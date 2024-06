Tutti i libri di Mauro Corona: scrittore-bestseller, alpinista e personaggio tv

Un viaggio tra i libri di Mauro Corona, all’anagrafe Maurizio Corona, noto scrittore, scultore e alpinista, nato il 9 agosto 1950 a Baselga di Piné, in Trentino.

Un autore dalla vita e dalla carriera indissolubilmente intrecciate con la montagna e la natura, un binomio protagonista indiscusso delle sue opere.

Come alpinista, Corona ha compiuto numerose escursioni nelle Dolomiti (e non solo). Una passione per la montagna non solo sportiva, ma anche filosofica: come metafora della vita, come sfida continua con sé stessi.

L’autore protagonista di questo approfondimento ha trascorso gran parte della sua vita a Erto, un piccolo paese nel Friuli-Venezia Giulia, vicino alla diga del Vajont, teatro del tragico disastro che nel 1963 ha segnato profondamente la sua vita e la storia della comunità locale: “Il rumore di quella notte fu irripetibile: in mezzo minuto non fummo più nessuno“, ha raccontato lo scrittore – che aveva 13 anni quando l’ondata della diga spazzò via 2 mila persone – in un’intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo quei tragici momenti.

Sempre in merito a questo nefasto evento, tra l’altro, Mauro Corona ha partecipato anche al film del 2001 Vajont, diretto da Renzo Martinelli.

Intraprendiamo un viaggio tra i libri (presentati in base alla data d’uscita e suddivisi per categoria) di questa figura poliedrica, spesso protagonista (anche di polemiche) in tv (ad esempio, come ospite nei programmi di Bianca Berlinguer), capace di trasformare la propria vita in arte, scultura e letteratura.

Un’opera, quella di Corona, che rappresenta un ponte tra tradizione e modernità, e che offre a lettrici e lettori una riflessione sul rapporto tra uomo e natura.

Indice

Romanzi

Le voci del bosco

Iniziamo questa raccolta di titoli con Le voci del bosco (originariamente pubblicato nel 1998 da Biblioteca dell’immagine, ora edito Mondadori), romanzo in cui Mauro Corona prende per mano lettrici e lettori per accompagnarli in una passeggiata attraverso i boschi. Dalle pagine di questo libro – e dai disegni dell’autore che le arricchiscono – si impara che ogni albero, come gli uomini, ha una struttura fisica e un carattere. E capita anche di scoprire che ogni legno ha una sua “vocazione“, che ogni essenza da il meglio di sé solo in alcune circostanze e per alcuni usi particolari…

L’ombra del bastone

Ne L’ombra del bastone (romanzo pubblicato da Mondadori nel 2005) un misterioso quaderno nero giunge tra le mani di Mauro Corona. E quando con la punta del temperino lo scrittore riesce ad aprirlo, si trova davanti un romanzo tanto ricco quanto inatteso: la storia di Raggio e di Zino, di Maddalena Mora e di Neve, di tutti coloro che lassù, sui monti di Erto, lo hanno preceduto.

I fantasmi di pietra

Erto: un paese abbandonato e silenzioso, fermato in un’istantanea il 9 ottobre 1963, quando il fianco del monte Toc precipitò nell’invaso del Vajont. Eppure quelle case e quelle cucine, di cui restano solo i muri insidiati dalle ortiche, sono ancora abitate. E una popolazione che ne I fantasmi di pietra (edito nel 2006 da Mondadori) Mauro Corona rievoca ripercorrendo porta a porta, casa per casa, le quattro strade deserte che un tempo risuonavano di voci, del rumore degli strumenti di lavoro, della vita di ogni giorno.

Storia di Neve

Tra i libri di Mauro Corona anche Storia di Neve (pubblicato nel 2008 da Mondadori), romanzo in cui l’autore e alpinista racconta la storia di Neve Corona Menin, l’unica bambina nata nel gelido inverno del 1919. Una bambina speciale, e tutti lo capiscono quando con il semplice tocco della sua mano alcuni compaesani in punto di morte guariscono. Neve altro non è che la parte buona della strega Melissa – guardiana di un raccapricciante inferno ghiacciato – tornata sulla Terra per riparare i torti commessi in vita…

Il canto delle manére

Nella bibliografia di Mauro Corona troviamo anche Il canto delle manére (edito Mondadori, nel 2009), romanzo che ha come protagonista la manéra, ovvero la scure dei boscaioli di Erto. Nessuno come Santo della Val (personaggio già incontrato in Storia di Neve) ne conosce il filo della lama. Tra nuovi amici e nuovi amori, pentimenti e bramosie dell’animo, dopo l’eccezionale incontro con il grande scrittore Hugo von Hofmannsthal, l’uomo sentirà imperioso il richiamo della propria terra.

La fine del mondo storto

La fine del mondo storto (romanzo vincitore del Premio Bancarella 2011, pubblicato da Mondadori nel 2010), si avvia con il mondo che, inaspettatamente e insospettabilmente, si sveglia senza petrolio, carbone ed energia elettrica. È pieno inverno, soffia un vento ghiacciato e i denti aguzzi del freddo mordono. Gli uomini si guardano l’un l’altro: e ora come faranno? Rapidamente capiscono che se vogliono arrivare alla fine di quell’inverno di fame devono guardare indietro, tornare alla sapienza dei nonni.

Come sasso nella corrente

Nel 2011, per Mondadori, Mauro Corona pubblica Come sasso nella corrente, romanzo con protagonista un donna anziana. Si muove lentamente appoggiandosi a un bastone, inseguendo il ricordo di un uomo schivo e selvatico che ha saputo rendere eterno il loro sentimento nel legno. Ogni statua di sua creazione evoca infatti un episodio della sua vita avventurosa, le difficoltà di un’infanzia di povertà e abbandoni. Imparare a intagliare legno, per sentire la vibrante intensità della natura durante una battuta di caccia…

La voce degli uomini freddi

Con La voce degli uomini freddi (Mondadori, pubblicato nel 2013) Corona trasporta invece lettrici e lettori nella vita di un popolo di una terra ostile. Una landa desolata in cui nevica sempre e le valanghe incombono impetuose. Gli uomini hanno la carnagione pallida e il carattere chiuso, ma sono capaci di riconoscenza, di solidarietà silenziosa. Il torrente che scorre irruento è una delle voci di questi abitanti freddi solo all’apparenza, ed è l’acqua che innesca il dramma che sta sospeso su quelle vite. Esistenze grame, ma felici.

La via del sole

Di buona famiglia, ricco e affascinante, a nemmeno trent’anni il protagonista di La via del sole di Mauro Corona (edito Mondadori e pubblicato nel 2016) è uno stimato ingegnere cui non manca nulla: ville, automobili, amici, donne e salute. Ma tutto cambia quando, evocando le memorie dell’infanzia, scopre tra i ricordi visioni di cime lontane, limpide sorgenti, ruscelli canterini, pascoli verdi e soprattutto cascate lucenti di sole.

Nel muro

Con Nel muro (Mondadori, 2018) Mauro Corona realizza un libro che riporta due elementi ricorrenti nella sua narrazione: la maestosità della natura e la cattiveria degli uomini. Un romanzo denso di immagini – per esempio quella del pivason, l’uccello-vampiro, e del suo spaventoso verso, presagio di morte – e di momenti di lirismo.

L’ultimo sorso – Vita di Celio

Edito nel 2020 per Mondadori, L’ultimo sorso – Vita di Celio racconta le vicissitudini di un protagonista in cui si legge in controluce l’autobiografia dello stesso autore, alter ego di Celio e testimone di un’esistenza che si fa simbolo di una terra sospesa nel tempo. La solitudine, portata su di sé come una croce, sembra l’unico rimedio al contagio della miseria e del dolore. Le uniche leggi e autorità riconosciute sono quelle della natura, al contempo madre e matrigna.

Quattro stagioni per vivere

Quattro stagioni per vivere, romanzo di Mauro Corona edito da Mondadori nel 2022, racconta invece la storia di Osvaldo che, per sostenere la madre malata, parte a caccia di camosci. Quando si imbatte in quello che sembra un enorme colpo di fortuna – un camoscio appena ucciso e sepolto nella neve da dei cacciatori che verranno a riprenderselo – l’uomo cede alla tentazione e lo prende con sé. Non ci vorrà molto perché i legittimi proprietari, i gemelli Legnole, due pericolosi individui, vengano a sapere chi è che gli ha fatto un gran torto…

Le cinque porte

Tra i libri di Mauro Corona anche Le cinque porte – romanzo per tutte le età con i disegni di Matteo Corona, edito Mondadori nel 2023 – che vede la storia di due nipoti e un nonno immersi tra i sentieri dei boschi. E l’uomo ha un’infinità di cose da insegnare ai giovani Igor e Neve. Per questo decide di accompagnarli in quattro cammini in alta montagna con in spalla uno zaino pieno di ciò che serve, la curiosità prima di tutto. A ogni escursione Igor e Neve scoprono una stagione dell’anno, e a ogni stagione varcano una porta fatta di nuove conoscenze.

Le altalene

Le altalene – ultimo libro di Mauro Corona in ordine cronologico per quanto concerne i romanzi, pubblicato da Mondadori nel 2023 – è un racconto in cui lo scrittore vive come un flusso i propri ricordi, concedendosi completamente a lettrici e lettori. I suoi luoghi – Erto, la diga, la montagna – così come le persone della sua vita, vengono filtrati dal tempo passato (e forse perduto) in un profondo romanzo-monologo all’insegna dei più toccanti momenti vissuti.

Raccolte di racconti

Il volo della martora

A intrecciare la vita di Mauro Corona e il Vajont anche la sua prima raccolta di racconti, Il volo della martora (edita da Vivalda nel 1997, riproposta ora da Mondadori), che parte proprio dalla tragica data del 9 ottobre 1963, quando 270 milioni di metri cubi di terra e roccia si staccano dal monte Toc e precipitano nel lago formato dalla diga del Vajont, sollevando un’onda alta 70 metri che spazza via la valle. Un mondo perduto che rivive in queste pagine grazie alla voce di Corona, con ventisei racconti in cui dipinge un grande affresco delle vicende di uomini e donne semplici, ma anche di animali, di alberi e di rocce.

Finché il cuculo canta

Le storie di Gustin – uomo senza fede che, a quarant’anni, venne folgorato sulla via di Erto – e molte altre vicende sono raccolte in Finché il cuculo canta (Biblioteca dell’immagine, 1999). Dopo l’avvenimento molti uomini non hanno pace, non riescono a stare tranquilli. Cosa li tormenta? Molti “scalano” la carriera, altri le montagne per vie pericolose. A volte, in questa pratica, succedono incidenti che portano alla morte, altre volte accadono episodi ridicoli, spassosi…

Gocce di resina

In Gocce di resina (Biblioteca dell’immagine, pubblicato per la prima volta nel 2001) vengono raccolti e raccontati piccoli episodi, aneddoti minimi, spintoni che hanno contribuito a “tenere il sentiero”. Dei minimi avvenimenti che, proprio perché indelebili, sono rimasti attaccati al tronco. Come fili di resina emanano profumi, sapori, nostalgie, prodotto di un dolore, una lacrima che cola dall’albero ferito.

Nel legno e nella pietra

La raccolta Nel legno e nella pietra di Mauro Corona (pubblicata da Mondadori nel 2003) presenta invece una ridda di voci, volti e personaggi che sembrano scavati “nel legno e nella pietra“, folli e al contempo eroici, sobri e bevuti, ammiccanti tra boschi, dirupi montani e panche d’osteria. In queste pagine corrono a braccetto la Vita e la Morte, la buffoneria e la tragicità, la scabra quotidianità e i colori, talora cupi, della leggenda.

Aspro e dolce

Anche Aspro e dolce (Mondadori, 2004), tra i libri di Mauro Corona, racconta Erto e i suoi abitanti, in questo caso con un’epopea narrata in prima persona dallo stesso autore, protagonista-sciamano della storia. Con lui una folla di uomini di foreste e bevute, donne di coraggio e fatica, femmine “sciccose” per rompere la solitudine di una sera, tra una sbronza e una rissa. La fantasia e la rabbia, la gioia di vivere, la festa e la morte sono riportate alla memoria in un’ennesima levata di bicchieri, brindisi alla vita, il duro e il dolce assaporati insieme.

Cani, camosci, cuculi (e un corvo)

Proseguendo con le raccolte di racconti di Corona, è giusto soffermarsi anche sul delizioso canto del cuculo che annuncia il ritorno alla vita. Ma se il cuculo facesse sentire d’inverno il suo richiamo? In Cani, camosci, cuculi (e un corvo), pubblicato da Mondadori nel 2007, gli uomini dei monti si sbirciano di sottecchi nelle cucine fumose, dove i cani sonnecchiano inquieti, in attesa del peggio per la strana presenza del dolce canto. Perché gli animali dei boschi conoscono più dell’uomo il mistero della vita e della morte…

Torneranno le quattro stagioni

In Torneranno le quattro stagioni (Mondadori, 2010) Mauro Corona ritrae invece la natura per parlare del mondo e di noi, pieni di difficoltà e impuntature, pieni di risorse ma anche di problemi che spesso ci siamo auto-creati. Storie che parlano a grandi e bambini, storie di bullismo e prepotenza, di rapporto con la manualità e la creatività, ma anche storie d’amore e d’amicizia, di uomini e animali, sempre narrate con la voce senza tempo delle montagne.

Venti racconti allegri e uno triste

Venti racconti allegri e uno triste (edito da Mondadori nel 2012) è una raccolta di racconti in cui Mauro Corona, stanco di storie tristi, reali o immaginarie, decide che è arrivato il momento dell’allegria: basta disgrazie o morti, esiste un tempo per la gioia! E quale modo migliore per rallegrarsi se non recuperando storie antiche perdute tra i boschi? Delle storie che, però, traggono tutte origine da “momenti brutti”: fallimenti, solitudini, tristezze, “ricordano gente semplice, vissuta senza luci di ribalta, passata al buio del mondo in silenzio”.

I misteri della montagna

Non tutti hanno la capacità di comprendere fino in fondo i segreti della montagna. Spesso nascono delle domande, e le domande generano misteri: chi ci sarà lassù? Vi abita qualcuno? E – se esiste – come sarà fatto? Nei boschi e tra le rocce, dentro l’alba e sotto le foglie, sulle vette ancora inesplorate dormono questi segreti. Ne I misteri della montagna (Mondadori, 2016) Mauro Corona accompagna lettrici e lettori a scoprirli, tendendo la mano e aiutando a salire.

Antologie

Gli occhi del bosco – Storie di animali e uomini

Al centro della poetica di Mauro Corona c’è, come specificato con i precedenti titoli, il legame indissolubile tra l’uomo e la natura. Un legame che le abitudini di vita metropolitane sembrano negare, ma che non può sfuggire all’uomo dei boschi e delle montagne. Ne Gli occhi del bosco – Storie di animali e uomini (Mondadori, 2012) – che contiene Cani, camosci, cuculi (e un corvo) e Storie del bosco antico – Mauro Corona ha raccolto le storie di quando il mondo era giovane, la puzzola vanitosa, il riccio liscio e il ghiro insonne…

Il bosco racconta

Gli alberi raccontano storie, ma bisogna essere persone speciali per sentirne la voce. Persone come Mauro Corona, che in Il bosco racconta (pubblicato da Mondadori nel 2015, con le illustrazioni di Mauro e Matteo Corona, contenente Storie del bosco antico e Torneranno le quattro stagioni) presenta i racconti più belli che ha “sentito” durante le sue lunghe camminate nel silenzio delle valli e delle cime innevate. La prefazione è di Erri De Luca, altro scrittore amante della montagna.

Fiabe, favole e opere per l’infanzia

Storie del bosco antico

Storie del bosco antico (pubblicato da Mondadori nel 2005) presenta quarantaquattro favole contemporanee per capire meglio noi stessi attraverso la lente della natura, le più belle che Corona ha “sentito” durante le sue lunghe camminate nel silenzio delle valli e delle cime innevate.

La casa dei sette ponti

La casa dei sette ponti (edito da Feltrinelli nel 2012 e riproposto da Mondadori) trasporta lettrici e lettori in un viaggio tra sogno e realtà, presente e memoria, alla scoperta del vero significato dello “stare al mondo”. Lungo una strada tortuosa e stretta, che percorre una valle solitaria, sorge la casa dei sette ponti: un edificio che parla di un vivere umile e dignitoso, velato di un qualche mistero. È qui, ai piedi dell’Abetone, che approda un ricco industriale. Quell’insolita costruzione lo incuriosisce, e decide di bussare alla porta: sarà l’inizio della più sorprendente delle avventure.

Una lacrima color turchese

Il giorno di Natale, in uno sperduto paesino di montagna, accade un fatto sconvolgente: mentre la gente si dispone a mettere da parte i rancori le statuine di Gesù Bambino scompaiono misteriosamente dai presepi. Le prime ad accorgersene sono tre madri che, indignate, accusano i figli del furto. Quando però si sparge la voce che l’inquietante fatto non ha colpito solo quel borgo ma addirittura il mondo intero, la rabbia cede il posto al panico. Quale mistero si cela dietro a Una lacrima color turchese (Mondadori, 2014), uno dei libri più fantasiosi di Mauro Corona?

Favola in bianco e nero

Nel poetico e tenebro mondo boschivo raccontato da Corona, non è raro imbattersi in una favola come Favola in bianco e nero (Mondadori, 2015). Ma non è scontato che si tratti di una favola idilliaca, perché è proprio quando la narrazione si avventura nel mondo fantastico che l’autore trova l’occasione per far emergere la sua vena più caustica e dissacrante. Se con Una lacrima color turchese aveva portato ad accettare lo straordinario – ovvero l’eccezionale scomparsa del Bambin Gesù – in questo suo ideale seguito si spinge ancora più in là, sfidandoci ad accogliere il diverso…

Saggi e manuali

La montagna

Ne La montagna (pubblicato da Biblioteca dell’immagine nel 2002) è presentata una chiacchierata di Mauro Corona con ventuno giovani all’osteria Gallo Cedrone in una notte di primavera del 2002. Un discorso ricco di insegnamenti, “dedicato ai ragazzi, perché saranno loro in futuro a proteggere la salute del creato”.

Vajont: quelli del dopo

“Fu come un colpo di falce“. Il 9 ottobre 1963, alle 22.39, duemila persone e un intero paese furono cancellati per sempre. All’osteria del Gallo Cedrone sei uomini si ritrovano a discutere fuori dai denti, tra un bicchiere di vino e l’altro, sulle responsabilità della tragedia; sul dopo Vajont, su chi ci ha guadagnato e chi ci ha perso. Dalle loro parole ruvide e coinvolte emergono accuse, notizie, fatti, raccolti in Vajont: quelli del dopo (pubblicato da Mondadori nel 2006). E soprattutto il ritratto di un popolo pieno di inestinguibile dolore, ma mai vinto…

Guida poco che devi bere – Manuale a uso dei giovani per imparare a bere

Sempre Mondadori, nel 2023, pubblica il manuale Guida poco che devi bere – Manuale a uso dei giovani per imparare a bere. In questo testo, consapevole di aver trascorso anni di “bevute colossali“, Mauro Corona si guarda indietro con lucidità e con l’atteggiamento critico di chi sa che nella vita gli è andata bene e sente che è arrivato il momento di mettere in guardia i giovani, perché non prendano con leggerezza – e tantomeno con esaltazione – l’alcol, “nemico subdolo e accattivante”.

Confessioni ultime – Una meditazione sulla vita, la natura, il silenzio, la liberta

Tra gli ultimi libri di Mauro Corona presentati in questa lista anche Confessioni ultime – Una meditazione sulla vita, la natura, il silenzio, la libertà (edito Chiarelettere, nel 2013), testamento spirituale dell’alpinista e scrittore. Il diario intimo di un sognatore che in questo libro, per la prima volta, compone un autoritratto che richiama in alcuni passaggi l’indimenticabile tradizione degli scritti morali e si trasforma in uno sfogo sull’attualità, sul nostro tempo e sulla vita frenetica che viviamo.

Quasi niente

Tra i libri di Mauro Corona, scritto assieme a Luigi Maieron, Quasi niente, edito da Chiarelettere nel 2017. Un testo “dal sapore antico delle storie narrate un tempo davanti al focolare”. Una raccolta di storie che intrattenevano liberando sapienze semplici ed essenziali, e con cui Corona e Maieron parlano di sconfitta, fragilità, desiderio, pace interiore, lealtà, radici, silenzio, senso del limite, amore. Un racconto che presenta uomini e donne che non hanno trovato spazio nei libri di storia ma hanno saputo lasciare un messaggio illuminante, che può trasformare le nostre vite.

Il passo del vento – Sillabario alpino

Pubblicato nel 2019 da Mondadori, Il passo del vento – Sillabario alpino, scritto da Mauro Corona con Matteo Righetto, è un testo che associa la montagna all’intera esistenza di una persona. Amare la montagna significa infatti stare al mondo con franchezza, coltivare un desiderio di avventura, affrontare gli imprevisti con accortezza e spirito di solidarietà, con un sempreverde rispetto per la vita in tutte le sue manifestazioni.

Arrampicare – Una storia di rocce, di sfide e d’amore

L’ultimo libro di Mauro Corona (per quanto riguarda i saggi e i manuali) è Arrampicare. Una storia di rocce, di sfide e d’amore, pubblicato da Solferino nel 2022. Un diario di avventure tra le cui righe scorre la testimonianza di una ricerca continua: della cima, della pace con se stessi, del senso più profondo delle cose. In pagine piene di sincerità, ironia, poesia, lo scrittore e alpinista racconta gli aneddoti di una vita di scalate, ma soprattutto ne restituisce con vividezza le emozioni.

Poesia

La ballata della donna ertana

Tra i libri di Mauro Corona anche la raccolta di poesie La ballata della donna ertana (Mondadori, prima pubblicazione nel 2011), grande ballata impreziosita da illustrazioni dove l’autore canta la forza e l’orgoglio di tutte le donne capaci di affrontare a testa alta le durezze dell’esistenza. E lo fa attingendo al dialetto della sua terra, una lingua impastata di sudore e sangue, schioccante come i rami che si spezzano sotto il peso della neve, dolce come la carezza di una madre.