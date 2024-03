La prima edizione dei TikTok Book Awards: ecco come votare il libro, il romance, il revival e l’autrice o l’autore dell’anno

TikTok anche nel 2024 torna al Salone del Libro di Torino con il suo rinnovato ruolo di Official Entertainment Partner. La piattaforma d’intrattenimento, con 19.7 milioni di utenti in Italia, ha deciso di essere presente con uno stand più grande, oltre che con la community, “creando uno spazio dedicato in app per esplorare i contenuti e le conversazioni di #BookTok“.

L’altra novità è legata alla prima edizione dei TikTok Book Awards: un’iniziativa durante la quale la community verrà chiamata a eleggere libri, autori, creator e case editrici preferiti, coadiuvati da una preselezione da parte di una giuria guidata da Annalena Benini, direttrice del Salone.

“Grazie all’hashtag #BookTok, con i suoi oltre 30 milioni di post, TikTok e la sua community di creator si confermano un motore di innovazione dell’editoria. La prima edizione dei TikTok Book Awards è dedicata infatti in primis a loro: questi premi trasformano le discussioni nate sulla nostra piattaforma in riconoscimenti concreti, affidando ai nostri utenti il diritto di decretare i vincitori. Un movimento circolare che parte e torna dal cuore pulsante di TikTok. Siamo felici di tornare a Torino in partnership con Il Salone con questa importante novità e continuare ad amplificare l’eco che l’ecosistema TikTok genera nel mondo della cultura”, spiega Salvatore Di Mari, Head of Operations di TikTok Italia.

TikTok Book Awards

E veniamo alla prima edizione dei TikTok Book Awards. L’idea – si spiega nella presentazione – “nasce dalla volontà di celebrare i titoli, gli autori, i contenuti e i creator che hanno reso unico l’ecosistema #BookTok in Italia e per sancire il forte legame con il mondo della cultura e del libro”. Le categorie oggetto di valutazioni sono 7. “Per ciascuna categoria, i candidati sono stati selezionati attraverso la valutazione delle conversazioni in app”. Ciò ha portato alla creazione di 4 shortlist e 3 longlist: le shortlist saranno direttamente sottoposte al voto degli utenti, mentre le longlist saranno valutate inizialmente da una giuria che riflette le molteplici dimensioni di #BookTok: “dall’incisiva forza delle parole, fino a coloro che li promuovono e ne narrano le stori”e. Presieduta da Annalena Benini, la giuria determinerà chi potrà competere nelle seguenti tre categorie: “BookTok creator dell’anno”, “Casa editrice dell’anno”, “Autore/Autrice dell’anno”. La community avrà poi l’ultima parola, votando le proprie preferenze dall’11 al 29 aprile direttamente su TikTok. La premiazione dei TikTok Book Awards si terrà l’11 maggio all’Auditorium Giovanni Agnelli, Centro Congressi Lingotto. I vincitori riceveranno un premio in denaro di 5.000 dollari, che verrà interamente devoluto a enti di beneficenza attivi nel settore della promozione della cultura e in particolare della lettura, o qualsiasi altro ente benefico in linea con lo spirito legato ai BookTok Awards; l’ente ricevente sarà selezionato dal vincitore stesso.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Categorie, shortlist e longlist

Libro dell’anno

“Concorrono i libri pubblicati nel 2022 o 2023 da autori italiani o stranieri. I libri possono appartenere a qualsiasi genere letterario – ad eccezione del “romance” per cui è riservata una categoria apposita. La selezione è basata sull’analisi delle conversazioni su TikTok”.

Spare – Prince Harry

Truth untold – Rokia

Una brava ragazza è una ragazza morta – Holly Jackson

Blackwater – Michael McDowell

Romance dell’anno

“Concorrono i libri romance pubblicati nel 2022 o 2023 da autori italiani o stranieri. La selezione è basata sull’analisi delle conversazioni su TikTok”.

Un’estate dopo l’altra – Carley Fortune

Una ragazza d’altri tempi – Felicia Kingsley

Dance of bulls 2: corpi celesti – Ribes Halley

Twisted games – Ana Huang

Revival dell’anno

“Concorrono i libri pubblicati prima del 2022, senza distinzione di genere, da autori italiani o stranieri. La selezione è basata sull’analisi delle conversazioni su TikTok”.

La canzone di Achille – Madeline Miller

It ends with us – Colleen Hoover

Dammi mille baci – Tillie Cole

Orgoglio e pregiudizio – Jane Austen

Miglior adattamento a serie tv dell’anno

“Concorrono i libri che sono stati trasposti a serietv debuttanti nel 2022 o 2023. Il libro a cui è ispirato il contenuto può essere stato pubblicato in qualsiasi momento da autori italiani o stranieri. La selezione è basata sull’analisi delle conversazioni su TikTok”.

Leoni di Sicilia – Disney+

Tutto chiede salvezza – Netflix

Eppure cadiamo felici – RaiPlay

Uno splendido disastro – Prime Video

BookTok creator dell’anno

“Concorrono i creator che hanno pubblicato su TikTok, nel corso del 2023, contenuti coinvolgenti, creativi e originali legati al mondo dei libri e dell’editoria. La selezione è basata sull’analisi delle conversazioni su TikTok e i candidati saranno scelti dalla Giuria chiamata a valutare l’originalità dei contenuti, la creatività degli stessi, la rilevanza per l’ecosistema BookTok”.

Megi Bulla (@labibliotecadidaphne)

Sofia Raffagnato (@brezzapoetica)

Martina Levato (@levv97)

Magdalena Rosa (@magsbook)

Carmelo Romano (@timidalibreriadelriccio)

Victor Diamandis (@vctordiamandis)

Valentina Ghetti (@valentina.ghetti)

Francesca (@libridifranci)

Casa editrice dell’anno

“Concorrono le case editrici che hanno pubblicato su TikTok, nel corso del 2023, contenuti coinvolgenti, creativi e originali legati al mondo dei libri e dell’editoria. La selezione è basata sull’analisi delle conversazioni su TikTok e i candidati saranno scelti dalla Giuria chiamata a valutare l’originalità dei contenuti, la creatività degli stessi, la rilevanza per l’ecosistema BookTok”.

Lezioni di Storia Laterza (@lezionidistorialaterza)

BAO publishing (@baopublishing)

A. Mondadori Editore (@librimondadori)

Rizzoli (@rizzolilibri)

J-POP Manga (@jpopmanga)

Sperling & Kupfer (@sperlingkupfer)

Sellerio Editore (@sellerio_editore)

Neri Pozza Editore (@neripozza)

Autore o autrice dell’anno

“Concorrono gli autori e le autrici che hanno pubblicato su TikTok, nel corso del 2023, contenuti coinvolgenti, creativi e originali legati al mondo dei libri e dell’editoria. La selezione è basata sull’analisi delle conversazioni su TikTok e i candidati saranno scelti dalla Giuria chiamata a valutare l’originalità dei contenuti, la creatività degli stessi, la rilevanza per l’ecosistema BookTok.

Valentina Ferraro (@valentinaferraroauthor)

Anna Zarlenga (@annazarlenga)

Felicia Kingsley (@felicia_kingsley)

Zero Calcare (@zerocalcarecringe)

Erin Doom (@erindoomofficial)

Enrico Galiano (@enricogaliano)

Jessica Zuccolotto (@jessica.zuccolotto)

Rita Nardi (@pensieri_come_parole)

Nel comunicato di TikTok si spiega che qualora qualcuno dei candidati e delle candidate non accettasse la propria nomination, TikTok provvederà ad aggiornare le longlist e le shortlist includendo nuovi candidati, in ordine di merito. Quanto alla selezione, si specifica che è basata sull’impatto avuto su TikTok nel periodo tra il 7 gennaio e 6 marzo 2024: “L’impatto si misura tenendo conto di diversi fattori quali: visualizzazioni, engagement (numero di like, commenti e condivisioni) e il totale menzioni in video pubblicati con hashtag #BookTok”.