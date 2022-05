120 libri per ragazzi e ragazze da leggere (almeno) una volta nella vita

120 libri per ragazzi e ragazze leggere almeno una volta nella vita, per i più giovani ma anche per gli adulti che vogliono riscoprire le storie che hanno caratterizzato la propria crescita. Una selezione di consigli di lettura (non esaustiva, e di certo non definitiva) per guidare tutti coloro che vorrebbero consigliare libri da leggere a figli e nipoti, o altri giovani lettori. Un percorso tra avventura e narrativa di viaggio, fantasy e fantascienza, miti e mitologie e romanzi classici che introducono alla letteratura per adulti…

I libri per ragazzi rappresentano un genere letterario unico, perché oltre a incontrare lo spirito di lettura dei più giovani, sono molto apprezzati anche dagli adulti, che spesso li leggono (e li rileggono) anche da grandi.

La letteratura per ragazzi non si può incasellare in un’unica definizione, perché ne fanno parte storie che spaziano dal fantasy all’avventura, dalla fantascienza alla storia, dalla comicità alla critica sociale. Non esiste un solo tipo di lettura ideale per ragazzi e le ragazze, e ognuno nel proprio percorso di crescita letteraria può trovare i libri più adatti a sé.

Non esiste comunque un periodo specifico nella vita più adatto a queste opere: sebbene molti libri per ragazzi siano pensati per la fascia di età che va circa dai 10 ai 16 anni, si tratta di un frangente in cui lo sviluppo è diverso per ognuno. Così ci saranno ragazzi di dieci anni già pronti per le letture delle medie, così come quindicenni già introdotti alla letteratura per adulti. Ma il bello dei libri per ragazzi è proprio questo: si possono leggere a ogni età, perché a ogni rilettura emergono nuovi temi e significati sfuggiti nelle letture precedenti.

Non è facile quindi scegliere i libri per ragazzi da consigliare ai lettori più giovani, da far leggere a scuola, o da regalare a figli, nipoti e altri ragazzi e ragazze dei quali si vuole sostenere la passione per la lettura.

In questa lista, che non ha la pretesa di essere né definitiva né esaustiva, abbiamo raccolto 120 libri per ragazzi in cui trovare titoli adatti a diverse fasce d’età, e in particolare per quelle che vanno dai 10 ai 16 anni circa. Si tratta di libri molto diversi tra loro, che abbracciano diversi sottogeneri e maturità letterarie diverse, e che possono far parte di una libreria ideale di libri classici per ragazzi, in cui trovare letture adatte a tutti, anche, perché no, capaci di incuriosire i ragazzi che non amano leggere.

Di questa lista non fanno parte pubblicazioni recenti, perché aspettiamo che sia il tempo a indicarci quali titoli di oggi diventeranno i classici per ragazzi del futuro. Chi fosse interessato però anche alle novità, può leggere il nostro articolo sui libri per ragazzi pubblicati nel 2022.

Libri per ragazzi e ragazze da leggere, rileggere e regalare:

Libri d’avventura e letteratura di viaggio

Tra i libri classici per ragazzi e ragazze più apprezzati ci sono quelli d’avventura e di viaggio, perfetti per un’età in cui la voglia di conoscere e di esplorare è particolarmente accesa. Tra i classici del genere, che mescolano spesso viaggio e fantasia, troviamo per esempio I viaggi di Gulliver, il romanzo di Jonathan Swift in cui il protagonista scopre terre sconosciute come quella dei minuscoli Lilliput o dei giganti di Brobdingnag; La storia infinita di Michael Ende, in cui un ignaro lettore diventa protagonista delle avventure del regno di Fantàsia; Pippi Calzelunghe, in cui l’inventiva di una bambina brillante e forzuta dà vita alle avventure che coinvolgono gli amici Tommy e Annika, la scimmietta signor Nilsson e il cavallo a pois Zietto, e ancora Alice nel paese delle meraviglie, in cui la protagonista si trova in una realtà insensata e apparentemente straniante, colma di personaggi strani e misteriosi.

Tra i romanzieri che hanno dato un grande apporto alla letteratura d’avventura per i più giovani va citato poi il prolifico Jules Verne; tra i suoi numerosi racconti uno dei più celebri è Il giro del mondo in 80 giorni, in cui il protagonista Philieas Fogg si imbarca nell’impresa avveniristica di circumnavigare il globo in meno di tre mesi, scoprendo nel frattempo nuove lingue, paesi e culture. Importante è stato anche il contributo di Emilio Salgari, che con il suo ciclo indo-malese, in cui vengono raccontate le storie di Sandokan, la Tigre della Malesia, ha fatto sognare a molte generazioni la vita da intrepidi pirati.

Libri per ragazzi e ragazze: fantasy e fantascienza

Elfi e maghi, orchi e nani, streghe e stregoni, draghi, spade magiche e incantesimi: per molti la preadolescenza è il momento in cui si incontra il genere fantasy, perché le abilità di lettura permettono di affrontare testi più lunghi e impegnativi, come sono a volte i tomi delle grandi saghe fantasy per ragazzi.

Pensiamo per esempio alla saga di Harry Potter ideata da J. K. Rowling, che continua ad ammaliare nuove generazioni di lettori che tra le pagine si scoprono apprendisti della scuola di magia di Hogwarts, o a quella del Signore degli anelli, in cui la compagnia dell’Anello si fa strada tra mille pericoli per salvare la Terra di Mezzo dal malvagio Sauron.

I giovani lettori e lettrici che più che da magie e incantesimi sono affascinati dalle meraviglie della tecnologia, in questi anni scoprono invece le storie di fantascienza, in cui l’immaginazione si scatena in ambientazioni futuristiche e si confronta con i dilemmi etici dell’avanzamento scientifico. Tra i romanzi più iconici troviamo Frankenstein, precursore del genere, in cui uno scienziato si trova ad affrontare le conseguenze della propria hybris scegliendo dare la vita a un essere disumano, e quelli che compongono il Ciclo della fondazione di Isaac Asimov, che interrogandosi sui pericoli della robotica ha saputo anticipare i dilemmi emersi in tempi recentissimi.

Libri per ragazzi che introducono alla grande letteratura

C’è poi una classe di romanzi tra i più amati della letteratura di tutti i tempi che, sebbene non sempre siano stati scritti appositamente per i più giovani, di solito si scoprono proprio in questi anni, diventando così un ponte naturale verso le letture che caratterizzeranno la vita adulta.

Pensiamo per esempio a romanzi ottocenteschi come Piccole donne o Orgoglio e Pregiudizio, che unendo alcuni aspetti del romanzo di formazione con riflessioni profonde sulle relazioni umane e sulla società, contribuiscono all’educazione emotiva e sociale dei lettori che li affrontano. In Piccole donne troviamo infatti quattro sorelle che si trovano a crescere nelle difficoltà dovute alla guerra di secessione, e che per questo sono costrette a riadattare sogni e ambizioni personali. In Orgoglio e pregiudizio invece una brillante protagonista che analizza la società di cui fa parte con uno sguardo tagliente si trova però ad affrontare i lati negativi del proprio idealismo.

Altri classici della letteratura molto apprezzati durante l’adolescenza sono per esempio Don chisciotte de la mancia e Moby Dick, in cui i conflitti interiori e le delusioni dei protagonisti trovano il loro sfogo in battaglie metaforiche, come lo scontro tra il capitano Achab e la grande balena bianca, o quello di Don Chisciotte contro i mulini a vento.

Infine non possono mancare i romanzi che della critica politica e sociale fanno il loro fulcro: pensiamo per esempio alla La fattoria degli animali di George Orwell, in cui l’avvicendarsi del potere tra le specie animali di una fattoria diventa allegoria dell’avidità umana di potere, o ai capolavori di Charles Dickens come David Copperfield, in cui la differenza tra classi sociali si ritrova a segnare inevitabilmente la vita del protagonista e degli altri personaggi.

Miti e mitologia

Tra i libri per ragazzi e ragazze infine non possono mancare le diverse forme di miti e mitologie, che mescolando fantasia e avventura all’esplorazione dei problemi umani universali rappresentano a modo loro la radice di tutte le storie. Questa è l’età giusta per scoprire nella loro versione originale (o in forme romanzate) i grandi poemi della classicità, come l’Iliade, l’Eneide e l’Odissea, che a loro volta fanno nascere sete di curiosità per i grandi miti dell’epoca greca e romana.

Grazie anche alle loro trasposizioni nei fumetti e cartoni moderni – pensiamo alle avventure di Thor e Loki nei fumetti e film Marvel – l’interesse delle nuove generazioni è vivo anche verso i Miti nordici, in cui troviamo un diverso Pantheon di dei e una nuova simbologia a fare da sfondo alle avventure di vichinghi e pirati. Su questa scia meritano di essere riscoperte anche de Le mille e una notte, le novelle di origine araba in cui si dipanano peripezie, ingegno e intrighi e che sapranno tenere anche i giovani lettori con il fiato sospeso.