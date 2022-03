Quali sono i migliori libri per bambini e bambine pubblicati nel 2022? Quali i nuovi volumi e albi illustrati pensati per i più piccoli da regalare o da leggere? Il nostro colorato speciale dedicato alla letteratura per l’infanzia, con consigli di lettura per le diverse fasce d’età

Quali sono i migliori libri per bambini e bambine pubblicati nel 2022 (facendo riferimento in particolare ai primi mesi del nuovo anno)? Quali i nuovi volumi illustrati pensati per i più piccoli da regalare o da leggere? Quali i testi per l’infanzia più interessanti?

E ancora: quali libri scegliere tra quelli destinati, ad esempio, ai bambini di 2-3 anni? E quali tra quelli pensati per i bambini di 4 e 5 anni? E quali letture consigliare, invece, ai bambini di 6, 7 o 8 anni? Quali racconti proporre a una bambina o un bambino di 9 anni?

Non è facile rispondere a tutte queste domande, vista anche la vastità dell’offerta sugli scaffali delle librerie italiane. Qui di seguito vi proponiamo una colorata selezione, che non ha la pretesa di essere esaustiva, e in cui i testi non sono proposti in ordine di importanza, di alcuni tra i migliori nuovi libri per bambini del 2022 da leggere e regalare. Una lista di consigli di lettura in cui certo non mancano albi e storie all’insegna dell’avventura e della fantasia. E se invece in questo momento non cercate novità, ma storie più “classiche”, vi rimandiamo alla nostra ampia guida).

Negli ultimi anni, in Italia e nel resto del mondo, l’editoria per bambini e ragazzi ha conosciuto un momento di grande ascesa e creatività. E la selezione sottostante ci sembra una conferma.

Ogni anno, pandemia permettendo, tra l’altro, gli addetti ai lavori del settore si ritrovano a Bologna in occasione di Bologna Children’s Book Fair, la più importante fiera internazionale dedicata a questo settore, quest’anno in programma dal 21 al 24 marzo. In attesa di scoprire le nuove tendenze in questo vasto ambito della letteratura, ecco dunque i nostri consigli.

Iniziamo questa selezione di libri per bambini del 2022 con un personaggio che è ormai un grande classico. C’era una volta un orsetto (Nord Sud, con le illustrazioni di Mark Burgess), della scrittrice inglese Jane Riordan, è l’inedito prequel ufficiale con protagonista Winnie Puh, l’amatissimo orsetto creato da Alan Alexander Milne. Nel libro sono presenti dieci racconti che riportano i lettori al tempo in cui Winnie Puh sedeva in uno scaffale di Harrods, in attesa di essere comprato da Christopher Robin.

Dopo il successo dei precedenti libri della “serie dei calzini” firmata da Justyna Bednarek, ecco la nuova uscita, Le nuove avventure (ancora più incredibili) degli intrepidi calzini: tra orsi con tre orecchie, robot lavapiatti, fantasmi che non spaventano più nessuno e minatori che desiderano solo il sole e il mare, i calzini riusciranno ancora una volta a realizzare il loro sogno più grande: girare il mondo per cambiare il loro destino e quello delle persone che li incontrano…

La migliore mamma del mondo

Torna Benjamin Lacombe (con i testi poetici e umoristici di Sébastien Perez) con La migliore mamma del mondo (L’Ippocampo, dai 5 anni): un album di grande formato con 17 ritratti di mamme del regno animale. Tra queste, chi sarà mai la migliore? Mamma ragno, che si sacrifica letteralmente per i suoi piccoli? O Mamma cuculo che, ben conscia di non essere all’altezza, preferisce affidare a un’altra la cura del suo pulcino? Un inventario della maternità – o, piuttosto, delle maternità – nel regno animale e nelle sue infinite varietà, con messaggi dal valore universale.

Benvenuto al mondo!

Il giorno in cui un bambino viene al mondo, tutto cambia e un meraviglioso viaggio ha inizio. Benvenuto al mondo (Gribaudo) di Lucy Tapper e Steve Wilson (moglie e marito) è un libro tenero e gioioso per augurargli una vita piena di colori, risate, amore, felicità, meraviglia… e ricordargli che, per la sua famiglia, il mondo è lui.

Il giardino delle fiabe, pubblicato da Ape Junior, è una raccolta di dieci storie che parlano di rispetto per il pianeta, di natura e di animali, ma anche di amicizia, primi amori, viaggi immaginari e non. L’autrice del libro, la famosissima cantante delle sigle dei cartoni animati Cristina D’avena, racconta storie in cui il piccolo lettore si identifica e ritrova gesti quotidiani, buone pratiche ma anche un mondo di fiaba che rende tutto possibile.

Giochiamo con i cibi amici!

Come si può già notare, in questa selezione di libri per bambini del 2022 sono molti i temi attuali che vengono affrontati, con toni delicati ma profondi. Oggi oltre il 50% dei bambini ha una relazione con il cibo non corretta e sviluppa selettività alimentare, che spesso compromette il giusto apporto di nutrimenti essenziali per la crescita. Giochiamo con i cibi amici! (La Coccinella) della pediatra e specialista di alimentazione infantile Carla Tomasini (nota sui social come PediatraCarla), attraverso la storia del Mago Blè Cosè e i tanti giochi proposti nel libro, insegna a genitori e bambini il giusto approccio all’alimentazione, sconfiggendo ansie e paure legate al cibo.

Poka & Mine. Al cinema

Con Poka & Mine. Al cinema (Topipittori edizioni) prosegue la serie pensata da Kitty Crowther per i piccoli dai 3 anni: le avventure di un papà e della sua piccolina, alle prese con le difficoltà e le gioie della vita quotidiana. In questa terza avventura, Poka porta la piccola Mine al cinema. “Due biglietti, per favore”, dice Poka in biglietteria. “No, Poka, non due, otto! Siamo in otto”, spiega Mine. Ai piccoli lettori spetterà scoprire con chi andranno al cinema Poka e Mine…

Lily e il bosco da difendere

Lily ha solo 10 anni, ma è decisa a fare del suo meglio per rendere il mondo più pulito e sostenibile: non c’è nulla che lei ami di più di sfogliare libri sulla natura e imparare mille curiosità sugli animali. Peccato che le manchi la stessa determinazione a scuola, dove preferisce lasciare ad altri le luci della ribalta e rimanere seduta al suo banco, in silenzio. In Lily e il bosco da difendere (Garzanti, con la traduzione di Federica Merati) Anne-Marie Conway racconta storia che ci insegna che non si è mai troppo piccoli per cambiare il mondo.

Vitória Velluno e la stanza delle emozioni

Sempre pubblicato da Garzanti, tra i libri per bambini del 2022 ci aspetta Vitória Velluno e la stanza delle emozioni di Alessandra Tabaro, una storia dove l’amicizia è il valore più importante. Vitória, troppo alta e con un naso troppo bizzarro, veniva sempre presa in giro. Ma ora è tutto diverso. Del resto, se i tuoi nuovi compagni sono creature fantastiche, vincono loro il premio di stranezza. Così nella nuova scuola dove Vic farà un intero semestre, insegnano a gestire i poteri, a convivere con gli altri e a scoprire il mondo sconosciuto delle emozioni.

La principessa dei pony-unicorno

È più bello il rosa o il blu? La principessa dei pony-unicorno e il principe dei dinosauri-robot proprio non sanno mettersi d’accordo. Edizioni Clichy propone La principessa dei pony-unicorno (dai 4 anni), una fiaba surreale e spassosa sugli stereotipi di genere, la bellezza della diversità e il piacere dell’amicizia, firmata da Davide Calì (fumettista e autore per bambini) e Anna Aparicio Català (illustratrice spagnola), che tornano dopo Una storia senza cliché.

Scritto e illustrato da me

Con la sua nuova scatola di colori, Enrichetta si mette all’opera. Siamo con lei mentre inventa la trama, disegna le scene, si fa domande, si emoziona e, pagina dopo pagina, dà vita alla mirabolante storia del mostro a tre teste e due cappelli, con la piccola Emily che prima lo teme e poi si trova ad aiutarlo, e il terribile nemico finale…. il mostro a una testa e tre cappelli: a metà tra albo illustrato e fumetto, Scritto e illustrato da me (Terre di Mezzo, dai 5 anni), firmato dal disegnatore argentino Liniers, racconta il piacere del processo creativo e fa venire voglia di prendere in mano le matite colorate.

Cambio casa

L’inverno è troppo freddo per rimanere nella tana umida. Orsetto sta costruendo una nuova casa. È partito di buona lena, ma a un certo punto è costretto a interrompersi: comincia a nevicare! La casa non è ancora finita, la tana è troppo distante per poterla raggiungere camminando sotto la neve. Che fare? Orsetto non è solo, ci sono i suoi amici, pronti ad aiutarlo. Samuele il coniglio ha tanta legna e lo invita a passare l’inverno a casa sua. C’è anche Bob, il cane. Ha fatto scorta di castagne. Ne ha un bel sacco… I tre amici passano l’inverno insieme, al calduccio della stufa, aspettando la primavera. In libreria per Lapis Cambio casa, libro illustrato (da 1 anno) di Attilio Cassinelli.

Il bambino dei miracoli

Continuiamo la nostra lista di libri per bambini del 2022 con una nuova avventura per il piccolo Ulf, che si dovrà confrontare con la più facile delle infrazioni: disobbedire al papà. Iperborea propone Il bambino dei miracoli (traduzione di Laura Cangemi), sul personaggio nato dalla penna del pluripremiato scrittore Ulf Stark, che con il sorriso affronta il tema del diventare grandi.

C’era una forma

Nel “regno delle forme”, ahimé, non è tutto a norma: la Regina e il Re esigono un erede dagli angoli retti, ma per un avverso destino concepiscono soltanto figli rotondi… Riusciranno un giorno a generare un bel poligono che Re potrà diventare? C’era una forma (L’Ippocampo, dai 6 anni), illustrato da Marie-Laure Cruschi (nome d’arte Cruschiform, autrice di Colorama, il mio campionario cromatico) è un racconto epico e romantico, in uno strano regno dove la geometria diventa poesia. I testi sono di Gazhole.

Pablo – L’arte dell’amicizia

Pablo e l’arte dell’amicizia (Tunué, dai 9 anni) di Remy Lai è un graphic novel sull’amore per i cani, l’amicizia, la difficoltà di aprirsi agli altri e l’espressione di sé stessi attraverso l’arte. Racconta, attraverso i fumetti, l’inaspettata amicizia tra la ragazza più sola della classe e il cane più figo della città… L’autrice, nata in Indonesia, è cresciuta a Singapore e attualmente vive a Brisbane, in Australia, dove scrive e disegna storie per bambini con i suoi due cani al suo fianco.

Quando Villa Applepot appare un giorno dal nulla, Miriam ha appena iniziato la scuola senza le sue migliori amiche. Ma in quella casa tutta comignoli, torrette e finestrelle vive Priscilla, una ragazzina… particolare. Ha gli occhi che cambiano colore, adora pettinare i pipistrelli e soprattutto… è una strega. Streghetta (Salani, adatto a bambini dai 7 anni in su) di Gisella Laterza è il racconto delle straordinarie avventure (e gli incredibili pasticci) che aspettano Miriam insieme alla streghetta: terrificanti interrogazioni, orribili compagni di classe, torte alla crema di ragno, draghi in salotto…





L’obiettivo della piccola Stella, esile e mingherlina all’apparenza, è quello di diventare una martellista provetta. Peccato che l’allenatore non sia d’accordo: il lancio del martello è uno sport da maschi, le dice. Con La bambina più forte del mondo, pubblicato da Salani, entra a far parte di questa selezione di libri per bambini del 2022 la campionessa olimpionica e ora vicedirettrice del CONI Silvia Salis, che ci racconta una storia di coraggio e determinazione, un manifesto sulla parità di genere nello sport che affronta temi fondamentali come l’uguaglianza e l’abbattimento degli stereotipi.

I DinsiemE sono tra i più amati protagonisti di YouTube in Italia, con un seguito di oltre un milione e mezzo di ragazze e ragazzi. Ne Il viaggio nel libro dei libri (pubblicato da Magazzini Salani), i due protagonisti Erick e Dominick si ritrovano all’interno di una grandissima biblioteca, con centinaia di scaffali straripanti di libri. Qui la Bibliotecaria racconta che il Dottor Timoti e il Dottor Giniu hanno cominciato a entrare nella sua biblioteca per conquistare il mondo. Inizia così il loro viaggio nello straordinario mondo dei libri.

Labirinti spionistici

Scuole per spie, basi segrete, sottomarini e droni, agenti nemici e codici da decifrare… Tantissimi labirinti, in ordine di difficoltà crescente, ispirati al mondo dello spionaggio e pensati per aiutare i bambini dai 5 anni a sviluppare le capacità di osservazione e logica. Il volume illustrato Labirinti spionistici di Sam Smith esce a marzo per Usborne nella traduzione di Enrico Ranzoni.

Bibi

In una torrida estate, uno stormo di fenicotteri è costretto a spostarsi lontano dove la poca acqua del lago si è ritirata. Il viaggio si preannuncia faticoso per i pulcini che ancora non sono in grado di volare, così Bibi, la più anziana del gruppo, decide di guidarli nella lunga marcia. L’ultimo nato, Toto, resta indietro, sfinito dal caldo, e nonostante le rimostranze degli altri piccoli, Bibi decide di fermare tutti per dare a modo a chi non ce la fa di riprendere forza… Tradotto da Carla Ghisalberti, firmato da Jo Weaver, arriva in libreria a febbraio per OrecchioAcerbo Bibi, suggestivo albo illustrato (dai 4 anni).

Sulla montagna di Lù

Anouck Boisrobert e Louis Rigaud, entrambi diplomati alla École des Arts Décoratifs de Strasbourg, con Sulla montagna di Lù (Corraini) tornano a celebrare la bellezza della natura in un nuovo libro pop up, invitando, attraverso prodigiose invenzioni di carta, a partecipare a un’avventura ad alta quota. Nella montagna sopra il rifugio è stato avvistato un lupo. Lù sogna di incontrarlo e parte alla sua ricerca, dopo aver studiato mappe e sentieri. Inizia a cadere la neve ma il lupo ancora non si vede: riuscirà Lù a trovarlo prima di tornare al rifugio?

Un professore di una scuola superiore, un caldo giorno di maggio, porta i suoi studenti in giardino e li invita a scavare una buca. Li ferma solo quando la fossa ha raggiunto le dimensioni di quattro metri per cinque, le stesse del cratere formatosi nell’autostrada dopo lo scoppio della bomba che causò la morte di Giovanni Falcone. A trent’anni dalla loro scomparsa, in Siamo tutti Capaci (Einaudi), il libraio di Scampia e attualmente gestore delle case editrici Marotta&Cafiero e Coppola editore Rosario Esposito La Rossa, ricorda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, eroi e vittime che hanno sacrificato se stessi per combattere la mafia.

Il gioiello dentro me

Tra i libri per bambini del 2022 da leggere e regalare anche Il gioiello dentro me, pubblicato da Gribaudo, un volume che aiuta ad avere rispetto di sé, ad accettare la propria natura e quella degli altri. L’autrice e illustratrice Anna Llenas, dopo aver firmato il bestseller I colori delle emozioni, torna con un nuovo e appassionante albo illustrato che parla del bene più prezioso che abbiamo: la nostra interiorità. Nell’ultima pagina del volume, insieme al QR code per ascoltarla, è presente la canzone Il gioiello dentro me, ispirata alla storia e cantata in italiano dall’autrice.

Odino, giganti e altre stranezze

Dopo il successo del podcast Spotify Miti Nordici, l’appassionato di storia, rievocazioni e larp (giochi di ruolo dal vivo) Paolo Berto ci guida nel magico mondo ancestrale della mitologia norrena, e nel suo immaginario alla base di tanti fumetti, giochi di ruolo e videogiochi di successo. Odino, giganti e altre stranezze (Electa Junior, illustrato da Chiara Varotto e adatto a bambini da 8 anni in su) racconta delle due anime che da sempre scorrono nei popoli del Nord: l’anima della guerra e della distruzione e l’anima del divertimento, piena di risate e vicende tanto strane quanto imbarazzanti.

Lupetta Luna e la magica festa a sorpresa

Super velocità, super forza e vista a raggi X: Lupetta Luna è una lupetta mannara dai mille poteri. Lupetta Luna e la magica festa a sorpresa (in libreria per HarperCollins, tradotto da Gioia Sartori e adatto a bambini dai 7 anni in su) è la nuova avventura della lupetta mannara di Vivian French, scrittrice di più di 300 libri e vincitrice del Scottish Book Trust Award 2018.

Ridi, Romeo!

Romeo è un bambino complicato: se ne sta sempre per i fatti suoi, a leggere fumetti e a parlare con degli amici immaginari che vivono tra i suoi capelli. Ma soprattutto, Romeo non ride mai. Nella sala d’aspetto di uno psicoterapeuta Romeo conosce una bambina problematica come lui, che soffre di attacchi di panico. Scatta un’intesa immediata e un giorno i due fuggono e vanno in visita al Museo Zoologico, dove vivranno un’avventura da cui torneranno entrambi trasformati. Ridi, Romeo! (Einaudi) è una storia ricca di fantasia di Otto Gabos, un po’ racconto e un po’ fumetto, allo stesso tempo divertente e profonda, sull’amicizia, sulla bellezza della diversità e su quella straordinaria avventura che è crescere.

A rifare il mondo

Una raccolta di poesie per bambini e ragazzini che, attraverso lo scivolare del tempo, si sofferma sui grandi temi – amicizia, legami, sguardi sul mondo che cambia insieme a chi lo guarda – con leggerezza. A firmare per Bompiani A rifare il mondo (con le illustrazioni in bianco e nero di Ilaria Faccioli) è Ilaria Rigoli, classe ’82, al debutto nella poesia. Sicuramente uno dei libri per bambini del 2022 da non perdere per chi cerca qualcosa di originale.

Dov’è il mio cervo

Una colorata novità per la collana Carezzalibri Usborne, apprezzata per gli inserti tattili, il testo semplice e ripetitivo e il topolino da trovare in ogni pagina. Parliamo di Dov’è il mio cervo? di Fiona Watt (illustrazioni di Rachel Wells, traduzione di Cristina Samani), pensato per piccoli dai 3 anni (formato cartonato, con angoli arrotondati e pagine lisce facili da pulire).

Il fantasmino che voleva essere visto

Pieno di un sottile humour molto vicino alla sensibilità dei più piccoli, ma anche denso di un messaggio semplice e diretto sulla necessità di avere una propria identità e un contatto con chi si ha intorno, Il fantasmino che voleva essere visto di Bénédicte Guettier, già proposto da Clichy in versione albo illustrato (nella traduzione di Tommaso Gurrieri), arriva in versione “mini” (dai 3 anni): racconta di un piccolo fantasmino che è stanco di essere solo e senza corpo, e che quindi decide di essere finalmente “visto” dal mondo. Gliene capiteranno di tutti i colori, ma alla fine troverà altri fanstasmini con cui fare amicizia.

Super Zic e la medicina magica

Antonio Di Mauro, pediatra e divulgatore scientifico che ha acquisito notorietà grazie al suo incessante impegno nel sostegno alla campagna vaccinale contro il COVID19, scrive il primo libro gioco per far capire ai bambini l’importanza dei vaccini. Super Zic e la medicina magica (La Coccinella) è la storia di un bambino che ottiene superpoteri grazie alla medicina e che vuole condividere questa scoperta (e fortuna) con tutti gli altri bambini. Una storia di fantasia per far capire ai bambini che cos’è un virus e a cosa serve un vaccino, senza incutere paura.

G.S.T. – La zecca dell’invidia

G.S.T.(Gruppo Speciale Trovamicio) La zecca dell’invidia (Lunaria, con le illustrazioni di Marco Crimi e pensato per bambini dagli 8 anni), è la storia di una squadra pronta a sconfiggere il crimine, a combattere le ingiustizie, a difendere gli animali e i loro diritti, ad aiutare i loro amici umani a ogni costo. Una serie tutta animale, creata dalla penna degli autori per l’infanzia Annamaria Piccione (scrittrice da oltre vent’anni) e Angelo Orlando Meloni (scrittore e libraio).

Arturo e l’elefante

Arturo e l’elefante dell’illustratrice catalana Maria Girón (Il Castoro, traduzione di Francesco Ferrucci) è un albo illustrato (dai 4 anni) che esplora la perdita di memoria dal punto di vista sia di coloro che dimenticano, sia di coloro che li circondano: quando il piccolo Arturo incontra un gigantesco elefante triste e senza memoria sa cosa deve fare: lo aiuterà a recuperare i ricordi e anche il sorriso.

Cacciatori di misteri – Le sfere del tempo

In una lista di libri per bambini del 2022 non poteva certo mancare la nuova serie firmata Piemme con protagonista Geronimo Stilton, che mescola spionaggio, fanta-archeologia e avventura. Chi sono i Cacciatori di Misteri? Tipi, anzi topi, che… A Topazia sono dappertutto, dove meno te lo aspetti, e che per colpa di un cono al gorgonzola si sono ritrovati a vivere una grande avventura, nel tentativo di risolvere grandi misteri irrisolti.

Stars – La prima sfida

E dopo Geronimo Stilton, ecco un altro dei libri per bambini del 2022 da leggere e regalare assolutamente: pubblicato sempre da Piemme, arriva una nuova collana firmata Tea Stilton che porta le Tea Sisters a confrontarsi con i propri talenti artistici e a non arrendersi mai. Per Colette, Violet e Pam frequentare la Stars Academy è un sogno a occhi aperti! Ma i sogni sono imprevedibili e alle tre amiche non mancheranno sorprese e imprevisti…

Detective Linus

Linus ha 9 anni ed è convinto di essere il più grande detective in circolazione. Vive con la sua segretaria personale (altrimenti chiamata “mamma”) e ha il fiuto di una lince sottovento. Ma sarà proprio così? Detective Linus (Piemme – Il Battello a Vapore, con le illustrazioni di Davide Panizza e adatto a bambini a partire dai 9 anni) è una storia di inseguimenti, macchinazioni, piani diabolici, informatori segreti, ragazze irraggiungibili e insospettabili colpevoli. Un giallo tutto da ridere firmato da Angelo Mozzillo, vincitore del Superpremio Andersen 2021 con Io sono foglia (Bacchilega Editore).

Emma e l’unicorno contro i Goblin

Un frenetico gioco nel mondo di una bambina tra fantasia e avventura. A metà marzo Tunuè propone Emma e l’unicorno contro i Goblin di Dana Simpson, terzo volume di una serie fantasy di successo (dai 7 anni, traduzione di Laura Bortoluzzi), che narra l’amicizia tra una piccola sognatrice e una creatura mitica molto vanitosa, ma che cambia entrambe in meglio.

Arriva in libreria per Garzanti Missione Democrazia, un libro destinato ai bambini ma istruttivo anche per gli adulti. Maria Scoglio e Cristina Sivieri Tagliabue firmano una storia con due protagonisti d’eccezione che insegnano ai giovani lettori l’importanza del testo costituzionale e i valori cardine della democrazia. Perché non è mai troppo presto per imparare che siamo tutti uguali.

Un regalo per la nonna

Un regalo per la nonna (pubblicato da TopiPittori e tradotto da Chandra Candiani) è il quarto capitolo della serie pensata da Kitty Crowther per i piccolissimi: Poka e Mine, le avventure di un papà e della sua piccolina, alle prese con le difficoltà e le gioie della vita quotidiana. In questa nuova avventura Mine ha trovato il regalo perfetto per nonna Dorée. “Sarà contenta nonna Dorée?” domanda Mine. “Contentissima. Sarà felice che la pensi”, risponde Poka. Mine va a dormire contenta. Dorme profondamente, quando una vocina la sveglia…

A spasso nel tempo

Come vivevano i bambini nel passato? La risposta in A spasso nel tempo di Ben Hubbard e Christiane Engel, in libreria per DeAgostini (dai 7 anni). Un volume pensato per far scoprire ai più piccoli come vivevano nelle civiltà antiche i loro coetanei: dai vestiti che indossavano al cibo che mangiavano, dai loro giochi e ai mondi fantastici in cui vivevano, dalle grotte preistoriche ai templi sumeri…

Vita da orso

Si prosegue la lista di libri per bambini del 2022 con un nuovo volume per i piccolissimi dai 6 anni in su. Finalmente è arrivato l’inverno e Orso Oscar non vede l’ora di andare in letargo… ma con il singhiozzo non riesce a riposare. Per fortuna i suoi amici hanno il rimedio giusto… Vita da orso di Giusy Scarfone con le illustrazioni di Francesca Galmozzi è in libreria per Il Castoro nella collana di prime letture Tandem, ideata e curata da Lodovica Cima.

Lemmi lento lento

Chiara Carminati, scrittrice, traduttrice e poetessa, e l’illustratrice Roberta Angaramo, firmano insieme per Rizzoli il libro per bambini Lemmi lento lento. Quando Slumby, un cucciolo di bradipo, comincia la scuola, di colpo la vita è tutta una corsa, tra la colazione, lo zainetto da preparare, i denti da lavare, l’orario da rispettare. E come se non bastasse i compagni lo escludono e lo prendono in giro

perché è lento anche a giocare! Ma siamo sicuri che la velocità sia tutto?

Le parole hanno le ali

Tra i libri per bambini del 2022 anche un ritratto di Emily Dickinson, tra pensieri e illustrazioni. Una breve, toccante storia della sua vita per far conoscere anche gli aspetti meno conosciuti di questa straordinaria autrice: parliamo di Le parole hanno le ali di Jennifer Berne, in libreria per Rizzoli (dai 7 anni) con le illustrazioni di Becca Stadtlander. La traduzione è di Beatrice Masini.

Vite e sogni intrecciati

La collana Storietalentuose di Carthusia è nata per far conoscere ai più piccoli le professioni e i mestieri d’arte della tradizione italiana. Vite e sogni intrecciati (dagli 8 anni), nuova uscita della collana, scritto e illustrato da Daniela Iride Murgia (realizzato con Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte), parla di Fortunata, che ama trascorrere i pomeriggi a casa del nonno: mentre lui riposa sulla sua sedia a dondolo, lei si aggira di soppiatto, come una tigre in una giungla, tra i finissimi arredamenti in giunco e midollino. Sembra quasi di essere in una giungla. Ma, quando il nonno si sveglia, inizia il momento più bello della giornata: intrecciando fili invisibile le racconta di mestieri d’arte e di terre lontane…

Nora e Nanni

Arriva dalla Svezia per il Castoro, nella traduzione di Giusy Scarfone, una nuova serie di libri cartonati per i più piccoli (dai 3 anni), firmata da Emilie Andrén e Lisa Moroni: Nora è vivace, intraprendente e testarda. Nanni è creativo, dolce e pasticcione. Insieme, si scatenano e vivono tutte le avventure e le emozioni piccole e grandi di ogni giorno. Ogni libro della serie di Nora e Nanni (e la festa di compleanno, e la gita alla fattoria) parte da situazioni in cui i bambini si riconoscono facilmente, e la loro prospettiva resta al centro di tutte le storie.

Sotto copertura

Avete mai sentito parlare di investigacani? No? Siamo a Canecittà, dove c’è un’agenzia di detective molto particolari… Non sono i più veloci. Non sono i più organizzati. Sono pasticcioni e scalcagnati, e non rispondono al telefono… In libreria per DeAgostini Sotto copertura, di Kate e Jol Temple, dedicato al “caso quasi irrisolto di Mr.Gattoladro” (dai 7 anni, illustrazioni di Shiloh Gordon).

Il mio miglior amico

Il mio miglior amico (Emme edizioni) di Miguel Tanco è un libro illustrato divertente e poetico, che celebra il rapporto tra i bambini e i loro migliori amici a quattro zampe (i cani in particolare).

Il libro del bebè – Gatto

Prosegue la serie di Edizioni El “Il libro del bebè”, questa volta dedicato al gatto. Un libro (dai 6 mesi di età), interamente di stoffa imbottita con pagine rumorose, stimoli visivi e tattili e inserti di materiali diversi.

Un anno a Fleurville

Chiudiamo questa ricca selezione di libri per bambini del 2022 con un albo per i piccoli (dai 4 anni) incuriositi dal mondo vegetale e dalla cucina: parliamo di Un anno a Fleurville (Rizzoli), volume colorato che invita a uscire, a conoscere, curare e raccogliere i vegetali che crescono non solo in campagna, ma anche nei piccoli orti e giardini di città, o nei vasi coltivati in balcone. Firmato dal Premio Andersen Felicita Sala.

Fotografia header: GettyEditorial 01-07-2021