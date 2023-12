In seguito alla riscoperta negli ultimi anni del genere fantasy, avvenuta anche su spinta di TikTok, gli scaffali delle librerie sono occupati da un grande numero di nuovi titoli. Per orientarsi al meglio in questa offerta variegata ed eterogenea, abbiamo preparato una selezione dei principali libri fantasy del 2023, rivolti sia ad adulti e giovani adulti, sia a bambini e ragazzi, tra dark romance e young adult, saghe più tradizionali e opere sperimentali, esordienti e big del genere: una lista che passa dai fantasy romance ai romanzi con atmosfere più cupe, dai titoli italiani a quelli che portano in terre lontane…

Sull’onda di un successo crescente, i libri fantasy pubblicati nel 2023 sono davvero numerosi e ben assortiti. Un fenomeno, quello del ritorno in voga della narrativa fantastica, che già si era potuto osservare negli scorsi anni, con il crescere dell’attenzione da parte di lettori e lettrici di ogni età per nuovi titoli e collane (e quindi anche da parte delle case editrici).

In questo senso aveva (e ha tuttora) giocato un ruolo importante #Booktok, spazio ricco di giovani e giovanissimi appassionati del genere in tutte le sue sfumature, come per esempio il dark fantasy, un sottogenere caratterizzato da atmosfere cupe e inquietanti, e il romantasy, che fonde invece ambientazioni fantastiche a storie d’amore intense e struggenti.

La proposta di libri fantasy nel 2023 (in cui i titoli non sono proposti in ordine di importanza) è stata quindi variegata ed eterogenea, per rispecchiare la molteplicità di trame, intrighi, poteri, personaggi e creature magiche ricercata dai lettori e dalle lettrici nei romanzi.

Nel corso dell’anno sono stati pubblicati titoli di autori e autrici centrali per il genere, come per esempio Hell Bent. Portale per l’inferno (seguito de La nona casa, entrambi editi da Mondadori, con la traduzione di Roberta Verde) dell’autrice statunitense Leigh Bardugo, già apprezzata per le saghe ambientate nel Grishaverse: la dilogia di Sei di Corvi (Mondadori, traduzione di Lorenza Pellegri) e la trilogia di Tenebre e ossa (Mondadori, traduzione di Roberta Verde).

Un altro nome importante è senza dubbio quello di Christopher Paolini, autore del Ciclo dell’Eredità cominciato con Eragon (Rizzoli, traduzione di M. C. Scotto di Santillo), di ritorno in libreria nel 2023 per Rizzoli con Murtagh, un romanzo che segue le vicende della saga principale.

Questi due autori permettono anche di aprire una parentesi sullo stretto rapporto che esiste tra il genere fantasy e il mondo del cinema e della tv, poiché entrambi gli scrittori hanno visto le loro opere diventare serie televisive (come nel caso di Tenebre e ossa, che mette in scena le ambientazioni del Grishaverse) e film (come accaduto per Eragon nel 2006) capaci di dare nuovo vigore al genere.

Un altro esempio è quello della serie tv Netflix tratta dai romanzi di The Witcher di Andrzej Sapkowski (Tea, traduzione di Raffaella Belletti), che nel 2023, in concomitanza con l’uscita della terza stagione, sono stati ripubblicati da Tea in una nuova edizione tascabile.

E come non citare il successo mondiale della saga di Harry Potter di J.K. Rowling, trasposta su schermo in otto celebri film. Molti elementi dell’identità visiva della saga cinematografica sono stati realizzati dallo studio di graphic design MinaLima, responsabile anche della creazione dell’edizione illustrata e interattiva del primo e del secondo romanzo – a cui nel 2023 si è aggiunto il terzo, Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban. Ediz. papercut MinaLima (Salani, a cura di Stefano Bartezzaghi e tradotto da Beatrice Masini).

Tra le ultime uscite di libri fantasy, Christelle Dabos, autrice dell’amata saga de L’Attraversaspecchi, ha fatto di ritorno in libreria con il romanzo autoconclusivo Qui, solo qui (e/o, traduzione di Alberto Bracci Testasecca), seguita da Terry Brooks (autore del Ciclo di Shannara, Mondadori, traduzione di Silvia Stefani) con la raccolta di racconti Una piccola magia (Mondadori, traduzione di Luca Fusari e Sara Prencipe).

Questi sono solo alcuni dei libri fantasy del 2023: di seguito vi proponiamo altri titoli con atmosfere e ambientazioni sempre differenti, sia per adulti e giovani adulti sia per bambini e ragazzi, sia provenienti dall’estero sia scritti da autrici e autori italiani.

Indice

Libri fantasy young adult e per adulti

Libri fantasy romance del 2023

I romanzi che uniscono storie d’amore travagliate a incantesimi, poteri sovrannaturali, regni magici e pericoli mortali sono sicuramente tra i più apprezzati dagli amanti del fantasy. Questo tipo di lettura ha ormai definito uno specifico sottogenere: il romantasy.

Nel 2023 la saga romantasy Blood and Ash di Jennifer L. Armentrout è proseguita con il terzo capitolo La corona d’ossa e con il quarto, La guerra delle due regine (Harper Collins, traduzione di Sara Benatti) consolidando il successo del genere soprattutto tra i giovani adulti e tra i frequentatori del #BookTok. Cominciamo quindi questa lista sui libri fantasy del 2023 raccogliendo alcune delle principali uscite romantasy.

Midnight chronicles – Lo sguardo dell’ombra e La magia del sangue

Tra i libri fantasy romance pubblicati nel 2023 c’è la serie di Midnight chronicles (tre60, traduzione di Sara Congregati), scritta a quattro mani da Bianca Iosivoni e Laura Kneidl, e composta al momento da due capitoli: il primo, Lo sguardo dell’ombra, racconta la storia di Roxana, cacciatrice di esseri soprannaturali, e di Shaw, misterioso e intrigante ragazzo che lei ha salvato durante una battuta di caccia. Roxana deve tenerlo d’occhio, e non sopporta l’intesa che si è creata tra di loro: sa che c’è il rischio che metta in pericolo la sua missione, il suo cuore e la sua stessa vita.

Il secondo romanzo, La magia del sangue, ha invece come protagonisti Cain Blackwood e Warden Prinslo, due cacciatori di vampiri, un tempo uniti nella lotta in battaglia ma ora (apparentemente) solo dall’odio e dalla sfiducia. Ma chissà che la ricomparsa del malvagio re dei vampiri, Isaac, non li costringa a rivalutare la loro situazione…

Il regno delle bugie. The Liar’s Crown

Anche Abigail Owen, autrice de Il regno delle bugie. The Liar’s Crown (Newton Compton, traduzione di Valentina Nobili) nasconde nel futuro della sua eroica protagonista un sentimento travolgente e incomprensibile. Meren è la sorella gemella della principessa Tabra, tenuta nascosta fin dalla nascita per assumere l’identità della principessa e proteggerla nei momenti di pericolo. Meren sostituisce Tabra anche durante la cerimonia di incoronazione, ma viene rapita da una creatura oscura, che la condurrà verso un destino incerto e spaventoso, per cui le servirà tutto il suo coraggio.

Lost at present. Un altro mondo

L’autrice de La Trilogia delle Gemme (Tea, traduzione di Maria Alessandra Petrelli), Kerstin Gier, è tornata in libreria con il seguito della serie Non ti scordar di me: Lost at present. Un altro mondo (Corbaccio, traduzione di Maria Alessandra Petrelli e Mara Ronchetti). Il romanzo ripresenta i personaggi di Quinn e Matilda, due ragazzi uniti da un legame speciale e dalla loro conoscenza della dimensione della Soglia, una realtà popolata da creature immaginarie e da desideri, ma anche da presenze pericolose e oscure. Quinn sa oltrepassare la Soglia, ma il suo vero potere, fondamentale per il destino dei due mondi, è sprigionato dal sentimento che lega stretto lui e Matilda.

Fourth Wing

Violet Sorrengail, la protagonista del fantasy romance Fourth Wing di Rebecca Yarros (Sperling & Kupfer, traduzione di The Bookmakers) non desiderava affatto entrare a far parte dell’accademia militare di Basgiath – ma sua madre, la temibile e potente generalessa, l’ha costretta a unirsi ai candidati disposti a tutto pur di diventare cavalieri dei draghi. La scuola è spietata ed elitaria, dato che i draghi si legano solo a chi dimostra di essere abbastanza forte. Tutti sono pronti a eliminare Violet, compreso Xaden Riorson, il cavaliere più atletico e spietato del Quadrante, che decisamente non sembra avere scrupoli nei suoi confronti…

Legends & Lattes

Legends & Lattes di Travis Baldree (Mondadori, traduzione di Elena M. Battista), invece, è un libro cozy fantasy, un romanzo-coccola che unisce ad atmosfere accoglienti personaggi e ambientazioni provenienti dal fantasy. La protagonista del libro è l’orchessa Viv, decisa ad abbandonare la vita da combattente per dedicarsi alla vendita di caffè in una piccola cittadina – un compito che non sarà così semplice. Tra i nuovi amici che incontrerà sull’impervio cammino, c’è anche la dolce Tandri, che le farà scoprire un sentimento a lungo inesplorato.

Libri fantasy italiani del 2023

Se è vero che le lettrici e i lettori italiani amano il fantasy, questo genere è altrettanto apprezzato dagli scrittori e dalle scrittrici. Nel corso degli anni molti autori di casa nostra si sono dedicati alla scrittura di libri fantasy: tra questi spicca sicuramente Licia Troisi, divulgatrice, astrofisica e autrice, tra i molti titoli, delle celebri Cronache del mondo emerso (Mondadori). Nel 2023 la scrittrice romana è tornata a essere protagonista in libreria con Poe e la cacciatrice di Draghi (Mondadori), il secondo romanzo della serie Le guerre del multiverso.

Continuiamo la lista dei libri fantasy del 2023 aggiungendo a questi titoli altre nuove uscite fantasy tutte italiane.

La Saga dei Discendenti – Di Cenere e Ombra e Di Spiriti e Polvere

Valentina Pinzuti ha esordito nel mondo del fantasy con La Saga dei Discendenti (Tea), composta da due titoli: Di Cenere e Ombra (titolo vincitore del torneo letterario gratuito IoScrittore) e Di Spiriti e Polvere. La trama parla di Mys e Liam, una ladra e un damerino, una ashling con abilità sovrannaturali e un lottatore di incontri clandestini – entrambi in cerca di loro stessi e in fuga da ferite e fantasmi. Tra le vie di Eidinn, città corrotta e oscura, i due dovranno affrontare segreti, intrighi, pericoli e minacce.

Le Cinque Rive

Tra i libri fantasy italiani c’è anche Le Cinque Rive (Gribaudo) di Chiara Cecilia Santamaria, scrittrice romana e content creator, al suo esordio nel genere fantastico. Il romanzo ci conduce nel regno di Radian, suddiviso in cinque regioni chiamate “Rive”. Protagonisti sono Bram, giovane apprendista del Cerchio, e Deva, timida figlia di ricchi commercianti: i destini dei due ragazzi si incontrano imprevedibilmente, portandoli a fare i conti con il fantasma di una guerra finita da cent’anni, ma ora pronta a risvegliarsi.

Brucia la notte

Brucia la notte (Mondadori) è un fantasy distopico, ambientato in un mondo ormai depredato ed esausto. Qui, l’unica risorsa rimasta è il sale, ottenuto con grande fatica da persone come Ani e Bianca, Raccoglitrici di sale: persone considerate senza valore, portate nel Campo di Raccolta con la forza, perché viste come elementi pericolosi per la società. Tiffany Vecchietti (conosciuta sul web come Miss Fiction Book) e Michela Monti sono le autrici di una storia fantasy sulla ricerca della libertà e della propria identità.

La dorsale – L’anno del sale

Dopo L’anno del ferro e L’anno dell’oro, nel 2023 la trilogia de La Dorsale di Maria Gaia Belli si conclude con L’anno del sale (effequ), ovvero l’anno della guerra, in cui il lettore vedrà sgretolarsi ogni certezza accumulata finora e vedrà nascere nuove alleanze. Tornano Key, Luk, Leila e Kam, i quattro giovani protagonisti, che, a dorso di un drago oppure solo con le proprie gambe, dovranno farsi strada, per l’ultima volta, in un mondo in continuo cambiamento.

Libri con vampiri, streghe e atmosfere dark usciti nel 2023

La variabilità del genere fantasy permette di ricreare ambientazioni e sensazioni sempre diverse. Per questo tra gli appassionati dei romanzi fantasy ci sono anche gli amanti di toni più cupi e inquietanti, di mondi in cui serpeggia il male, o il mistero, e si muovono creature affascinanti come i vampiri o le streghe. Tra i libri fantasy usciti nel 2023, il romanzo di Olivie Blake The Atlas Paradox (seguito di The Atlas Six, Sperling & Kupfer, traduzione di Roberta Verde) si rifà al genere dark academia, connesso all’amore per la conoscenza e il sapere, unito però all’intrigo, all’oscurità e all’arcano.

Proseguiamo quindi la lista dei nuovi libri fantasy del 2023 con una selezione di romanzi dalle atmosfere dark.

Re di spade e sangue. King of battle and blood

Fino a che punto l’odio può impedire all’amore di nascere? Isolde de Lara, protagonista di Re di spade e sangue. King of battle and blood di Scarlett St. Clair (Libreria Pienogiorno, traduzione di Ilaria Maggioni) ha un compito: quello di uccidere il fiero Adrian Aleksandr Vasiliev, sovrano crudele che sta sottomettendo il suo popolo. Ma il giorno delle nozze la sua volontà inizia a cedere: Isolde è rimasta affascinata dalla figura del Re, dal momento in cui lui, un vampiro, ha assaggiato per la prima volta il suo sangue. Tra traditori, avversari e terribili visioni, riuscirà mai a capire la verità dietro al Re di Sangue?

Il romanzo segreto delle streghe

Il prossimo romanzo fantasy riporta il lettore indietro nel tempo: in particolare nella Bretagna del 1821, a incontrare la famiglia Orchière. Dopo la morte della Grand-mère Ursule la magia che scorreva nella famiglia sembra essere scomparsa: questo fino a quando Nanette, l’ultima discendente femmina, compie 18 anni. Quando la magia si risveglia in lei, Nanette si trova però in un mondo cupo e ostile, abitato da superstiziosi e cacciatori di streghe. Il romanzo segreto delle streghe (Newton Compton, traduzione di Alice Benassi) di Louisa Morgan racconta la storia di una famiglia ricca di donne forti, chiamate a realizzare un compito arduo: cambiare il corso della storia.

Noi i cattivi

Noi i cattivi di Amanda Foody e Christine Lynn Herman (Mondadori, traduzione di Silvia Rosa) racchiude perfettamente il genere dark fantasy: ogni vent’anni, nella notte della Luna di Sangue, le sette famiglie della remota città di Ilvernath devono scegliere il loro campione, per farlo combattere e ottenere il controllo incontrastato dell’alta magia, un potere sempre più raro e prezioso. Questa storia intrisa di sangue e violenza potrà mai cambiare il suo corso?

Nuovi libri fantasy che portano lontano

Rientrano in questa categoria di libri fantasy young adult e per adulti tutti quei romanzi che portano il lettore in luoghi e tempi remoti, non solo grazie all’uso di elementi fantastici ma anche per via delle loro ambientazioni peculiari.

L’Immortale

Ambientato nella Russia del Novecento, L’immortale (Fazi, traduzione di Tiffany Vecchietti) di Catherynne M. Valente unisce il folclore e i miti locali al potere, alla magia oscura e a una storia d’amore intensa. Nel paese di Koščej, tra il lusso, la bellezza e la magia, Marja Morevna deve superare tre difficili prove per dimostrare di essere degna dell’amore dell’Immortale, lo zar della Vita, e prepararsi ad affrontare la guerra contro il temibile zar della Morte…

Babel

R. F. Kuang, (già autrice de La guerra dei papaveri, Mondadori, traduzione di Sofi Hakobyan) con il suo ultimo libro porta i lettori e le lettrici a Oxford, nel 1836. Babel (Mondadori, traduzione di Giovanna Scocchera) è il Royal Institute of Translation, il cuore dell’Università e del sapere mondiale, un luogo affascinante e ricco di conoscenze arcane, apparentemente perfetto: ma per Robin Swift, orfano arrivato in Inghilterra, è più simile a una prigione…

Shangai Immortal

Shanagi Immortal (e/o, traduzione di Tiziana Lo Porto), invece, mette in scena la mitologia cinese con le sue ambientazioni mistiche. A.Y. Chao, l’autrice, ha esordito in Italia con questo fantasy, che racconta la storia di Jing, mezza vampira e mezza hulijing (uno spirito-volpe), che vive alla corte del Re dell’Inferno. Quando Jing viene a sapere che alcuni cortigiani stanno tramando il furto di una preziosa perla di drago, decide di raccogliere informazioni per smascherarli, indagando prima nell’Inferno e poi nella Shangai dei mortali…

Libri fantasy del 2023 per bambini e ragazzi

Per quanto riguarda i romanzi per bambini e ragazzi, tra i libri fantasy usciti nel 2023 troviamo una selezione interessante. Tra le pubblicazioni più note c’è sicuramente il nuovo capitolo della saga di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, di Rick Riordan, che dopo 11 anni è tornato nelle librerie italiane con Il calice degli dei, che mostra un protagonista più cresciuto, alle prese con l’ammissione al college.

Completiamo quindi la lista sulle nuove uscite fantasy dedicandoci ai libri per bambini e ragazzi.

Il segreto della bussola magica

Scritto da Arianna Craviotto (doppiatrice, content creator e autrice), Il segreto della bussola magica (Garzanti) è raccontato da Alba, tredici anni, un cespuglio al posto dei capelli e grandi occhiali verdi. Alba porta sempre con sé la bussola d’oro che apparteneva a sua mamma, che ora non c’è più. Stringendola forte, una notte Alba segue delle lucciole, che la portano all’ingresso di un mondo magico: un mondo speciale in cui è possibile parlare con gli animali, ma su cui incombe una sciagura…

Maldoror – I ragazzi della leggenda e Il Principe Fauno

Cinque ragazzi inseguiti dalla polizia segreta incrociano i loro destini, e camminano assieme alla ricerca di un regno scomparso: ecco la trama di Maldoror, la trilogia dell’autore francese Philippe Lechermeier, arrivata per ora ai primi due capitoli, I ragazzi della leggenda e Il Principe Fauno (L’Ippocampo, traduzione di Fabrizio Ascari). Sullo sfondo di un’Europa sconvolta dalla rivoluzione, l’amicizia tra questi ragazzi evolve e si rafforza, accompagnata dalle note affascinanti della musica slava.

Il custode

Ci avviciniamo alla fine della lista sui libri fantasy del 2023 (che sarebbe potuta essere decisamente più lunga…) con Il custode (Sperling & Kupfer) di Francesca Tamburini, giovane content creator che nel suo romanzo conduce il lettore in un universo in cui la magia è custodita solo dalle ragazze. Il giovane Leo, però, possiede delle abilità magiche che lo fanno sentire diverso da tutti gli altri ragazzi, ranger e combattenti contro le Creature del Caos. Il ritrovamento del diario di un ragazzo simile a lui, Il Custode, è l’inizio di tutto: come può essere sbagliato ciò che ti fa sentire libero?

La misteriosa fabbrica dei sogni

La misteriosa fabbrica dei sogni (Garzanti) di Alessia Piemonte conclude la nostra selezione, con una storia ambientata in un mondo fantastico, Dreamland, in cui è possibile sognare solo acquistando delle boccette prodotte alla Fabbrica dei Sogni. Jeanie, la protagonista, crede però a un’antica leggenda secondo la quale una strega avrebbe rubato i sogni per rinchiuderli nelle ampolle. Quando la Fabbrica viene distrutta da un incendio e i sogni diventano realtà, inizia per lei una magica avventura piena di personaggi insoliti e di nuovi amici.