TikTok Book Awards 2024: l’autrice dell’anno è Felicia Kingsley. Premiata la booktoker Megi Bulla

Al Torino, fino al 13 maggio, è in corso il Salone del Libro dove, come abbiamo raccontato, sono tantissime le ragazze e i ragazzi tra gli stand. La cosiddetta “generazione TikTok“. E tra le novità di questa edizione ci sono proprio i TikTok Book Awards, iniziativa alla prima edizione durante la quale la community è stata chiamata a eleggere libri, autori, creator e case editrici preferiti, coadiuvati da una preselezione da parte di una giuria guidata da Annalena Benini, direttrice del Salone.

La premiazione è stata ospitata dall’Auditorium Giovanni Agnelli, presso il Centro Congressi Lingotto (qui .

Protagonista la casa editrice Newton Compton, che vince nella categoria “romance dell’anno” con Un’estate dopo l’altra di Carley Fortune e, soprattutto, nella categoria “autrice dell’anno”, con Felicia Kingsley (qui il nostro speciale sui libri dell’amatissima scrittrice italiana, che usa uno pseudonimo).

La booktoker dell’anno è Megi Bulla (La Biblioteca di Daphne – qui la nostra intervista).

Quanto al “libro dell’anno” è Una brava ragazza è una ragazza morta (Rizzoli) di Holly Jackson

Nella categoria “revival dell’anno” si impone il bestseller Dammi mille baci di Tillie Cole (Always Publishing).

Quanto al “miglior adattamento a serie tv dell’anno”, vince Tutto chiede salvezza (Netflix), tratto dal libro di Daniele Mencarelli (Mondadori).

Ed è proprio Mondadori la “casa editrice dell’anno” su TikTok Italia.

Ricordiamo che i vincitori e le vincitrici riceveranno un premio in denaro di 5.000 dollari, che verrà interamente devoluto a enti di beneficenza attivi nel settore della promozione della cultura e in particolare della lettura, o qualsiasi altro ente benefico in linea con lo spirito legato ai BookTok Awards; l’ente ricevente sarà selezionato dal vincitore stesso.

“Grazie all’hashtag #BookTok, con i suoi oltre 30 milioni di post, TikTok e la sua community di creator si confermano un motore di innovazione dell’editoria. La prima edizione dei TikTok Book Awards è dedicata infatti in primis a loro: questi premi trasformano le discussioni nate sulla nostra piattaforma in riconoscimenti concreti, affidando ai nostri utenti il diritto di decretare i vincitori. Un movimento circolare che parte e torna dal cuore pulsante di TikTok. Siamo felici di tornare a Torino in partnership con Il Salone con questa importante novità e continuare ad amplificare l’eco che l’ecosistema TikTok genera nel mondo della cultura”, ha spiegato Salvatore Di Mari, Head of Operations di TikTok Italia.

Fotografia header: Felicia Kingsley nella foto di Yuma Martellanz