In cerca dei migliori nuovi libri per ragazzi e ragazze del 2024 da leggere, consigliare e regalare? Ecco un’ampia selezione: racconti di formazione, storie avventurose, horror, gialli, fantasy, romantasy e saggi destinati agli adolescenti di oggi, scelti tra le novità più interessanti in arrivo in libreria nel corso dell’anno

Quando parliamo di libri per ragazze e ragazzi parliamo di un mondo assai ampio, di un settore in ascesa, spinto negli ultimi anche da #BookTok: in vista della 61esima edizione di Bologna Children’s Book Fair, la più importante fiera internazionale nell’ambito dell’editoria per ragazzi (in programma dall’8 all’11 aprile 2024), anche quest’anno abbiamo selezionato alcuni dei migliori libri per ragazzi in uscita nel 2024. Romanzi, racconti e saggi da consigliare e regalare agli adolescenti di oggi, firmati da grandi nomi della letteratura per ragazzi, italiani e internazionali, e da voci emergenti.

Alla scoperta di alcuni dei più interessanti libri per ragazze e ragazzi del 2024

Quali sono, dunque, le migliori novità e le migliori storie per giovani lettori e lettrici in arrivo in libreria nel 2024?

Nella nostra ampia lista (che non ha però la pretesa di essere esaustiva e in cui i titoli non sono posti in ordine di importanza) trovano spazio storie e trame che portano nel passato, nel presente o nel futuro. Libri molto diversi tra loro, che spesso affrontano problematiche delicate e discusse. Libri di tutti i generi: dalla storie di formazione ai fantasy, dall’horror all’avventura, dai romantasy ai gialli…).

Lo abbiamo già detto altre volte, ma c’è un’importante premessa da fare in questi casi: per far appassionare gli adolescenti alla lettura è importante che a scegliere se, cosa e quando leggere siano direttamente loro.

Per chi più alle novità preferisce i classici della letteratura per ragazzi, qui il nostro speciale con 120 titoli italiani e internazionali, mentre per chi è in cerca di nuovi libri per bambini e bambine, ecco la nostra nuova lista dedicata ad alcune tra le uscite più interessanti del 2024.

Qui, infine, potete scoprire il progetto Il Libraio Scuola e scaricare la prima guida gratuita Leggere il mondo, con numerosi consigli di lettura pensati in particolare per le ragazze e i ragazzi delle superiori…

Cronache dell’Ade

Due eroi improbabili, un misterioso segreto legato a un vulcano, il viaggio all’inferno più spassoso di sempre! Mattia Corrente con Cronache dell’Ade (Salani) esordisce nella letteratura per ragazzi con un mix esplosivo tra mitologia, storia e modernità. Che faresti se un giorno qualcuno ti invitasse a scendere nell’Ade? Sì, proprio quell’Ade, quello dell’ora di epica, con gli dèi greci, i gironi dei dannati, fuoco fiamme e tutto il resto. E se ti dicessero che in più devi portarti dietro delle scarpe da tennis, un cd di Elton John e una lacca per capelli ecologica? Penseresti che è uno scherzo. Invece per Michele è tutto vero, e anche l’ultima speranza per salvare l’anima del padre, ingiustamente condannato a un’eternità infernale per un brutto incidente accaduto anni prima sullo Stromboli…

Alice Eclair. Una spia in cucina

Alice Eclair. Una spia in cucina di Sarah Todd Taylor (Garzanti, tradotto da Silvia Cavenaghi) è un’avventura esilarante, piena di azione e di deliziosi dolci, ovviamente. Perché decidere se essere una pasticciera oppure una spia, quando si può essere entrambi?Armata di frusta e spatola, Alice Éclair aiuta la mamma nella pasticceria più famosa di Parigi, dove passa le giornate ad addensare golose creme e decorare biscotti con l’aiuto del gatto Casper. Per lei, i dolci sono un vero gioco da ragazzi! Ma quando, un giorno, riceve dei misteriosi bigliettini, capisce subito che si tratta di messaggi in codice mandati dallo zio Robert, una spia che ha bisogno delle abilità di Alice per fermare dei pericolosi doppiogiochisti e recuperare un fascicolo di documenti segreti…

Il canto del mare

Maruzza Musumeci è stato definito il romanzo più poetico di Andrea Camilleri, dolce e imprevedibile come l’acqua del mare. Esce ora Il canto del mare (Salani), una rilettura del testo ad opera di Maurizio De Giovanni con le illustrazioni di Mariolina Camilleri. Nel villaggio dietro la Collina Secca, dentro la Casa Strana, vive da sempre la vecchia Nonnamà, che mentre sbuccia frutta e verdure tiene i bambini di tutti, e racconta loro le storie più belle, quelle che sono anche un po’ vere ma non si sa mai fino a quanto. E così Nonnamà racconta la storia di Gnazio, che tanto tanto tempo fa viveva in quel villaggio e amava la terra e le piante, ma che poi era dovuto partire oltre il mare, ed era stato via così tanto che quando era tornato era forse troppo vecchio per avere una moglie, ma poi ne aveva trovata una, Maruzza… La rilettura di una storia in cui favola e mito si intrecciano. Dagli anni.

Amiche per sempre

Shannon è in terza media e la vita è più complicata che mai. Tutto è in continuo cambiamento: le sue amiche iniziano a uscire con i ragazzi e, per quanto si sforzi, non riesce mai a sentirsi felice. Mentre lavora sulle sue insicurezze e sulle sue ansie, si preoccupa di non deludere mai le persone che le vogliono bene. C’è forse qualcosa che non va in lei? Può essere la persona che tutti si aspettano che sia? Chi vuole essere veramente? Queste domande trovano una risposta in Amiche per sempre di Shannon Hale, edito Il Castoro con la traduzione di Laura Tenorini e le illustrazioni di LeUyen Pham. Dai 9 anni.

Lettera alla scuola

Quante volte sentiamo discorsi sui ragazzi, e non dei ragazzi? In Lettera alla scuola (Feltrinelli) sono invece proprio le studentesse e gli studenti a prendere la parola per raccontare cosa vuol dire avere sedici anni oggi in Italia. Lo fanno con un testo a più mani, scritto dalla III M dell’Istituto Amaldi (2022-2023), nel quartiere Castelverde, alla periferia di Roma, dopo aver letto insieme allo scrittore e insegnante Christian Raimo Lettera a una professoressa di don Milani.

Scintilla

In una casa ai bordi di una città mitica, circondata da un giardino dove lo scirocco scompiglia i fiori di oleandro e le chiome degli agrumi, c’è un antico camino. E lì, fermo davanti a quel camino spento, c’è Antonio, un bambino in attesa del ritorno della madre, partita per proteggere il suo amore più grande: la Natura minacciata dagli uomini. Mentre aspetta, scende dalla cappa una bambina misteriosa, con i capelli rossi come un piccolo fuoco e il viso pieno come la luna: è Scintilla. Da quel momento, se i pomeriggi afosi Antonio li trascorre con il padre capace di leggere il cielo, le notti piene di stelle diventano il segreto teatro d’incontro tra lui e la bambina di fuoco. Scintilla (Mondadori) è il nuovo romanzo di Nadia Terranova, arricchito delle illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio.

La guida segreta per coltivare i draghi

Dopo Il ragazzo che coltivava i draghi, serie bestseller tradotta in 23 lingue, in uscita per Gribaudo La guida segreta per coltivare i draghi, il manuale che insegnai trucchi per coltivarli nel proprio giardino. A firmarlo è Andy Shepherd. Le illustrazioni sono di Sara Ogilvie.

Pietro di Pietra e il piccolo popolo della montagna

Pietro ha dieci anni e sa di non essere un bambino come gli altri. Sua mamma lo ha chiamato «barattato», e secondo lei il suo vero figlio è stato scambiato con un folletto del Piccolo Popolo della Montagna. Forse è colpa dei suoi capelli gialli come paglia o del naso schiacciato come un bottone o degli occhietti che assomigliano all’uvetta, fatto sta che quel nomignolo gli è rimasto attaccato come resina di pino. Anzi, anche gli abitanti del paese e gli altri bambini lo prendono in giro, ad eccezione di Nilde, la figlia sorda del tagliaboschi: Pietro con lei è felice perché inventa storie sulla montagna che racconta con i gesti. In Pietro di Pietra e il piccolo popolo della montagna (edito da Garzanti e in libreria dal 16 aprile, nella collana Libri Ribelli) Rosella Guglielmetti racconta una fiaba senza tempo con un protagonista che non si arrende e che ci insegna che tutti sono speciali, soprattutto chi non lo sembra agli occhi degli altri.

Hannah con due H. Incredibili (dis)avventure nel web

Hannah con due H. Incredibili (dis)avventure nel web di Eliana Cocca e le illustrazioni di Caterina Manganelli (edito da Sonda) trasporta giovani lettrici e lettori nel cuore pulsante di un’idea avventurosa, dove esiste un mondo in cui Wikipedia diventa un portale magico. Durante una ricerca scolastica, Gaia e Leo, in compagnia del loro cane Sushi, vengono risucchiati dal loro computer e si ritrovano in casa di Hannah Arendt. Un inaspettato incontro che conduce i due viaggiatori del tempo nella vita della studiosa: dall’infanzia fino alla fuga dall’Europa a causa del nazismo e alla carriera di giornalista e scrittrice. Dai 10 anni.

Belladonna

Signa ha diciannove anni e da che ricordi tutte le persone che le sono state accanto sono morte. Rimasta orfana ancora bambina, è stata allevata da una serie di tutori tutti interessati più alla sua ricchezza che al suo bene, e tutti defunti prima di poter mettere le mani sulla sua eredità. Gli unici parenti che le sono rimasti sono gli Hawthornes, un’eccentrica famiglia che vive nella cupa ma ricchissima villa di Thorn Grove. Signa non ci mette molto a scoprire i segreti che gli Hawthornes celano tra le mura della tenuta… Per Rizzoli il romanzo gotico per ragazze e ragazzi Belladonna di Adalyn Grace (traduzione di Roberto Serrai).

Heartbreak hotel

A fine marzo Il Castoro propone il graphic novel Young Adult Heartbreak hotel di Micol Beltramini e Agnese Innocente: l’Heartbreak Hotel è quel luogo in cui i cuori spezzati possono trovare rifugio. “Un luogo della mente e del cuore, che aiuta ad attraversare il dolore”. Come accade ai quattro protagonisti del fumetto in questione: tutti soffrono e in qualche modo riconoscono nell’altro la sofferenza, si ascoltano e si guariscono a vicenda…

Viaggio oltre l’ignoto

Viaggio oltre l’ignoto, edito da Il Castoro, è un progetto editoriale sperimentale che si inserisce al centro di uno dei dibattiti più importanti di oggi: la sfida narrativa tra uomo e macchina, nello specifico l’IA, l’Intelligenza Artificiale. Lo hanno ideato, curato e scritto tre autori di letteratura per ragazzi: Pierdomenico Baccalario, Davide Morosinotto e Marco Magnone, assieme a due autrici “esordienti”: Valentina Federici e, per l’appunto, l’Intelligenza Artificiale, alle prese con una sfida di scrittura affidata a entrambe con le stesse regole e istruzioni, e poi messe a confronto. In questo articolo tutti i dettagli e due estratti. Dai 13 anni.

All that’s left in the world

Che cosa rimane quando non hai più niente da perdere? Speranze azzerate, un umorismo nero con cui affrontare il mondo. Con questo bagaglio viaggia Andrew, solo, affamato e ferito, attraverso un’America spettrale, colpita da un virus che ha sterminato buona parte della popolazione. I pochi sopravvissuti sono pericolosi, disperati che non esitano a uccidere a sangue freddo chiunque contenda loro anche solo una latta di cibo. Andrew lo sa. Per questo, quando bussa alla baita di Jamie in cerca di aiuto ed è accolto da un fucile spianato, si aspetta che sia la fine. E invece no. Andrew e Jamie si riconoscono, perché in fondo si assomigliano: tutti e due provano un’innata repulsione per la spietata “legge del più forte”, e fidarsi uno dell’altro diventa inevitabile. La loro amicizia in questo contesto distopico è raccontata in All that’s left in the world di Erik J. Brown, in libreria per Rizzoli con la traduzione di Alessandra Guidoni e Gianna Guidoni.

La porta delle Apocalissi

Da tempi immemorabili la terra è flagellata dalle quattro Apocalissi: Guerra, Carestia, Pestilenza e Siccità. Sono sempre esistite, fin dall’età dei dinosauri, e persino prima. Con l’apparizione degli umani, però, sono comparse anche persone capaci di limitarne i poteri, e talvolta combatterle… In La porta delle Apocalissi di Fabrizio Altieri (Mondadori) quando Steno apre per sbaglio un portale che collega passato e presente, le cose si complicano, perché il nuovo passaggio lascia campo libero ai quattro flagelli. Basteranno il coraggio di Matilde e l’intuito di Steno per dare al mondo la possibilità di salvarsi?

Libere per Costituzione – Le 21 donne che hanno fatto l’Italia

Libere per Costituzione. Le 21 donne che hanno fatto l’Italia (edito Salani e in uscita il 13 febbraio) di Serena Riglietti, Margherita Madeo e Valeria De Cubellis, racconta le vite comuni – e al contempo sorprendenti – di donne che ci incoraggiano a custodire il dono più prezioso che abbiamo ricevuto in eredità: essere cittadine e cittadini liberi che non hanno paura di credere in un mondo migliore e di fare tutto il possibile per costruirlo. È il 2 giugno 1946 ed è un grande giorno per l’Italia: per la prima volta in massa anche le donne si recano al voto, per dare forma al futuro del nostro paese. In queste pagine si raccontano le loro vite, come sono riuscite a nutrire i propri sogni e come hanno lottato per realizzarli. Dagli 8 anni.

Nella tua pelle

Già vincitrice del primo Premio Strega Ragazze e Ragazzi, Chiara Carminati torna per Bompiani con Nella tua pelle, “un romanzo di ragazzi abbandonati dopo la Grande Guerra”, e “un racconto di piccole storie intrecciate con la Storia”. L’autrice, che è nata e vive a Udine, prende spunto da una vicenda delle meno note, quella dei “Figli della Guerra”, bambini e bambine frutto di violenze dei soldati sulle donne locali abbandonati dalle famiglie delle madri o dai mariti rientrati dal fronte e cresciuti in un piccolo istituto, un luogo unico in Europa, grazie alle cure di un manipolo di religiosi. Il risultato è una storia di avventure e amicizie, che segue la crescita di un gruppo di ragazzini.

Orzowei

Fin da quando è stato abbandonato nella foresta e adottato da una tribù di Swazi, Isa è considerato un orzowei, un emarginato. Prima bianco tra i neri, poi selvaggio tra i bianchi. Per questo la vera sfida per lui non sarà uccidere il leopardo, né dimostrare coraggio o doti di guerriero, ma trovare il proprio posto nel mondo. Orzowei di Alberto Manzi, con le illustrazioni di Nora (edito Rizzoli), ne racconta la storia. Dai 10 anni.

Fuga dalla neve

Angelo e Lidia sanno molte cose per essere due bambini di undici e sette anni. Sanno che c’è un motivo se hanno dovuto cambiare scuola e lasciare i loro compagni di classe. Sanno il significato di alcune parole difficili, come ‘leggi raziali’ o ‘deportare’, e che c’è qualcosa di terribile nell’aria che le loro famiglie non vogliono rivelargli. Ma soprattutto, Angelo e Lidia sanno di essere ebrei. È per questo che una mattina i due cugini si svegliano e non trovano più le loro famiglie: in fuga dalla minaccia nazista, li hanno abbandonati per proteggerli. Costretti a rinunciare perfino ai loro nomi, Angelo e Lidia intraprendono un viaggio tortuoso che li porterà, prima insieme e poi separati, sulle montagne maestose e selvagge a nord del Piemonte, fra vette ghiacciate e valli fiabesche, alla ricerca di un posto dove poter essere se stessi. Sofia Gallo firma per Salani Fuga nella neve (dai 9 anni).

Il ragazzo e la tempesta

Bruno, tredici anni, vive ai piedi della montagna. Può essere dura, e lo sa bene suo padre, che quando faceva la guardia forestale lassù ha rischiato la vita. Dacché è tornato a casa, dopo essere stato in coma cinque anni, Bruno quasi non lo riconosce, e un po’ lo teme. Ma soprattutto lo ammira, perché è forte e duro, proprio come la montagna, e Bruno darebbe qualsiasi cosa per assomigliargli. Padre e figlio partono per una spedizione, tra i boschi e le rocce, dove ogni passo può celare un’insidia. Ma è solo così che si cresce… Il ragazzo e la tempesta di Antonio Ferrara, edito da Rizzoli, è un racconto di crescita e formazione, alla ricerca della propria strada. Dai 12 anni.

Un pranzo a settembre

Un pranzo a settembre di Irène Némirovsky (Terre di Mezzo, con la traduzione di Cinzia Bigliosi) e le illustrazioni di Mara Cerri, racconta l’incontro tra Thérèse e Raymond, un vecchio amico di cui un tempo era invaghita. I vent’anni trascorsi dall’ultimo incontro hanno segnato sia lei che lui: l’uomo si è appesantito nel corpo e soprattutto indurito nell’animo. Così, in un pranzo dominato dalla nostalgia, i piaceri della tavola finiscono per sostituire quelli della carne. Con un racconto malinconico pieno di tensione, Irène Némirovsky getta luce sull’esperienza universale di una stagione della vita che tramonta…

Per piacere

Per BeccoGiallo in uscita Per Piacere, firmato dalle autrici de La Sessualità spiegata alle bambine e ai bambini: una guida illustrata alla sessualità rivolta ai preadolescenti e agli adolescenti (e non solo), scritta dalla ginecologa e sessuologa Chiara Gregori, e illustrato da Juls Criveller.

La guerra di Safiyyah

La guerra di Safiyyah (La Nuova Frontiera, traduzione di Clara Serretta), della giovane scrittrice e attivista Hiba Noor Khan, è un romanzo per ragazzi ambientato a Parigi, nel 1940. Safiyyah, una ragazzina curiosa e amante dell’avventura, trascorre ore in biblioteca a studiare le mappe e a sognare viaggi ed esplorazioni. Ma, quando la guerra inizia a imperversare, la sua infanzia viene interrotta bruscamente. Safiyyah scopre che il suo amato padre, al fianco dell’imam della Grande Moschea, lavora segretamente tutte le notti per salvare la vita agli ebrei perseguitati. E quando i nazisti iniziano a sospettare di loro, la ragazzina si offre di sostituirli e diventa una “staffetta” della Resistenza per consegnare agli ebrei dei falsi documenti d’identità. Il tutto, fino a quando arrivano i soldati nazisti: riuscirà Safiyyah a trovare il coraggio di entrare nelle catacombe sotto Parigi e condurre gli ebrei al sicuro?

La cabina telefonica di Yuan Huan

Ilhami è un bambino turco che odia leggere. Un giorno, mentre si dispera perché la maestra gli ha dato come compito quello di raccontare la trama di un libro, incappa in una cabina telefonica abbandonata da un circo. Ilhami, incuriosito, ci entra dentro, e svogliatamente solleva la cornetta: all’improvviso resta inchiodato ad ascoltare una voce misteriosa, che gli racconta una storia bellissima. È così che capisce di aver risolto il suo problema con la lettura: racconterà a scuola le storie che ha ascoltato al telefono… Emons propone La cabina telefonica di Yuan Huan di Miyase Serbartut, autrice per ragazzi di origini turche, candidata all’Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) e al Premio Andersen 2024.

Le farfalle nello stomaco

Le farfalle nello stomaco di Elena Peduzzi, Pierdomenico Baccalario e Paola Zannoner, con le illustrazioni di Dorilys Giacchetto (edito Gallucci Bros) è un viaggio sul tema dell’amore. Questo argomento è uno e centomila: se provi a chiedere a venti persone cosa vuol dire amare, ti racconteranno venti storie diverse. Qualcuna sarà un po’ malinconica, qualche altra molto romantica, alcune ti faranno sorridere, altre ancora arrabbiare. C’è chi sogna a occhi aperti, come se vivesse in un mondo fantastico, chi non sa spiegarlo, chi fa il duro ma poi si scioglie, chi ha paura ma in fondo non può farne a meno… Dai 10 anni.

La notte che ho ucciso Kurt Cobain

Per la collana HotSpot del Castoro a fine febbraio arriva in libreria La notte che ho ucciso Kurt Cobain, un romanzo sulla “fatica e l’entusiasmo di essere giovani, arrabbiati ma pieni di vita”. Il libro esce a 30 anni dalla morte del tormentato (e amatissimo) leader dei Nirvana (20 febbraio 1967 – 5 aprile 1994). Con Azzurra D’Agostino, il viaggio di tre ragazzi alla scoperta della propria identità, inseguendo le tracce di un idolo punk-rock (o meglio, grunge) intramontabile.

Nuove ribelli

A che età si ha il diritto di cambiare il mondo? Nuove ribelli (per Tunué; dai 10 anni) è un graphic novel frutto di un’inchiesta giornalistica, e rivela le vite di sei attiviste contemporanee che, con coraggio, hanno lottato per i propri diritti e ideali. Con la sceneggiatura di Fabien Morin, Laurent Hopman e Julien Derain e i disegni di un team di autori internazionale: Brett Parson, Gijé, Jocelyn Joret, Rebecca Traunig e l’italiana Vittoria Macioci.

Song of myself – Storie di genere libero

Autore del longseller Nel mare ci sono i coccodrilli, Fabio Geda a inizio marzo firma per Feltrinelli Song of myself – Storie di genere libero, in cui ritrae la generazione Z a partire da una questione centrale per le ragazze e i ragazzi di oggi: l’identità di genere. Quella attorno alla percezione dell’identità di genere, infatti, è forse la più importante rivoluzione culturale condotta oggi da adolescenti e giovani. In contemporanea all’uscita, Song of myself sarà anche un podcast.

La casa dai vetri verdi

Poco lontano dal fiume Skidwrack, sulla cima di una collina innevata, sorge una casa dalle vetrate colorate. La dimora, appartenuta a un famigerato contrabbandiere, ospita ora la locanda dei coniugi Pine e di Milo, il loro unico figlio di dodici anni. La casa è quieta e silenziosa, i Pine si accingono a trascorrere qualche giorno di meritata vacanza invernale, ma nella prima gelida notte di riposo, suona inatteso il campanello degli ospiti… Per Salani La casa dai vetri verdi di Kate Milford un mistery per ragazze e ragazzi (dai 12 anni) “avvincente come un gioco di ruolo e appassionante come un giallo di Agatha Christie”, vincitore dell’Edgar Award e nominato al National Book Award.

Grande, Bro!

Un romanzo per ragazzi e ragazze (dai 10 anni), “che esprime tutta l’energia della preadolescenza, affrontando il tema degli stereotipi di genere” e di chi non si identifica nel sesso di nascita. “Una storia sull’amicizia pura, sulla sincerità verso gli altri e verso se stessi, e sulla libera espressione di sé”. Parliamo di Grande, Bro! (Iperborea, nella traduzione di Laura Cangemi) di Jenny Jägerfeld, classe ’74, una nota scrittrice svedese per ragazzi.

Cenerentola è morta

Sono passati 200 anni da quando Cenerentola ha trovato il suo principe, ma la fiaba è finita… Le ragazze del regno ora devono partecipare al ballo annuale perché vengano scelte dagli uomini, in virtù della loro bellezza ed eleganza… Tutte si affannano per trovare un pretendente con il quale “comporre il match perfetto”, e delle ragazze che non trovano corrispondenza non si avrà più traccia… A metà febbraio esce per Fandango Cenerentola è morta, rilettura della celebre fiaba. A firmarla, Kalynn Bayron, autrice di fantasy e horror young adult di successo. Bayron, che è anche cantante di formazione classica ed è appassionata di teatro musicale, scompone il classico (che Disney ha fatto conoscere a intere generazioni) per parlare di patriarcato alle ragazze e ai ragazzi di oggi. Nella sua versione, finalmente, saranno le ragazze a decidere chi vivrà felice e contenta…

Il lato più bello

Il lato più bello (Salani) di Alberto Pellai e Barbara Tamborini – autori di numerosi libri di successo – ha come protagonista Viola, una giovane ragazza con un sogno: che tutti possano vedersi davvero, imparare a conoscersi e amare ogni piccola stranezza di sé. Per questo ha deciso di diventare una videomaker: per restituire una storia a chi non riesce a farsi sentire. Ma iniziare non è facile, soprattutto se il tuo corpo appare così diverso rispetto ai fisici scolpiti dei social…

Senza dirlo a nessuno

Manish, sedicenne londinese con un padre distante, vive una vita senza restrizioni fino a quando vola a Roma. Qui, durante un’operazione di polizia, viene arrestato per spaccio. Il ragazzo viene però misteriosamente rilasciato con scuse frettolose. La madre, percependo un segreto, decide di indagare, svelando un mistero che coinvolge scelte, fiducia e indipendenza. Giorgio Scianna – autore nato a Pavia nel ’64 – esplora la responsabilità delle scelte e gli errori degli adulti. Senza dirlo a nessuno (Einaudi) offre una mappa dell’attualità, rivolgendosi sia agli adolescenti che ai loro genitori.