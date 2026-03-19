In cerca dei più interessanti libri per bambini del 2026? Ecco alcune tra le più stimolanti (e divertenti) novità da leggere e regalare. Una guida aggiornata alle ultime uscite consigliate, in cui trovano spazio albi illustrati e storie colorate e coinvolgenti (e che contiene i consigli sull’età ideale per ciascuna lettura)

Quali sono i migliori libri per bambine e bambini del 2026, da leggere, consigliare e regalare? Quali sono le più interessanti novità per l’infanzia del nuovo anno?

Ancora una volta, abbiamo voluto proporvi un ampio speciale, costantemente aggiornato nel corso dei mesi, con una selezione dei più interessanti albi illustrati e libri per l’infanzia. Sì, perché quello dell’editoria per bambini resta uno dei settori più creativi e attenti ai cambiamenti del panorama librario (ed è stato l’unico in crescita l’anno scorso). E visto che i nuovi libri per bambine e bambini sono tantissimi, può essere utile una guida per orientarsi in un’offerta così vasta (tra l’altro, con l’avvicinarsi della 63edizione di Bologna Children’s Book Fair, la fiera più importante al mondo in questo ambito, quest’anno in programma dal 13 al 16 aprile, le nuove uscite si intensificano…).

Ogni titolo che troverete in questo articolo, include non solo la trama, ma anche l’età di lettura consigliata, così da aiutarvi a fare la scelta migliore.

Ma prima di iniziare questo colorato e fantasioso viaggio tra le ultime uscite per bambini, ci teniamo a segnalare anche il nostro approfondimento sui classici della letteratura per l’infanzia (una lista altrettanto stimolante).

Ma ora è davvero giunto il momento di scoprire alcuni dei libri per bambini e bambine da non perdere in arrivo nel corso del 2026 (i titoli qui di seguito non sono proposti in ordine di importanza, e la lista non ha, naturalmente, la pretesa di essere esaustiva).

Il gioco delle risate

Autore da più di cinque milioni di followers sui social e amatissimo dai più piccoli (e non solo), Pera Toons torna protagonista nella primavera 2026 in libreria con un nuovo libro: Il gioco delle risate (Tunué): battute, freddure, enigmi e indovinelli, ma anche uno speciale gioco dell’oca (estraibile) per bambini e bambine dai 7 anni. Il divertimento non finisce qua, infatti nel nostro articolo potete scoprire tutti i volumi del fumettista-bestseller.

Il Piccolo Principe

Non una novità strettamente parlando, ma il ritorno di un grande classico in una nuova bellissima edizione illustrata e animata da MinaLima: ad aprile in libreria Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry (Salani, consigliato da 8 anni). Un viaggio magico e divertente, tra pianeti bizzarri e le dune del deserto, di cui abbiamo parlato in questo articolo e che compie 80 anni (dalla prima pubblicazione in Francia).

Ci vogliono le regole – È ora di dormire!

Veniamo a una nuova serie di albi illustrati (ben 8) per bambine e bambini dai 4 anni: in libreria per Sonda e firmati da Alberto Pellai (con le illustrazioni di Francesca Galmozzi). I libri in questione combinano testo in rima e illustrazioni per rivolgersi ai genitori e ai figli, con una guida per imparare a superare insieme i piccoli ostacoli della quotidianità. I primi due volumi si intitolano Ci vogliono le regole e È ora di dormire!. Medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, Pellai si conferma tra gli autori più apprezzati da genitori ed educatori. E ora torna con Gli albi di Sofia e Mattia che affrontano, con delicatezza, il tema dei rifiuti e delle paure dei più piccoli.

Coccole di papà

Tra i libri per bambine e bambini più recenti anche la nuova edizione di Coccole di papà (Mondadori), realizzata dallo stesso Pellai con la moglie Barbara Tamborini – psicopedagogista e scrittrice. Una storia da leggere assieme, ricca di illustrazioni (realizzate da Sara Ugolotti) e con una canzone finale scaricabile. L’albo è consigliato dai 3 anni.

Quando penso al mio papà

Restiamo in tema con Quando penso al mio papà (Fabbri), un albo illustrato dedicato alla figura del papà. Tra corse, giochi, coccole e risate, avventure e fiabe della buonanotte, Giorgia Cozza (autrice) e Giulia Cregut (illustratrice) raccontano uno dei legami più speciali delle nostre vite… Consigliato dai 4 anni.

Navigare senza paura

E tra le novità per bambini più attese anche il libro-gioco dedicato alla navigazione in rete del giornalista Sigfrido Ranucci, Navigare senza paura (Ape Junior). Quattro storie, pensate per giovani lettori e lettrici dagli 8 anni, che offrono la possibilità di riflettere e sperimentare i rischi e le conseguenze delle nostre scelte su internet. Un compito, una partita online, lo spogliatoio e una classe sono gli scenari scelti: episodi quotidiani che però possono rivelarsi pericolosi… Il libro è pensato anche per stimolare dialogo e consapevolezza con insegnanti e genitori.

Un anno con Rana e Rospo

Tra le novità per bambini e bambine del 2026, Un anno con Rana e Rospo (Babalibri, traduzione di Cristina Brambilla). Il libro è stato scritto e illustrato da Arnold Lobel, già vincitore del Newbery Honor e della Medaglia Caldecott: attraverso i due simpatici protagonisti, narra la gioia delle quattro stagioni.

Rima rimasta

Arriviamo ora a parlare del nuovo libro di Bruno Tognolini, autore classe ’51, due volte vincitore del Premio Andersen. Rima rimasta (Salani) è una raccolta di poesie nate in modo particolare, alcune per ispirazione altre per richiesta, alcune per gioco e per sfogo… Sono parole e immagini che si inseguono e che descrivono il mondo: un nipotino, parchi lontani, la scuola e l’amicizia, ma anche un virus, la rabbia, e il tempo che passa… Consigliata dai 7 anni.

Detective delle stagioni – Chi ha rovinato la primavera?

Detective delle stagioni – Chi ha rovinato la primavera?, il terzo albo di Sara Fandrey (in uscita per Mondadori), è dedicato alle stagioni e alla natura. Orso Orlando e Ape Agata sono alle prese con una possibile torta avvelenata, presentata durante la gara di pasticceria nel Bosco della Betulla Ballerina. Consigliato dai 6 anni.

Coniglietto e la caccia alle uova

A forma di uovo e perfetto per il periodo di Pasqua: tra le novità per bambini e bambine 2026 ecco in arrivo Coniglietto e la caccia alle uova, volume cartonato scritto da Febe Sillani e pubblicato da La Coccinella. In queste coloratissime e dettagliate pagine i piccoli lettori e le piccole lettrici possono giocare alla caccia alle uova con i protagonisti della storia, leggere i testi in rima e divertirsi. Un’attività coinvolgente, consigliata dai 2 anni.

Coniglietto e la caccia alle uova

Veniamo ora a un libro cartonato e sagomato a forma di uovo, consigliato dai 2 anni: Coniglietto e la caccia alle uova, in uscita per La Coccinella. Tra colori sgargianti, cieli azzurri e prati fioriti, il piccolo Coniglietto invita i bambini a partecipare a una divertente caccia alle uova.

Una sorpresa di primavera

Immancabile Una sorpresa di primavera (Mondadori, traduzione di Chiara Carminati), il nuovo colorato albo dedicato a Peter Coniglio, personaggio nato dalla fantasia di Beatrix Potter (1866 – 1943). Consigliato a bambine e bambini dai 3 anni, il libro porta direttamente in primavera: manca infatti sempre meno al picnic stagionale e Peter deve trovare qualcosa di speciale da portare ai suoi amici…

Il ladro di foglie scopre le stagioni

Rimaniamo a parlare della primavera, dell’estate, dell’autunno e dell’inverno con un’altra novità del 2026: Il ladro di foglie scopre le stagioni (Emme Edizioni, traduzione di Giuditta Campello). Tra linguette da tirare e altre parti mobili, pagine colorate e personaggi divertenti, il volume – illustrato da Nicola Slater e scritto da Alice Hemming – è consigliato ai bambini e alle bambine dai 2 anni (e insegna loro anche a giocare).

Fred

Citiamo ora un classico del fumetto inglese, pubblicato per la prima volta nel 1987, che torna nelle librerie italiane edito da Il Castoro. Parliamo di Fred di Posy Simmonds (nella traduzione di Loredana Baldinucci): il gatto protagonista sembrava il più pigro del mondo ma, dopo la sua morte, i suoi padroncini scoprono che, in realtà, era una rockstar. Consigliato ai bambini e alle bambine dai 5 anni, il volume descrive con delicatezza il difficile momento del lutto per un animale domestico.

Io e Muffin

Del resto, poche storie sanno essere commoventi come quelle che raccontano l’amicizia tra un bimbo e il suo cucciolo… Tra i libri per bambine e bambini più recenti ecco Io e Muffin di Louise Fitzgerald e Chuck Groenink (Nord-Sud, traduzione di Rebecca Mombelli), un albo illustrato tenero e profondo, che racconta proprio questo legame speciale. Consigliato dai 3 anni, il libro inizia con il primo incontro tra il cagnolino e la sua nuova famiglia al canile.

Un mondo bellissimo

Tra le novità per bambini del 2026 anche il nuovo libro dello scrittore e artista inglese James Norbury, Un mondo bellissimo (Rizzoli, traduzione di Chiara Carminati). Tornano i due amici Grande Panda e Piccolo Drago, decisi a raggiungere a piedi il “posto più bello del mondo”. Durante il percorso, però, incontreranno diverse difficoltà, ognuna capace di farli crescere e imparare qualcosa di nuovo. Come per le opere precedenti, per le illustrazioni Norbury si è ispirato alla filosofia buddista.

Le storie del gufo libraio

In questo elenco di novità per bambini 2026 non può mancare un albo illustrato che celebra i libri e il potere delle storie. Nathalie Lescaille ed Émilie Michaud firmano così il volume Le storie del gufo libraio (Nord-Sud), con protagonista Albert e la sua libreria, sviluppata sui rami di un grande albero, sempre pronti a trovare il miglior racconto per tutti gli animali della foresta. Un giorno, però, una terribile tempesta minaccia di spazzare via tutti i libri…+

Nascosti

Proseguiamo il nostro percorso tra le più stimolanti novità per bambine e bambini del 2026 con Nascosti di Amandine Delaunay, in arrivo per L’Ippocampo. Suggerito a piccoli lettori e piccole lettrici tra i 3 e i 5 anni, il volume si concentra sulle bellezze e stranezze del mondo animale che riguardano i camuffamenti. Dalle strisce delle zebre alle imitazioni del polpo, dai travestimenti del pesce cometa a… Chi vuole scoprire tutti i trucchi per nascondersi nella natura?

La vita segreta dei dinosauri

Con Aboca è il momento di parlare di dinosauri: tra le novità per bambini e bambine del 2026 ecco l’albo illustrato a colori La vita segreta dei dinosauri, dell’autrice e grafica spagnola Rena Ortega. Attraverso queste pagine i più piccoli potranno scoprire curiosità e leggende sui dinosauri, e andare alla ricerca dei loro discendenti – ancora presenti sulla Terra. Consigliato ai giovani lettori e lettrici dai 7 anni.

Tanti tantissimi animali

Sempre parlando del mondo naturale, troviamo poi Tanti tantissimi animali di Marlène Normand (L’ippocampo): un volume illustrato per bambine e bambini dai 4 anni, che raccoglie e racconta oltre 2500 specie attraverso minuziosi disegni. Insetti, pesci, felini, serpenti e molto altro per ogni amante del mondo animale.

Dottor Dino risponde alle grandi domande

Tra i nuovi libri per bambini del 2026, Dottor Dino risponde alle grandi domande accompagna i più piccoli alla scoperta delle grandi domande della vita. Attraverso le storie di dieci giovani dinosauri, pieni di dubbi e curiosità, il libro invita a riflettere e a cercare risposte con semplici esercizi guidati. Scritto da Swapna Haddow insieme a Dottor Dino, illustrato da Yiting Lee, tradotto da Chiara Giusti e pubblicato da Fabbri, è pensato per stimolare pensiero e dialogo. Consigliato dai 5 anni.

Jonathan la peste

Proseguiamo il nostro percorso tra le novità per bambini 2026 con Jonathan la peste di William Cole (Orecchio Acerbo, traduzione di Dante Della Torre e illustrazioni di Tomi Ungerer). Al centro della storia troviamo un giovanissimo combina-guai… I genitori sono così disperati che cercano il parere di uno specialista che, nonostante una visita turbolenta e bizzarra, scopre la soluzione alle monellerie del piccolo Jonathan e di tutti i bambini e bambine. Quale sarà? Consigliato dai 4 anni.

Il viaggio pericoloso

Tra le novità più attese per bambine e bambini anche il nuovo albo dei Mumin, realizzato da Tove Jansson e pubblicato in Italia da Iperborea (traduzione di Laura Cangemi). Dopo aver trovato un paio di occhiali, Susanna si ritrova lanciata in un mondo lontano e fantastico, in cui le avventure non finiscono mai… Di tappa in tappa, tra vulcani in eruzione, tempeste di neve e nuvole rosse, la piccola conosce nuovi amici, Emulo, Sniff, Tabacco e i Fungarelli… Il viaggio pericoloso unisce il testo in rima alle illustrazioni ad acquerello, ed è consigliato dai 4 anni.

La casa della saggezza

Cambiamo argomento. Tra le novità internazionali per bambini e bambine c’è poi La casa della saggezza, albo vincitore del Bologna Ragazzi Awards Fiction 2025. Pubblicato da Il Castoro (traduzione di Sara Capitani), racconta la vera storia della grande biblioteca di Baghdad, una delle più importanti istituzioni culturali della storia. Scritto da Bodour Al Qasimi (rettrice dell’Università Americana di Sharjah, imprenditrice culturale ed editrice) e illustrato dall’artista iraniano Majid Zakeri, il libro celebra il valore dello scambio culturale e della conoscenza condivisa. Un omaggio e un monito sull’importanza dei libri e della letteratura come strumenti di dialogo e convivenza tra le culture. Consigliato dai 5 anni.

La finestra della scuola ha una tenda di stelle

Da non perdere, tra le novità per bambini 2026, La finestra della scuola ha una tenda di stelle, che porta ai più giovani una voce sorprendente della poesia. Illustrato da Javier Zabala, il libro raccoglie testi brevi, divertenti e malinconici, vicini a canzoni e ninne nanne firmati dal grande Federico García Lorca. Un modo delicato per scoprire un lato meno noto di uno degli autori centrali della letteratura spagnola. Pubblicato da Topipittori, con traduzione di Marta Rota Núñez.

Felice e l’invenzione del mare

Proiettiamoci già verso le vacanze estive con la prossima novità per bambine e bambini del 2026: Felice e l’invenzione del mare (Rizzoli). Firmato da Michele D’Ignazio e Elisa Bonadin, il libro segue le vicende del piccolo protagonista, bloccato a casa e senza possibilità di andare al tanto amato e sognato mare. Mentre i genitori sono al lavoro, però forse ha trovato una soluzione… Porterà il mare a casa, grazie all’aiuto dello zio viaggiatore e della sorellina. Consigliato dai 6 anni.

Alla fine mangerò anche te

Tra le novità per bambine e bambini in arrivo in occasione della Bologna Children’s Book Fair 2026 anche il colorato e divertente albo Alla fine mangerò anche te (Il Castoro, traduzione di Alessandro Zontini) dell’autore britannico David Duff e con le illustrazioni di Marianna Coppo. Tra queste pagine il ciclo della vita viene raccontato attraverso l’amicizia tra il verme Frank e un dinosauro… Consigliato dai 3 anni.

L’asino Fofo

“Dedicato a tutti i vecchi generosi e sapienti”, come si legge nella presentazione, tra le novità per bambini e bambine del 2026 da non mancare troviamo L’asino Fofi di Giulia Maria Falzea e Claudia Palmarucci (ad aprile per Orecchio Acerbo): la storia “quasi vera” dell’asino Fofi, con il peso del mondo su di sé e i tanti piccini da cullare… Ma ora l’animale vuole sentirsi leggero e ridere: cosa accadrà? Consigliato dai 4 anni.

Aurelia, principessa controvoglia – L’incantesimo della storia noiosa

Rimaniamo a parlare di autrici italiane, con un libro che segna il debutto di Cristina Marconi nella narrativa per i più piccoli. Tra le novità per bambini in casa Rizzoli, infatti, questa primavera c’è Aurelia, principessa controvoglia – L’incantesimo della storia noiosa. Condannata da una maledizione a una vita monotona, Aurelia ama leggere libri di geografia e giocare a scacchi, ma quando i suoi genitori vengono rapiti da una strega malvagia, la piccola principessa deve lasciare tutto e correre all’avventura… Consigliato dai 7 anni, il libro è illustrato da Sara Not.

Cavaliera Matilde

Tra i nuovi libri per bambini e bambine del 2026 anche Cavaliera Matilde, realizzato da Fabien Fernandez e Bérengère Delaporte, e pubblicato da Clichy. Come suggerisce il titolo del volume a colori e consigliato dai 5 anni, la protagonista è Matilde, non una principessa bensì una bambina coraggiosa pronta a difendere il suo castello, tra armature scintillanti, una zia inventrice e simpatici amici… tra cui un draghetto!

Stella e Marigold

Stella ha sette anni, una fantasia travolgente e una missione precisa: raccontare alla sorellina di quattro tutti quei segreti che gli adulti tengono nascosti. Tra spiegazioni improbabili e avventure sorprendenti, tra bagni abitati da scimmie e oggetti volanti, la realtà diventa un gioco. Tra i libri in uscita ad aprile per bambine e bambini ecco Stella e Marigold (Il Castoro), scritto da Annie Barrow (che si è ispirata alle sue figlie) e illustrato da Sophie Blackall. L’albo è consigliato dai 7 anni.

Vietato ai fratellini

Continuiamo tra le novità per bambini e bambine con un albo illustrato che ben descrive il rapporto tra fratelli: Vietato ai fratellini di Ben Mantle (Nord-Sud, traduzione di Rebecca Mombelli). Al centro del volume troviamo Nano, che adora il fratello maggiore, e Arturo, che invece vorrebbe avere un po’ di spazio per sé. Nano decide allora di divertirsi da solo in giardino ma la pioggia rovina la giornata e la tristezza assale il piccolo protagonista. Ma forse Arturo sa come risolvere la situazione e risollevare il morale di Nano… Consigliato dai 4 anni.

Lotte Senzaterra

Spostiamoci ora nel nord dell’Europa per il nuovo volume della serie dedicata alla giovane marmotta Lotte. Lotte Senzaterra di Lena Frölander-Ulf (da maggio per Iperborea, nella traduzione di Laura Cangemi) racconta a bambine e bambini una storia d’avventura, di tradimenti e amicizie: la colonia di marmotte è in pericolo, minacciata da un gruppo di vipere, l’unica soluzione per Lotte, Pigno e il nuovo amico Zig Zag è cercare il padre di Lotte, da anni introvabile… Consigliato dagli 8 anni.

Aspetta, aspetta…

Tra i nuovi albi illustrati pensati per bambine e bambini dai 4 anni segnaliamo poi Aspetta, aspetta… di Giorgia Cozza: il volume, pubblicato da La Coccinella, è pensato per non far annoiare i più piccoli durante i tempi di attesa. Tanti suggerimenti, qualche utile spunto e una storia che celebra la fantasia e la serenità.

Tutta la classe va nello spazio – La mia Fantamaestra vol. 4

Cambiamo argomento. Tra i nuovi libri per bambini e bambine anche il quarto volume della serie La Fantamaestra (Fabbri), questa volta alle prese con una missione spaziale. Lara Follin è l’autrice di questo simpatico albo, che porta lettrici e lettori (piccoli e grandi) a conoscere Gaetano il marziano… E ora ha inizio il giro turistico, tra “pianeti a forma di mutande e palloni con le zampe”. Consigliato dai 6 anni.

Baby Scienziati

A fine marzo arriva in libreria una nuova collana targata Il Castoro, interamente dedicata alle materie scientifiche e dal titolo Baby Scienziati. I primi quattro titoli, maneggevoli e colorati, pensati per bambini e bambine dai 5 anni, sono firmati dal fisico e matematico Chris Ferrie (con la traduzione di Alessandro Zontini). I temi? Intelligenza artificiale, Astrofisica, Relatività generale e Fisica quantistica. Prossimamente, invece, i volumi dedicati allo spazio e all’ingegneria, alla meteorologia e alla paleontologia.

Il detective delle frazioni

Arriviamo ora a parlare di matematica con un libro giallo per bambini e bambine dagli 8 anni, Il detective delle frazioni (Il battello a vapore) di Valeria Razzini. Tommaso è appena arrivato in una nuova scuola quando iniziano strani eventi: una torta divisa in otto parti prima che il Sindaco possa tagliarla, tre quarti dei palloni in palestra sono stati sgonfiati e le soluzioni chimiche sono state suddivise in diverse provette… Tommaso decide di indagare e chiedere l’aiuto dello zio, un investigatore privato. Con il suo aiuto, e soprattutto con quello della matematica che risolverà il caso.

Il quaderno dei verbi

Dopo il successo di Non sbaglio più!, La mia amica matematica e Il quaderno della tabelline, torna tra le novità per bambini e bambine di inizio 2026 la Maestra Federica. Il quaderno dei verbi (Vallardi) è pensato per i più piccoli, per genitori e insegnanti, per imparare a utilizzare al meglio le forme verbali e non cadere in errore.

Soggetti smarriti – Avete perso qualcosa?

Non riuscire più a trovare qualcosa a cui si tiene, o che serve, è veramente una sfortuna. Lo sanno bene gli strambi personaggi che si incontrano tra le pagine di Soggetti smarriti – Avete perso qualcosa? (TopiPittori) di Barbara Cuoghi e Lorenza Natarella. Chi ha perso la pazienza, chi il tempo e chi il sonno… Tutti loro non hanno altra soluzione se non presentarsi all’Ufficio Oggetti Smarriti dove lavora Maria Carla che – con moduli, timbri, fantasia e umorismo – aiuta i suoi disperati amici. Una novità consigliata dai 6 anni.

C’è posta per volpe

Tra gli albi da non perdere, C’è posta per volpe (edito da Terre di Mezzo – perfetto per bambini e bambine dai 4 anni). A firmare il libro, che insegna come l’amicizia possa superare anche gli ostacoli più difficili, è Alex G. Griffiths. Tranquillo nella sua casetta, Volpe riceve una lettera che lo spinge a partecipare a una misteriosa caccia al tesoro… Nonostante l’iniziale diffidenza, Volpe scopre che dietro quell’avventura si nasconde la possibilità di ritrovare un’amicizia da tempo perduta.

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Alla finestra

Con Clichy, una storia di amicizia e scoperta: Sophie Astrabie (autrice) e Aurélie Guillerey (illustratrice) raccontano della piccola Sofia, triste perché la sua amica si è trasferita e lei non ha più nessuno con cui giocare… Ma un giorno, alla finestra, intravede un suo coetaneo che si annoia, proprio come lei. Ma forse insieme possono ribaltare la situazione e divertirsi: inizia così un’avventura dolce, fatta di sbuffi e risate. Alla finestra è consigliato dai 5 anni.

Emma e l’unicorno – In campeggio con gli unicorni

Tra i nuovi libri per i più piccoli del 2026 anche la storia di un’amicizia particolare… quella tra Emma e l’unicorno Alabaster. Firmato dalla scrittrice e illustratrice Dana Simpson (in Italia per Tunué), Emma e l’unicorno – In campeggio con gli unicorni è un racconto spassoso e “magico”, che parla a bambini e bambine dai 7 anni di quanto sia importante essere autentici. Il volume è il secondo capitolo della serie.

La mia amica Labubu

Entriamo per la prima volta nel mondo Labubu con una storia pensata per bambini e bambine dagli 8 anni. Nel villaggio ogni occasione è buona per fare festa ma una mattina Labubu si sveglia nel silenzio: dove sono andati tutti? Coraggiosa, e pasticciona, decide di ritrovare i suoi amichetti e parte all’avventura tra foreste incantate, nebbie dispettose e incontri sorprendenti. La mia amica Labubu di Mélysie Delaine (Nord-Sud, traduzione di Giulia Vallacqua) è in uscita a metà marzo.

Dove vai Riccioli d’oro?

Da non perdere tra i nuovi libri per bambini dell’Ippocampo Dove vai Riccioli d’oro? di Caroline Gamon (consigliato tra i 4 e i 6 anni): un albo illustrato e decorato con tagli e fustellature che rivisita la classica Storia dei tre orsi ponendo al centro la piccola Riccioli d’oro, desiderosa di scoprire il bosco che circonda la sua casetta. E proprio la sua curiosità porta la bambina a incontrare una graziosa abitazione…

Il più grande spettacolo

Tra le novità per bambini e bambine di marzo 2026, da non mancare, poi, questa struggente storia raccontata da Luigi Dal Cin e illustrata da Virginia Clericetti: in Il più grande spettacolo (Orecchio Acerbo) incontriamo una giovane protagonista convinta che quell’uomo seduto tra bottiglie e cartoni sia un grande mago. Un uomo che il padre della piccola invece definisce un “invisibile”. Nasce così un racconto che parla di senzatetto ed emarginazione. Suggerito dai 6 anni.

Cose del bosco

Proseguiamo il nostro percorso tra i libri per bambini e bambine del 2026 da consigliare o regalare con “una storia piena di sussurri e inaspettate scoperte”. Durante una notte estiva, luminosa per via delle stelle, un bimbo e una bimba provano il loro primo brivido… ma a farli tremare non è il freddo. Cose dal bosco è pubblicato da Orecchio Acerbo, scritto da Chiara Lorenzoni e illustrato da Alice Barberini.

Il mio piccolo giardino

Parlando di natura, tra le recenti pubblicazioni per bambini anche Il mio piccolo giardino (Ape Junior): Simonetta Chiarugi, “divulgatrice del verde” nota online come @aboutgarden, ha realizzato un “erbario-scrigno” dove poter raccogliere, imparare tante curiosità e amare le piante che ci circondano. Ma non è tutto, ad accompagnare le piccole lettrici e i piccoli lettori ci sarà una giardiniera distratta e la sua gatta Olli. Consigliato dai 7 anni.

Il sogno del gigante

Il sogno del gigante (Iperborea, traduzione di Eva Valvo, in uscita a marzo) è il nuovo albo illustrato firmato dal Premio Nobel Jon Fosse, con le illustrazioni di Akin Duzakin. Dopo La piccola violinista e Lento lentissimo, l’autore norvegese affida a Kristoffer, un bambino di otto anni, una storia fatta di domande, immaginazione e stupore: lo sguardo rivolto allo spazio, la curiosità per ciò che esiste al di là del conosciuto. Un libro pensato per lettrici e lettori a partire dai 5 anni.

Camillo – Il piccolo topo di biblioteca

In casa Garzanti, a inizio maggio arriva il primo libro per bambini e bambine dello scrittore Francesco Carofiglio, Camillo – Il piccolo topo di biblioteca. Il volume segue il topo Camillo e la sua vita negli archivi della biblioteca, lì, in quel luogo impolverato, protegge i libri dimenticati: quelli letti da piccoli e poi lasciati sfumare tra i ricordi da adulti…

Fuga dalla città specchio

Arriviamo ora a un’interessante novità per bambine e bambini dai 7 anni. Mauro Longo (autore di saggi, romanzi libri-gioco e antologie) firma per Edizioni EL Fuga dalla città specchio, un libro-game avventuroso pensato per “chi comincia a muovere i primi passi nel mondo della lettura autonoma”. Dello stesso autore è in uscita ad aprile anche Tristan e la Regina dei Goblin.

Whoosh!

Se siete alla ricerca di una bella storia con al centro un nonno e suo nipote, tra le novità per bambini del 2026 trovate Whoosh! (Clichy, traduzione di Maria Pia Secciani) di Sam Usher. Il colorato volume, consigliato dai 5 anni, narra le avventure di Sam e di suo nonno, a bordo della loro bicicletta volante a palloncini.

Sempre con te – La mia mamma

Per la serie Storie da accarezzare, tra i nuovi libri per bambini e bambine sono in arrivo Sempre con te e La mia mamma, di Louison Nielman e con le illustrazioni di Elsa Martins (Gribaudo). Due volumi, consigliati già dal primo anno, pensati per essere una tenere esperienza tra genitori e figli.

Quando cadono i fiori di ciliegio

Ci spostiamo ora in Giappone con un delicato e colorato albo illustrato per bambini, dedicato al momento speciale della fioritura dei ciliegi. Al centro della storia di Katrina Goldsaito e Yas Imamura c’è la piccola Yuna, preoccupata di non riuscire a ricordare la bellezza dei fiori di ciliegio una volta che questi saranno caduti… Ma come spiega Quando cadono i fiori di ciliegio (Ape Junior, consigliato dai 4 anni), Hanami “è un concetto molto profondo, che abbraccia l’idea di fugacità della vita”.

Lupo grigio e Lupetta

Tra le novità in libreria per i bambini e le bambine (a partire dai 5 anni) anche le avventure di Lupo Grigio e Lupetta, nel volume scritto da Gilles Bizouerne e illustrato da Ronan Badel (HarperCollins Italia). La giovane Lupetta vuole diventare una vera cacciatrice e Lupo Grigio è pronto ad aiutarla… ma con scarsi risultati. Come andrà a finire?

Il Lupo che non voleva più camminare

Da non perdere per i più piccoli anche il nuovo libro touch&feel della serie di Amico Lupo. Gribaudo a marzo porta in Italia tra le sue novità per bambini Il Lupo che non voleva più camminare, di Orianne Lallemand e Éléonore Thuillier, in cui il simpatico animale cerca un modo alternativo di spostarsi… E per rendere più facile la lettura, i testi sono in maiuscolo.

Capitan Capibara

Per chi è alla ricerca di una storia di formazione e d’avventura da leggere, tra le recenti uscite per bambini e bambine c’è Capitan Capibara (Tunué) di Emiliano Pagani (premiato e prolifico autore) e Pluc (illustratore, fumettista e vignettista dietro il cui nome d’arte di cela Fabrizio Di Nicola). Il protagonista di queste pagine è Orlando, un giovane capibara deriso da tutti a causa della sua passione per il suo supereroe preferito, Capitan Capibara. Quando si rende conto di essere l’unico a preoccuparsi delle acque del grande fiume decide di partire e scoprire cosa sta accadendo fuori dalla comunità.

Il litigio litigato

“Un libro per fare pace”, così viene definito dalla casa editrice TopiPittori l’albo illustrato di Sara di Matteo (all’esordio) e di Giulia Ceccarani, Il litigio litigato. Ma cos’è esattamente un litigio litigato? Un groviglio senza fine e che nessuno ricorda com’è iniziato, molto più grave di una discussione tra fratelli, sorelle e anche amici! Ma anche a questo c’è un rimedio, parola del saggio Grattacapo.

Che avventura… alle Olimpiadi

Tra i personaggi più amati dai bambini e dalle bambine non manca sicuramente Geronimo Stilton. In questi primi mesi del 2026, tra le novità ambientate sull’Isola dei Topi ecco Che avventura… alle Olimpiadi! (dai 6 anni), con le improbabili gare sulla neve; Enigmistica sulla neve con cruciverba, rebus e giochi per lettori e lettrici dai 7 anni; e In trappola… nel centro commerciale!, un nuovo escape book pensato per le bambine e i bambini dai 6 anni in su. I libri di Geronimo Stilton sono pubblicati da Piemme Junior.

Sonic The Hedgehog

Restiamo a parlare di personaggi molto celebri perché Sonic, il riccio più famoso del mondo è tornato. In libreria per tutti bambini e le bambine sono in arrivo tre nuovi volumi dedicati al celebre personaggio tutto blu e ai suoi compagni d’avventura. Partiamo con Il nuovo grande libro ufficiale, in cui si alternano enigmi, quiz e curiosità; in Sonic The Hedgehog – Colora con gli sticker sarà possibile dar vita a Sonic, Tails, Amy e al Dr. Eggman grazie a oltre 800 adesivi mentre con Sonic The Hedgehog – Gioca e divertiti lo spasso è garantito con cruciverba, sudoku, misteri e molti altri giochi. I libri sono consigliati dai 4 anni e pubblicati da Nord-Sud.

Navi – Storia illustrata della nautica

Spostiamoci ora a parlare di imbarcazioni. Per le piccole e i piccoli appassionati, tra i libri per bambini del 2026 non possiamo non citare Navi – Storia illustrata della nautica (Clichy, traduzione di Matteo Francini). Un albo scritto da Matt Ralphs e illustrato da Dieter Braun, consigliato dai 7 anni, che racconta la storia delle trasporto sull’acqua, dalla prima canoa ai moderni sottomarini, tra pirati, esplorazioni e grandi viaggi.

Uffa che nervi! – Uffa che barba!

Per chi è alla ricerca di nuovi testi ad alta leggibilità ecco due titoli firmati da Giulio Fabroni e presenti tra le novità del 2026 di Sinnos: Uffa che nervi! (illustrato da Gloria Francella) e Uffa che barba! (illustrato da Francesca Carabelli). Al centro delle storie una bambina chiamata Uffa, stanca di impegni e responsabilità.

Non aprire questo libro… puzza!

Proseguiamo il nostro viaggio tra le novità per bambini e bambine del 2026 con Non aprire questo libro… puzza! (Gribaudo), decimo volume di una serie di grande successo. La storia promette di “far ridere, storcere il naso ed esclamare bleah!”. A firmarla è Andy Lee, autore australiano, comico e presentatore televisivo, già noto per questa saga bestseller. Il libro è consigliato a partire dai 4 anni.

Super Sdentata

Tra i libri per bambini e bambine 2026, Il battello a vapore presenta una nuova serie dal tono ironico e avventuroso dedicata alla perdita dei dentini. Supersdentata e il super fischio e Supersdentata – Missione ghiaccioli hanno per protagonista Cate: prima alle prese con la paura dei denti che traballano, poi pronta a scoprire il coraggio e i poteri inattesi che questa trasformazione porta con sé. I volumi sono firmati da Lisa Riccardi e Margherita Riccardi.

Il giro del mondo di Topo Caciotta

Cambiamo tema e parliamo di viaggi e scoperte. Protagonista delle novità per bambini e bambine nel 2026 anche Il giro del mondo di Topo Caciotta (Feltrinelli), scritto da Angelo Morzillo (vincitore del Premio e del Superpremio Andersen nel 2021) e illustrato da Martina Tonello. Al centro della storia, consigliata dai 6 anni, due topolini stanchi del loro paese e curiosi di esplorare luoghi lontani…

Emma Spark, la veterinaria delle creature magiche – La fenice dei ghiacci

Amate la magia e il mondo animale? Il nuovo libro della scozzese Abi Elphinstone (con le illustrazioni di Kristina Kister) è quello che fa per voi. Emma Spark, la veterinaria delle creature magiche – La fenice dei ghiacci (Gribaudo fantasy) è tra le novità per bambini e bambine da non perdere del 2026: in questa storia, in arrivo a marzo, la giovane Emma è alle prese con una creatura rara, la Fenice del Gelo… Come mai è scappata dal suo habitat? Chi è la minaccia? Consigliato da 8 anni.

Porfirio – Una fame da leone!

Tra le novità per bambini e bambine in uscita a fine marzo 2026 ecco la simpatica e colorata storia di un leone affamato… In Porfirio – Una fame da Leone! (Sinnos) Marco Viale, vincitore nel 2013 del premio Nati per leggere, racconta la storia di Porfirio, il re della giungla, che per rimediare al suo incredibile appetito (a causa degli uomini nella giungla non c’è più così tanto da mangiare) decide di visitare la città, ovviamente mascherato. Ma i guai e gli equivoci sono, letteralmente, dietro l’angolo. Consigliato dai 6 anni.

Il robot mangiatutto

Tra le novità per bambini e bambine di 2 anni ecco Il robot mangiatutto (Usborne, traduzione di Marcella Del Bosco) di Anna Milbourne e illustrato da Anna Süßbauer. Un libro interattivo in cui i più piccoli dovranno prendersi cura di un simpatico robottino e dargli da mangiare girando una ruota che svelerà i diversi alimenti.

La straordinaria estate di Otto

Proseguiamo questo viaggio tra le nuove uscite per bambini e bambine del 2026 con le avventure di Otto. Ultimo discendente di una nobile famiglia, tutto solo nel grande castello, Otto passa le sue giornate a controllare quel che accade nelle sale. La noia di quei giorni scompare quando incontra Nina, la nipote del giardiniere, e la sua banda: inizia così un’estate di divertimenti. La straordinaria estate di Otto (Feltrinelli) è un volume illustrato consigliato dagli 8 anni, firmato dallo scrittore Peter Stamm e dall’illustratore già vincitore del Premio Andersen Ole Könnecke.

Atman! La via per tornare a casa mia

Con Atman! La via per tornare a casa mia (in libreria per Sinnos, in un’edizione ad alta leggibilità, nella traduzione di Laura Pignatti e con le illustrazioni di Mark Janssen), Bart Moeyaert firma un testo emozionante, consigliato dai 6 anni, che racconta tutte le avventure, le paure, le tempeste che accadono nel nostro cuore di fronte agli imprevisti più piccoli che possiamo incontrare. Il protagonista, Atman detto At (e che è una specie di Batman senza B, come un supereroe a cui manca qualcosa) non riesce a ritrovare la strada di casa: ma ecco che davanti a lui si aprono foreste intricatissime, pirati minacciosi, un uragano in arrivo, abissi oceanici e parole da seguire come un filo… L’autore ha vinto l’Astrid Lindgren Memorial Award nel 2019.

Non siamo tutti uguali

Proseguiamo il nostro percorso tra i recenti titoli per bambini e bambine con un libro in stampatello maiuscolo e a leggibilità facilitata. In Non siamo tutti uguali (Il battello a vapore) di Sara Loffredi incontriamo un lupo che crede che tutti gli animali siano uguali. Arrivato nelle terre bianche vede che ogni animale si protegge dal freddo in modo diverso e scopre piano piano che nel mondo c’è molta diversità. Consigliato dai 5 anni.

Pruzzi! La festa di compleanno

Proseguiamo a parlare delle novità per bambine e bambini 2026 con il secondo volume dedicato a Pruzzi, barboncina tanto curiosa quanto testarda. In questo nuovo racconto, firmato dall’illustratrice toscana Chiara Baglioni e pubblicato da Becco Giallo, gli imprevisti e guai non finiscono mai durante la Festa di compleanno di Pruzzi che, imbronciata, vorrebbe solo mangiarsi la sua appetitosa torta. A metà tra albo illustrato e fumetto, è consigliato ai piccoli lettori e alle piccole lettrici tra i 3 e i 6 anni.

Il nostro amore

Tra le novità per bambini 2026 anche un albo pensato per raccontare la bellezza dell’amore incondizionato. Fatima Ordinola, illustratrice peruviana classe ’92, si affida ad alcuni amici speciali: dai koala ai pinguini, dalle leonesse agli elefanti, questi animali sono teneri esempi del legame unico che si crea tra genitori e cuccioli. Il nostro amore, in uscita a marzo per Emme Edizioni con la traduzione di Michele Piumini, è consigliato dai 3 anni.

Tutti sullo scivolo!

Consigliato dai 2 anni d’età, Tutti sullo scivolo! (Terre di Mezzo) di Susanne Strasser è una delle novità per bambini e bambine del 2026: al centro della storia troviamo un tasso che, salito sullo scivolo, si è bloccato per la troppa paura… e ora la fila dietro di lui è lunghissima. Tutti vogliono scendere e scivolare ma il tasso non si muove. Fino a quando arriva un bambino con una fantasiosa proposta…

Lo spiritello portafortuna

Cambiamo ambientazione e spostiamoci tra le pieghe di una storia ispirata alla tradizione cinese. Alla vigilia del Capodanno i piccoli folletti ricevono la magica capacità di portare fortuna… ma uno di loro si è addormentato e ora si ritrova senza magia: come fare? Senza farsi scoraggiare parte anche lui verso la Terra per portare un po’ di felicità, consapevole che sarà difficile trovare accoglienza. Tra i più recenti libri per bambini e bambine del 2026 c’è anche Lo spiritello portafortuna (Babalibri) di Yue Zhang. Consigliato dai 4 anni.

All’avventura

Immancabile, tra i titoli per bambini e bambine in uscita nel 2026, il volume illustrato e ad alta leggibilità All’avventura di Daniele Movarelli e Dafne Bessone (Sinnos). Il protagonista è Mr Robinson, un esploratore che pensa di annoiarsi alla ricerca dell’ennesimo tesoro e invece si trova alle prese con un drago, una popolazione sconosciuta e un’incredibile piramide. Consigliato da 6 anni.

L’ordine del mondo

Arriviamo ora a un simpatico libro illustrato per bambini dello scrittore e sceneggiatore italiano Luigi Malerba (1927-2008). Mettere ordine e catalogare sono le due grandi passioni di Marione, e per questo passa le giornate a “sistemare gli scaffali del supermercato in cui lavora, le lettere del vocabolario e le idee degli amici”. E poi di notte sogna di organizzare le città e i palazzi… Insomma, proprio non riesce a digerire il caos. Qualcuno riuscirà mai a rallentare questa sua ossessione? L’ordine del mondo, illustrato da Elisabetta Frau, è in uscita per Uovonero a fine marzo ed è consigliato dai 4 anni.

Fattoria

Tra i libri pensati per i più piccoli, dai 3 anni, anche Fattoria: un volume pubblicato da Usborne in cui ogni scena è colorabile passandoci sopra un pennello e un po’ di acqua… E una volta asciutte, le pagine saranno pronte nuovamente a far divertire bambine e bambini. Il libro, della collana Acquacadabra, è scritto da Kate Nolan e illustrato da Federica Iossa (mentre la traduzione è di Louise Terallis).