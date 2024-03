Quali sono i migliori libri per bambini del 2024 da leggere, consigliare e, soprattutto, da regalare? Quali sono le nuove storie e gli albi illustrati da non perdere? Nella nostra guida tanti consigli selezionati tra le novità in uscita nei primi mesi dell’anno, per chi è in cerca di storie per i più piccoli

Siete in cerca di consigli sui più interessanti e curiosi nuovi libri per bambini? Sì perché, vista la vastità dell’offerta, tra novità e classici, quando si entra in libreria scegliere non è affatto semplice… Parliamo infatti di un settore cresciuto molto negli ultimi anni, a livello quantitativo e qualitativo.

Ecco perché anche quest’anno abbiamo cercato di selezionare alcuni tra i migliori libri per bambini e bambine pubblicati nei primi mesi del 2024, in vista della 61esima edizione di Bologna Children’s Book Fair, la più importante fiera internazionale nell’ambito dell’editoria per bambini e ragazzi (in programma dall’8 all’11 aprile).

Qui di seguito, dunque, vi proponiamo un’ampia lista di nuovi albi illustrati e volumi firmati da grandi nomi della letteratura per l’infanzia, come pure da nuove voci, italiane e internazionali; un vasto percorso di lettura che non ha la pretesa di essere esaustivo, e in cui i testi non sono proposti in ordine di importanza, che raccoglie decine di opere pensate per i più piccoli, da regalare e consigliare: testi per l’infanzia selezionati tra le novità del 2024, libri destinati a bambine e bambini molto piccoli, da 1 a 3 anni, come pure libri a bambine e bambini di 4 e 5 anni, oltre a nuove storie per chi ha 6, 7, 8 o 9 anni.

A proposito, se siete in cerca dei classici della letteratura per l’infanzia, qui trovate una nostra guida, con decine di consigli di lettura, mentre per chi invece è in cerca di nuovi libri per ragazzi e ragazze, ecco la nostra lista dedicata ad alcune delle uscite più interessanti del 2024.

Storia con mare, cielo e paura

Storia con mare, cielo e paura (Salani) della poetessa Vivian Lamarque – vincitrice della prima edizione del Premio Strega Poesia con L’amore da vecchia (Mondadori) – racconta la storia di una bambina senza nome. Non ha una mamma, non ha un papà, non ha un’età. Non ha nemmeno una storia, a dire la verità. Ha però una casetta sulla cima dell’albero maestro di una nave. Ha un amico rosso, Gatito il gatto, e un amico bianco, Gabb il gabbiano. Ha un amico che fischietta quando passa a trovarla, anche se è un po’ stonato. Ha tante lacrime a catinelle, ma anche risate a crepapelle. E ha paura del mare, ma solo da vicino…

La bomba e il generale, i tre cosmonauti, gli gnomi di gnù

Tre racconti di pace

Negli anni Sessanta Umberto Eco, seduto in terrazza nella casa al mare dell’amico Eugenio Carmi, ha un’idea: scrivere storie per bambini che raccontino i grandi ideali. L’uguaglianza tra gli uomini, il rapporto tra potere e libertà, l’attenzione per la natura e l’abuso delle armi e della violenza erano, allora come oggi, temi che andavano raccontati anche ai più piccoli. Nascono così, dalla fantasia di Eco e dall’immaginario visivo di Carmi, le storie raccolte in La bomba e il generale, i tre cosmonauti, gli gnomi di gnù – Tre racconti di pace (edito da La nave di Teseo, in libreria dal 3 aprile): dagli atomi che si ribellano al generale che vuole scatenare una guerra con l’arsenale nascosto in solaio, fino a tre cosmonauti che arrivano su Marte e incontrano uno strano alieno…

Un anno di sorprese

A 25 anni dalla scomparsa, Babalibri ricorda Leo Lionni proponendo Un anno di soprese, albo pirotecnico e fantasioso (dai 3 anni), dove il découpage sposa l’illustrazione, e i colori vibrano di luce gioiosa: l’autore porta nel mondo dei topolini e della botanica, a cui Lionni ha spesso dedicato il suo genio di filosofo e favolista. I protagonisti sono Milo e Mina, piccoli topi gemelli, e la loro storia è quella della scoperta e dell’amicizia che evolve con le stagioni. L’autore nacque ad Amsterdam nel 1910 da un padre tagliatore di diamanti e da una madre cantante lirica. Emigrato negli Stati Uniti nel 1939, naturalizzato americano, divenne il direttore artistico di una grande agenzia di pubblicità. Prima di trasferirsi in Italia, diresse la rivista Fortune e approdò quasi per caso ai libri per bambini.

Ario sulla luna

In uscita per Gribaudo Ario sulla luna, primo albo illustrato, da parte di Gabriele Sanzo, di Maria Grazia Calandrone, poetessa e autrice, finalista al premio Strego 2023. Ario incontra Clara, se ne innamora perdutamente e prende il volo… “Il suo è un amore grande come la luna e luminoso come le stelle”.

Piante

Piante di Riz Reyes con le illustrazioni di Sara Boccaccini Meadows, edito da Fabbri, trasporta giovani lettori e lettrici nella vita delle vere e proprie supereroine della natura. Hanno poteri senza i quali la nostra vita sulla Terra non sarebbe possibile. E allora perché non scoprirli tutti? Quindici piante e funghi, insieme ai loro talvolta imprevedibili parenti, le loro storie spesso curiose e i consigli per crescerli a casa, in giardino o anche solo sul davanzale della finestra. L’età di lettura consigliata è dai 7 anni.

Bombo-Lardo

Per i suoi nove anni Bombo-Lardo, un piccolo maialino che è rimasto orfano ed è stato adottato dalla zia, decide di organizzare una festa di compleanno, e vuole che sia indimenticabile visto che in tutta la sua vita non ne ha mai avuta una. Di nascosto mette annunci, distribuisce inviti e convoca orde di maiali per una grande mascherata a casa della zia, approfittando della sua assenza. Ma ben presto la situazione gli sfugge di mano… Torna per Adelphi Bombo-Lardo di Maurice Sendak (autore cult di Il paese dei mostri selvaggi), apparso per la prima volta nel 2011. La traduzione è di Sergio Ruzzier.

La mosca gentile

Cosa succede se una mosca dice sempre “grazie” e “per favore”, ma gli altri animali sentono solo un ronzio incomprensibile? Un bell’ostacolo, quando si cerca di stringere nuove amicizie… La mosca gentile di Lorenza Gentile (Mondadori) è una storia delicata e poetica, per dare valore a ogni forma di gentilezza. Età di lettura da 3 anni.

Una coda per Nisse

“Un’avventura che parla di amicizia, condivisione e dell’affrontare la vita con leggerezza”: Una coda per Nisse di Eva Jacobson (edito Iperborea, traduzione di Giola Spairani, con le illustrazioni di Eva Jacobson) è un albo illustrato (dai 3 anni) “che incanta e diverte, traducendo il candore dei suoi due piccoli protagonisti in humour dalle svolte inattese”.

Gusci di noce

Una pietra miliare nella storia del libro illustrato: parliamo di Gusci di noce di Maurice Sendak (Adelphi, traduzione di Livia Signorini), apparso per la prima volta nel 1962. Tra i massimi autori per l’infanzia di tutti i tempi, Sendak (1928-2012) offre una rivisitazione ironica di quattro tipologie di libri comunemente proposte per le prime letture, “il manifesto, insieme sommesso e rigoroso, di un modo nuovo di guardare all’infanzia”.

Ciclamina

Ciclamina (Il Castoro, traduzione di Pico Floridi) di Tanguy Gréban, illustrato da Quentin Gréban ospita tre storie illustrate, per entrare in un universo di fiabe ricco di incantesimi e mondi da sogno. Un volume dai 5 anni, ideale da leggere insieme, adulto e bambino.

Pando – Una storia vera

Chi dice “io” in questo libro? L’orso nero che dormicchia sotto la coperta, il cervo mulo dispettoso, l’alce che gioca a nascondino o il bruco pigro? A ogni pagina vi sembrerà di saperlo, e a quella dopo vi accorgerete che non è così. Perché a volte le cose grandi sono le più difficili da vedere, e un albero con cinquantamila gambe non si sa bene dove abbia gli occhi… Questa è la storia vera di Pando, l’albero più grande, grosso e vecchio del mondo, in una narrazione che – tronco dopo tronco – si addentra nel cuore di un prodigio della natura che sfida la nostra immaginazione, e fa sognare. Giorgia Conversi e l’illustratore Andrea Rivola firmano per Aboca Kids Pando – Una storia vera.

Il Signor Coniglio e il regalo perfetto

Si sa, non è mai facile scegliere il regalo di compleanno perfetto per la mamma. Per non sbagliare, però, ci si può rivolgere a un amico fidato, come fa la piccola protagonista di questo racconto, e il Signor Coniglio è proprio l’aiutante ideale. Mentre camminano insieme per una campagna incantevole, la bambina e il Signor Coniglio passano in rassegna i gusti della mamma e un lunghissimo campionario di doni possibili e impossibili, osservando un unico criterio: che il regalo sia composto da tutti i colori preferiti di chi lo dovrà ricevere. Ed ecco che, in un battibaleno, è pronto il regalo più delizioso e sorprendente, racchiuso tra le pagine di Il Signor Coniglio e il regalo perfetto (Adelphi, traduzione di Lisa Topi), scritte da Charlotte Zolotow e illustrate da Maurice Sendak. Da 5 anni.

Mostro

Torna nel 2024 per effequ la collana Scatoline, a cura della sociolinguista e saggista Vera Gheno. In uscita a marzo Mostro di Liv Ferracchiati (drammaturgo, regista teatrale, performer e autore classe ’85), illustrato da Ehsan Mehrbakhsh. Com’è fatto un mostro? Come lo riconosciamo? Quando diciamo “mostro” a chi ci riferiamo?

Per mille camicette al giorno

Per Orecchio Acerbo, esce Per mille camicette al giorno di Serena Ballista (illustrazioni di Sonia-Maria-Luce Possentini), il racconto del più grave incidente industriale della storia di New York, per voce di una di quelle camicette che, esposta in una vetrina davanti al grattacielo, vede tutto e tutto sa. Le sue parole illuminano sulle condizioni di sfruttamento delle lavoratrici, ma anche sulle lotte per l’emancipazione delle donne. Dagli 8 anni.

Susanna Scontrosa e il diabolico piano

In Susanna Scontrosa e il diabolico piano di Thibault Bérard, con le illustrazioni di Clément Devaux (Mondadori, traduzione di Caterina Ramonda) la vecchia Susanna è davvero intrattabile. Non sopporta niente e nessuno, soprattutto i bambini… Così, quando il diavolo sotto forma di un brutto gatto le propone un piano per rubare l’anima di Adele Nettarina (la bambina più dolce del quartiere) e ottenere in cambio la giovinezza, a Susanna non sembra vero: per compiere la sua diabolica missione dovrà tornare ad avere nove anni e conquistare la fiducia di Adele. Una storia “irriverente e dispettosa”, piena di patti segreti, incantesimi e würstel alla marmellata. Dagli 8 anni.

Il cavaliere errante

Com’è noto, ogni eroico Cavaliere Errante che si rispetti ha un solo obiettivo: salvare le principesse dai mostri. Quando il protagonista si trova davanti una lunghissima coda di drago-serpente, non può che seguirla mentre si dipana tra le pagine del libro, alla ricerca del capo della mostruosa bestiaccia. Il Cavaliere Errante attraversa il reame in lungo e il largo, certo che alla fine troverà una terrorizzata principessa da salvare (pronta, magari, a cadere tra le braccia del suo salvatore?). Arrivato quasi a destinazione, inizia a notare che qualcosa però non torna: cosa ci fa una cuccia lì? E quella ciotola gigante? Le sue avventure sono raccontate ne Il cavaliere errante di Alice Piaggio (edito da Edizioni Clichy). Dai 3 anni.

Gli abbracci degli orsi

Gli orsi adorano gli abbracci. E gli altri animali? Orsetto decide di andare a scoprirlo. Basta voltare le pagine di Gli abbracci degli orsi (Usborne, da 1 anno), tenero volumetto in rima (scritto da Lara Bryan, illustrato da Alys Paterson e tradotto da Marcella Del Bosco), per vedere lontre, alci e scoiattoli accoccolarsi tra le braccia dei loro cari…

La fata dell’acqua

La fata dell’acqua di Heena Baek (edito da Terre di Mezzo con la traduzione di Dalila Immacolata Bruno), racconta della piscina in cui la piccola Dokji incontra una simpatica vecchietta: dice di essere una fata dell’acqua (possibile?) e conosce un sacco di giochi strepitosi. Dokji con lei si diverte un mondo, e per ringraziarla le regala la sua merenda. Un gesto gentile che la signora ricambierà con una sorprendente magia… Ma allora era tutto vero! Dai 4 anni.

La fortezza del cavalier Carabattola

La fortezza del cavalier Carabattola di Benjamin Becue (edito da Gribaudo) è un libro “Cerca e Trova” ambientato nella fortezza del cavalier Carabattola. Saranno capaci i giovanissimi lettori e lettrici di trovare tutti gli oggetti nascosti? Dai 3 anni.

Papà è un albero

Dal genio di Jon Agee, autore di Il muro in mezzo al libro e Viaggio su Marte, Il Castoro propone Papà è un albero, albo illustrato (dai 3 anni, con la traduzione di Alessandro Zontini) dedicato a quei papà disposti veramente a tutto… La trama? Un papà è disposto a qualsiasi cosa pur di accontentare la fantasia più sfrenata della propria bambina. Anche fingere di essere un albero per tutto il giorno…

Il gatto con gli stivali

Una fiaba tradizionale sempre attuale, con illustrazioni divertenti, in cui non mancano richiami alla modernità, che in questa edizione diventa una lettura inclusiva adatta a tutti i lettori, nella versione in simboli PCS di Enza Crivelli con le illustrazioni di Roberta Angeletti. Per Uovonero, Il gatto con gli stivali, edizione a colori di Enza Crivelli con le illustrazioni di Roberta Angeletti. La fiaba torna dunque in un’edizione accessibile a tutti grazie ai pittogrammi della CAA, che facilitano la lettura autonoma da parte di bambini in età prescolare, di quelli che hanno difficoltà di lettura e di quelli che, pur conoscendo già altre lingue e altre forme di scrittura, stanno ancora muovendo i primi passi nella lettura dell’italiano.

La mia amica ombra

La mia amica ombra di John Dougherty e Thomas Docherty (Giunti, con la traduzione di Roberto Serrai) è un racconto in rima, dolce e commovente, che esplora con delicatezza i temi del dolore e della perdita. Quando la lepre Betta scompare, lasciando nient’altro che uno spazio vuoto, un’ombra scura, Berto è disperato. Come può cancellare quel vuoto che è rimasto lì dove prima c’era Betta e riportare indietro la sua migliore amica? E se non fosse possibile? Età di lettura, da 4 anni.

Il mio amico Lancillotto

Il mio amico Lancillotto di Christian Antonini, con le illustrazioni di Silvia Brunetti (Giunti) è un viaggio in compagnia di Lancillotto, un orso che vive in un parco protetto da cui senza volere è uscito. Accudisce e protegge il piccolo Tommi, che si è perso nel bosco in fuga dai bulli che lo perseguitano. Dai 7 anni.

Gianni Barba

Tre uova tiepide sono apparse, quando il babbo demolisce il muro del forno. Messe sotto una lampadina, solo una si schiude. Comincia così, per due bambine, un’estate indimenticabile. Il pulcino, a furia di vermi, cresce ogni giorno di più. La più piccola, con la sorella, lo sfama. Da grande diventa un bellissimo barbagianni e si chiamerà Gianni Barba. Bianco, grande e misterioso, ogni notte parte a caccia per poi tornare all’alba. Finché un giorno accade qualcosa che la piccola non dimenticherà mai più. A metà marzo per Orecchio Acerbo Gianni barba di Alice Rohrwacher (una storia illustrata da Mara Cerri). Dai 5 anni.

Andiamo dal pediatra

Pediatra Carla, che con la sua competenza e simpatia ha conquistato la fiducia di moltissimi genitori italiani sia sui social sia in libreria, torna per La Coccinella con Andiamo dal pediatra, uno strumento per aiutare i più piccini a vivere serenamente la visita pediatrica, presentandola come un’avventura curiosa e divertente. E per rendere la lettura interattiva e liberarsi di ogni preoccupazione, i bambini e le bambine potranno giocare al dottore con le sagome colorate da staccare nella pagina finale.

Animali – Disegna e cancella

In uscita per Ape Junior Animali – Disegna e cancella (con due pennarelli cancellabili e riutilizzabili), per imparare a disegnare con oltre 50 divertenti attività: spazio a 30 diversi animali da disegnare seguendo semplici istruzioni passo-passo.

Il diario di Loki – Stavolta non è colpa mia!

Loki – favoloso dio dell’inganno – è bloccato sulla Terra per volere di Odino. Qui è costretto a registrare gioie e dolori della sua vita di undicenne mortale in un “INUTILISSIMO” diario incantato, che ha il compito di giudicare i suoi progressi. Per tornare ad Asgard deve comportarsi da “Dio Buono™”, ma finora non è andata proprio benissimo… Per fortuna, Odino gli ha concesso un’altra possibilità, ma guadagnare la fiducia di tutti non è facile. Le avventure dello scapestrato dio sono raccontate ne Il diario di Loki – Stavolta non è colpa mia! di Louie Stowell, in libreria dal per Salani con la traduzione di Alessia Maria Mazzotta. L’età di lettura consigliata è dagli 8 anni.

La dodicesima notte

La dodicesima notte di William Shakespeare, nel racconto di Georghia Ellinas con le illustrazioni di Jane Ray (edito da Gallucci, con la traduzione di Masolino D’Amico), trasporta nel mondo di fantastici personaggi. “Io sono Feste il Matto e il mio lavoro è cantare, ballare e far ridere l’infelice contessa Olivia. La bella Viola ha fatto naufragio sulla nostra costa, si è travestita da giovanotto e si fa chiamare Cesario. Il duca Orsino, di cui è innamorata, le fa recapitare messaggi d’amore alla mia padrona Olivia, che a sua volta la crede un paggio e ha perso la testa per lei… Che pasticcio! Insomma, in questa storia sono tutti matti, tranne me!”. Dai 5 anni.

Cane zoppo

“Io ho un sacco di figurine, una collezione di macchinine e mille fantastici dinosauri, ma tu non puoi toccare nessuna di queste cose, sei invidioso? No, per niente, perché io ho un cane zoppo!”. Cane zoppo (Edizioni Clichy) di Marisa Vestita e Giulia Pastorino è un divertente dialogo tra due bambini in cui si affronta un sentimento molto diffuso tra i più piccoli: la voglia di primeggiare sugli altri. A dar man forte al piccolo protagonista un irresistibile antieroe: un bislacco cane zoppo che, con la sua generosità e la sua bizzarria, suscita le invidie di chi non lo può comprare.

Il top del top

Per Pasqualina e la mamma è giorno di spesa. Entrate al supermercato del bosco, la figlia vuole sedersi nel carrello come tutti gli altri bambini. Adora viaggiare ad altezza scaffali, “è il top per vedere tutti i prodotti”, dice. Lecca-lecca alla lumaca, chips-grillo, vernice-fluo per le ali, pantofole-libellula: a ogni desiderio non avverato Pasqualina si fa sempre più molle, fino a diventare una massa viscida e informe. Tra le clienti del supermercato, una cinciallegra, scambiandola per una lumaca, la afferra e la porta via. Come riuscirà, questa volta, a ribaltare il corso degli eventi e a tornare a casa? La risposta in Il top del top di Beatrice Alemagna, edito da TopiPittori con la traduzione di Lisa Topi. Dai 3 anni.

Le luci nella notte blu

Che cosa rende magica la notte? Le sue luci: le luci dei fari delle auto, delle lanterne tra gli alberi, delle lucciole nel bosco, delle stelle nel cielo… Che cosa rende magico questo libro, Le luci nella notte blu (La Coccinella), sono invece le luci della notte possono accenderle e spegnerle i piccoli lettori soffiando nel buco in fondo alla pagina, il tutto immergendosi tra i testi e le illustrazioni di Gabriele Clima.

Che cos’è l’amore?

Che cos’è davvero l’amore? E dura per sempre? Le risposte a queste e ad altre domande su ogni tipo di amore e su come si può dimostrare sono racchiuse nel volume (con alette) Cos’è l’amore? (Usborne) di Katie Daynes. Illustrazioni di Daniela Sosa, traduzione di Mario Pennacchio. Dai 3 anni.

Ti voglio bene

“Cerca e trova qui nel bosco i cento cuori che ho nascosto!”. Riuscirà Orso Bruno a trovare tutti i cuori che ha nascosto per lui Papà Orso? Ti voglio bene di Rachel Piercey (Emme edizioni, traduzione di Giuditta Campello, illustrazioni di Freya Hartas) è un libro illustrato per bambini dai 2 anni dedicato a tutti gli amanti del bosco e della sua magia.

Lo strambo trasloco della magione Miller

“Questa è la storia di un cane che, rovistando in un buco, scoprì una miniera d’argento, e dei maiali che vissero e grufolarono nei paraggi. È la storia di come i maiali furono cacciati via e di uno strambo, avventuroso trasloco portato a termine con l’aiuto di tronchi e cavalli. È la storia più bella che sia mai stata scritta su cani e maiali, tronchi e cavalli… almeno per ora!”. Lo scrittore statunitense Dave Eggers presenta così a lettrici e lettori Lo strambo trasloco della magione Miller (L’Ippocampo), una surreale favola a lieto fine. Una storia avventurosa e comica raccontata da uno dei maggiori romanzieri contemporanei e disegnata dall’illustratrice Júlia Sardà, già autrice de La regina nella grotta (L’Ippocampo, 2023).

Buonanotte giraffa

Cos’è che si agita e si dimena dentro il grande asciugamano azzurro che il papà di Ruti ha appena posato sul letto? Può darsi che sia una giraffa, e può darsi di no: per esserne sicuri non c’è che da controllare se ha zoccoli, ginocchia, orecchie, ombelico, bocca e occhi da giraffa… Buonanotte giraffa del grande scrittore israeliano David Grossman con le illustrazioni di Katja Gehrmann (Mondadori, traduzione di Daria Merlo) è un racconto del territorio misterioso e colorato, che rappresenta dalla vita interiore dei bambini. Dai 5 anni.

Un magico viaggio a bordo del treno dei sogni

A bordo del Treno dei Sogni ci sono uno yeti, un ballerino, un mostro gentile e una principessa con il suo piccolo drago. Sono diretti a Città Sonno, dove potranno entrare finalmente nei sogni di bambini e bambine. Proprio quando si preparano a incontrare i loro sognatori, il treno si ferma. Cosa sta succedendo? Arriveranno in tempo a Città Sonno? Un magico viaggio a bordo del treno dei sogni di Matilda Woods, con le illustrazioni di Penny Neville-Lee (edito da Emma Edizioni, con la traduzione di Giuditta Campello), è un libro pensato appositamente per le letture in autonomia e per scoprire il magico mondo dei libri. Dai 7 anni.

Il bambino e il pesce

“C’era una volta un bambino che sedeva volentieri sulla riva del lago a pescare. Era contento quando pigliava qualche piccolo pesce. Tuttavia sognava sempre di acchiappare, una volta o l’altra, un pesce grosso. Una mattina prese la sua canna da pesca e qualcosa da mangiare, poi andò al lago…”. Il bambino e il pesce di Max Velthuijs è un libro illustrato per bambine e bambini da 4 anni; una storia poetica e delicata sulla crescita e la ricerca della felicità, perfetta per tutti, grandi e piccoli, e ideale per le letture con i bambini. Un classico delle Edizioni EL, pubblicato per la prima volta negli anni Settanta, che torna in una nuova edizione per celebrare i 50 anni della casa editrice.

Grazie per la notte, per il giorno e le bolle di sapone

Sono molti i motivi che possono rendere felice un bambino: non solo oggetti, ma anche persone, sensazioni e piccole esperienze quotidiane che lo fanno sentire grato di essere al mondo. Grazie per la notte, per il giorno e le bolle di sapone di Jarvis (edito da Lapis), allegro e pieno di speranza, racconta proprio la gioia di provare il sentimento della gratitudine nell’infanzia. Pagina dopo pagina, in un susseguirsi di situazioni fantasiose, Jarvis non fa esempi al di fuori della portata del bambino lettore: tutto ciò che il protagonista ringrazia fa parte della sua quotidianità ed è motivo di divertimento, sorpresa e gioia. Dai 4 anni.

Stella stellina. Una dolcissima avventura di Nina & Dudù

Stella stellina. Una dolcissima avventura di Nina & Dudù è il nuovo libro per bambini dell’attore Luca Argentero, con le illustrazioni di Francesca Argentero (in uscita per Mondadori). Fare la nanna non è mai stato così bello: ogni sera Nina si tuffa tra le coperte assieme al suo migliore amico Dudù e si mette comoda. Riceve il bacino della buonanotte, poi fa un bel respiro, chiude gli occhi e… comincia l’avventura. Dai 3 anni.

Tutti i colori della pace

Filastrocche e storie brevi compongono Tutti i colori della pace, antologia di brani con le illustrazioni di Serena Mabilia edita da Edizioni EL, con cui Gianni Rodari insegna quanto sia importante, per chi vuole rendere il mondo un posto migliore, non smettere mai di impegnarsi a cercare la pace e a seminare l’amicizia. Un libro di narrativa illustrato per bambini dai 5 anni: le più belle storie e filastrocche del Maestro della Fantasia che raccontano il potere dell’altruismo e della solidarietà, e la bellezza della pace. Un libro per tutti, grandi e piccoli, per volare sulle ali della pace e scoprire o riscoprire il potere immaginifico delle parole.

Che pasticcio Petit Budinì!

Che pasticcio Petit Budinì! di Raffaella Bolaffio (edito da Lapis) presenta tre storie d’imprevedibile dolcezza, “da assaporare fino all’ultimo morso”. Petit Budinì è un abilissimo e piccolo pasticcere, tondo e roseo proprio come un pasticcino alla fragola. Vive in un Regno grande come un ricciolo di burro, Tartaten. Non esistono al mondo pasticcini più buoni di quelli di Petit Budinì. La Regina Patasciù non può farne a meno: se ne fa recapitare al castello dieci vassoi ogni mattina. La Regina non è solo golosa, è anche capricciosa e viziata: pretende tutto e subito, sempre e comunque. E chi non soddisfa immediatamente le sue richieste passa una buona mezz’ora… appeso a testa in giù! E se Sua Maestà festeggia il compleanno? Allora serve un dolce davvero speciale: soffice e dal gusto incredibilmente delicato… Dai 7 anni.

Smarriti

Quando Sam si sveglia, la giornata sembra così grigia, fredda e noiosa da far venir voglia di restarsene a casa… ma il nonno gli fa cambiare idea, e così escono per sbrigare qualche commissione: comprare un nuovo paio di occhiali, leggere certi libri in biblioteca, e infine passare in ferramenta… cosa avrà in mente? Ma una cosa meravigliosa, naturalmente: costruire uno slittino! Ed ecco che, armati del loro nuovo mezzo, i due escono per una delle loro avventure. Sulle tracce di un cagnolino smarrito, si godono le meraviglie della neve, finché non trovano il fuggitivo in ottima compagnia: è diventato amico di un branco di husky! Smarriti (Edizioni Clichy, con la traduzione di Maria Pia Secciani) è il terzo episodio della quadrilogia che fa seguito ai libri della serie stagionale di Sam Usher, con il piccolo Sam e l’adorato nonno che in ogni capitolo incontrano affascinanti specie animali e imparano preziose lezioni sul mondo naturale.

Per stare caldo

Mondadori propone Per stare al caldo vorrei… di Neil Gaiman (con la traduzione di Giuseppe Iacobaci), dedicato a rifugiati e rifugiate di tutto il mondo. Che cosa ti riscalda e rassicura nel freddo dell’inverno? Da questa domanda Neil Gaiman e tredici artisti hanno intrecciato una poesia per i più piccoli.