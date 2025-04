I libri pop-up, chiamati anche libri animati o tridimensionali, si basano su una serie di dispositivi di carta che permettono di far apparire illustrazioni dinamiche e 3D. Tra fiabe, colori, animali, invenzioni e storie già amate (dal “Piccolo Principe” a “Harry Potter”), ecco una selezione di libri interattivi, adatti a ogni fascia d’età (adulti inclusi), pronti per essere sfogliati e regalati…

Colorati, coinvolgenti e preziosi: i libri pop-up sono opere affascinanti, capaci di invogliare chi legge a scoprirle in ogni dettaglio.

I libri pop-up, chiamati anche libri animati, si basano su una serie di dispositivi di carta che permettono di far apparire illustrazioni tridimensionali mentre si sfogliano le pagine (da cui il nome “pop-up”, in inglese “saltare fuori, aprirsi”). Animali, personaggi, edifici, paesaggi: sono molti gli elementi che possono sfruttare la tecnica del pop-up, arrivando a definire costruzioni anche molto complesse e delicate, al punto da portare alla nascita della “ingegneria della carta“, una disciplina a metà strada tra arte e tecnica che si occupa di progettare strutture 3D e interattive.

I pop-up, infatti, sono spesso anche libri dinamici, da “toccare con mano”: attraverso leve, linguette e rotelle i lettori e le lettrici di tutte le età entrano in contatto con l’opera e la modificano, seguendo il cammino tra immagini e testi.

Negli anni, sono molti i nomi diventati illustri nel campo dei libri interattivi: tra i più famosi citiamo sicuramente MinaLima, lo studio di graphic design fondato da Miraphora Mina e Eduardo Lima, autori di libri illustrati e animati come quelli dedicati alla saga di Harry Potter (di cui si sono occupati anche per ideare l’identità visiva dei film) o come i titoli della serie “MinaLima Classics”, dedicati a fiabe e storie come Alice nel paese delle meraviglie, Il meraviglioso mago di Oz e Biancaneve e altre fiabe dei fratelli Grimm (pubblicati da L’ippocampo).

E proprio il mondo delle fiabe e delle favole è uno dei più ricorrenti all’interno dei libri animati: per fare qualche esempio abbiamo Il meraviglioso libro pop-up delle fiabe di Tony Wolf (Dami editore), Lo schiaccianoci di Ernst T. A. Hoffmann nell’edizione pop-up di Sassi (illustrazioni di Zanna Goldhawk, traduzione di Giulia Pesavento), la collana “Gioca le fiabe” dell’editore per l’infanzia Ape Junior e la serie “La mia fiaba con le ombre pop-up” pubblicata da ABraCadabra.

Seppur efficaci per invogliare alla lettura e per intrattenere i più piccoli, i libri con pop-up non sono rivolti solo a bambine e bambini: esistono svariati titoli in grado di intrigare anche un pubblico di lettori più adulto, pronto a farsi affascinare dalle elaborate costruzioni di carta.

In questo articolo proponiamo quindi una selezione (che non ha la pretesa di essere esaustiva) di libri pop-up e interattivi, adatti a ogni fascia d’età, perfetti per essere sfogliati e regalati.

Indice

Libri pop-up e interattivi per bambini e bambine

Il Piccolo Principe pop-up

Il Piccolo Principe pop-up – Un libro carosello (Salani, traduzione di Nini Bompiani Bregoli) è la versione tridimensionale del famoso racconto del 1943 scritto dall’autore e aviatore francese Antoine de Saint-Exupéry. Grazie alla cartotecnica di Gérard Lo Monaco i momenti più famosi del viaggio del Piccolo Principe prendono vita davanti agli occhi dei lettori e delle lettrici. Una lettura rivolta ai bambini e alle bambine dai 5 anni d’età, ma capace di incantare anche i lettori più grandi.

C’era una volta…

Recuperando il tema delle fiabe, C’era una volta… Libro pop-up (Rizzoli, traduzione di Francesca Mazzurana, consigliato dai 4 anni d’età) racconta alcune delle storie più memorabili della letteratura per l’infanzia attraverso le illustrazioni dell’artista francese Benjamin Lacombe. Pinocchio, Cappuccetto Rosso, Alice nel paese delle meraviglie e molte altre ancora: ogni pagina ospita un piccolo quadro tridimensionale, capace di far viaggiare con la fantasia grandi e piccini.

Libri pop-up sui dinosauri

Per gli appassionati di dinosauri, sono molte le proposte di libri animati. Qui presentiamo Il libro pop-up dei dinosauri di Francesca Pellegrino (Giunti, illustrazioni di Matteo Lupatelli) e Dinosauri – un libro pop-up di Ingela P. Arrhenius (Ape Junior), opere arricchite di elementi tridimensionali e di alette da sollevare per imparare a conoscere tutte le specie di rettili preistorici. Il primo libro è consigliato ai lettori dai 7 anni di età, il secondo invece è dedicato ai bambini e alle bambine dai 3 anni in poi.

Chi me l’ha fatta in testa?

Chi me l’ha fatta in testa? – Edizione flip-plop (Magazzini Salani, traduzione di Donatella Ziliotto, consigliato dai 3 anni d’età) è la versione animata del classico per l’infanzia dello scrittore Werner Holzwarth e dell’illustratore Wolf Erlbruch. Attraverso pagine ricche di movimento e di elementi interattivi, la piccola Talpa protagonista dovrà scoprire chi è stato l’autore dell’inconveniente che le è (letteralmente) piombato in testa. Per stanare il colpevole, Talpa si lancerà in indagini minuziose… e puzzolenti!

Nell’oceano

Passiamo ora alla collana Primi pop-up dell’editore per l’infanzia Usborne, dedicata a libri tridimensionali per bambini e bambine dai 3 anni d’età. Tra i titoli proposti troviamo opere che esplorano la natura, lo scorrere delle stagioni, lo spazio e molto altro ancora. In Nell’oceano di Lizzie Cope (traduzione di Francesca Albini, illustrazioni di Amanda Shufflebotham), invece, i temi centrali sono gli animali e le piante marine, tra razze, alghe, tartarughe, coralli e squali.

Il mio amico lettino

Rimaniamo nel campo dei libri dedicati all’età prescolare con Il mio amico lettino – Una storia per giocare a dormire da soli (La Coccinella) di Martina Tonello. Si tratta di un libro colorato, ricco di flap e finestrelle da aprire, pensato per aiutare i piccoli lettori e lettrici a superare la paura di dormire da soli. Il protagonista è un lettino magico, pronto a partire per un’avventura fantastica attraverso il mondo dei sogni.

I colori delle emozioni

I colori delle emozioni (Gribaudo, traduzione di Daniela Gamba, consigliato dai 3 anni di età) è una storia ideata dall’illustratrice e autrice spagnola Anna Llenas, incentrata sulla scoperta dell’allegria, della tristezza, della rabbia, della paura e della calma, ognuna associata a un colore. La storia comincia con un pasticcio: il mostro dei colori ha mescolato tutte le emozioni e ora non resta altro da fare che rimetterle in ordine. Il libro è disponibile anche assieme a un piccolo pupazzo colorato, uscito direttamente dalla storia.

Colori!

Lo statunitense David A. Carter è uno dei più noti ingegneri della carta, illustratore e autore di numerosi libri con pop-up dedicati al mondo dell’infanzia e non solo. Colori! (Gallucci, traduzione di Silvia Seminara, consigliato dai 4 anni d’età) è un libro tridimensionale dedicato all’esplorazione dei colori: ogni sfumatura è associata a sensazioni, forme e movimenti differenti, da sfiorare e osservare con incanto.

Oggetti in Visibili

E sempre David A. Carter è l’autore di Oggetti in Visibili, pubblicato dall’editore Franco Cosimo Panini insieme ad altri titoli come Suono Bianco e E un punto rosso. Il libro è basato su composizioni 3D realizzate attraverso figure e colori diversi, tra cui si nascondono una serie di oggetti e di significati da scovare. Tra le pagine sono celati indizi e suggerimenti per dare inizio al gioco. L’età di lettura consigliata è dai 4 anni.

I vestiti della regina

Continuiamo il nostro viaggio tra i libri interattivi con I vestiti della regina (Salani, traduzione di Valentina Paggi, consigliato dagli 8 anni di età) di Vavoute e L’Atelier Saje: si tratta di una fiaba in rima incentrata su una Regina saggia e intraprendente, in grado di creare vestiti meravigliosi e sorprendenti. Mentre il Re non c’è a causa di una guerra “inutile e dannosa”, la Regina passa il tempo ideando abiti colorati – per la precisione sette – che si animano tra le pagine del libro grazie all’intervento dei lettori e delle lettrici.

Il coniglio, il buio e la scatola di biscotti

Il coniglio, il buio e la scatola di biscotti di Nicola O’Byrne (Nord-sud, consigliato dai 3 anni di età) è un libro illustrato che nasconde al suo interno una sorpresa: una pagina con pop-up. Il personaggio principale è un coniglio che si rifiuta di andare a dormire, e che per questo motivo ha deciso di riaprire il Buio. Ben presto, però, imparerà quanto anche la mancanza di luce sia fondamentale…

Magico Natale

Passiamo ora a un libro animato a tema natalizio: la storia segue la consegna dei regali di Babbo Natale in compagnia dei suoi aiutanti elfi. Magico Natale (La Coccinella) contiene un diverso meccanismo cartotecnico per ogni pagina (dal cursore alla ruota, dallo slider al pop-up) ed è consigliato a bambini e bambine dai 3 anni d’età.

15 incredibili creature a rischio estinzione

Concludiamo la selezione sui libri con pop-up dedicati ai più piccoli con 15 incredibili creature a rischio estinzione di Owen Davey (Gallucci, traduzione di Silvia Seminara, consigliato dai 3 anni d’età), un libro che presenta a bambini e bambine dai 3 anni d’età quindici creature sul punto di scomparire, dall’orango del Borneo alla balenottera azzurra, insegnando l’amore per la natura e l’importanza del prendersene cura.

TORNA ALL’INDICE

Libri pop-up per adulti e ragazzi

Passiamo ora ai libri tridimensionali che possono interessare, oltre ai lettori più piccoli, anche un pubblico di ragazzi e ragazze, senza dimenticare gli adulti.

Libri pop-up di Harry Potter

E cominciamo con una saga che ha saputo incantare tutte le fasce d’età: Harry Potter, dell’autrice britannica J.K. Rowling. Sono tante le proposte di libri pop-up a tema Harry Potter: qui vi proponiamo Harry Potter – Hogwarts. Il libro pop-up (Magazzini Salani, illustrazioni di Kevin M. Wilson, testi di Jody Revenson, traduzione di Francesca Crescentini) di Matthew Reinhart, uno dei più noti creatori di pop-up al mondo. Il libro permette di esplorare il castello di Hogwarts e i suoi dintorni, ricreando le scenografie ben conosciute dagli amanti della saga, arricchite poi da decine di mini pop-up che raffigurano alcuni oggetti iconici, dalla Mappa del Malandrino alla Ford Anglia volante.

È sempre ad opera di Matthew Reinhart il libro pop-up Harry Potter – Il mondo segreto (Magazzini Salani, illustrazioni di Kevin M. Wilson), da cui si può ricavare un ampio modellino di carta del villaggio di Diagon Alley, e Harry Potter – Mondo magico (Magazzini Salani, illustrazioni di Diego Abreu), incentrato sulle creature magiche e su altre curiosità sul Wizarding World.

Chiudono la collezione Harry Potter – Natale a Hogwarts (Magazzini Salani, traduzione di Nicolò Porro), dedicato alla Scuola di Magia e Stregoneria durante il periodo natalizio, e Harry Potter – Viaggio a Hogwarts. La magia pop-up di David Hawcock (Magazzini Salani), un volume corredato di linguette, leve e rotelle per animare le pagine, incentrato sul viaggio di Harry dalla casa dei suoi zii fino all’ingresso a scuola.

Il corpo umano. Una guida pop-up all’anatomia

Il corpo umano. Una guida pop-up all’anatomia di Richard Walker (IdeeAli) è un libro dedicato all’esplorazione del corpo umano. Immaginando di essere uno studente di medicina nell’Inghilterra del XIX secolo (sensazione enfatizzata dalle illustrazioni in stile vittoriano di Rachel Caldwell), il lettore potrà spostare le diverse parti anatomiche, rimuovere organi e scoprire i segreti del corpo. Ai disegni tridimensionali si uniscono poi testi di approfondimento e spiegazioni sull’anatomia umana.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Le sette prove di Rostam

Le sette prove di Rostam (L’Ippocampo Ragazzi) di Hamid Rahmanian e Simon Arizpe è un libro ricco di illustrazioni pop-up variopinte, ispirato al Libro dei Re, epopea dell’antico regno di Persia scritta dal poeta Ferdowsi (X-XI secolo d.C.). Il libro segue le vicende di Rostam nella sua impresa di salvare il paese e liberare il re Kavus, assediato dal Demone Bianco dopo il fallito tentativo di conquista del regno incantato di Mazandaran. Rostam e il suo fidato destriero Rakhsh affronteranno sette temibili prove, al termine delle quali il giovane e coraggioso eroe riuscirà a entrare per sempre nella Storia.

Notre-Dame de Paris

Notre-Dame de Paris – Storia, arte e architettura dalle origini al grande incendio (Nuinui, illustrazioni di Lee Montgomery, traduzione di Enrico Lavagno) di David Hawcock e Kathryn Jewitt rientra tra i libri con pop-up dedicati all’architettura e all’arte. Oltre che dagli elementi 3D che ricreano la cattedrale, con le sue guglie e i suoi gargoyle, il libro è arricchito anche dai testi che ripercorrono la storia di Notre-Dame lungo i secoli, arrivando fino ai giorni nostri.

Le macchine di Leonardo da Vinci

Proseguendo il nostro viaggio tra i libri animati, David Hawcock e Jaspre Bark sono gli autori di Le macchine di Leonardo da Vinci. Libro pop-up (IdeeAli, traduzione di Luciano Spaggiari, illustrazioni di David Lawrence). Il libro replica in tre dimensioni le invenzioni descritte e illustrate da Leonardo da Vinci nei suoi appunti, accompagnandole con testi e illustrazioni.

Scia

E concludiamo con Scia – Poesia di carta (Franco Cosimo Panini, traduzione di G. Quarenghi) di David Pelham, importante ingegnere cartotecnico britannico. A differenza di altri volumi multicolori, questo libro pop-up contiene elementi tridimensionali completamente bianchi. L’unica traccia di colore è la scia argentata lasciata da una piccola lumaca, che accompagna il lettore tra una pagina e l’altra.

TORNA ALL’INDICE