“Scatoline”: per effequ una collana di “saggi per bambinә” curata da Vera Gheno

“Mi sento come se con le Scatoline ci aggingessimo a esplorare una terra tutta da scoprire: quella della microsaggistica per menti in formazione”. Parola della curatrice Vera Gheno. Ad aprile debutta la nuova collana di “saggi per bambinә dai 5 anni in su” di Effequ, casa editrice che ha deciso di sostituire il maschile generico con lo “schwa” – I particolari

Effequ, casa editrice che ha deciso di sostituire il maschile generico con lo “schwa”, ad aprile farà debuttare la nuova collana Scatoline, a cura di Vera Gheno: non a caso, proporrà “saggi per bambinә dai 5 anni in su”: “Ogni libro è una parola, ogni parola non è spiegata né definita, ma raccontata. Perché le parole sono libere, ed è da come le usiamo che possiamo capire di volta in volta cosa vogliamo dire. E se le parole sono libere, possono significare tutto, e possiamo anche inventarne di sempre nuove una volta che abbiamo capito come si fa a giocarci. Le Scatoline (si tratta di volumi da 8 a 12 pagine, ndr) hanno una scrittura ad alta leggibilità e possono essere lette a chiunque e da chiunque”, si spiega nella presentazione.

La prima uscita proverà a rispondere alla domanda: cosa vuol dire “amicizia”? È una parola che pronunciano spesso tante persone, sia più adulte sia più giovani, eppure sembra significare tante cose diverse. In poche pagine Nicoletta Vallorani (classe 1959, insegna Letteratura inglese all’Università degli Studi di Milano, scrive, traduce e fa ricerca. Ha pubblicato romanzi distopici, gialli, noir e storie per ragazzi) lo racconta, con la complicità delle illustrazioni di Sio (Simone Albrigi , classe ’88, è tra i fumettisti italiani più seguito sui social).

Sottolinea Gheno, sociolinguista, traduttrice e saggista: “Bambinə e ragazzə fanno domande. Domande difficili, spesso, sui concetti chiave delle nostre vite, delle loro vite. Per me che passo la vita a parlare di parole, selezionare un insieme di persone in grado di spiegarle, tramite la scrittura e il disegno, alle generazioni successive, è una grande sfida e un enorme privilegio. Personalmente e professionalmente, mi sento come se con le Scatoline ci accingessimo a esplorare una terra tutta da scoprire: quella della microsaggistica per menti in formazione”.