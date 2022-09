“Ruination – League of Legends”: transmedialità tra videogiochi e libri

Dopo il successo della serie animata Netflix “Arcane”, l’universo di “League of Legends”, uno dei videogiochi più famosi al mondo (8 milioni di giocatori collegati al giorno), si espande ancora con la pubblicazione di “Ruination”, il primo libro a raccontare le storie di Runeterra…

League of Legends è uno dei videogiochi online di maggior successo degli ultimi vent’anni. Riot Games, la sua casa produttrice, ha continuato nel tempo ad aggiungere elementi alla storia principale del gioco, sperimentando ed espandendo il mondo digitale tra musica, serie tv e, per la prima volta, con le pagine di carta tramite Ruination(Nord, traduzione di Anna Ricci).

Il primo esempio della potenza comunicativa del videogioco è stato il brano Warriors, realizzato dalla band di fama mondiale Imagine Dragons per aprire i campionati mondiali professionistici di League of Legends nel 2014.

A seguire, la serie animata Arcane, distribuita da Netflix per la prima volta nel 2021, è stata apprezzata dalla critica (con un punteggio del 100% di gradimento sul noto sito Rotten Tomatoes) raggiungendo le 120 milioni di ore di visione globali. Arcane ha fatto avvicinare a League of Legends spettatori che non ne erano appassionati, coinvolgendoli con le vicende dei suoi eroi e con lo stile inconfondibile della sua narrazione.

La capacità di trasformare i pixel colorati di personaggi di un video game in protagonisti complessi e ben caratterizzati è di certo il marchio di fabbrica dei prodotti correlati all’universo League of Legends. Riot Game continua, infatti, a seminare storie in ogni anfratto dello storytelling, creando eroi e antieroi amati dal pubblico e capaci di saltare dalla pagina scritta ai campi di battaglia digitali.

Ruination è il primo romanzo ambientato nel mondo di Runeterra. La storia narra del dolore e della disperazione di Re Viego, sconvolto dalla possibilità di perdere sua moglie Isolde e della sofferenza della Principessa Kalista, sua nipote, costretta a inseguire un destino di sofferenza e vendetta.

Kalista è l’unica in grado di arginare il tormento di Viego, ma proprio da quest’ultimo sarà costretta a intraprendere una missione che la porterà ai confini conosciuti del mondo, alla ricerca di una sorgente in grado di guarire i moribondi. Ma il prezzo per rompere l’equilibrio tra la vita e la morte è più salato di quello che chiunque di loro potesse aspettarsi, una condanna eterna capace di espandersi come un morbo.

Gli eventi di Ruination raccontano dell’avanzata della rovina, della corruzione, che, come una nebbia oscura, si abbatterà sui regni di Runeterra, costringendo personaggi coraggiosi a prendere decisioni dolorose. Kalista dovrà scegliere tra la fedeltà alla corona, al suo stesso sangue, e il tradimento, per concedere un’ultima speranza al mondo.

Il romanzo è un ponte narrativo, che tramite le pagine scritte si collega alle storie giocabili nel videogioco. Il racconto del passato di Kalista e Viego in Ruination arricchisce le storie di League of Legends rendendo il world building più reale, complesso e immaginifico.

Riot Game riesce tramite la penna di Anthony Reynolds a espandere l’universo narrativo di League of Legends ancora una volta, viaggiando nella transmedialità per regalare agli appassionati (e non) nuove storie e personaggi a tutto tondo.

La scommessa è quella di consolidare la creazione di un mondo complesso, capace di trasformare il videogiocatore in lettore, e di amplificarne il coinvolgimento per rendere League of Legends un universo tangibile, quasi reale.