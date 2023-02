Quali nuovi libri per ragazzi e ragazze leggere nel 2023? Quali romanzi e racconti consigliare e regalare agli adolescenti? Quali sono, in sostanza, le migliori novità e le migliori storie in arrivo in libreria nel nuovo anno?

Dal 6 al 9 marzo torna l’appuntamento internazionale più importante per gli addetti ai lavori del settore, Bologna Children’s Book Fair (qui dettagli e protagonisti sull’edizione 2023 della fiera), e nei primi mesi dell’anno sono molte le nuove uscite anche nell’ambito dell’editoria per ragazzi. Un ambito in fermento, che vede protagonisti anche i social e una nuova generazione di autrici e autori.

Qui di seguito abbiamo provato a selezionare alcuni tra i più interessanti nuovi libri consigliati per ragazzi e ragazze tra quelli pubblicati nei primi mesi del 2023. Il risultato è una lista di letture (che non ha la pretesa di essere esaustiva e in cui i titoli non sono posti in ordine di importanza) eterogenea, in cui trovano spazio storie e trame che portano nel passato, nel presente o nel futuro. Libri molto diversi tra loro, che spesso affrontano problematiche delicate e discusse.

C’è però un’importante premessa da fare: per far appassionare gli adolescenti alla lettura è importante che a scegliere se, cosa e quando leggere siano direttamente loro. Per fortuna, l’offerta di proposte, come vedrete, anche nel 2023 è davvero ampia (e di qualità)…

I fratelli Mezzaluna

Chiara Gamberale, autrice di numerosi romanzi-bestseller, tra i quali Per dieci minuti (Feltrinelli), Avrò cura di te (con Massimo Gramellini, Longanesi), Qualcosa (Longanesi) e il più recente Il grembo paterno (Feltrinelli) firma per Salani I fratelli Mezzaluna. La conduttrice di programmi televisivi e radiofonici, oltre che voce del podcast Gli Slegati, nel suo nuovo libro porta il lettore a Gabaville, il villaggio dove la vita scorre serena e nessuno litiga mai. Tutti tranne loro: Lena e Alen, i gemelli Mezzaluna, diversi dagli altri abitanti di Gabaville. Lena ha il potere di fare domande di fuoco che frugano nei cuori, Alen, con i suoi silenzi, sa leggere nella testa di chi ha davanti. Nessuno sa chi sia loro padre: loro sanno solo che viveva sulla luna e che si è perso fra le galassie. Quando scoprono che questa è una bugia, scappano e vengono risucchiati nel Mondo Sottopelle: qui i Mezzaluna vivranno avventure incredibili, incontreranno creature mai viste, scopriranno la storia dei loro genitori e cambieranno il destino di un mondo intero. Anzi, di due…

La maglietta rossa di Ben

Un libro per ragazzi in cui si parla dell’importanza della salute mentale, in libreria per Garzanti con la traduzione di Silvia Cavenaghi: La maglietta rossa di Ben è firmato da Lily Bailey, scrittrice e giornalista che fin da bambina ha sofferto di disturbi ossessivi-compulsivi, ma ha sempre tenuto privata la propria condizione finché una diffusa percezione errata della malattia non l’ha spinta a impegnarsi attivamente per creare una migliore consapevolezza e comprensione di questi disturbi.

Mezzamela

Dopo il successo di Viola e il Blu (Salani), Matteo Bussola, (da mesi in classifica con Il rosmarino non capisce l’inverno, Einaudi Stile Libero), è tornato con un nuovo libro per ragazzi: Mezzamela – La bellezza di amarsi alla pari, in libreria sempre per Salani, fotografa l’adolescenza e tutti i suoi cambiamenti. Un romanzo che affronta una tematica importante, dal punto di vista maschile e femminile, offrendo spunti di riflessione e di dialogo tra generazioni. Il risultato è un delicato diario di educazione sentimentale, una storia sui primi amori ma anche sulle fragilità, e sullo smettere di proteggersi per paura. Qui la nostra intervista all’autore.

La bambina da oltre il confine

Iryna ha dieci anni e la sua vita sembra normale, con la mamma infermiera, il papà che aggiusta i cellulari e Nana, la sua adorata “cana”. Ma un giorno dal cielo cominciano a piovere bombe: il suo Paese è in guerra, le sirene risuonano nell’aria, si scappa nei rifugi sotterranei, e niente è più normale. I suoi genitori decidono di mettere in salvo la figlia, e ben presto Iryna si ritrova in una città italiana, accolta dalla famiglia in cui lavora la nonna Kateryna. Lì c’è Adriano, un ragazzino della sua stessa età che ha paura di andare in bicicletta ed è un po’ impacciato. In libreria per Piemme La bambina da oltre di Lia Levi.

Charlotte. Un visitatore inaspettato

Il nuovo insegnante di equitazione di Charlotte è fantastico. Se solo non avesse portato con sé l’arrogante Katie… Mentre Charlotte aspetta trepidante l’arrivo di Thierry, si ritrova a dover combattere per il futuro delle sue amate stalle e riceverà un aiuto del tutto inaspettato… In libreria per Giunti Charlotte. Un visitatore inaspettato di Nele Neuhaus (traduzione di Anna Carbone).

Liberi come la neve

Liberi come la neve è un romanzo young adult dell’esordiente Rita Nardi, molto attiva su TikTok, che attualmente studia Lettere Moderne e che ha iniziato a scrivere con successo proprio online, su Wattpad. Il suo libro narra di Nive White, una ragazza che, da quando ha perso i genitori, ha sempre vissuto sballottata da un paese all’altro. Una volta arrivata tra i territori innevati del Canada, dove suo zio Henry la ospita, le sembra di trovare la pace. C’è solo una persona a cui Nive proprio non piace: un ragazzo schivo, con occhi grigi e impetuosi. Si chiama Hurst, e reputa Nive una straniera, qualcuno che non appartiene alle gelide foreste della tribù Navajo di cui fa parte. Eppure, anche se le sue parole la feriscono, il suo sguardo brucia e legge la sua tristezza. E se la sua vita potesse essere diversa?

Prime lezioni di filosofia

Simonetta Tassinari torna in libreria con Prime lezioni di filosofia (Gribaudo – nella nuova collana Instant Junior – Prime Lezioni), libro adatto ai ragazzi tra i 10 e i 14 anni e che può essere considerato un primo approccio alla filosofia. All’interno anche attività pratiche per allenare il pensiero critico. Tassinari, professoressa di Storia e Filosofia nei licei, ha pubblicato romanzi e testi di filosofia per diversi editori, e ha scritto articoli per il nostro sito.

Quando il cielo non fa più paura

Dall’epica città di Troia alla tristemente nota Kabul, dai guerrieri dei poemi cavallereschi ai soldati nelle trincee della Prima guerra mondiale, fino ai civili in fuga da Siria, Ruanda, Ucraina, l’orrore della guerra è rimasto immutato nel corso della Storia. Domenico Quirico lo sa bene: giornalista e reporter di guerra, ha raccontato i più importanti conflitti dei nostri tempi, vivendoli in prima persona. In libreria per Mondadori Quando il cielo non fa più paura. Dai 10 anni.

Storia del pirata col mal di denti e del drago senza fuoco

Storia del pirata col mal di denti e del drago senza fuoco (HarperCollins Italia) segna il ritorno alla narrativa per i più piccoli di un grande scrittore e poeta, Andrea Molesini (che ha vinto il Premio Andersen alla carriera nel 1999 e il Premio Campiello nel 2011 con Non tutti i bastardi sono di Vienna). Il volume è illustrato da Arianna Bellucci.

Il miglio di cenere

In un futuro improbabile, il Vesuvio si risveglia spazzando via la vita dal Golfo di Napoli. Anni dopo, una nuova città iper-tecnologica sorge dalle sue rovine. Dell’antica Napoli resta solo una lingua di macerie chiamata il Miglio di Cenere, un luogo vietato ai cittadini. Nascono leggende che narrano di mostri paurosi che Arrigo, il protagonista, chiama uomini di lava. Il ragazzo vuole sapere cosa si nasconde “lì sotto”, spera di ritrovare i genitori scomparsi al tempo dell’eruzione. In questa sua folle impresa trascina i suoi amici, scoprendo che la Vecchia Napoli non è il luogo spaventoso di cui tutti parlano. In questa lingua di terra, la natura si riprende forte e rigogliosa. Arrigo scopre anche che un gruppo di persone lavorano per far rifiorire la ginestra, fiore di cui l’antico Miglio d’Oro era un tempo ricoperto, simbolo di speranza e di rinascita… In libreria per Edizioni Piuma Il miglio di cenere di Dario Orilio (cover e poster di Paolo d’Altan).

I Tascabilini di Bompiani

Continuiamo la nostra selezione dei migliori libri per ragazzi e ragazze del 2023: in vista di Bologna Children’s Book Fair Bompiani propone una nuova collana, i “Tascabilini“, che ospita in edizione economica i successi per ragazzi del catalogo della casa editrice. Si parte con Fuori fuoco e Viaggia verso di Chiara Carminati (dai 10 anni), Prima che sia notte di Silvia Vecchini (dai 10 anni) e Il piccolo regno di Wu Ming 4. Formato piccolo, e carta FSC, ossia certificata (le foreste da cui deriva sono gestite in modo responsabile). Inoltre, la plastifica della copertina è una pellicola che non deriva dal petrolio ed è biodegradabile al 100%.

Sete. La ricerca della sorgente

In un clima pre-apocalittico, con l’acqua che sta per finire, il destino dell’umanità è nelle mani di tre ragazzini speciali. Edward e Alma vivono a Byzan, una megalopoli in rovina. Niente li accomuna, tranne una voce che parla loro in sogno e li invita a partire insieme. Prima però devono trovare la piccola Luna, e insieme raggiungere la sorgente che ridarà vita alla Terra. Sara Loffredi, milanese classe 1978, è laureata in Giurisprudenza e scrive libri per bambini e ragazzi in cui parla di legalità. Il suo nuovo romanzo Sete. La ricerca della sorgente (Rizzoli) racconta l’avventura di tre ragazzi in un mondo in cui la ricchezza tecnologica non può compensare tutto quello che ha perso.

Turchina

Turchina di Elena Triolo, graphic novel in uscita per Bao Publishing, narra la storia di Giovanna Ragionieri, la bambina che ha ispirato a Carlo Collodi il personaggio della Fata di Pinocchio, di cui nel 2023 ricorre il 140esimo anniversario della prima edizione integrale. I protagonisti sono Giovanna, la figlia del giardiniere della tenuta estiva dei Lorenzini, e il giovane scrittore Carlo Lorenzini, prossimo a scrivere – con lo pseudonimo di Carlo Collodi – un romanzo d’appendice che diventerà un vero e proprio capolavoro…

Loki – Diario di un dio fighissimo

Nessuna divinità di Asgard è temuta quanto Loki, signore dell’inganno. Peccato che adesso sia stato bandito sulla Terra. Nel corpo di un ragazzino. Senza poteri. E con un diario stregato a fargli da balia… in uscita per Salani Loki – Diario di un dio fighissimo di Louie Stowell, che ha iniziato la sua carriera come scrittrice di libri sullo spazio, l’antico Egitto, la politica e la scienza, ma poi ha deciso che inventarsi cose di sana pianta era molto più divertente. Ha scritto diversi romanzi per ragazzi, ma Loki, nato dal suo interesse per la mitologia norrena, è il primo che abbia anche illustrato.

I raccontastorie

Chi ha raccontato le fiabe? Chi le ha scritte? Chi ha raccolto le storie che con la loro magia hanno nutrito la nostra fantasia di bambini? Ne parla I raccontastorie – Un viaggio nella storia segreta delle fiabe e dei loro autori (Bompiani, traduzione di Andrea Asioli) di Nicholas Jubber. L’autore, che ha pubblicato reportage e libri, ha viaggiato in Medio Oriente, Asia centrale, Africa del nord e dell’est e ha attraversato l’Europa. Lungo la strada ha lavorato come insegnante, puliscitappeti e ha fatto anche un’esperienza come assistente in una conceria.

Colorful – Il giorno che sono diventato te

De Agostini inaugura una nuova collana, DeA Wave, dedicata al pubblico degli appassionati di cultura asiatica. Si parte con Colorful – Il giorno che sono diventato te di Eto Mori, apprezzata e premiata autrice giapponese per ragazzi. Un classico della letteratura nipponica da cui sono stati tratti una serie anime e un film.

Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventare storie

Grammatica della fantasia è un classico letto e tradotto in tutto il mondo, pubblicato per la prima volta cinquant’anni fa e ora riproposto da Einaudi Ragazzi in questa nuova edizione illustrata da Lucio Schiavon. Unico testo teorico organico di Gianni Rodari, non è solo un introduzione all’arte di inventare storie: è un invito per genitori, insegnanti, ragazzi, al gioco e alla sperimentazione, alla liberazione dai luoghi comuni e dai pregiudizi. Uno scritto sempre attuale sul potere della fantasia e sulle tecniche per stimolarla, ma, soprattutto, su come raccontare e trasmettere quell’arte a tutti.

I Promessi Sposi spiegati male

“Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno…” è l’incipit del più grande romanzo storico italiano, tanto famoso da avere più follower di Lady Gaga. Francesco Muzzopappa torna a spiegare “male” un grande classico e, nell’anno delle celebrazioni per i 150 anni dalla morte, veste i panni di Alessandro Manzoni in persona. Il risultato è I Promessi Sposi spiegati male (De Agostini).



Il corvo della notte

Johan Rundeberg vive a Stoccolma ed è autore di oltre venti libri di generi diversi. Il suo Il corvo della notte (Rizzoli, traduzione di Francesca Sophie Giona) è un thriller ambientato nell’inverno scandinavo del 1880. In una notte gelida, un ragazzino bussa alla porta dell’orfanotrofio stringendo una neonata, che dice di aver strappato all’Angelo Nero, e la affida a Mika, una bambina di undici anni che si prende cura dei piccoli orfani. In un pub nelle vicinanze, due poliziotti parlano del loro ultimo caso: un uomo rinvenuto in fin di vita che, prima di morire, ha confessato il nome del suo omicida, il Corvo della Notte, un assassino che in passato aveva terrorizzato Stoccolma, poi catturato e giustiziato. Come è possibile che ora il suo nome sia ricomparso? C’è qualche legame tra lui e l’Angelo Nero?

Beatrice. Un amore senza tempo

Nato in Belgio nel 1968, Joris Mertens lavora per il cinema e per la televisione come direttore artistico indipendente, grafico, fotografo e storyboardista. In parallelo alla sua attività, ha iniziato a disegnare e a dipingere, lasciandosi ispirare dall’ambiente urbano e dal cinema. Beatrice. Un amore senza tempo, in uscita per Tunué, è il suo primo graphic novel (dai 14 anni), un silent book che segue la storia di Béatrice, commessa in un grande magazzino parigino che tutti i giorni prende il treno per andare a lavoro. Nella confusione della stazione dei treni attira la sua attenzione una borsa rossa che, giorno dopo giorno, sembra attenderla nello stesso angolo. Non riuscendo a resistere alla curiosità, Béatrice raccoglie la borsa: al suo interno trova un diario e delle foto, che la spingono a indagare fino a rivivere la vita di un’altra donna.

Kitsune. L’ombra della volpe

Chiaro avrebbe voluto diventare ricco come Marco Polo e invece è finito nei guai fino al collo. D’altronde, la vita diventa piuttosto difficile se hai quindici anni, sei prigioniero nelle isole del Sol Levante, non parli la lingua e tutti sono convinti che tu sia lo yokai Kitsune, una creatura a metà strada tra un demone e uno spirito, una delle leggendarie volpi mutaforma che sanno parlare lingue sconosciute e ingannare gli uomini. Dall’autrice della popolare saga Hyperversum (Giunti editore), Cecilia Randall, un romanzo ispirato alla mitologia giapponese: Kitsune. L’ombra della volpe, in uscita a marzo per Gribaudo.

Diario di un sogno possibile

Diario di un sogno possibile, in libreria per Feltrinelli Kids, è il racconto in prima persona della missione, durata tutta la vita, del chirurgo di guerra e fondatore di Emergency Gino Strada, qui nell’adattamento per ragazze e ragazzi a cura di Simonetta Gola (con le illustrazioni di Marcella Onzo).

L’infinito dentro di me

L’infinito dentro di me (DeAgostini) è il nuovo libro per ragazzi e ragazze della divulgatrice Barbara Gallavotti, autrice e conduttrice tv: un viaggio alla scoperta del mondo che ci circonda, attraverso le storie delle grandi conquiste della scienza.

La verità sul caso Hansel e Gretel

Alessandro Barbaglia (finalista al premio Bancarella e vincitore del premio Strega Ragazzi) firma per Mondadori Ragazzi La verità sul caso Hansel e Gretel (dai 10 anni, illustrazioni di Ilaria Urbinati): a Triora, un paesino arroccato sulle montagne, non c’è molto da fare. Soprattutto quando tira vento e la linea della tv e la connessione Internet vanno a singhiozzi. L’unica cosa che è sempre sintonizzata sono le parole di Nonno Silenzio, il nonno di Anna e Otto, che zitto non sta mai. Ogni occasione è buona per raccontare una storia, come quella di Hansel e Gretel, o meglio, della strega, che si dice abbia abitato nei boschi vicino a Triora… e così Anna, Otto e la loro banda di amici, con sede su una casa sull’albero, decidono di indagare per scoprire la verità…

Piuma e Artiglio

Mondadori Ragazzi propone Piuma e Artiglio di Marta Palazzesi (illustrazioni di Ambra Garlaschelli), autrice di libri per bambini e ragazzi, traduttrice, consulente per l’editoria e per case di produzione cinematografica. L’autrice, che nel 2020 ha vinto il premio Strega Ragazze e Ragazzi nella categoria dai 6 ai 10 anni, fa inoltre parte del Centro Formazione Supereroi, un’associazione non profit che tiene laboratori di scrittura creativa nelle scuole medie e superiori di Milano e provincia. E nel nuovo libro porta lettrici e lettori (dai 12 anni) a Valencia, a inizio ‘900, per narrare l’amicizia tra Tomas e Amparo, che provengono da due famiglie di estrazione sociale opposta, e che condividono il potere di trasformarsi in animali.

Cuore d’animale

Cuore d’animale (Pelledoca Editore), scritto da Davide Sarti, è un romanzo per ragazzi (dagli 11 anni) che ha come protagonista il quattordicenne Mattia, improvvisamente trasformato in bruco. Questo evento, conosciuto da tutti come La Maledizione, sconvolge l’intera vita del ragazzino, che scappa dal suo paese e si rifugia nell’inquietante foresta che circonda il villaggio. Lì incontra Camilla, Elio e Alvise, e capisce la portata enorme di ciò che gli è accaduto: come bruco, infatti, ha solo pochi mesi di vita prima che l’animale prenda il sopravvento e lui si trasformi in farfalla. Mattia però non si abbatte, e assieme agli altri compagni di sventura decide di capire l’origine della Maledizione…

Il lunedì è tutta un’altra storia

Kathi, la protagonista di Il lunedì è tutta un’altra storia (La Nuova Frontiera Junior, traduzione di Anna Patrucco Becchi) di Christine Nöstlinger è una ragazzina fiera, coraggiosa e indipendente. Vive insieme alla mamma, con la quale ha un rapporto un po’ conflittuale, ma tutti i lunedì li trascorre dalla nonna paterna, soprannominata Lady, estrosa, sempre di buon umore e pronta a risolvere le piccole controversie della vita della nipotina. Un lunedì Lady scopre una colonia di pidocchi annidata tra i riccioli di Kathy e, con grande disappunto della nipotina, le spiega che la soluzione migliore è tagliarli. Kathy dovrà rinunciare ai suoi riccioli, ma convince la nonna a farle un taglio punk. E questo scatenerà un gran pandemonio.

Mille briciole di luce

Continuiamo la nostra selezione dei più interessanti nuovi libri per ragazzi e ragazze in libreria nel 2023: Danni ama la ginnastica ritmica, ha talento e passione. Ma è uno sport interdetto ai ragazzi. Come puoi capire davvero chi sei, se il mondo ti chiude l’unica strada che senti giusta per te? A fine febbraio il Castoro propone Mille briciole di luce di Silvia Vecchini. Al centro, la passione per uno sport, la ginnastica ritmica, oltre alla riflessione sul genere. Una storia sull’importanza di seguire la propria strada, guidati dalla passione.

Leggere piano, forte, fortissimo

“Ma perché leggi così tanto?”, mi sento spesso chiedere durante i miei incontri con i ragazzi e le ragazze. Per rispondere Alice Bigli, lettrice appassionata fin da bambina (è stata libraia e ha fondato il festival Mare di libri) pubblica con Mondadori Leggere piano, forte, fortissimo. Una guida per ragazzi, genitori, insegnanti, bibliotecari e addetti ai lavori, ricca di riflessioni ma e consigli pratici per avvicinare ai libri, allenare la capacità di leggere e far appassionare anche i lettori più restii.

Maledetto Shakespeare

Zoe è ossessionata da La Tempesta di Shakespeare e chiede a Gionata di superare per lei alcune prove d’amore sulla falsariga della commedia. La prima prova ricalca la trama dell’opera teatrale: non ci sarà nessun rapporto fra i due, nemmeno baci, fino alla messinscena dello spettacolo. Gionata accetta, ma non sa che Zoe fa parte di una setta che, sotto le mentite spoglie di una compagnia teatrale, vuole evocare Setebos, il demone de La Tempesta, che ora è dentro di lui, in attesa. Gionata, devastato dal tradimento di Zoe, perde la ragione e ha il terrore di essere posseduto. Solo e spaventato, si ritrova a dover capire cosa è suggestione e cosa verità… Francesco Badini scrive per Pelledoca Editore Maledetto Shakespeare, consigliato per i ragazzi dai 13 anni.

Timo l’avventuriero

Timo vive in un piccolo villaggio e si annoia da morire. La sua unica fonte di divertimento sono i libri di avventura che legge ogni giorno, ma quando anche questi finiscono, Timo decide che è arrivato il momento per lui di partire per diventare un eroe come i protagonisti delle storie che tanto ama. Scritto da Jonathan Garnier (autore di diverse storie a fumetti) e illustrato da Yohan Sacré, Timo l’avventuriero (Tunué) è un graphic novel sul potere dell’amicizia, dove si mescolano magia e avventura.

Mystery Game. Indagine ad Altavetta.

Luca Tebaldi, già autore di altri titoli della serie Mystery Game, fa di ritorno in libreria con Mystery Game. Indagine ad Altavetta (Edizioni EL), un libro di narrativa (illustrato in bianco e nero da Francesca Rizzato), ideato per gli appassionati di misteri e avventure, indicato per bambini e ragazzi dai 9 anni. Nella villa di un famoso scrittore una magnifica serata tra amici e familiari si conclude in tragedia. Per risolvere un caso più intricato di quanto sembri, la polizia dovrà affidarsi a quattro ragazzini…

Exodus

Exodus di Nicoletta Bortolotti è un romanzo, ispirato a una storia vera, che racconta alle giovani generazioni la tragedia dei sopravvissuti alla Shoah e l’epica traversata verso la Terra Promessa sull’Exodus, un vecchio piroscafo capitanato da Yossi Hamburger “Harel”.

Fangirl

A fine marzo esce in Italia il manga per ragazzi (dai 14 anni) Fangirl (Tunué), adattamento del romanzo di Raibow Rowell (Piemme). Il manga, sceneggiato da Sam Maggs e disegnato da Gabin Nam, racconta la storia della timidissima Cath, che passa le sue giornate e nottate a leggere libri, guardare film e a scrivere fanfiction. Ma ora che è all’università e deve farcela da sola, si sente un pesce fuor d’acqua e non sa da che parte iniziare….

Come inchiostro nell’acqua

Sara Allegrini è nata e vive a Perugia. Insegna Filosofia e Scienze Umane nei Licei e tiene laboratori di teatro, lettura e scrittura creativa. Scrive romanzi per ragazzi premiati e tradotti all’estero. Facendo tesoro di ciò che osserva e ascolta tra i banchi di scuola, mescola nelle sue storie realtà e fantasia. Per la collana Hotspot del Castoro il romanzo young adult Come inchiostro nell’acqua. La trama? Una ragazza si sveglia all’improvviso in un luogo completamente buio. Ha coscienza di sé, sente i suoi pensieri, può parlare, ma non ricorda chi è, nemmeno il suo nome. Intorno a lei, il nulla…