Perché leggere oggi “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

La scrittrice Barbara Bellomo racconta Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1958 (da Leggere il mondo, la prima guida del progetto Il Libraio Scuola*)



Ho scoperto questo libro a quattordici anni, nella biblioteca di casa. Era un’estate calda, la scuola era finita e dovevo scegliere alcuni libri da portare in vacanza. Ho sfilato il romanzo dalla copertina gialla rigida e l’ho collocato nella pila dei libri possibili. Mi aveva incuriosito il titolo.

Mio padre ha visto la pila e mettendo la mano sul libro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa mi ha detto che dovevo assolutamente leggerlo. Subito dopo ha preso dalla libreria anche i Buddenbrook di Thomas Mann e I Viceré di Federico de Roberto, definendoli, con Il Gattopardo, tre letture imperdibili per una ragazza della mia età. Con il senno del poi io le definirei difficili per una quattordicenne, ma al tempo, ingenuamente, gli ho creduto. Sono così andata in vacanza con questi romanzi.

Due su tre mi spaventavano per il volume, ma leggere mi piaceva molto e il viaggio alle Eolie – senza Tv e altre distrazioni, se non il sole e il mare – mi offrivano tutto il tempo possibile e, in ultima analisi, mi ero detta che se mi avessero annoiato li avrei lasciati a metà. Li ho finiti tutti e con il passare dei giorni ho anche scoperto che il personaggio di Don Fabrizio mi seguiva anche dopo avere concluso la lettura. E con lui anche il fidato cane Bendicò, finito imbalsamato e poi gettato via. Ma c’era altro.

Guardavo la mia isola, la Sicilia, con occhi diversi e mi ponevo continue domande sul corso della vita.

La Sicilia densa di colori e odori e immobile; l’intreccio con la Storia; il senso di decadenza.

Ero molto soddisfatta di avere portato a termine tutte le mie letture estive. Letture che nel mio immaginario erano ‘cose da grandi’.

Mi è capitato di rileggerlo. L’ho assaporato meglio e ne ho colto significati più profondi, come ad esempio un’allusività simbolica che da adolescente mi era del tutto sfuggita. Ma ho ancora una volta avuto la certezza della capacità dell’autore di descrivere ambienti e personaggi forti, tanto da rimanere scolpiti nella memoria del lettore.

È un romanzo che immerge il giovane lettore in un mondo assai diverso dall’attuale, ma che mostra anche come alcune caratteristiche umane superino il tempo.

Credo che per i ragazzi offra molti e interessanti spunti di riflessioni per la crescita personale. Dà ad esempio la possibilità di ragionare su tante espressioni presenti nel libro, quali ‘questo era il paese degli accomodamenti’ o la più nota e dall’ambigua espressione di Tancredi, ‘Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi’. Permette inoltre ai giovani di vivere dentro un capitolo importante della nostra storia nazionale.

Leggo molto, non solo classici. Ma da docente distinguo sempre tra lettura e letteratura. La lettura è fondamentale e utile, ma ritengo che solo dall’incontro con i classici si possono avere termini di paragone. Ultimamente ho riletto Tolstoj. L’ho apprezzato più che da ragazza e ho riflettuto ancora una volta che è da loro, dai classici, che dovrebbero imparare tutti gli scrittori contemporanei. Per un buon lettore o un bravo scrittore i classici sono le fondamenta. E credo sia importante leggerli da giovani, nel periodo della formazione.

L’AUTRICE – Barbara Bellomo, laureata in Lettere, ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia antica e ha lavorato per diversi anni presso la cattedra di Storia romana dell’Università di Catania. Attualmente insegna in una scuola superiore. All’attivo ha diverse pubblicazioni di storia romana. Il suo ultimo romanzo è Il libro dei sette sigilli (Salani).

