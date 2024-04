Editoria: in crescita il mercato dei libri per bambini e ragazzi (bene anche le vendite di diritti all’estero)

Il mercato dei libri per bambini e ragazzi in Italia è cresciuto del 2,1% nel 2023, con vendite a prezzo di copertina pari a 291,6 milioni di euro. È il 18% di quanto hanno speso gli italiani nelle librerie fisiche e online per l’acquisto di libri (esclusa la scolastica e le vendite nella grande distribuzione): in termini di copie, si tratta di 23,5 milioni di libri venduti… – I numeri diffusi dall’Associazione Italiana Editori (AIE) in occasione della Bologna Children’s Book Fair, che aprirà lunedì 8 aprile

Nel 2023 in Italia il mercato dei libri per bambini e ragazzi è cresciuto del 2,1% rispetto all’anno precedente, con vendite a prezzo di copertina pari a 291,6 milioni di euro (di cui 273,9 milioni di euro di libri scritti e illustrati e 17,8 milioni di euro di fumetti per under 14). È il 18% di quanto hanno speso gli italiani nelle librerie fisiche e online per l’acquisto di libri l’anno scorso, esclusa la scolastica e le vendite nella grande distribuzione. In termini di copie, si tratta di 23,5 milioni di libri venduti (più 1,5% sul 2022, di cui 22,3 milioni di copie di libri scritti e illustrati e 1,2 milioni di fumetti under 14): quasi un libro su quattro, ovvero il 23% (in allegato le pillole sui numeri dell’editoria per bambini e ragazzi).

I numeri saranno diffusi nel dettaglio dall’Associazione Italiana Editori in occasione della Bologna Children’s Book Fair che aprirà lunedì 8 aprile e a cui AIE partecipa con un calendario di incontri e iniziative.

“Più di un diritto di traduzione ogni tre venduto all’estero dagli editori italiani nel 2022 riguarda libri per bambini e ragazzi – ha ricordato il presidente di AIE Innocenzo Cipolletta. Questi numeri raccontano da una parte il contributo fondamentale per l’internazionalizzazione fornito da questo settore e dalla Bologna Children’s Book Fair in particolare, con cui siamo fieri di collaborare da anni, dall’altra sono uno dei motivi per cui Italia Ospite d’Onore 2024 Fiera del Libro di Francoforte dedicherà largo spazio ai libri per bambini e ragazzi, un’eccellenza italiana. Di tutto questo si parla a Bologna, grazie alle iniziative di Destinazione Francoforte. Ma ci occuperemo anche di promozione della lettura, intelligenza artificiale, mestieri del fumetto”.

Questi gli appuntamenti nel quadro di Destinazione Francoforte, l’iniziativa sotto il coordinamento del Commissario Straordinario del Governo Mauro Mazza per Italia Ospite d’Onore 2024 Fiera del Libro di Francoforte: lunedì 8 aprile, ore 11.30-12.45, al BBPlus Theatre si terrà l’incontro per gli operatori stranieri The Italian general book market 2023, with a focus on the children’s book market | Destination Frankfurt, a cura di AIE nel quadro di Aldus Up, il network delle fiere del libro europeo cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso Europa Creativa. Martedì 9 aprile, ore 16.45-17.30, al BolognaBookPlus Theatre, ci sarà il confronto tra editori internazionali su Narrazioni, personaggi e illustrazioni: l’editoria italiana per ragazzi all’estero | Destinazione Francoforte, a cura di Italia Ospite d’Onore 2024 Fiera del Libro di Francoforte, AIE e Bologna Children’s Book Fair. Lo stesso giorno, alle 12.30, è prevista un’attività di networking, sempre a tema Destinazione Francoforte, presso lo stand collettivo dell’editoria italiana (BolognaBookPlus Hall 29 Mall1) del BolognaBookPlus.

Una delegazione di giornalisti tedeschi, inoltre, sarà a Bologna e avrà l’occasione di intervistare e confrontarsi con i protagonisti dell’editoria per bambini e ragazzi italiana.

È organizzato invece dalla Buchmesse, in collaborazione con AIE, l’evento di networking tra editori italiani e tedeschi An Espresso with Italian publishing houses, il 10 aprile alle 11 presso lo stand collettivo dell’editoria tedesca (Hall 30, B24/C11).

Questi gli altri eventi: lunedì 8 aprile dalle 10.30 alle 11.15 al BolognaBookPlus Theatre si tiene l’incontro Do androids dream of great alternative descriptions for the images?, organizzato da Fondazione LIA – Libri italiani accessibili nell’ambito di Aldus Up e ABELab, progetti finanziati dall’Unione Europa, e che affronterà il tema delle descrizioni alternative delle immagini rispetto alle possibilità offerte dall’Intelligenza Artificiale.

Sempre lunedì 8 aprile, ore 12.30-13.30, in Sala Bolero si tiene l’incontro Con i libri si diventa grandi: i libri e la lettura negli asili nido con il progetto pilota #ioleggoperchéLAB-NIDI, a cura di AIE e Fondazione Cariplo, in collaborazione con Nati per leggere e Bologna Children’s Book Fair.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Il 10 aprile, ore 9.30-10.30, al Caffè dei traduttori si parla di I mestieri del fumetto: dal lettering alla traduzione, a cura della Commissione Comics & Graphic Novels di AIE nell’ambito di Aldus Up. L’incontro fa parte di una serie organizzata per esplorare le professioni editoriali legati al genere fumetto.

Novità anche per BolognaBookPlus, l’iniziativa di Bologna Children’s Book Fair rivolta al pubblico professionale generalista in partnership con AIE. Per la prima volta hanno aderito alla collettiva italiana dedicata allo scambio di diritti, di oltre 100 metri quadrati, anche le aziende della filiera editoriale (stampatori, distributori, service editoriali, etc), per presentazioni dei loro servizi e incontri B2B con gli altri player presenti in fiera. Lo stand, che è anche la base di AIE a Bologna, si trova al BolognaBookPlus Hall 29 Mall1.

Anche quest’anno, infine, ci sarà la premiazione del BOP, il premio internazionale Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the year, organizzato dalla Bologna Children’s Book Fair e AIE, in collaborazione con IPA – International Publishers Association.