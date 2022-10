L’ascesa del fantasy (spinta da #BookTok, cinema e serie) e la nuova collana di Gribaudo

Numeri alla mano, in questi anni il fantasy è grande protagonista. Non solo in libreria (si pensi al successo del genere su #BookTok), ma anche nel mondo dei videogiochi, passando per quello del cinema e delle serie tv. Il Gruppo Feltrinelli affida ora al marchio Gribaudo il lancio di una collana dedicata, e per l’occasione presenta una ricerca legata ai dati di vendita nei suoi negozi nell’ultimo decennio – I particolari

Negli ultimi anni il fantasy è tornato protagonista, dalle librerie (si pensi al grande successo del genere su #BookTok) al mondo dei videogiochi, passando per quello del cinema e delle serie tv.

Restando in ambito librario, i dati indicano che il volume delle uscite editoriali del mercato fantasy è rimasto pressoché stazionario dal 2012 al 2016, e ha poi avuto un incremento dal 2017 al 2020, passando da circa 1.000 a 1.500 titoli, per poi triplicare nel 2021 e 2022.

Questo andamento è riconducibile, da un lato, agli investimenti nel genere fantasy a opera di editori nazionali e internazionali e, dall’altro, all’uscita di produzioni televisive e del settore gaming che hanno generato un interesse sempre maggiore per la letteratura fantasy: si pensi, per fare tre esempi non a caso, alle saghe di The Hunger Games (trilogia dal 2012 al 2015), di The Maze Runner (2014) e di The Witcher.

Non stupisce, dunque, che anche il Gruppo Feltrinelli guardi con interesse al genere fantasy, affidandosi al marchio Gribaudo, che presenta così un nuovo progetto legato alla narrativa per ragazzi: parliamo di Gribaudo Fantas , presentata come “una collana dedicata all’universo fantasy in tutte le sue sfumature: scuole di magia, creature fantastiche e mondi immaginari, viaggi nel tempo, fantasmi e vampiri, streghe e incantesimi…”. Le declinazioni del genere e i suoi sottogeneri in una collezione di romanzi italiani e stranieri rivolti a un pubblico a partire dagli 8 anni.

Autori italiani e stranieri, successi internazionali, debutti protagonisti della collana, caratterizzata da due linee editoriali: “Pixie” e “Kimera“.

“Pixie” prende il nome dalle piccole creature fantastiche che appartengono al folklore britannico e ricordano i folletti e le fate. I romanzi di questa linea si rivolgono ai lettori dagli 8 ai 10 anni, sono illustrati al tratto e hanno come soggetti creature fantastiche, protagonisti con poteri magici o soprannaturali, e sono ambientati in regni incantati.

“Kimera” si ispira invece al leggendario mostro della mitologia greca, romana ed etrusca formato con parti del corpo di animali diversi: testa di leone, corna di capra e coda di serpente. I romanzi di questa linea sono pensati per il pubblico middle grade e spaziano dall’urban fantasy con ambientazione contemporanea, all’high fantasy in cui le storie sono ambientate in mondi immaginari o in una realtà ucronica, dove i protagonisti sono impegnati nella lotta del bene contro il male.

Nel corso della presentazione milanese del progetto, il direttore editoriale di Gribaudo Massimo Pellegrino ha sottolineato i risultati positivi fatti registrare negli ultimi anni dalla casa editrice nell’ambito della varia, e ha parlato del nuovo percorso legato ai fantasy.

E veniamo, dunque, alle prime uscite presentate: Il ragazzo che coltivava i draghi e Il ragazzo che addestrava i draghi di Andy Shepherd (con le illustrazioni di Sara Ogilvie), serie bestseller inglese tradotta in 23 lingue.

Spazio poi a L’inventamondi – Con uno schiocco di dita di Luca Azzolini, che si inseriesce nella tradizione dei romanzi di formazione per ragazzi, con una una storia magica che è un invito ad amare noi stessi per come siamo.

In libreria anche una nuova epica saga firmata da una delle autrici italiane più amate, Moony Witcher (pseudonimo di Roberta Rizzo, giornalista e scrittrice nata a Venezia nel 1957), autrice di Diven O’Neal e le tre monete d’oro.

Ancora una firma italiana, quella di Nicola Lucchi, autore di Daniel Ghost, fantasy dalle atmosfere à la Stranger Things, ambientato in Val Camonica, nella Valle dei Segni, che attinge alla mitologia e alle leggende camune.

In arrivo una nuova serie dalla Germania: School of Talents – Prima ora: un caos bestiale! di Silke Schellhammer (illustrazioni di Simona Ceccarelli), oltre al graphic novel fantasy Hooky, tratto da un webcomic molto amato sulla piattaforma Webtoon. A firmarlo, Míriam Bonastre Tur.

I FANTASY PIU’ VENDUTI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI E I MOTIVI DELL’AUMENTO DELLA PRODUZIONE NEGLI ULTIMI ANNI

In occasione del lancio della collana Gribaudo Fantasy, Librerie Feltrinelli ha presentato la fotografia dell’andamento della narrativa fantasy nel periodo compreso tra gennaio 2012 e settembre 2022 (il riferimento è ai dati di vendita negli oltre 100 negozi della catena e del sito ecommerce lafeltrinelli.it).

Dall’esame di questa particolare classifica dei libri fantasy più venduti negli ultimi dieci anni, oltre ovviamente al fenomeno Harry Potter, la saga longseller di J.K. Rowling edita in Italia da Salani, emerge la presenza di George R. R. Martin, autore della serie di romanzi epic fantasy Le cronache del Ghiaccio e del Fuoco, con un totale di quasi 500mila copie vendute, e di J. R. R. Tolkien, il creatore della Terra di Mezzo, con un totale di circa 240mila copie vendute.

In entrambi i casi, le trasposizioni cinematografiche e televisive delle loro opere, Il Trono di Spade (2011 – 2019) e Il Signore degli Anelli (2001 – 2003), hanno contribuito a rendere sempre più mainstream l’immaginario fantasy e hanno favorito in modo significativo l’incremento delle vendite dei singoli romanzi.

Fenomeno singolare è quello de L’Attraversaspecchi, la saga fantasy francese in quattro volumi firmata da Christelle Dabos ed edita da e/o che si attesta ai primi posti della classifica dei libri più venduti. Il successo di vendita non deriva dalla trasposizione sul grande (o piccolo) schermo (la serie non ha ancora dato vita a una versione cinematografica) e nemmeno dalla presenza, nel catalogo della casa editrice e/o, di una collana dedicata al genere.

Spazio anche a un “classico” del fantasy come La Storia Infinita di Michael Ende.