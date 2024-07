Premio Campiello Junior: al via l’edizione 2024 con due novità in giuria

Prende il via la quarta edizione del Premio Campiello Junior, il riconoscimento letterario nato dalla collaborazione tra la Fondazione Campiello, Pirelli e la Fondazione Pirelli, per opere italiane di narrativa, poesia e testi teatrali scritti per ragazzi. La manifestazione, come si legge nella presentazione, si pone l’obiettivo di incentivare la lettura e contribuire alla diffusione del libro tra i giovanissimi.

E veniamo alle novità dell’edizione 2024: quest’anno entrano nella giuria di selezione Emma Beseghi e Lea Martina Forti Grazzini. Confermato il presidente, Pino Boero, già professore ordinario di Letteratura per l’infanzia e Pedagogia della lettura, e le giurate Chiara Lagani, attrice e drammaturga, e Michela Possamai, docente presso l’Università IUSVE di Venezia, già membro del Comitato Tecnico del Campiello Giovani.

Nel comunicato si spiega inoltre che “Fondazione Il Campiello, Pirelli e la Fondazione Pirelli salutano e ringraziano David Tolin, giurato nelle prime tre edizioni”.

LE DUE NUOVE GIURATE

Beseghi, già professore ordinario di Letteratura per l’infanzia presso l’Università di Bologna, ha insegnato anche Pedagogia della narrazione e Storia dell’immaginario infantile. È stata coordinatrice del Dottorato in Scienze Pedagogiche fino al 2016 e fondatrice del Centro di Ricerche sulla Letteratura per l’Infanzia (CRLI), dove è attualmente membro del collegio scientifico. Autrice di numerose pubblicazioni, è parte del comitato scientifico della rivista History of Education & Children’s Literature, di RPD-Journal of Theories and Researches in Education, di RSE-Rivista di Storia dell’educazione e condirettrice della collana Bagheera (ETS). Cura la rubrica La cattedra di Peter per la rivista L.i.b.e.r-Libri per bambini e ragazzi. È stata presidente della sezione italiana Ibby dal 2006 al 2013 e membro del comitato scientifico del premio Strega Ragazzi fino al 2018. Attualmente è membro della giuria del Premio Carla Poesio per Bologna Children’s Book Fair.

Forti Grazzini, laureata in Storia dell’Arte, collabora da molti anni con la Rai, sia in programmi radiofonici per Radio Rai Tre, sia in televisione, dove è stata autrice e sceneggiatrice di programmi per ragazzi come L’Albero Azzurro, Trebisonda, Melevisione, Bumbi, Diario di casa e Calzino. Per Disney Channel, insieme a Lorenza Cingoli, ha scritto il film Berni e il giovane faraone, una storia fantasy ambientata nel Museo Egizio di Torino. Ha pubblicato oltre venti guide turistiche per bambini, racconti, filastrocche e romanzi. Da marzo 2023 è autrice della serie Le Guide di Codytrip pubblicata da Giunti Scuola. Per Disney/Giunti ha creato la collana I Mitini. Tra le sue opere recenti ci sono Raffaello e lo scorpione lucente, James e lo sguardo del gigante (Lapis), Le più belle storie dell’Iliade, Le più belle storie dell’Odissea, Le più belle storie dell’Eneide di Virgilio, Le più belle storie del Milione di Marco Polo e Storie di Eroine antiche e moderne (Gribaudo).

IL PREMIO CAMPIELLO JUNIOR

Il Premio Campiello Junior è composto da due distinte sezioni: la categoria 7-10 anni, rivolta a lettori e lettrici delle scuole primarie classe III, IV, V e la categoria 11-14 anni, rivolta invece alla scuola secondaria di primo grado classe I, II, III. La modalità di selezione è composta, come per il concorso senior, da una doppia giuria. La giuria di selezione avrà il compito di selezionare le terzine finaliste che saranno annunciate a dicembre 2024, mentre la giuria dei lettori, composta da 240 ragazze e ragazzi suddivisi in gruppi da 120 per ciascuna categoria, decreterà i vincitori.

Proprio questi giovani – sottolinea il comunicato del premio – saranno chiamati a scegliere i vincitori, ai quali verrà riconosciuto un premio in denaro di 2000 euro. La proclamazione è prevista ad aprile 2025 mentre la celebrazione avverrà a settembre durante la Cerimonia di Premiazione del Campiello 2025. Ai ragazzi che faranno parte della giuria e a tutti i giovani appassionati di lettura, Pirelli con la sua Fondazione e il Premio Campiello daranno la possibilità di partecipare a una serie di iniziative dedicate al mondo del libro e dell’editoria per ragazzi, a cui parteciperanno anche gli autori dei libri finalisti.