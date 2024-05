Al via il Salone del Libro di Torino, con la generazione #Booktok e l’attacco di Rushdie alla premier Meloni

Primo giorno affollato per il primo Salone del libro di Torino diretto da Annalena Benini (qui il programma completo, le novità e le cose da sapere sull’edizione 2024 della manifestazione).

Come di consueto, al Lingotto la prima giornata è dedicata alle scuole, ai giovanissimi lettori, e dunque alla generazione #BookTok, che prende d’assolto gli stand.

L’ATTACCO DI RUSHDIE

L’ospite più atteso di giornata è lo scrittore Salman Rushdie, che venerdì 10 maggio, alle 18.30, all’Auditorium del Centro Congressi, dialoga con Roberto Saviano, e che nel giorno di apertura incontra la stampa. Rushdie, reduce dall’attentato del 12 agosto 2022, parlando con i giornalisti italiani ha dichiarato: “Ho letto della vicenda di Roberto Saviano e del contenzioso con Giorgia Meloni. I politici, credo, dovrebbero farsi venire la pelle più dura. A questa signora darei un consiglio, la inviterei a essere meno infantile e a crescere”. E ancora: “È tempo di religioni armate ovunque, ma io sono un autore: la penna è la mia arma, scrivere il mio modo di combattere, vendicarmi e riconquistare la forza che il mio quasi assassino voleva togliermi”.

LA POLEMICA SU SGARBI

Non mancano le polemiche: Vittorio Sgarbi se la prende per la cancellazione della presentazione del suo libro su Michelangelo, Stupore e paura (La Nave di Teseo). Il critico d’arte ed ex segretario ha spiegato: “Mi rassicura la casa editrice che non si tratta di una censura personale (per la quale gridare contro il regime come Scurati), ma di una norma non scritta che prevede che chi è candidato alle elezioni (immagino di qualsiasi tipo) in regime di par condicio non possa presentare un libro“. Sgarbi, va ricordato, è candidato alle prossime europee da indipendente nelle liste di Fratelli d’Italia.

L’INAUGURAZIONE CON SANGIULIANO E VALDITARA

In mattinata, l’inaugurazione, con Annalena Benini (“Ho potuto lavorare in grande libertà… sarà il salone delle ragazze e dei ragazzi, sarà il salone dell’incontro e anche dell’incontro”), e la presenza di due ministri: Gennaro Sangiuliano (“ho gradito tantissimo il motto ‘Vita immaginaria’, perché la lettura di un libro ti apre altre vite e ogni libro è una nuova vita che ciascuno di noi può vivere, sulla quale può fantasticare”) e Giuseppe Valditara (Istruzione e merito). Tra gli interventi, quelli di Silvio Viale, presidente dell’associazione Torino, la Città del libro, del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.