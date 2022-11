Tra atmosfere magiche, territori inesplorati e creature fantastiche, vi proponiamo una selezione di nuovi libri fantasy, sia per adulti sia per ragazzi, alcuni di autori già conosciuti e altri ancora tutti da scoprire…

I libri fantasy offrono da sempre occasioni per viaggiare con la mente in territori inesplorati, tra atmosfere magiche e creature fantastiche. Più recentemente il genere ha ottenuto nuova visibilità e forza grazie al fenomeno #BookTok, che lo ha riportato al centro dell’attenzione.

Anche per questo, ogni mese, sugli scaffali delle librerie appaiono nuovi romanzi fantasy, pronti a intrigare e affascinare il pubblico. Tra opere di autori già affermati e nuovi esordi, l’offerta è molto variegata: qui di seguito vi proponiamo alcuni dei libri fantasy pubblicati nella seconda parte del 2022, non in ordine di importanza, sia per adulti sia per bambini.

Libri fantasy per adulti

Le dame di Grace adieu e altre storie

Dopo il successo dei suoi due libri Jonathan Strange & il Signor Norrell e Piranesi, entrambi ora editi da Fazi, Susanna Clarke, una delle più apprezzate autrici fantasy degli ultimi anni, ritorna in libreria con Le dame di Grace adieu e altre storie (Fazi, traduzione di Paola Merla). Con una serie di storie fantastiche, l’autrice mostra le insidie e i confini invisibili che si celano tra i boschi e le verdi colline delle campagne inglesi. Le creature magiche che abitano questi luoghi sono impertinenti e maliziose, scompigliano il buon senso e l’ordine della realtà e intervengono nella vita di vicari di campagna e di fidanzate gelose, ma anche nei destini di figure storiche come Maria di Scozia e il duca di Wellington.

Primo romanzo ambientato nell’universo di League of Legends, uno dei videogiochi più popolari di tutti i tempi, Ruination (Nord, traduzione di Anna Ricci) è un racconto epico dove si intrecciano magia e vendetta sullo sfondo di un impero sull’orlo della rovina. L’autore, Anthony Reynolds, appassionato di videogiochi, ci porta nel regno di Camavor, i cui cavalieri, ogni volta che invadono un nuovo territorio, portano solo morte e distruzione. La guerriera Kalista, però, vorrebbe fermare queste ondate di devastazione. L’occasione le si presenta quando sale al trono suo zio Viego, un giovane egoista e vanesio, ma proprio per questo forse facilmente influenzabile. Come sua consigliera e generale dell’esercito, Kalista può finalmente fare la differenza, almeno finché un assassino non supera le difese della corte e colpisce la regina Isolde, infettandola con un male per cui non esiste cura. Devastato all’idea di perdere l’amore della sua vita, Viego precipita in un baratro di dolore e follia, un baratro in cui rischia di trascinare l’intera Camavor. Kalista sarà quindi costretta a scegliere se rimanere fedele a Viego o fare ciò che in cuor suo sa essere la cosa giusta. Perché anche nell’oscurità più fitta, un solo atto di coraggio può diventare la scintilla che salverà il mondo…

Regno di carne e fuoco (HarperCollins, traduzione di Sara Benatti) è il seguito di Sangue e cenere, popolare saga fantasy che su #BookTok ha trovato particolare risonanza. Jennifer L. Armentrout, già autrice di diversi romanzi (fantasy e non), ci riporta ad Atlantia, dove, in attesa del ritorno del principe, è cresciuto lo scontento: si agitano venti di guerra e la protagonista, Poppy, è al centro dell’inquietudine che pervade il regno. Il re intende usarla per mandare un messaggio al popolo rivale, i Caduti la vogliono morta. E più la sua capacità di percepire il dolore e le emozioni degli altri cresce, più gli Atlantiani la temono, perché in gioco ci sono oscuri segreti, segreti antichi che tutti vorrebbero nascondere. Tutto ciò in cui Poppy ha sempre creduto è una menzogna, compreso l’uomo di cui si è innamorata. L’unica certezza che le è rimasta è che nessuno è più pericoloso di lui: l’Oscuro, il Principe di Atlantia. E che lo combatterà con tutte le sue forze.

L’ascesa del drago

Con oltre 150 illustrazioni a colori, L’ascesa del drago è un’introduzione a Casa Targaryen, l’iconica famiglia al centro della serie prequel di Game of Thrones, House of the Dragon. Tra pestilenze, complotti, nozze, razzie, tornei e banchetti George R.R. Martin narra l’ascesa del dominio Targaryen, accompagnando il lettore nei costumi di Westeros. Il tutto converge inesorabile verso la Danza dei Draghi, lo spaventoso scontro fratricida all’interno della stessa famiglia reale per la successione al trono, nel quale draghi danzeranno in cielo, lottando contro altri draghi. Fuoco e sangue, il motto di Casa Targaryen, è un sigillo di potere, e una terribile condanna.

Oscuri talenti

Oscuri talenti (Bompiani, trad. di Maristella Notaristefano e Piernicola D’Ortona) di J.M. Miro è il primo libro di una trilogia fantasy che porta il lettore nella Londra del 1882, una città dove è facile perdersi, soprattutto se l’unico posto che finora hai chiamato casa è un paesino nel delta del Mississippi o un circo itinerante del Midwest. Charlie e Marlowe sono approdati nel Vecchio Mondo per andare incontro a una nuova vita, in una scuola unica nel suo genere, un luogo dove i loro talenti non saranno fonte di diffidenza, equivoci, dolore e solitudine. Ma ad attenderli c’è un terribile morvide, un non-morto, pronto a tutto per servire il suo oscuro signore, una figura di tenebre e fumo che non si arrenderà fino a quando Charlie e Marlowe non saranno suoi. Qui la nostra recensione.

I Lai del Beleriand

Per la prima volta pubblicato in Italia, I Lai del Beleriand (Bompiani, traduzione di Luca Manini) costituiscono il terzo atto della serie de La storia della Terra di Mezzo. In questo volume si trovano due poemi: Il Lai dei figli di Húrin, sulle vicende di Túrin Turambar, e Il Lai di Leithian, sulla storia di Beren e Lúthien, la ricerca del Silmaril e l’incontro con Morgoth. Arricchiscono l’opera altri tre poemi incompiuti e un commento di C. S. Lewis, che lesse i versi nel 1929. Scritte da J.R.R. Tolkien negli anni venti, in queste liriche è possibile ritrovare la grande opera di sperimentazione linguistica e la fantasia dell’autore, il tutto accompagnato da commenti e note di Christopher Tolkien.

Il Re del Grano e la Regina della Primavera

Nel regno immaginario di Marob, sulla costa del Mar Nero, una giovane maga di nome Erif Der è costretta a sposare il potente rivale politico del padre, Tarrik, il Re del Grano e Capo di Marob, diventando così la Regina della Primavera. Il suo compito sarà proteggere l’avvicendarsi delle stagioni e la fertilità della terra. Erif, suo malgrado una pedina al centro dei giochi di potere tra il padre e il marito, dovrebbe condizionare il consorte attraverso la magia; i suoi poteri, però, non sortiscono gli effetti sperati. Erif si dovrà imbarcare in un lungo viaggio per mare, che la porterà nella battagliera Sparta, dove il re Cleomene III vuole provare a cambiare le cose, e poi nell’Egitto opulento e pieno di piaceri: un’avventura complessa che la aiuterà a comprendere più a fondo il suo ruolo di Regina della Primavera, ampliare i suoi orizzonti e sfidare le norme precostituite. Per la prima volta tradotto in italiano, Il Re del Grano e la Regina della Primavera (Fazi, traduzione di Sabina Terziani), è opera di Naomi Mitchison (1897-1999), amica di Tolkien e autrice de Il viaggio di Halla (Fazi, traduzione di Donatella Rizzati) : un mix di magia, epica, mito e storia.

Libri fantasy per bambini e ragazzi

La casa dei cappelli magici (Salani), prima opera dell’attrice e ora scrittrice Tamzin Merchant, porta bambini e ragazzi alla scoperta di una Londra popolata di dame eleganti, nobili sir e attori squattrinati, tra i quali serpeggia la magia, catturata e intessuta nei cappelli, nei mantelli e nei guanti dagli abili Mastri Artigiani. La protagonista Cordelia fa parte della famiglia dei Cappellai, e deve ritrovare suo padre, misteriosamente scomparso. In un regno in preda allo scompiglio per via della pazzia del re e di antiche rivalità tra le gilde, toccherà a Cordelia venire a capo del mistero per cercare di sventare una guerra con i paesi vicini…

Harry Potter e l’ordine della fenice illustrato da Jim Kay

Questa edizione illustrata di Harry Potter e l’Ordine della Fenice (Salani) di J. K. Rowling unisce il talento del vincitore della Kate Greenaway Medal Jim Kay e quello di Neil Packer, vincitore del Bologna Ragazzi Award. Lord Voldemort è tornato. Che cosa succederà ora che il Signore Oscuro è di nuovo in pieno possesso dei suoi terrificanti poteri? Quanta morte e distruzione seminerà nel tentativo di riprendere il dominio del mondo? Il Ministero della Magia sembra non prendere sul serio questa minaccia. Toccherà a Harry organizzare la resistenza, con l’aiuto degli amici di sempre e il tumultuoso coraggio dell’adolescenza.

L’ inventamondi

L’inventamondi (Gribaudo) è un romanzo per ragazzi che si inserisce nella nuova collana interamente dedicata al fantasy di Gribaudo. L’autore è Luca Azzolini, ghostwriter e autore di svariati romanzi, sia per ragazzi sia per adulti. L’inventamondi è un romanzo di formazione che ci porta nella vita di Timoteo. Timo è nato in una famiglia speciale, ma lui non lo è: gli manca lo “SNAP!”, lo schiocco di dita, o “la scintilla”, come dice sua madre. Quel talento innato che in una famiglia magica è l’elemento più caratteristico e si manifesta già in giovanissima età. Dopo aver ascoltato di nascosto una conversazione tra i suoi genitori, che sembrano considerare il figlio un “problema”, Timo sente la delusione e la furia traboccare dal suo cuore e, SNAP!, il suo potere esplode con una forza spaventosa, dando vita a un altro mondo all’interno del suo condominio. Insieme alla sorella Olimpia, al fratellino Leo e alla vicina di casa Diana, Timo si mette alla ricerca dei genitori, svaniti nel nulla dopo lo SNAP!, gli unici che possono riportare il mondo alla normalità. Ma ora che il suo dono si è manifestato in modo così dirompente, sarà possibile tornare alla normalità?

Le fate

Le fate (L’Ippocampo) di Benjamin Lacombe, Sébastien Perez, Fatemeh Haghnejad fa parte della collana L’Enciclopedia del Meraviglioso, che si propone di scoprire un mondo di creature fantastiche (fate, streghe, draghi, folletti…) attraverso le loro icone e i loro simboli. Il primo volume è un viaggio attraverso il mondo per incontrare ogni sorta di fate: le fate degli elementi, le fate madrine, le fate dell’altro mondo, le fate innamorate o malefiche… I loro oggetti, i poteri, i simboli, le sembianze e i difetti sono presentati con varietà, tra timore e tenerezza, divertimento e meraviglia.

Le streghe

Benjamin Lacombe e Cécile Roumiguière sono gli autori di Le streghe (L’Ippocampo), il secondo volume illustrato della collana L’Enciclopedia del Meraviglioso. Tra immaginario e reale, le streghe sono allo stesso tempo esseri di cui si narrano le storie dalla notte dei tempi e donne realmente esistite che sono state spesso perseguitate e condannate. Creature potenti, malefiche o benefiche: in questo libro veniamo a conoscenza di nove ritratti di streghe, maghe, indovine, guaritrici, ammaliatrici, sorelle di ribellione o di magia, con i loro strumenti, i luoghi, gli abiti, i poteri e i loro animali…

La compagnia di mezzanotte

L’autrice del libro per ragazzi Gli Inadottabili (Rizzoli, traduzione di Giulia De Biase) e finalista al premio Andersen 2021 Hana Tooke, è in libreria con un nuovo romanzo, che unisce un misterioso caso da risolvere a una spruzzata di magia. La protagonista di La compagnia di mezzanotte (Rizzoli, traduzione di Barbara Servidori) si chiama Ema Vaškov, ed è nata sotto il segno del dodici: dodicesima figlia, viene al mondo il 12 dicembre 1877 a mezzanotte in punto. In una famiglia di eminenti scienziati come la sua non c’è posto per i presagi e le superstizioni, ma lei è diversa, è convinta di predire le catastrofi e ha timore delle ombre. All’età di dodici anni viene mandata a vivere dall’eccentrico zio Josef e conosce Silvie, una ragazza che sembra finalmente vederla per la persona straordinaria che è. Quando Silvie scompare misteriosamente, Ema si mette sulle tracce dell’amica, e la sua ricerca la conduce alla misteriosa Compagnia di Mezzanotte. Nell’atmosfera incantata di Praga, comincia per Ema un’avventura mozzafiato, durante la quale si trova a risolvere un caso di omicidio e a incontrare una galleria di personaggi imperdibili.