Gruppi di lettura e altre iniziative, la rivista L’Indice dei Libri del Mese collabora con le librerie Ubik

Fondata nel 1984 sul modello di prestigiose riviste internazionali come la New York Review of Books, L’Indice dei Libri del Mese, storica rivista italiana di approfondimento culturale e recensioni di libri, come abbiamo raccontato “punta ad ambiziosi obiettivi di crescita”. L’ingresso nel gruppo editoriale ItalyPost, si legge in una nota, “ha segnato l’avvio di una nuova fase orientata a un forte sviluppo delle attività editoriali e degli eventi, grazie anche a nuove partnership, come quella in partenza con Ubik“.

La collaborazione nasce con molteplici finalità: per L’Indice, l’obiettivo è avere sul territorio dei canali fisici diffusi capillarmente che distribuiscano la rivista e siano punti di ritiro per gli abbonati di tutta Italia, avere maggiore visibilità e quindi espandere il numero degli abbonati, trovare, infine, nelle librerie il luogo ideale per realizzare i Club dell’Indice; per ubik, l’intento è quello di intercettare e portare in libreria il pubblico dell’Indice, costituito soprattutto da lettori forti, e creare una nuova occasione di incontro e dialogo per i lettori”.

I Club dell’Indice sono gruppi informali di incontro e di discussione intorno ai libri e alla lettura che si riuniranno una volta al mese in libreria, inizialmente in alcune città selezionate, ossia quelle che registrano il maggior numero di abbonati, per allargarsi poi a molte altre. “Le librerie Ubik che da sempre hanno tra i punti di forza l’organizzazione di eventi – superiamo abbondantemente i duemila eventi all’anno in tutte le librerie del Gruppo – sono il partner più adatto a supportare L’Indice nella creazione e organizzazione dei Club; siamo lieti di distribuire una rivista autorevole che parla di libri ai lettori forti e le nostre librerie ci sembrano il viatico ideale” – afferma Tiberio Sarti, AD ubik.

“Il nostro obiettivo è avvicinare sempre di più L’Indice e i suoi collaboratori a chi legge, o comincerà a leggere, la nostra rivista, ma interagire anche con il mondo dei librai, così indispensabili per la promozione della lettura. Abbiamo scelto Ubik e la sua rete di librerie in tutta Italia proprio per l’autonomia nella scelta delle proposte e nella cura dimostrata dai librai”, spiega Filiberto Zovico, fondatore del gruppo editoriale ItalyPost nonché presidente e AD dell’Indice. “In questo contesto, i ‘Club’ vogliono essere delle vere e proprie comunità di lettori e di lettrici, che si riuniranno una volta al mese nelle più qualificate librerie italiane per parlare di libri, incontrare autori e autrici, ascoltare critici letterari ed esperti di editoria, approfondire i temi e le recensioni proposte dal nostro giornale, organizzare seminari”.

A partire dal mese di maggio, L’Indice sarà in vendita nelle librerie Ubik d’Italia, 180 punti vendita distribuiti in quasi tutte le regioni; per i lettori interessati ci sarà anche la possibilità di avviare un abbonamento e ricevere ogni mese la rivista direttamente in libreria.