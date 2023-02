Quali sono i migliori libri per bambini da leggere e regalare nel 2023? Quali le nuove storie e gli albi illustrati da non perdere e consigliare? Ecco la nostra selezione

Dal 6 al 9 marzo torna Bologna Children’s Book Fair, l’appuntamento internazionale più importante per gli addetti ai lavori dell’editoria per bambini e ragazzi, ed è tempo di scoprire quali sono i migliori libri per bambini da leggere nel 2023.

Quali, dunque, i nuovi volumi illustrati pensati per i più piccoli da regalare e consigliare? Quali i testi per l’infanzia più interessanti, tra le novità dell’annata?

Più nello specifico: quali libri scegliere, ad esempio, tra quelli destinati ai bambini e alle bambine di 2-3 anni? E quali tra quelli pensati per bambine e bambini di 4 e 5 anni? E quali letture suggerire a chi, invece, ha 6, 7 o 8 anni?

Domande a cui non è semplice rispondere. Anche perché, per fortuna, l’offerta è davvero ampia. Parliamo infatti di un settore cresciuto molto negli ultimi anni, a livello quantitativo e qualitativo.

Qui di seguito troverete la nostra (colorata) selezione, che non ha la pretesa di essere esaustiva (e in cui i testi non sono proposti in ordine di importanza), di alcuni tra i migliori nuovi libri per bambini del 2023 da leggere e regalare. Tra i quali non mancano albi illustrati e grandi firme della letteratura per l’infanzia…

p.s. 1 – se siete in cerca dei classici della letteratura per l’infanzia, qui la nostra guida, con decine di consigli di lettura…

p.s. 2 – per chi invece è in cerca di nuovi libri per ragazzi e ragazze, dal 23 gennaio 2023 sarà online la nostra lista dedicata alle uscite del 2023…

Rime scolare

Bruno Tognolini, autore di poesie, romanzi, racconti e programmi televisivi per bambini, firma una nuova raccolta di versi che rimescolano poesia e didattica, scuola e divertimento. Dopo Rime di rabbia (Salani), ecco le Rime scolare: cosa succede se un poeta prende le “schede operative” per la scuola primaria e le apre al vento della poesia, dell’invenzione, del sogno e della stranezza?

Piangi cuore, ma…

Gioia e dolore e pianto e risa, tra loro opposti, quando si incontrano, si piacciono e diventano due coppie inseparabili, così come lo sono la pioggia e il sole o la vita e la morte. Tradotto e premiato in tutto il mondo, Piangi cuore, ma… (Orecchio Acerbo, traduzione di Claudia Valeria Letizia) di Glenn Ringtved (illustrazioni di Charlotte Pardi) è un albo capace di affrontare la complessità di un tema difficile come quello della morte, con il suo contrario: la semplicità. Dai 5 anni.

Il viaggio leggendario di Erick e Dominick

È una noiosissima giornata di pioggia a casa, ma Erick e Dominick non sanno che tutto sta per cambiare. Un misterioso sconosciuto con il viso segnato da una cicatrice suona alla porta, consegnando loro un pacco altrettanto misterioso. L’involucro contiene un videogioco di cui i ragazzi non hanno mai sentito parlare prima. Chi l’ha mandato, e perché? Il videogioco, però, ha qualcosa di speciale e non appena i DinsiemE incominciano la partita, si ritrovano catapultati dentro l’avventura, con una difficilissima missione da compiere. Il Regno di Leggendaria, infatti, è in pericolo da quando il malvagio Dottor Giniu ha spodestato i legittimi sovrani, Isabella e Romeo. Per riportarli sul trono, Erick e Dominick dovranno attraversare le fitte foreste di Camelot, navigare sulle acque tempestose di Atlantide, perdersi tra le mille colonne di marmo dell’Olimpo. Ma nessuna sfida è impossibile da superare, grazie all’aiuto di vecchi e nuovi amici… In arrivo libreria per Magazzini Salani.

Aiuto gli altri e imparo a condividere

Esce per la collana quante domande quante risposte pubblicata da La Coccinella il libro Aiuto gli altri e imparo a condividere, un volume colorato, con tante finestrelle, che insegna a relazionarsi con gli altri: a casa, a scuola, con i coetanei e con gli adulti. Utile per i genitori, ma anche per gli operatori e gli insegnanti di asili e scuole materne.

A letto, bambini! e altre storie

Conosciamo Sylvia Plath per le sue poesie, ricche di immagini e di metafore, ma quanti sanno dei suoi libri per bambini? Queste tre storie, dalla prosa semplice e dolcemente ironica, tradotte per Mondadori da Bianca Pitzorno, sono impreziosite dalle immagini di Claudio Muñoz, di Rotraut Susanne Berner e di Quentin Blake, che illustrò la leggerezza dei versi di A letto, bambini! già nella prima edizione inglese. Dai 7 anni.

Bimbo birbone e il viaggio per mare

Imprevedibile e temerario, sempre in cerca di avventure, Bimbo birbone sale a bordo di una cassetta di legno, prende lo spazzolone e vi issa il grembiule della mamma come vela, fa scorta di girandole alla cannella e arruola la sua fidata ciurma di pupazzi. Il tappeto blu diventa il mare aperto e via, comincia il grande viaggio. Scritto da una delle autrici di libri per bambini più amate, la svedese Barbro Lindgren, e illustrato da Eva Eriksson, Bimbo birbone e il viaggio per mare (Iperborea, traduzione di Laura Cangemi) è una lettura adatta fin dai 3 anni d’età.

Ti ricordi, papà?

Cos’è un papà? È chi ti insegna ad andare in bicicletta, ti lancia in alto, fino al soffitto, ed è pronto a insegnarti a rialzarti ogni volta che cadi. Un papà è tutto questo e ancora di più: è l’amico che ti accompagna in ogni esperienza della vita, anche quando a diventare padre sei tu. Marco Balzano, autore tra gli altri di Resto qui (Einaudi), finalista al premio Strega, è in libreria per Feltrinelli con Ti ricordi, papà? Un albo illustrato da Riccardo Guasco sulle piccole cose e i gesti quotidiani che giorno dopo giorno costruiscono la relazione tra genitori e figli.

Il fuoco

Dopo Il Cielo, ecco Il Fuoco (Topipittori): Cécile Roumiguière e Marion Duval accompagnano i più piccoli alla scoperta dei colori e delle sensazioni offerte dal fuoco: il lampo dorato del fiammifero, le lingue arancioni del fuoco del camino, che fa diventare le guance calde e rosse, le piccole fiamme blu sotto alla pentola… Partendo da un mondo familiare e confortante, i bambini potranno varcare la soglia di casa per esplorare la vastità del mondo.

Selvaggi

Dopo gli albi dedicati alle stagioni, ecco una nuova serie di Sam Usher dedicata alla natura, con protagonisti gli amati Sam e suo nonno: Selvaggi (Edizioni Clichy, traduzione di Maria Pia Secciani): in questa avventura Sam e il nonno si prendono cura dalla gatta di un amico. Si informano e leggono un sacco di cose sui felini, ma scoprono ben presto che i gatti sono creature selvagge, che fanno esattamente quello che vogliono, compreso scappare e condurli nella giungla…

Com’è fatta un’orchestra

Com’è fatta un’orchestra. La migliore introduzione alla musica e agli strumenti musicali (in libreria per Salani, in collaborazione con la London Symphony Orchestra, una delle più grandi orchestre del mondo), vede protagonista Simon, che vuole costruire un’orchestra per suonare bella musica per tutti… E’ anche possibile ascoltare i brani grazie alle tracce audio che fanno da colonna sonora alla storia.

La Signora Leoparda

La Signora Leoparda guida il bus, e ogni mattina porta avanti e indietro tutti gli animali. Finché, un giorno, un’auto la sorpassa a gran velocità. “Ma è meraviglioso!” commentano i passeggeri. E uno dopo l’altro cominciano a usare la macchina. Che ne sarà del vecchio bus? Che fine farà la Signora Leoparda? Per fortuna la nostra autista ha un’idea geniale… in libreria a marzo per Terre di Mezzo La Signora Leoparda di Natalia Shaloshvili (traduzione di Claudia Valentini). Dai 3 anni.

Acqua

Editoriale Scienza propone Acqua, albo firmato dalla pluripremiata autrice inglese Catherine Barr e illustrato da Christiane Engel, che racconta da diversi punti di vista l’acqua dolce sulla Terra. Le acque dolci infatti sono tra gli habitat più ricchi di biodiversità e ogni forma di vita sulla Terra ha bisogno d’acqua per sopravvivere. Oggi, però, a causa del cambiamento climatico, i fiumi hanno iniziato a prosciugarsi, la siccità si espande e gli agricoltori possono fare sempre meno affidamento sulle piogge. L’inquinamento delle acque dolci fa sì che persone e animali fatichino sempre di più a trovare l’acqua pulita di cui hanno bisogno per vivere in modo sano. Dagli 8 anni.

Dove sei, piccolo Giulio?

Dov’è finito il piccolo Giulio? È proprio qui? Si è smarrito in un bosco? Si nasconde? Dovunque sia, il piccolo Giulio sarà sempre ritrovato. Con Uovonero Dove sei, piccolo Giulio?, un albo illustrato a colori, firmato da Giovanni Colaneri, offre uno sguardo semplice e delicato sul modo estremamente complesso dell’autismo.

Una stella di nome Ajax

Ulf Stark, uno dei più importanti scrittori svedesi per l’infanzia, firma Una stella di nome Ajax (Iperborea, traduzione di Samanta K. Milton Knowles), un tenero racconto sulla profondità del rapporto che può instaurarsi tra un bambino, in questo caso il piccolo Johan, e un animale, cioè il suo cane Ajax. Una forte amicizia, che dopo la morte di Ajax porta Johan a cercarlo in cielo. Qui troverà il suo musetto in una piccola stella.

Sentimento

Sentimento ha una voce di usignolo e per occhi due biglie che luccicano. Sentimento è una marionetta, ma ha preso vita, non ha un cuore, eppure è in cerca di amore. Scritto da Carl Norac e illustrato da Rébecca Dautremer, Sentimento è un libro per bambini dai 7 anni d’età, pubblicato da Rizzoli (traduzione di Francesca Mazzurana).

Barkus e gli amici del quartiere

Restiamo a parlare dei migliori libri per bambini in uscita nel corso del 2023: una nota scrittrice per bambini recentemente scomparsa (Patricia Maclachlan) e un maestro dell’illustrazione (Marc Boutavant) danno vita a una storia dolce, pensata per i bambini dai 5 ai 7 anni. Parliamo di Barkus e gli amici del quartiere (HarperCollins Italia, traduzione di Giulia Rizzo).

Rondine

Rondine non ha mai lasciato il suo nido. Ma quando tutti gli uccelli migrano dall’altra parte del mondo, non vuole rimanere indietro. È un grande viaggio da affrontare da solo. Riuscirà a trovare il coraggio di spiccare il volo? Lorna Hill è in libreria con Rondine (Nord-Sud), una storia commovente sul lasciare la propria casa alla ricerca di sicurezza, amicizia e avventura. Dai 4 anni.

L’età di mezzo

Nina racconta la sua avventura, quella di quattro amiche inseparabili che, insieme, affrontano quanto di più pauroso ed elettrizzante ci sia: crescere insieme. Nina, Greta, Alice e Irene, le protagoniste di L’età di mezzo (dagli 8 anni, Carthusia) di Emanuela Nava, scopriranno che nella vita si cambia, e i sogni vecchi si scontrano con i sogni nuovi. Ma capiranno anche che la cosa più importante è conservare l’immaginazione, con cui costruire pezzo dopo pezzo la propria strada. Il libro è realizzato in collaborazione con Bet she can, un progetto che si rivolge alle bambine e alle ragazze nella fase della preadolescenza, con l’obiettivo di accompagnarle nel loro percorso di crescita.

Mamma, latte! Adesso no, però…

Giorgia Cozza firma con Ilaria Faccioli Mamma, latte! Adesso no, però… (La Coccinella), libro-gioco che ha un duplice utilizzo: accompagnare bimbi e genitori verso la conclusione dell’allattamento, nel rispetto dei tempi e delle emozioni dei più piccoli, e aiutare la mamma che non desidera terminare questa esperienza, ma vuole ridurre la frequenza delle poppate. Uno strumento, dunque, per lasciarsi alle spalle vecchi metodi oggi sconsigliati (come quello di cospargere il seno di sostanze sgradevoli) e valorizzare la relazione tra madre e bambino.

Se incontri un orso

Questo divertente libro (illustrato da Linda Bondestam) prova a offrire consigli su cosa fare e non fare quando ci si imbatte in un orso mentre si cammina in un bosco. Si deve correre via, arrampicarsi in alto o forse semplicemente offrirgli un barattolo di miele? In Se incontri un orso (Iperborea, traduzione di Maria Valeria D’Avino) gli autori svedesi Malin Kivelä e Martin Glaz Serup danno i loro esuberanti consigli ai piccoli lettori (a partire dai 3 anni).

Una casa

A febbraio per il Castoro un albo per spiegare ai piccolissimi i concetti di casa, famiglia, radici, legami. A firmare Una casa è Kevin Henkes, classe 1960, definito dal New Yorker “uno dei migliori autori contemporanei per bambini”.

I miei libri coccolosi

Dedicati ai bambini dai 2 anni d’età, una serie di libri con tanti elementi in feltro colorato per stimolare il gioco sensoriale e favorire lo sviluppo cognitivo e l’apprendimento: I miei libri coccolosi (Fabbri Editori), per imparare e conoscere Le parole, I numeri e anche Gli animali e La fattoria.

L’estate balena

Una vacanza al mare come tante, anzi, no. Perché la mamma è grossa come una balena (per forza, aspetta una bambina), e perché proprio dalle onde più tranquille può sbucare la sorpresa che ti lascia senza parole. Nicola Cinquetti firma per Bompiani L’estate balena (dai 7 anni, illustrazioni di Angelo Ruta) una storia delicata sul luccichio delle piccole cose. E di quelle grandi come balene che ti capitano quando meno te lo aspetti.

Il campione della pizza

Geronimo Stilton ritorna in libreria (con la partecipazione di Franco Pepe, famoso chef e pizzaiolo) con il libro per bambini Il campione della pizza (Piemme). Da quando a Topazia ha aperto il nuovo locale super trendy Pizzadoro, la pizzeria di Trappola sta perdendo clientela… Come fare per rilanciarla e convincere gli influencer Jack&Jill a sceglierla per il loro show? Ci vuole un’idea speciale, anzi, una pizza speciale…

Elma e l’orso

Elma è una bambina avventurosa come tante altre ma, a differenza loro, è cresciuta nei boschi insieme a un orso, che considera come un padre. Un giorno, all’improvviso, Papà Orso le annuncia che devono mettersi in viaggio, senza però spiegare dove devono andare, né perché. I due si incamminano e, tra una difficoltà e l’altra, la bambina riuscirà a scoprire dei dettagli sul suo passato e sul suo futuro, che Papà Orso le ha nascosto per proteggerla. Da dove viene Elma e qual è il suo destino? Le risposte si trovano in Elma e l’orso (Tunué, dai 7 anni), graphic novel scritto da Ingrid Chabbert e illustrato da Léa Mazé.

Io e il mio amico Vuoto

Un libro illustrato (per bambini dai 5 anni) sul vuoto lasciato dalla scomparsa di una persona amata e sull’importanza dell’amore e dell’amicizia. Io e il mio amico Vuoto di Azam Mahdavi (Emme edizioni, illustrato da Maryam Tahmasebi e tradotto da Giuditta Campello) è una storia capace di raccontare il dolore e l’accettazione di una perdita con delicatezza. Un libro per grandi e piccoli, per superare insieme il dolore.

Buon compleanno Palomino

Per il suo compleanno, Palomino ha ricevuto degli splendidi regali: un paio di comode pantofole, un pacchetto di toffolette e una magnifica sella di cuoio per le cavalcate con Scarlett, la sua bambina. Una volta spente le candeline, Palomino non vede l’ora di provare la sua nuova sella nella foresta. I piani, però, vengono rovinati da una tempesta improvvisa che costringe i due amici a rifugiarsi in una grotta, dove trovano qualcuno che non sembra contento di aver ricevuto visite… Buon compleanno Palomino (dai 3 anni d’età), di Michaël Escoffier e Matthieu Maudet è in libreria per Babalibri, con la traduzione di Federica Rocca.

Una lettera piena d’amore

Aldamuy Denise Anika scrive Una lettera piena d’amore (edizioni Lapis, tradotto da Claudia Valentini), illustrato da Cummins Lucy Ruth, una lettura consigliata dai 3 anni. Un giorno Riccio trova una lettera per terra, e non una qualsiasi: una lettera d’amore! Quella lettera lo fa sentire allegro, e gioca con i suoi amici senza mai litigare. Quando è il momento di salutarsi, Lepre lo abbraccia forte, ma proprio in quel momento la lettera si sfila dallo zaino e cade sul prato, e Lepre la raccoglie. Grazie a essa, anche Lepre si sente stranamente gentile, e aiuta Scoiattolo a fare scorta di ghiande. Ma la lettera cade di nuovo, e Scoiattolo la raccoglie. Ma a chi è davvero rivolta? Un topolino si fa avanti a svelare il mistero…

Supereroi

Per la serie di Usborne sui “piccoli libri da colorare”, ecco Supereroi di Kate Nolan (illustrazioni di Jenny Brown, traduzione di Marcella Del Bosco): semplici figure da colorare, ideale per i più piccoli, per stimolare la fantasia, sviluppare il controllo della penna e farsi travolgere dal brivido dell’avventura…

Come raccontare le storie ai bambini

In libreria per Il Castoro il manuale (per adulti) Come raccontare le storie ai bambini (traduzione di Maria Laura Capobianco), bestseller tradotto in 20 lingue firmato da Silke Rose West e Joseph Sarosy. Non è un manuale sulla lettura ad alta voce, ma proprio sull’importanza dell’invenzione delle storie e del saperle raccontare. Gli autori seguono il metodo steineriano, ma al cuore della questione c’è il benessere dei bimbi nelle loro relazione con gli adulti, il beneficio dello storytelling e un armonico sviluppo neurologico che può fare la differenza nella crescita dei bambini.

Io e te. Non vedo l’ora che tu sia qui

Per prepararsi all’arrivo di un fratellino o una sorellina con le parole poetiche di Daria Bertoni e le delicate illustrazioni di Ninamasina: in libreria per Mondadori Io e te. Non vedo l’ora che tu sia qui: “Ti prometto che ti proteggerò e che sempre al tuo fianco io sarò”. Dai 3 anni.

Quel fiore è mio!

Continuiamo la nostra selezione dei più interessanti nuovi libri per bambine e bambini in libreria nel 2023: Scoiattolo è elettrizzato. Vicino al suo albero è sbocciato un fiore, quindi quel fiore ora è suo. Ma, dopo quello che è successo alle sue foglie in autunno (sono misteriosamente sparite tutte), Scoiattolo non vuole correre rischi… deve tenere il fiore al sicuro e ha bisogno dell’aiuto del suo migliore amico Uccello. Quel fiore è mio! (Emme edizioni, traduzione di Giuditta Campello) è il divertente seguito de Il ladro di foglie di Alice Hemming e Nicola Slater (che lo ha illustrato), un libro per bambini dai 4 anni che permette anche di scoprire, divertendosi, il fascino della primavera e il ciclo delle stagioni.

La mia preistoria d’amore

La rocambolesca (e a tratti improbabile) storia d’amore tra una mamma e un papà mammut è raccontata in La mia preistoria d’amore (Lapis, traduzione di Tenorini L.), dello scrittore per bambini Solotareff Grégoire, illustrata da Soledad Bravi. Tramite lo sguardo ingenuo e fantasioso della loro cucciola, viene raccontata un’avventura fatta di tuffi nelle pozze, cacciatori armati di lance, zampe ferite e una grotta in cui rifugiarsi tenendosi stretti stretti per non sentire freddo. Una storia adatta dai 6 anni d’età.

Dolce come un cetriolino – Lindo come un maialino

Una raccolta di poesie e nonsense. La riscoperta di un classico del 1964: Bompiani propone Dolce come un cetriolino – Lindo come un maialino di Carson McCullers (1917-1967). Lo spirito di Carson McCullers è riuscito a catturare il cuore dell’essere bambini e del parlare ai bambini (dai 4 anni; illustrazioni di Rolf Gérard, traduzione di Ilaria Rigoli).

Ciao ciao ciuccio

Nora si sente ormai una bambina grande ma, come molti bambini, quando ha sonno si mette in bocca il suo Ciuccio. Un giorno, però, il succhiotto le scivola fuori dalla tasca. Lo trova l’elefante Ella e, convinta che sia un anello, se lo infila sulla proboscide. Ma anche Ella perde l’anello ed è l’agnellina Dorothy a raccoglierlo, usandolo come una molletta per i capelli, che però le sta un po’ larga. Così il succhiotto si perde di nuovo, e quando infine Ciuccio torna a Nora… Ciao ciao ciuccio (Nord-Sud) di Brigitte Weninger e Yusuke Yonezu è una lettura per i bambini dai 3 anni.

C’è un albero in Giappone

Una storia che prende ispirazione dal Kaki Tree Project, che da oltre vent’anni consegna ai bambini di tutto il mondo le pianticelle di seconda generazione nate dalla pianta madre, chiedendo loro di allevarle e di produrre espressioni artistiche che abbiano come tema l’albero di cachi. In libreria per Sonda C’è un albero in Giappone di Chiara Bazzoli (illustrazioni di AntonGionata Ferrari): la (vera) storia toccante di un albero sopravvissuto alla bomba di Nagasaki.

Le cacche del coniglio e Le puzze dell’elefante

Nata nel 1993 come casa editrice specializzata in libri sul cinema, quest’anno il Castoro compie 30 anni e, tra le altre cose, ripropone Le cacche del coniglio e Le puzze dell’elefante di Pittau e Gervais, due titoli che a distanza di oltre vent’anni dalla prima pubblicazione non smettono di far ridere bambini e adulti. Sono stati tra i primi titoli per i più piccoli entrati nel catalogo della casa editrice.

Silenzio

Illustratrice, autrice, game writer e narrative designer, Lena Shamshurina vive a San Pietroburgo: a fine gennaio esce per Quinto Quarto Silenzio, libro illustrato in toni di grigio (il colore sarebbe stato troppo rumoroso) in cui il racconto si confonde con le onomatopee, e un narratore senza nome invita i lettori di ogni età in un viaggio alla scoperta del silenzio e di quanto può essere davvero bella la varietà di suoni che ci circondano se ci prendiamo solo un momento per ascoltarli.

Inglese per bambini

Inglese per bambini – Let’s play! è un libro (di Edizioni del Borgo) di attività per l’apprendimento della lingua inglese rivolto ai bambini in età prescolare. Le schede dalla difficoltà graduale e l’inserto creativo li condurranno verso l’acquisizione di un lessico di base valido nel quotidiano; i bambini, infatti, potranno ripetere i vocaboli ascoltando i file audio scaricabili attraverso i QR Code presenti nelle diverse sezioni del libro.

Il riposino no!

Chris Grabenstein e Leo Espinosa (che cura le illustrazioni) firmano per il Castoro l’albo illustrato Il riposino no!, divertente storia della buonanotte (con una protagonista ribelle e buffa) dove il punto di vista è ribaltato, e a dormire no, non saranno i bambini…