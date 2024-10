“Il Gattopardo”: in arrivo su Netflix la serie tratta dal romanzo

Era il 1963 quando Luchino Visconti portò sul grande schermo Il Gattopardo, tratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. E ora, a poco più di sessant’anni di distanza, Netflix mostra le prime immagini della serie tv (prodotta da Indiana Production e Moonage Pictures) in sei puntate, che recupera questo grande classico della letteratura italiana.

La serie, che andrà in onda nel 2025, vedrà come protagonisti Kim Rossi Stuart nei panni del Principe di Salina, Benedetta Porcaroli in quelli di Concetta, mentre Deva Cassel sarà Angelica e Saul Nanni Tancredi. Un cast che, immancabilmente, dovrà confrontarsi con Burt Lancaster, Alain Delon e Claudia Cardinale, protagonisti nel film di Visconti.

Il Gattopardo (Feltrinelli) è uno dei romanzi che meglio raccontano le trasformazioni dell’Italia e della Sicilia del Risorgimento, e in particolare il passaggio dal Regno Borbonico al Regno d’Italia. Nel 1959, vince il Premio Strega, ritirato in quell’occasione da Giangiacomo Feltrinelli – Tomasi di Lampedusa era infatti morto nel ’57, prima di poter vedere la pubblicazione del suo libro – diventando poi un best-seller nella seconda metà del Novecento.

Come afferma Netflix in un comunicato, “la serie esplora con lo sguardo di oggi temi che si tramandano da secoli e sono universali: il potere, l’amore e il costo del progresso”. Ed è la pagina Instagram della nota piattaforma di streaming a mostrare la prima immagine ufficiale della serie.