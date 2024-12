Editoria per bambini e ragazzi: cresce il ruolo delle case editrici e delle librerie indipendenti

Presentata a Più libri più liberi l’iniziativa di Emme Promozione “KIDDO – Indipendentemente leggo”, per promuovere sinergie tra editori, librerie e rete promozionale. Spazio anche alla ricerca sul ruolo degli editori indipendenti nel segmento “Bambini e Ragazzi”, da cui emerge che quasi uno su cinque tra i libri per bambini in Italia viene venduto nei negozi indipendenti, all’interno dei quali i piccoli marchi pesano per il 42,3% del valore – I particolari

A febbraio 2025 Emme Promozione lancia un nuovo progetto dedicato all’editoria per bambini e ragazzi. Parliamo di KIDDO – Indipendentemente leggo, presentato a Roma nell’ambito del programma professionale di Più Liberi Più Liberi.

Si tratta di un’iniziativa di carattere commerciale “volta a rafforzare ulteriormente la presenza degli editori di settore sul canale della libreria indipendente”. KIDDO è infatti dedicata alle case editrici rappresentate da Emme Promozione, e coinvolgerà 30 editori e 100 librerie, con ben 250 incontri in programma.

Un mese di festa nelle librerie indipendenti

Tra gli eventi previsti a febbraio, che coinvolgeranno gli editori promossi da Emme Promozione, Babalibri ad esempio proporrà un piccolo tour di Daniel Frost per incontrare i più piccoli, per Terre di Mezzo Paolo Proietti presenterà Perché ti voglio bene, che ha illustrato accompagnando i testi di Luca Tortolini, Premio Andersen 2024 come miglior scrittore, Settenove sarà protagonista con letture contro i pregiudizi, e Roberto Piumini presenterà Topo Tipo & Topo Tapo, edito da Orecchio Acerbo, una storia poetica e delicata che incanta grandi e piccoli.

Dal canto suo, Emanuela Nava, autrice per Carthusia, incontrerà i lettori e le lettrici, mentre Claudio Gobbetti, autore de Il giardiniere dei sogni e La fabbrica della neve (Sassi Editore), accompagnerà il pubblico in un viaggio tra storie poetiche e mondi incantati, dove i sogni prendono vita. La casa editrice Sinnos organizzerà anche avvincenti cacce al tesoro. E poi ancora giochi, attività e sorprese.

Queste alcune delle anticipazioni: il programma sarà disponibile da metà gennaio 2025 sul sito di Emme Promozione e vedrà protagoniste le librerie non solo specializzate di settore (come quelle della rete Cleio), ma anche generaliste, come ad esempio la Hoepli di Milano.

La ricerca Il ruolo degli Editori Indipendenti nel segmento “Bambini e Ragazzi”

Nell’ambito dell’evento di anticipazione di KIDDO – e come premessa di questo ciclo di incontri dedicati a bambini, bambine, ragazze, ragazzi e famiglie, Vincenzo Mastrofilippo, Sub-Lead, Market Intelligence di Nielsen IQ/GfK, a Più libri ha illustrato i dati della ricerca Il ruolo degli Editori Indipendenti nel segmento «Bambini e Ragazzi» elaborati a partire dal quinquennio 2019-2023 e con un’analisi dei primi 10 mesi del 2024, realizzata per conto di Emme Promozione.

Tre sono gli ambiti principali analizzati in fase di studio statistico: il trend generale del mercato editoriale per bambini e ragazzi, il ruolo degli editori indipendenti in tale settore, con un focus sulle vendite dei libri per bambini e ragazzi nelle librerie indipendenti.

Dall’analisi emerge che il segmento bambini e ragazzi in Italia pesa il 18,1% del valore del mercato editoriale e segna una netta crescita nell’ultimo quinquennio. All’interno di questo comparto gli editori indipendenti hanno contribuito in modo determinante all’incremento, registrando un +68% in 5 anni e arrivando a pesare il 33% del totale.

Quasi uno su cinque tra i libri per bambini viene venduto nelle librerie indipendenti, all’interno delle quali gli editori indipendenti pesano per il 42,3% del valore. I principali fattori che hanno contribuito alla crescita sono il catalogo e i libri con un prezzo maggiore di 15€.

Il peso del catalogo degli editori indipendenti è infatti in crescita e arriva a rappresentare quasi la metà delle vendite dei bambini e ragazzi nel canale delle librerie indipendenti. In questo incremento ha giocato un ruolo fondamentale il Decreto Franceschini con i fondi dati alle biblioteche per l’acquisto dei libri. Decreto il cui mancato rinnovo per il 2024 potrebbe spiegare anche parzialmente il dato dei primi 10 mesi del 2024, che segnano una leggera flessione generale del mercato bambini e ragazzi (in linea con il resto della produzione editoriale). Ecco l’importanza di un’iniziativa come Kiddo, pensata proprio per valorizzare il catalogo degli editori indipendenti di questo settore.

KIDDO. Indipendentemente leggo

Dati alla mano, dunque, le librerie indipendenti in Italia rappresentano un canale privilegiato per la vendita di libri per bambini e ragazzi pubblicati da editori indipendenti. Partendo da questo scenario, nella presentazione si sottolinea come, il ruolo di una rete promozionale come Emme Promozione, che dal 2022 si è specializzata con Emme Promozione Junior con circa 40 editori, diventa importante per sostenere e incrementare ulteriormente la posizione sul mercato delle case editrici che rappresenta.

Stanti questi numeri, come si può ulteriormente incrementare la visibilità e la diffusione di questo tipo di pubblicazioni? KIDDO mira anche a un altro ulteriore obiettivo: quello di valorizzare le librerie indipendenti e il loro ruolo centrale nella diffusione della letteratura per bambini e ragazzi.

Luisa Brembilla, responsabile Operations & Marketing di Emme Promozione, sottolinea: “Emme Promozione da due anni gestisce la vendita degli editori per bambini e ragazzi con una rete vendita specializzata, una scelta organizzativa che sta consentendo un livello di cura e dedizione agli editori e ai librai molto alto e che accorcia molto la distanza tra editore e librerie, favorendo le sinergie e le collaborazioni. Il progetto KIDDO. Indipendentemente leggo è l’esempio di questa nuova e positiva esperienza promozionale”.

Il manifesto di Kiddo

Leggo per crescere, per diventare indipendente,

per imparare.

Leggo e non mi accorgo del tempo,

mi appassiono.

Leggere è un privilegio.

Leggo indipendentemente dal mondo e dalle sue distrazioni.

Leggo e non ho limiti, quindi io indipendentemente da tutti, leggo.