Lo sciopero di libraie e librai della Feltrinelli nell’anno dell’anniversario

Alla base della protesta, indetta per lunedì 17 marzo dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UIltucs, “l’indisponibilità aziendale a definire il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale”. Coinvolti 1200 lavoratori della catena di Feltrinelli e Finlibri – I particolari

Mentre sono in corso per i festeggiamenti per i 70 anni della Feltrinelli, arriva una notizia che poco si lega al clima di festa: i sindacati (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs) hanno infatti confermano lo stato di mobilitazione e il pacchetto di 8 ore di sciopero, che riguarda le libraie e i librai della catena.

Come ricostruito dal Corriere della Sera, le trattative, “difficoltose”, vanno avanti ormai da molti mesi: “Poi, il 28 febbraio scorso le tre sigle hanno incontrato la direzione della catena di librerie per discutere nuovamente del rinnovo del contratto integrativo aziendale (Cia) applicato agli oltre 1.200 dipendenti di Feltrinelli e Finlibri”. Ma l’incontro, hanno fatto sapere i sindacati, “ha dato esito negativo”.

Per lo sciopero è stata scelta una data non casuale: lunedì 17 marzo, in contemporanea con la convention dei vertici aziendali del Gruppo Feltrinelli.

I sindacati parlano di “chiusura da parte dell’azienda rispetto alle richieste”, come ad esempio l’aumento del ticket-buono pasto (l’azienda ha proposto di dilazionare l’aumento in 3 anni, portandolo dagli attuali 6 euro a 7,50 entro il 2027). In generale, la trattativa sarebbe stata caratterizzata da un’alternanza di momenti di apertura con altri di stallo, con i primi a prevalere, sempre stando ai sindacati.

Tra i motivi di scontro, i dubbi legati al premio di risultato (“poco chiaro e non adeguatamente calibrato sull’impegno reale dei lavoratori”) e la richiesta da parte dei sindacati di abolire il salario di ingresso (attualmente, infatti, solo dopo 24 mesi libraie e librai neoassunti maturano alcuni diritti, come i premi di risultato, il ticket e le maggiorazioni domenicali aggiuntive).

“Nel 2025 Feltrinelli celebra il suo 70esimo anniversario, ma questa ricorrenza rischia di essere solo un’operazione di facciata se l’azienda continua a ignorare i diritti e le richieste di chi, ogni giorno, ne garantisce il funzionamento con il proprio lavoro. Non si può festeggiare la propria storia dimenticando chi la rende possibile. Non possiamo accettare che il confronto si trascini senza reali passi avanti, la mobilitazione prosegue dunque con una giornata di sciopero nazionale. L’auspicio è che Feltrinelli/Finlibri riveda la propria posizione e si renda disponibile a definire un accordo equo e dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori”, scrivono nella nota di oggi i sindacati.

Quanto al Gruppo Feltrinelli, sempre sul Corriere nei giorni scorsi si leggeva che “l’azienda ribadisce la sua disponibilità, al fine di risolvere le questioni ancora aperte”.