feltrinelli nella galleria Alberto Sordi di Roma, nel cuore di Roma. Circa due anni e mezzo dopo, sempre nella Galleria Alberto Sordi (ma in un’altra zona della Galleria), arriva una nuova libreria. Questa volta si tratta di un Mondadori Store. E gli obiettivi sono ambiziosi: “Garantire una presenza sul territorio sempre più capillare attraverso un nuovo format di libreria in linea con le tendenze e gli interessi di lettrici e lettori; mettere a disposizione di tutta la comunità un presidio socio-culturale dedicato al mondo del libro e dell’intrattenimento; arricchire l’esperienza in libreria puntando su innovazione e multicanalità”.

Mondadori Retail inaugura così, a pochi passi da Palazzo Chigi, un nuovo punto vendita (nel 2024 le nuove aperture sono state oltre 30, tra punti vendita in gestione diretta e in franchising). In totale, la rete di librerie della società del Gruppo Mondadori può oggi contare su oltre 500 bookstore (solo su Roma, sono presenti 6 librerie dirette e 17 punti vendita in franchising).

“Il nuovo Mondadori Bookstore di Roma rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di espansione del nostro network. Il nostro obiettivo è rafforzare ulteriormente il nostro ruolo di punto di riferimento nel settore attraverso la creazione di presidi socio-culturali diffusi in tutto il Paese, dalle grandi città ai più piccoli centri, per un pubblico il più vasto possibile”, specifica Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail. Che aggiunge: “Lettura e intrattenimento sono infatti per noi strumenti essenziali per favorire la condivisione e il confronto, capaci di promuovere il dialogo tra generazioni diverse. Il nuovo Mondadori Bookstore di Roma dimostra, inoltre, la nostra capacità di integrare in modo sistemico tutti i canali di vendita – librerie dirette, in franchising e online – e l’importanza del lavoro sinergico di tutte le persone del network. Questo approccio è stato determinante per raggiungere un risultato per noi particolarmente significativo, come l’apertura della nostra 50esima libreria di proprietà che celebriamo quindi oggi con particolare entusiasmo”.

Il nuovo Mondadori Bookstore

Il nuovo Mondadori Bookstore (che ha tra i partner Altavia per il concept della comunicazione e l’organizzazione dell’evento, Kallipigia Architetti – studio fondato da Elisa Innocenti e Giovanni Cipriani – per il progetto architettonico e l’allestimento, Res Contract S.r.l. come General Contractor e Mecad S.r.l. per gli arredi della libreria), è situato nella Navata Tritone della Galleria Alberto Sordi, di proprietà del Fondo Megas, sottoscritto al 100% da Fondazione Enasarco e gestito da Prelios SGR – società di gestione del risparmio del Gruppo Prelios – che nel 2023 ha avviato un progetto di riqualificazione e restyling, come sottolinea una nota.

La libreria offre un assortimento di 20mila titoli, dai classici alla narrativa contemporanea, e si estende su una superficie complessiva di 450 metri quadrati. Il format – si spiega nel comunicato – “rispetta il concept distintivo di Mondadori Store, in piena armonia con gli elementi architettonici della Galleria. L’ambiente, aperto e luminoso, si distribuisce su tre piani“, “coniugando moderno e antico”.

Il piano terra è dedicato alle novità del mondo del libro, dai bestseller al mondo di #BookTok, dai gialli ai romanzi e all’editoria locale, a cui si affianca un’area dedicata ai prodotti di cartolibreria. Il primo piano offre tutto il catalogo, dai classici della letteratura alla saggistica fino ai libri internazionali e agli ereader Kobo, e uno spazio dedicato agli eventi culturali.

Il piano interrato è rivolto alle generazioni più giovani e ospita We are Junior, il reparto dove anche i più piccoli possono trovare una proposta di libri, fiabe illustrate e giochi didattici, e lo spazio Just Comics, con una selezione di titoli per gli appassionati di fumetti e manga, supereroi e graphic novel, oltre a prodotti musicali come cd, vinili e K-pop. “Su ciascun piano della libreria, sono inoltre presenti schermi touch Trovalibro, in modo da facilitare l’esplorazione dei prodotti, e casse automatiche per semplificare l’esperienza d’acquisto”.

Eventi

Fin dai primi giorni successivi all’inaugurazione, la nuova libreria ospiterà un calendario di eventi, tra cui firmacopie e incontri con autrici e autori e personaggi del mondo dell’intrattenimento, al fine di coinvolgere attivamente lettrici e lettori e favorire il dialogo culturale, affermandosi come presidio socio-culturale per tutta la comunità.

Tra le presentazioni in programma: il 28 ottobre Sisters (Rizzoli) il primo libro di Paola e Chiara; il 30 ottobre Cambio vita cercasi (Garzanti) dell’autrice Francesca Safina; il 5 novembre Cento parole per raccontare una vita (Sperling & Kupfer) di RedCanzian; il 6 novembre è la volta di Claire Dee per il firmacopie del suo libro Beyond the surface (Sperling & Kupfer). Il calendario prosegue con ulteriori appuntamenti: l’11 novembre Il premierato non è di destra (De Agostini) dell’autore Nicola Drago, il 12 novembre Il sentiero dei dieci – Una storia tra Israele e Gaza (Piemme) di Davide Lerner e il 14 novembre con il firmacopie del nuovo libro di Iginio Massari, Giorni mesi anni di una vita intensa (Baldini & Castoldi). A concludere questa prima carrellata di eventi le seguenti presentazioni: il 22 novembre Il cielo su via Padova (Sperling & Kupfer) di Daria Colombo; il 26 novembre Bambino (Einaudi) dell’autore Marco Balzano in compagnia della relatrice Michela Ponzani e, infine, il 2 dicembre La malacarne (Einaudi) di Beatrice Salvioni.