Alla Fiera di Bologna tanti incontri per avvicinare alla lettura le nuove generazioni

Dall’8 all’11 aprile si terrà il più importante appuntamento internazionale per il mondo dell’editoria per ragazzi, Bologna Children’s Book Fair (qui il programma e le novità).

Tra i temi che verranno affrontati nei numerosi incontri in calendario, ovviamente, anche il rapporto con la lettura da parte delle nuove generazioni.

IL LIBRAIO SCUOLA A BOLOGNA

Nei mesi scorsi, a questo proposito, ilLibriaio.it ha lanciato un nuovo progetto, Il Libraio Scuola, a cui si collega la guida digitale Leggere il mondo (da scaricare gratuitamente sul nostro sito), pensata per offrire periodicamente percorsi di lettura ai docenti delle scuole superiori, ma anche agli educatori, a chi lavora in libreria e in biblioteca e alle famiglie. Spazio, inoltre, a una nuova sezione del sito ilLibraio.it, che ospita articoli e interventi sui temi dell’educazione e della promozione della lettura tra i più giovani, oltre a una newsletter dedicata.

A Bologna si parlerà del nostro progetto in un incontro dedicato, dal titolo Leggere il mondo, in programma martedì 9 aprile alle ore 11, nella Sala Melodia. Al centro dell’appuntamento “gli strumenti per promuovere in modo innovativo la lettura nelle scuole superiori” e il primo numero della guida digitale gratuita.

Interverranno Alice Bigli (esperta di letteratura per ragazzi ed educazione alla lettura), Gherardo Colombo (presidente della casa editrice Garzanti, autore di numerosi libri ed ex magistrato) e Gloria Ghioni (insegnante di Lettere, consulente del progetto Il Libraio Scuola, fondatrice di Criticaletteraria.org e collaboratrice per diverse testate, tra cui ilLibraio.it). Modererà il panel Silvia Cannarsa (redattrice del sito ilLibraio.it).

GLI INCONTRI CON LETTORI SI DIVENTA

Il Libraio Scuola si collega al progetto Lettori si diventa della Salani, pensato dalla casa editrice per promuovere la passione per la lettura tra i bambini e le bambini.

Saranno diversi, a Bologna, gli appuntamenti legati a Lettori si diventa: si parte lunedì 8 aprile, alle 15, con il dialogo tra Massimiliano Ossini e Sofia Gallo, che hanno firmato rispettivamente Amico e Fuga dalla neve, due storie di crescita e amicizia e che raccontano la natura e la montagna. L’incontro verrà moderato da Valentina De Poli.

Sempre lunedì 8 aprile, alle 16, interverranno Alessia Denaro, avvocatessa e scrittrice, e autrice di Il tesoro di Moncalbio e Marco Ponti, scrittore, regista, sceneggiatore cinematografico e autore di La città delle streghe. All’incontro prenderà parte Pierdomenico Baccalario in veste di moderatore.

Martedì 9 aprile, alle 10, Gherardo Colombo, in libreria con Chi è stato? (scritto con Fabio Caon, docente presente all’appuntamento) parlerà di costituzione, legalità e diritti delle donne, e dei grandi temi dell’educazione civica. Ci saranno anche Serena Riglietti, illustratrice di libri per ragazzi, Margherita Madeo, avvocatessa appassionata di Diritto Costituzionale e Valeria De Cubellis, autrice e promotrice di laboratori di narrazione per bambini, per presentare Libere per Costituzione. Modera Antonio Prudenzano, giornalista responsabile editoriale del sito ilLibraio.it.

Ancora martedì 9 aprile, dalle 14, si parlerà di preadolescenza con Alberto Pellai e Barbara Tamborini, e di temi come autostima, diversità e bullismo. Con la moderazione di Sarah Pozzoli.

Martedì 9 aprile, dalle 15, spazio poi a Giovanni Nucci (Roma. I miti e gli eroi) e Mattia Corrente (Cronache dall’Ade), che nei loro libri rileggono la mitologia con gli occhi dei ragazzi di oggi. Con la presenza di Alice Bigli.

Sul sito della fiera tutte le informazioni per chi desiderasse partecipare.