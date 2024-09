Psicologia facile online: imparare a riconoscerla, per evitarla… (e un decalogo per evitare le “psicofuffe”)

Sconfiggi l’ansia con il videocorso dedicato a te.

Cambia la tua vita in 16 giorni e mezzo.

Ritrova te stessa con il metodo certificato e sperimentato già da 351+ persone.

Benvenute, benvenuti, alla sagra della psicologia da bar: entri, prendi qualcosa al volo, consumi, esci.

La psicologia facile su internet si trova ovunque, a buon prezzo e senza sforzi.

Ma è utile davvero?

Proviamo a ricordare come funzioniamo, cosicché la risposta possa sgorgare da dentro come il tubetto di dentifricio quando spremiamo dal fondo.

La mente umana è un sistema altamente complesso e raffinato che risiede nel nostro corpo. Già solo provare a spacchettare e separare mente e corpo è un intervento riduttivo, poiché i due elementi lavorano insieme in un continuo contaminarsi di esperienze, sensazioni e significati.

La nostra psiche funziona attraverso una complicata rete di informazioni che danno forma a chi siamo, al noi, a quello che in psicologia si chiama “Il Sé”. Immaginiamolo come un semino che nasce sotto terra, ben nascosto, portatore di tutte le indicazioni per sviluppare la piantina “Noi stessi.” Ciascun seme è diverso e unico, non ne esiste uno uguale all’altro, e si sviluppa differentemente anche in base al mondo che incontra fuori: la terra più o meno ricca di nutrienti, le intemperie, il clima, l’esposizione al sole, etc.

Quindi ciascuno possiede specifici tratti temperamentali alla nascita che si svilupperanno nel tempo e nelle interazioni sociali, in un dialogo continuo con ambiente familiare, contesto socio-culturale, aspettative, traumi, esperienze relazionali etc.

Crescendo, quel semino si radicherà e stabilizzerà, sviluppando sempre più collegamenti e significati interni, iniziando a dare un senso al mondo e a ciò che sente dentro e fuori.

La maturazione del cervello, ci dice la scienza, avviene durante tutto l’arco della vita, in continua risposta a stimoli ambientali e a esperienze di vita, ampliando e raffinando le connessioni.

La nostra moltitudine di funzionamenti interni è quindi un intero bosco fitto, come una foresta amazzonica fatta di tantissime ramificazioni. Questa complessità si esprime nel mondo attraverso altrettanti meravigliosi reticolati di comportamenti, emozioni, sentimenti, scelte.

Con lo sguardo al nostro essere foreste, poniamoci la stessa domanda di cui sopra. Quanto può servire un consiglio su come essere felici in 5 passi? Quanto potrà cambiarci l’elenco di 7 cose da fare per non avere più l’ansia o per non litigare in coppia?

Ecco che, immagino, la risposta sarà arrivata spontanea.

E allora, visto che non ci serve, come ci difendiamo dalla psicologia facile?

Un piccolo decalogo a supporto della liberazione dalle psicofuffe:

Gli psicofuffari non sono laureati in psicologia, ma elencano ogni genere di altra formazione, spesso costosissima con conteggio ore. Il loro metodo è certificato, validato, provato (non si sa bene da chi, spesso fantomatiche accademie in giro per il mondo, o da loro stessi). Utilizzano parole forti e imperative: sconfiggi, smetti, trasforma, elimina, supera, liberati, riconquista. Utilizzano una frase motivazionale al giorno. Promettono una guarigione sicura e definitiva. Promettono di risolvervi la vita in tempi brevi, a volte anche solo in una settimana. Il servizio che offrono è gratis, o scontatissimo (solo per oggi). Vi danno sempre un elenco di cose da fare per stare meglio, ma non avrete mai il tempo per farle tutte ogni giorno e ciò genererà ancora più rabbia in voi stessi. Parlano sempre e solo degli stessi 3 argomenti: autostima, narcisismo, dipendenza affettiva. Ma il vero argomento-spirito-guida-obiettivo è: crescita personale. Come se non fossimo mai abbastanza e dovessimo sempre rincorrere una versione migliore di noi.

La psicofuffa è ovunque, ma riconoscerla può salvarci la giornata (e il portafogli). Se ci sono sofferenze o dolori nelle nostre vite, meglio chiedere a professioniste e professionisti competenti, che abbiano formazione in psicoterapia o psichiatria e che lavorino con responsabilità, etica e sapienza.

Dopo anni a contrastare il fast-fashion/food/reading proviamo a non cadere anche nell’ennesima trappola della psicoterapia-fast. La nostra salute mentale è importante, prendiamocene cura.

L’AUTRICE E IL LIBRO – Francesca Safina è psicologa e psicoterapeuta sistemico-familiare. Oggi si divide tra le terapie in studio, i video corsi e la scrittura. Cambio vita cercasi (Garzanti) è il suo romanzo d’esordio, e ha per protagonista Isabella Perfetti, psicoterapeuta dalla vita ingarbugliata: una relazione che non la convince, un amore tornato dal passato e due genitori che non la sostengono.

E a causa di queste difficoltà, delle mille domande che le riempiono la mente, Isabella non riesce a dire ai suoi pazienti ciò che andrebbe detto, ovvero che ognuno ha la capacità di decidere chi essere, o che bisogna esprimere i propri pensieri anche quando si rischia di scontentare qualcuno.

Nello stesso momento in cui Isa si sente lontana, distratta, occupata da altri pensieri, le persone sedute davanti a lei la sentono vicina. E proprio allora Isa trova nuovamente le parole giuste da dire…