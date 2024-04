“Redamancy” di Flaminia Galeoni (@ladyadark): debutta la collana di Sem dedicata al romance new adult

“Redamancy – Scrivi la tua storia” di Flaminia Galeoni, conosciuta con il nickname di @ladyadark, è il primo romanzo della nuova collana Fiori Blu di Sem, dedicata ai romance new adult. Una “storia di amore e ambizione”, in cui “il mondo della scrittura diventa terreno di scontri epici e coming of age”

Arriva in libreria il primo romance new adult di Sem, che segna il debutto della collana Fiori Blu. A firmare Redamancy – Scrivi la tua storia è Flaminia Galeoni, conosciuta con il nickname di @ladyadark.

Il romanzo viene presentato come una “storia di amore e ambizione”, in cui “il mondo della scrittura diventa terreno di scontri epici e coming of age”. Protagonista del libro è infatti l’arte della scrittura.

La trama vede protagonista Laverna Violet Hathaway, che ha coronato il suo sogno: diventare una studentessa del Master in scrittura creativa della Blackcross University, in Scozia. Ma d’un tratto, senza averlo previsto, si sente infelice e smarrita. Le manca la quotidianità che aveva deciso di lasciarsi alle spalle. Le mancano l’Italia, Roma, la famiglia. D’improvviso la ragazza determinata a ottenere i risultati migliori per poter pubblicare il primo romanzo è scivolata in una spirale di tremendi dubbi. Pensa di non essere abbastanza brava e di aver sbagliato tutto, si sente paralizzata a tal punto da non riuscire a scrivere nemmeno una riga.

Quando si convince che non ci sia altra via d’uscita che arrendersi e tornare a casa, consapevole del proprio fallimento, è Frederick Richard Scott, insopportabile e pieno di sé, il più freddo e competitivo del corso, a tenderle una mano. Ma anche Frederick ha i suoi demoni ed è molto diverso da come appare. Ha un passato che lo tormenta, abitato da figure ingombranti e capaci di procurargli un dolore tanto forte da impedirgli di lasciarsi andare oltre la boriosa corazza che si è costruito. E allora toccherà a Laverna cercare di sfiorare l’animo fragile del ragazzo, di scrutare nei meandri del cuore del rivale di penna, in un continuo altalenarsi di sentimenti finché, forse, i loro cammini potranno incrociarsi in un destino comune.