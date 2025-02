Feltrinelli compie 70 anni: il 10 febbraio, a Roma, la Giornata Gattopardesca, poi un tour di eventi anche all’estero

Al via il 10 febbraio, con la “Giornata Gattopardesca”, il programma di iniziative, progetti ed eventi per celebrare i 70 anni di storia di Feltrinelli. Un tour che coinvolgerà diverse città italiane ed estere. E in libreria arriva la collana celebrativa dei titoli più iconici della casa editrice “Per altri 70 anni di libri necessari”

Prende il via il 10 febbraio a Roma, con una Giornata Gattopardesca dedicata al capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa su cui Netflix rilascerà a marzo una serie TV (dal 5 marzo), il programma di iniziative e progetti speciali ideato da Feltrinelli per celebrare il settantesimo anniversario della sua storia.

“Una storia coraggiosa, propulsiva, iniziata in un pomeriggio del 1955, quando, in un caffè di via Manzoni a Milano, prendono forma la visionarietà e l’autonomia di pensiero di un editore totale, che da allora non ha mai smesso di esplorare, di evolversi, di innovare. In quel pomeriggio di settant’anni fa, con l’ambizione di ‘cambiare il mondo e combattere le ingiustizie con i libri’, nasce una casa editrice che oggi rappresenta una delle principali imprese indipendenti dell’industria della cultura. Un Gruppo che oggi ha raggiunto la dimensione di 122 librerie, tre siti di e-commerce, un polo formativo, simmetriche e molteplici attività in Spagna e un polo editoriale che conta 10 sigle, tra le quali, oltre a Feltrinelli, Marsilio, SEM, Crocetti e Gribaudo”, si spiega nella presentazione.

Il Gattopardo come simbolo di questo anniversario, dunque: il romanzo, pubblicato da Feltrinelli nel 1958, fa fin da subito parlare di sé per l’intricata storia che ne accompagna la pubblicazione. Dapprima il rifiuto di numerose case editrici, poi la morte improvvisa del suo autore che non ne conoscerà mai il successo. Un manoscritto che Feltrinelli sceglie di pubblicare nonostante le accuse del tempo: per alcuni è un titolo fascista, per altri passatista.

A Roma la Giornata Gattopardesca

La Giornata Gattopardesca segna l’avvio di un anno di celebrazioni dedicate alla storia di Feltrinelli: un’intera giornata tutta romana che si apre alle 10:30 con scuole in visita e un BookClub alla Libreria Feltrinelli Pio XI per l’incontro Un classico è per sempre. Viaggio nel Gattopardo e in altri libri intramontabili a cura dello scrittore Paolo Di Paolo, per proseguire nel pomeriggio, alle ore 16 nella Sala Squarzina del Teatro Argentina, con Abracabook, un book party aperto a tutti ispirato alla frase del principe di Salina “L’amore? Già, certo, l’amore…”, moderato da Annalisa Ambrosio e Scuola Holden.

Si prosegue alle 18 nella libreria Feltrinelli di Largo Torre Argentina con l’incontro L’avventura editoriale del Gattopardo, moderato da Paolo di Paolo e con gli interventi degli autori Martino Gozzi e Ruggero Cappuccio, dell’autrice Bernardina Rago, della Creative Producer della serie in onda dal 5 marzo Elettra Canovi e della Direttrice per le serie italiane Netflix Luisa Cotta Ramosino; a seguire, alle 19 un brindisi di saluto alla presenza del Presidente Carlo Feltrinelli. Conclude la giornata, alle 21, al Teatro Argentina, il debutto del monologo Il Gattopardo. Una storia incredibile di e con Francesco Piccolo, che il 15 aprile sarà anche a Palermo, al Teatro Biondo, poi a Torino il 19 maggio al Teatro Carignano e, infine, a Milano il 10 novembre al Piccolo Teatro.

Un tour in 10 tappe

Con la Giornata Gattopardesca, Roma è la prima data di un tour in dieci tappe nazionali e internazionali, a cui se ne aggiungono due internazionali speciali, che per tutto il 2025 porterà nelle librerie, nelle piazze e nei luoghi di cultura progetti, eventi, incontri e iniziative con autori e autrici, lettori e lettrici.

Un viaggio che da febbraio a dicembre attraverserà le città di Roma, Milano, Bologna, Palermo, Torino, Mantova, Firenze, Venezia e, all’estero, Francoforte, Barcellona e Guadalajara, incrociandosi anche con i più importanti appuntamenti letterari del Paese e del mondo, come la Bologna Children’s Book Fair, il Salone Internazionale di Torino, il Festivaletteratura di Mantova, Bookcity Milano, la Buchmesse di Francoforte e la Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara. “Ciascuna di queste tappe vede il coinvolgimento di tutte le componenti del Gruppo Feltrinelli: del Polo Contenuti, con tutte le sue sigle editoriali; delle librerie e delle piattaforme di e-commerce; del Polo Education, con il coinvolgimento anche della Scuola Holden; di PrimaEffe, della Fondazione Feltrinelli e dell’Associazione Il Razzismo è una brutta storia”, sottolinea la nota

Una collana per l’anniversario

Inoltre, in arrivo, in nuova veste ispirata alle origini e in tiratura limitata, i più celebri titoli della sua storica collana Universale Economica Feltrinelli, nata, come diceva Giangiacomo Feltrinelli, con l’intento di proporre “il meglio della nostra tradizione culturale e le opere più vive del presente”. La grafica della collana UE70 “riscopre il design delle origini e lo reinterpreta, per testimoniare un’avventura che è arrivata fino a oggi conservando la propria vocazione e proiettandola nel contemporaneo”.

I venticinque titoli più iconici della storia delle pubblicazioni Feltrinelli protagonisti della collana comprendono i classici del passato, come Il dottor Zivago di Boris Pasternak, L’opera al nero di Marguerite Yourcenar e La banalità del male di Hannah Arendt, e i grandi successi più recenti, tra cui Apeirogon di Colum McCann, È Oriente di Paolo Rumiz, Diario di Scuola di Daniel Pennac e Il mio anno di riposo e oblio di Ottessa Moshfegh.

UE70 è raccontata anche dalla campagna creativa che, a partire dal 10 febbraio, accompagna le iniziative del settantesimo anniversario all’interno delle librerie, nelle città del tour e sui canali digitali Feltrinelli. Le venticinque copertine, in primo piano, sono accostate al pay-off Per altri 70 anni di libri necessari. Una prima parte della collana celebrativa, composta da 12 titoli, sarà distribuita l’11 febbraio, per completarsi in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino a maggio, con la distribuzione dei rimanenti 13 titoli.

Il Premio Inge Feltrinelli

Fino all’8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, sono poi aperte le votazioni per la terza edizione del Premio Inge Feltrinelli. Raccontare il mondo, difendere i diritti a tema Libertà di Parole, che il prossimo 31 marzo, nella sede della Fondazione Feltrinelli e proprio nell’ambito delle iniziative per il settantesimo anniversario di Feltrinelli, vedrà salire sul palco le sue vincitrici in occasione della cerimonia di premiazione. Lettori e lettrici possono votare la propria preferenza per la categoria Kids e per l’opera di fiction e non fiction capace di raccontare la più potente storia di riscatto e di emancipazione.