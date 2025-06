A Borgosesia apre una nuova libreria, “in cui dimenticare per un po’ il telefonino”

Una bella notizia da Borgosesia, cittadina in provincia di Vercelli, dove ha aperto una nuova libreria Ubik. A gestire il negozio sono Alessandra Ciotti, che sognava da 20 anni di aprire una libreria, e il compagno Roberto Roma (nella foto): “Vogliamo creare un luogo in cui le persone interagiscano in modo ‘analogico’, dimenticando lo smartphone…” – I particolari

Una bella notizia da Borgosesia, cittadina di undicimila abitanti in provincia di Vercelli, dove ha aperto una nuova libreria, parte di Ubik.

La nuova libreria Ubik misura circa 150 metri quadrati e si trova in via Vittorio Veneto, nei pressi del centro storico. Nasce dal recupero di un immobile da tempo in disuso, rimesso a nuovo dopo diversi mesi di lavori.

A gestire la libreria sono Alessandra Ciotti, fresca di diploma presso la Scuola Librai Italiani e formatasi grazie ad alcune esperienze in libreria, tra cui un periodo presso la Ubik di Novara, e il compagno Roberto Roma, promotore finanziario in una compagnia di assicurazioni, che la supporta nelle mansioni amministrative e nella manutenzione del negozio.

Laureata in Legge, con l’inaugurazione della Ubik a Borgosesia Alessandra Ciotti è riuscita, dopo oltre vent’anni, a realizzare il suo sogno di aprire una libreria.

Ad affiancare Alessandra e Roberto nel lavoro quotidiano in libreria ci sono anche altre due libraie, Stefania e Lucia.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

“La mission della nostra libreria è creare un luogo in cui le persone interagiscano in modo ‘analogico’, dimenticando, almeno per qualche minuto, di avere un telefono e un orologio” raccontano i librai.

La nuova libreria di Borgosesia rafforza la presenza del franchising Ubik in Piemonte: con la prima apertura nel vercellese salgono a 24 le librerie Ubik nella regione, situate in sette delle otto province.