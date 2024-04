Letteratura per l’infanzia: tutti i libri i finalisti al Premio Andersen 2024

I libri scelti dalla giuria e dalla redazione della rivista Andersen rappresentano “una selezione di titoli che rappresentano l’eccellenza della produzione editoriale per ragazzi in Italia nell’ultimo anno”. Ecco in finalisti per tutte le categorie

In occasione della 61esima Bologna Children’s Book Fair arriva l’annuncio dei finalisti del Premio Andersen 2024.

I libri scelti dalla giuria e dalla redazione della rivista Andersen rappresentano “una selezione di titoli che rappresentano l’eccellenza della produzione editoriale per ragazzi in Italia nell’ultimo anno”.

Tra le novità di quest’anno, la suddivisione della categoria 0/6 in due fasce d’età distinte – 0/3 anni e 3/6 anni – e l’aggiunta di un nuovo riconoscimento.

Una giuria costituita da Rai Radio Kids, realtà con la quale Andersen collabora da alcuni anni con recensioni radiofoniche settimanali, assegnerà invece un premio speciale al titolo finalista che più di altri si presta a una trasposizione radiofonica.

L’ELENCO COMPLETO DEI FINALISTI

“Le categorie del Premio Andersen riflettono un mondo articolato e in continua trasformazione, quale è l’editoria per ragazzi: una selezione dalla quale emerge la vivacità del settore editoriale. Da quest’anno la categoria 0/6 anni viene divisa in due segmenti, per poter meglio raccontare la specificità dei libri per la prima infanzia”, si spiega nella presentazione.

MIGLIOR LIBRO 0/3 ANNI

È mio! di Yosuke Yonezu, La Margherita

Indovina che cosa sono! di Shinsuke Yoshitake – trad. di Sara Pietrafesa e Francesca Vitale, Salani

Merlino dove vai? di Eva Rasano, Pulce

MIGLIOR LIBRO 3/6 ANNI

Storie brevi di Silvia Borando, Minibombo

Agrifoglio di Matthew Cordell – trad. di Maria Pia Secciani, Clichy

Vorrei dirti di Jean-François Sénéchal – ill. di Chiaki Okada – trad. di Anselmo Roveda, Giralangolo

MIGLIOR LIBRO 6/9 ANNI

Streghetta Nocciola di Phoebe Wahl – trad. a cura della libreria Radice Labirinto, Il Castoro

Il teschio di Jon Klassen – trad. di Greta Poli, Zoolibri

Misha. Io, i miei tre fratelli e un coniglio di Edward Van de Vendel e Anoush Elman – ill. di Annet Schaap – trad. di Laura Pignatti, Sinnos

MIGLIOR LIBRO 9/12 ANNI

I lupi di Willoughby Chase di Joan Aiken – ill. di Pat Marriott – trad. di Irene Bulla, Adelphi

Lo strambo trasloco della magione Miller di Dave Eggers – ill. di Júlia Sardà – trad. di Giulia Rizzo, L’ippocampo

Uccelli del malaugurio di Jocelyn Boisvert – ill. di Julie Massy – trad. di Flavio Sorrentino, Biancoenero

MIGLIOR LIBRO OLTRE I 12 ANNI

La guerra di Millie di Karen Cushman – trad. di Angela Ragusa, Mondadori

Motel Calivista, buongiorno! di Kelly Yang – trad. di Federico Taibi, Emons

Grande, bro! di Jenny Jägerfeld – trad. di Laura Cangemi, Iperborea

MIGLIOR LIBRO OLTRE I 15 ANNI

Testa di ferro di Jean-Claude van Rijckeghem – trad. di Olga Amagliani, Camelozampa

Qui solo qui di Christelle Dabos – trad. di Alberto Bracci Testasecca, E/O

Milly Vodović di Nastasia Rugani – trad. di Camilla Diez, La Nuova Frontiera

MIGLIOR LIBRO DI DIVULGAZIONE

Il mondo senza api di Hanna Harms – trad. di Roberta Scarabelli, Giralangolo

La camera buisssima di Elisa Lauzana e Irene Lazzarin, Quinto Quarto

Vendesi casa d’artista di Ericavale Morello, Camelozampa

MIGLIOR LIBRO FATTO AD ARTE

Sorpresa! di Marta Comín – trad. a cura della redazione, Topipittori

Viaggio d’inverno di Anne Brouillard, Orecchio Acerbo

Tutto buio di Gilles Baum – ill. di Amandine Piu – trad. di Giulia Calandra Buonaura, Franco Cosimo Panini

MIGLIOR ALBO ILLUSTRATO

Passare il fiume di Alessio Torino – ill. di Simone Massi, Orecchio Acerbo

La cosa nera di Kiyo Tanaka – trad. a cura della redazione, Topipittori

La spedizione di Stéphane Servant – ill. di Audrey Spiry – trad. di Edvige Le Noël, L’ippocampo

MIGLIOR LIBRO SENZA PAROLE

Ho bisogno di te di Angelo Ruta, Carthusia

Kintsugi di Issa Watanabe, Logos

La matita di Hyeeun Kim, Terre di Mezzo

MIGLIOR LIBRO A FUMETTI

L’ispettore Joe di Majda Koren – ill. di Damijan Stepančič – trad. di Martina Clerici, Sinnos

In fuga con la flebo di Josephine Mark – trad. di Melani Traini, Valentina edizioni

Khat. Storia di un rifugiato di Ximo Abadía – trad. di Loredana Serratore, Il Gatto Verde

MIGLIOR LIBRO MAI PREMIATO

Madeline di Ludwig Bemelmans – trad. di Alessandro Riccioni, LupoGuido

Fammi una domanda! di Antje Damm – trad. di Francesca Pamina Ros, Il Leone Verde

Il bambino e il pesce di Max Velthuijs – trad. a cura della redazione, Edizioni EL

L’immagine coordinata del Premio Andersen è firmata quest’anno dalla graphic designer Alessandra Carli.

LA GIURIA DEL PREMIO ANDERSEN 2024

La giuria è composta dalla direzione della rivista ANDERSEN (Barbara Schiaffino, Walter Fochesato, Anselmo Roveda), lo staff redazionale di ANDERSEN coordinato da Martina Russo, Mara Pace (giornalista, responsabile web e social), Caterina Ramonda (blog Le Letture di Biblioragazzi), Vera Salton (Libreria Il Treno di Bogotà di Vittorio Veneto), Enrico Macchiavello (illustratore e fumettista) e Carla Ida Salviati (studiosa di storia dell’editoria e letteratura per l’infanzia).

La rivista accompagna ogni anno i finalisti, e poi i vincitori, del Premio Andersen in giro per l’Italia, attraverso incontri, presentazioni, corsi di aggiornamento.

La prima presentazione si terrà alla Biblioteca Internazionale per ragazzi E. De Amicis di Genova martedì 16 aprile (ore 16.45) con Martina Russo. All’incontro parteciperanno anche gli insegnanti di ogni ordine e grado delle scuole genovesi che, nelle settimane successive, grazie alla collaborazione con la Cooperativa Infantia e il progetto ScarabocchiArte, realizzeranno con le loro classi opere grafico-pittoriche collettive ispirate ai titoli finalisti del Premio Andersen, dando vita a una mostra che sarà inaugurata sabato 11 maggio, sempre alla Biblioteca De Amicis.

Il successivo appuntamento con il Premio Andersen sarà a maggio, quando verranno proclamati i vincitori di ciascuna categoria insieme ai premi dedicati ai migliori autori dell’anno, alle collane, ai progetti editoriali, ai protagonisti della cultura d’infanzia; il premio alla libreria per ragazzi dell’anno (intitolato a Gianna e Roberto Denti e promosso da AIE-Associazione Italiana Editori e rivista Andersen) e il premio assegnato da Rai Radio Kids al libro più radiofonico.

Sabato 25 maggio nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale di Genova si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori e l’annuncio del SuperPremio Andersen “Gualtiero Schiaffino” per il miglior libro dell’anno, votato da una giuria allargata di esperti tra i titoli che vincono nelle singole categorie.