Libri per bambini 2025: ecco i migliori da leggere e regalare. Nella nostra guida aggiornata trovate alcune tra le più interessanti delle novità di quest’anno. Spazio a storie coinvolgenti e albi illustrati imperdibili, con consigli sull’età ideale per ogni lettura…

Siete alla ricerca dei migliori libri per bambini del 2025? In questo articolo vi presentiamo una selezione dei più interessanti albi illustrati e libri per l’infanzia, perfetti da consigliare o regalare. Il settore dell’editoria per bambini continua a crescere sia in quantità sia in qualità, e con una tale varietà di titoli, non è sempre facile orientarsi nella scelta.

Tra l’altro, le case editrici italiane e internazionali si preparano alla 62esima edizione di Bologna Children’s Book Fair, la fiera più importante per questo settore, e le novità da non perdere in libreria non mancano di certo (nel 2024, tra l’altro, il settore ha avuto una lieve flessione in termini di vendite, come abbiamo raccontato).

Anche nel 2025 vogliamo invitarvi a scoprire i libri per bambini più belli e originali, ricordando però che i classici della letteratura per l’infanzia continuano a giocare un ruolo importantissimo, spesso proposti in nuove edizioni ricche di colori e fascino. Non a caso, qui trovate un approfondimento sulle storie per bambini “fondamentali”, che da secoli conquistano il cuore dei più piccoli, con racconti sempre attuali e magici.

Ogni titolo che troverete in questo nostro speciale include la trama e l’età di lettura consigliata, così da aiutarvi a fare la scelta migliore per i vostri bambini.

Lucciole, squaletti e un po’ di pastina

Partiamo da quella che forse è la novità più attesa del 2025 nel mondo dell’editoria per i più piccoli: il primo libro per bambini di Donatella Di Pietrantonio, la scrittrice abruzzese vincitrice del premio Strega 2024, che debutta per Salani con Lucciole, squaletti e un po’ di pastina, un libro – accompagnato dalle toccanti illustrazioni di Andrea Tarella – che narra “storie che incantano, divertono e commuovono, e che a lungo rimangono nel cuore e nella mente di chi le legge”. Tra lucciole, squaletti e… il brillante piano della pastina a forma di lettere, che sugli scaffali del supermercato si annoia terribilmente…

Prova a non ridere

L’1 aprile torna per Tunué uno degli autori più amati da bambine e bambini: Pera Toons. Esce infatti un nuovo libro game tutto da giocare, Prova a non ridere: un carosello di battute e freddure, una raccolta di enigmi e indovinelli. Un volume che rappresenta, al tempo stesso, “uno stimolo ad aguzzare l’ingegno, un pretesto per risvegliare il proprio spirito d’osservazione e un invito a giocare con la lingua italiana alla ricerca di rime, assonanze e giochi di parole”. Consigliato dai 6 anni.

Un buco è per scavare – Io ero te, tu eri me – Ingresso libero per farfalle

In casa Adelphi una tripla uscita dedicata a Ruth Krauss (1901-1993) e Maurice Sendak (1928-2012), due maestri della letteratura per l’infanzia, nella traduzione di Sergio Ruzzier. Krauss e Sendak collaborarono a otto albi illustrati, il primo dei quali fu Un buco è per scavare, un libro sulla curiosità e la creatività dei bambini, che ora torna in libreria. Accanto a questo, troviamo Io ero te, tu eri me, un albo che esplora con gioia e profondità l’amicizia infantile nelle sue molteplici sfaccettature, e Ingresso libero per farfalle, un’opera che cattura lo sguardo dei bambini sulla realtà, celebrando la loro energia e concentrazione nelle attività quotidiane.

Il ladro di sole

Da aprile in libreria (per Emme Edizioni, marchio di Edizioni EL) Il ladro di sole, il nuovo titolo di una serie per bambine e bambini da più di 1,2 milioni di copie in tutto il mondo, pubblicata in 24 lingue. La scrittrice inglese Alice Hemming e l’illustratrice Nicola Slater sono le autrici degli albi illustrati Il ladro di foglie, Il ladro di fiori (in prima edizione italiana comparso con il titolo Quel fiore è mio!) e Il ladro di neve, e ora anche del nuovo volume. Cosa succederà, a proposito, nell’avventura estiva? Questa volta Scoiattolo indagherà sulla sparizione del sole…

Mina e il sogno di carta

Proseguiamo il nostro percorso dedicato ad alcuni dei libri per bambini più attesi del 2025. David Almond e l’illustratrice Kirsti Beautyman ci portano in Giappone, e in particolare a Kyoto, dove è facile scoprire la bellezza del quotidiano e la magia della semplicità. Mina e il sogno di carta (in uscita per Salani, con la traduzione di Giuseppe Iacobaci, consigliato dai 7 anni) è un viaggio delicato e onirico a bordo di una barchetta… di carta.

Di notte il latte dorme, però…

Di notte il latte dorme, però… di Giorgia Cozza, in uscita per La Coccinella e consigliato dal primo anno di età, è un libro pieno di coccole per affrontare i risvegli notturni, che sarà utile a tanti genitori…

Io sono rabbia

Il primo libro per bambini di Camilla Ronzullo (Zelda was a writer) è testo ricco di suggestioni, per accogliere la rabbia che abbiamo dentro e scoprire come trasformarla in creatività e vitalità: Io sono rabbia – Per imparare ad amare la più odiata delle emozioni esce per Ape Junior, ed è fatto di racconti, strategie e consigli. Di pagine da leggere, disegnare, colorare e… strappare.

Dinosauri stratopici

Torna l’amatissimo Geronimo Stilton, con Dinosauri stratopici (Piemme, dai 6 anni), tra avventure, curiosità e giochi per chi ama queste straordinarie creature… Ma non è l’unica novità: sempre Piemme esce infatti Attenti al vampiro!, cosa si nasconde dietro all’arrivo di un tetro roditore al Cinema Brividus?

L’anatra più pigra del mondo

Parlando di stranezze, ecco un libro che farà divertire grandi e piccini: John Yeoman e Quentin Blake tornano con uno dei classici più amati, L’anatra più pigra del mondo (e altri incredibili record). In questa uscita per Clichy, scopriremo quale pesce rosso detiene il record mondiale di tentativi di fuga e qual è la favola più sdolcinata del mondo…

Nella pancia del papà – Filastrocche per crescere insieme

Nel libro Nella pancia del papà – Filastrocche per crescere insieme (pubblicato da Salani e illustrato da Maria Cristina Lo Cascio), Alberto Pellai (medico, psicoterapeuta e ricercatore presso il dipartimento di Scienze biomediche dell’Università degli Studi di Milano) si rivolge a ogni papà e ogni bambino, celebrando la tenerezza e l’amore, e aiutando a comprendere i dubbi e le incertezze che ogni genitore può trovare sul proprio cammino. Dai 3 anni.

L’investigatto

Prosegue la serie dell’Investigatto, personaggio nato dalla penna di Pierdomenico Baccalario (e accompagnato dalle illustrazioni di Alessandro Parodi). Per HarperCollins Italia infatti usciranno due nuove storie: Il bruco oltre la siepe e La donnola della domenica, scritte e pensate per seguire i più piccoli nelle loro prime letture in autonomia. Dai 5 anni.

Poesie notturne

E se sognare fosse solo un altro modo di vedere le cose? In Poesie notturne (Topipittori, illustrazioni di Flavia Ruotolo), Cristina Bellemo racconta attraverso nuove poesie il delicato passaggio tra essere svegli e addormentarsi, tra sapere di esistere e paura di non tornare più.

Rebel

Proseguiamo con una storia toccante e carica di significato, Rebel di Ross Montgomery (Piemme). Rebel è il cane di Tom, sempre fedele e pronto a giocare con il suo padroncino. Ma quando il ragazzo parte per la guerra, Rebel decide di non rispettare l’ordine di restare a casa… e parte a cercarlo prima che sia troppo tardi. Dagli 8 anni.

Tigre contro tigre – Tig e Lily

Ancora una volta sono gli animali i protagonisti preferiti dalla letteratura per l’infanzia: è anche il caso del primo volume di una nuova serie, Tigre contro tigre – Tig e Lily, firmata da Dan Thompson (Il Castoro, traduzione di Laura Tenorini): cosa rende una tigre una tigre? È qualcosa di cui Lily, la tigre dello zoo, non ha mai dovuto preoccuparsi… Almeno finché non ha incontrato Tig. Tig sembra proprio un gatto, piccolo e tutto fusa com’è, ma lui è sicurissimo di essere una tigre. Così, insieme, Tig e Lily cercano di capire cosa significa essere delle vere tigri… e dei veri amici. Dai 5 anni.

Sono triste o sono felice?

Qualcuno è felice quando piove, ma qualcuno no… Un calzino con il buco è triste, invece una ciambella con il buco è sicuramente felice. La stessa cosa, insomma, a seconda del punto di vista può suscitare emozioni diverse: Sono triste o sono felice? (La Coccinella) di Antonella Abbatiello – consigliato dai 2 anni – fa scoprire ai più piccoli che una stessa cosa si può vedere in modi diversi, tanto diversi da essere l’uno l’opposto dell’altro. Della stessa autrice, sempre per La Coccinella, anche Sono piccolo o sono grande?.

A spasso nella natura – L’enciclopedia di Piccolo Topo

Proseguiamo con A spasso nella natura – L’enciclopedia di Piccolo Topo di Tereza Vostradovská (traduzione di Federica Merati) tra le nuove uscite per bambini in casa Emme Edizioni. In questo libro, consigliato dai 4 anni, il protagonista è Piccolo Topo: quando le radici di una pianta bucano il soffitto della sua tana si rende conto di non conoscere la natura che lo circonda. La soluzione, secondo Piccolo Topo, è scrivere una personale enciclopedia, esplorando e scoprendo ciò che la natura offre e che si trova intorno alla sua piccola abitazione.

Il quaderno delle tabelline

Già protagonista con Non sbaglio più, Maria Federica De Gasperis, nota sui social come @maestrafede_ , è tornata per Vallardi con Il quaderno delle tabelline – Per non sbagliarle più, un libro utile per memorizzare le tabelline, con esercizi e soluzioni e, perché no, fare matematica divertendosi.

Avventure infinite – La terra delle cose perdute

Proseguiamo questo viaggio tra i nuovi libri per bambine e bambine da non perdere: Andy Griffiths, apprezzato autore della serie La casa sull’albero di 13 piani, firma sempre per Salani Avventure infinite – La terra delle cose perdute, con le illustrazioni di Bill Hope: un libro folle e divertentissimo, pensato per bambine e bambini dai 7 anni, in cui i veri protagonisti sono i lettori.

L’orco del piano di sotto

L’orco del piano di sotto di Olivier Dupin (Uovonero, traduzione di Sante Bandirali e illustrazioni di Barroux) è senza dubbio un albo forte (e al tempo stesso poetico) dedicato ai “Giusti delle Nazioni”, persone spesso rimaste anonime che, a rischio della propria vita, hanno salvato degli ebrei dalla persecuzione nazifascista nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Consigliato dai 6 anni.

Spazio libero

Un inno al pensiero divergente e alla creatività, capaci di costruire mondi non lineari, ma funzionali e funzionanti. Spazio libero (Clichy) di Federica Ortolan, accompagnato dalle illustrazioni di Giulia Pastorino, guida i lettori e le lettrici attraverso fantastici mondi creati dalla mente dei più piccoli, pagine in cui svagarsi e perdersi.

La casa di vetro

Dall’autrice di Anatomia e degli altri libri documentari della stessa serie, in libreria per L’Ippocampo La casa di vetro: Hélène Druvert narra una storia universale dove l’avventura incontra la poesia, l’ambiente urbano s’intreccia a quello naturale, e l’infanzia si proietta nel mondo a venire. Un albo dedicato all’amicizia e alla natura, che gioca con i colori e con tagli laser nei quali perdersi. Lettura consigliata dai 5 anni.

Bosco

Parliamo di natura con una nuova uscita per bambini, pubblicata da Emme Edizioni: Bosco (traduzione di Giuditta Campello), scritto e illustrato da Christie Matheson, invita i più piccoli a osservare e scoprire la vita che si nasconde nei boschi, tra dolci animali e curiosi alberi. Consigliato dai 4 anni.

Colori

Colori, in uscita per la Coccinella, è un’opera d’autore, per educare al bello fin dall’infanzia. A firmarlo, una premiata “paper cut artist” giapponese, Chihiro Takeuchi. Un libro che sfrutta diversi elementi per intrattenere e insegnare: pagine fustellate attraverso cui sbirciare, illustrazioni colorate e ricchi collage!

Giorgio super pinguino costruisce un razzo spaziale

Giorgio super pinguino costruisce un razzo spaziale (Sinnos): un titolo che non lascia spazio a fraintendimenti. Giorgio è infatti un pinguino davvero geniale, che cerca sempre di realizzare nuove idee e nuovi progetti… alcuni veramente particolari! Una storia consigliata dai 6 anni, pensata da Sabine Lemire.

Album per pensare e non pensare

Un dono per bambini e bambini (ma anche per gli adulti che vogliono regalarsi momenti di lentezza e libera immaginazione). In Album – Per pensare e non pensare (Bompiani), la poetessa, drammaturga e attrice Mariangela Gualtieri accompagna semplici rime con disegni al tratto da colorare.

Prezzemolo e l’incantesimo dei colori speziati

Parliamo ora di Prezzemolo e l’incantesimo dei colori speziati (Gribaudo, dai 7 anni) di Lorenzo De Pretto, che narra una storia di amicizia, coraggio, avventure e spirito di squadra, che vede protagonista il draghetto Prezzemolo e i suoi simpatici compagni, Mously, Pagui, Mr. Ti Gey e Bambù.

La casa a 100 piani sull’albero

Un giorno la piccola Oto sente un suono provenire da un fiore, e poi da un altro, e un altro ancora… finché la melodia non la conduce ai piedi di un albero immenso nel quale si apre una porta. Entrata nel grande tronco, scopre che in quell’albero vive una miriade di animali che come lei amano la musica, e che al centesimo piano si sta per tenere un concerto… La casa a 100 piani sull’albero di Toshio Iwai, in uscita per L’Ippocampo, è il nuovo libro dell’amata serie La casa a 100 piani.

Grande!

Aurore Petit, autrice francese classe ’81 già nota al pubblico italiano, firma per Topipittori Grande!, un volume dedicato alla seconda figlia. Tra queste pagine spazio all’energia, alla voglia di indipendenza, alla consapevolezza di sé, all’affermazione delle proprie capacità e della propria personalità da parte della piccola. Dai 3 anni.

L’uomo, il pesce, il mare

Tre vite e tre storie che si intrecciano in L’uomo, il pesce, il mare di Daniel Fehr (Orecchio Acerbo, con le illustrazioni di Maja Celija – dai 4 anni). L’uomo vive in riva al mare e una mattina decide di andare a pesca per portare una buona cena alla sua famiglia; il verme – che vive sotto un sasso – diventa la sua esca, mentre la famiglia del verme si allarma quando lo vede sparire: oggi è anche il suo compleanno… il pesce, intanto, nuota nell’acqua. Mentre il mare fa il mare: prima calmo, poi inquieto e infine decisamente arrabbiato.

La magia del bosco

L’incanto quotidiano del bosco in un albo illustrato da Freya Hartas e firmato da Rachel Piercey: La magia del bosco (Emme edizioni, traduzione di Sandro Cecchi), è consigliato dai 4 anni: contiene testi in rima e illustrazioni ricche di dettagli da scoprire, ideale per sviluppare le capacità osservative dei più piccoli.

Ning e gli spiriti della notte

Ning ha sempre sentito parlare degli spaventosi spiriti della notte che vivono nei dintorni del suo villaggio. Si domanda se sono veramente così terribili come sostengono tutti, ma è troppo timido per chiederlo a qualcuno. Una notte, però, si ritrova da solo nella foresta. Sarà proprio una magica creatura a svelargli il mondo segreto degli spiriti e a fargli scoprire che non tutto è come sembra… Ning e gli spiriti della notte di Adriena Fong (Babalibri, traduzione di Cristina Brambilla) è consigliato dai 4 anni.

Stammi vicino, papà

Sempre a proposito di nuovi libri per bambini consigliati in uscita nel 2025, segnaliamo Stammi vicino, papà dell’artista Snezhana Soosh (De Agostini, traduzione di Sara Galinetto): una raccolta di dolci e poetiche immagini che insegna ai bambini (e ai genitori) il valore delle piccole cose. Dai 3 anni.

Thor – Mitici

Scritto da Emma Adams e illustrato da Sam Caldwell, (in libreria per Ape Junior) Thor, della serie Mitici, racconta un’altra faccia dell’eroica storia del dio del tuono: sì, perché prima di diventare un eroe quasi invincibile è stato un ragazzo che crescendo ha affrontato sempre nuove avventure…

Il frutto rosso

Il frutto rosso (Emme Edizioni, traduzione di Giuditta Campello) di Lee Gee Eun, autrice e illustratrice coreana, è un libro illustrato per bambini, consigliato dai 4 anni di età, poetico e delicato, sulla bellezza della natura con protagonista Orsetto: affamato, assaggia un frutto particolarmente buono…

Diario di un’ape

Un libro colorato, firmato Dao Linh, illustrato da Stepánka Sekaninova, e tradotto per Fabbri da Francesco Orsenigo, tutto dedicato all’affascinante e magico mondo delle api: tra i nuovi libri per bambine e bambini del 2025 consigliamo anche Diario di un’ape, suggerito dai 6 anni.

Dove sei, signor cane?

La serie di Dove sei? (illustrata da Ingela P. Arrhenius e in libreria per Ape Junior) è ideale per bambine e bambini. Dove sei, Signor Cane? e Dove sei, Signor Gatto? sono due nuove uscite, entrambe hanno cinque pagine, con personaggi adorabili da scovare dietro alle morbidissime finestrelle di feltro. E nascosto dietro all’ultima finestrella c’è uno specchio a sorpresa. Si tratta, tra l’altro, di volumi robusti e resistenti…

Storie d’amore e gentilezza dalla Val Verdina

Un temporale ha devastato il parco giochi, Marta è nei guai e Nino ha offeso tutti alla gara di torte. Per fortuna, la Val Verdina è un luogo d’amore e gentilezza, dove gli amici sono sempre pronti ad aiutarsi e dove ogni avventura finisce con un tocco di felicità. In libreria per Usborne Storie d’amore e gentilezza dalla Val Verdina di Matthew Oldham (traduzione di Francesca Albini; illustrazioni di Ellie Snowdon). Dai 2 anni.

La città grigia

Una città incolore e una bambina che ama i colori sono protagoniste nell’albo La città grigia di Torben Kuhlmann (Orecchio Acerbo, traduzione di Anna Becchi, consigliato dai 6 anni). Robin si è appena trasferita con il suo papà e il con il suo gatto in una città completamente grigia. Così, con l’aiuto di Alani, il suo compagno di scuola, decide di portare un tocco di vivacità nel suo nuovo ambiente. Riusciranno a restituire un po’ di luce a quel posto spento?

Dottor Dino ti aiuta a ritrovare la calma – 10 storie ed esercizi per educare alle emozioni

Dottor Dino ti aiuta a ritrovare la calma (Fabbri, illustrato da Yiting Lee, tradotto da Tea Orsi), consigliato dai 5 anni, è un libro utile per aiutare i bambini a gestire le emozioni. Con dieci storie ed esercizi pratici, Dottor Dino insegna ai più piccoli come affrontare momenti di stress e preoccupazione, fornendo strumenti per restare calmi anche nei giorni più difficili.

Da grande voglio essere… felice

Una nuova colorata edizione per Da grande voglio essere… felice (Sonda), che raccoglie “6 racconti brevi per bambini più positivi e sicuri di sé”. Il libro, firmato da Anna Morató García e illustrato da Eva Rami, è consigliato dai 3 anni e parla di positività, fiducia, empatia, gratitudine, gestione della frustrazione e autostima.

Zena la domatrice di ragni

La protagonista di Zena la domatrice di ragni di Fabrizio Silei (Giunti, consigliato dai 7 anni) è una bambina speciale, che ha il dono di poter parlare con gli insetti e gli aracnidi. Quando inizia a imparare a leggere, però, le lettere diventano come insetti che non stanno mai fermi… Un racconto che esplora la diversità e l’importanza di essere sé stessi.

Gli abbracci dei mostri

Continuiamo con la nostra selezione di nuovi libri per bambini e bambine: Usborne propone Gli abbracci dei mostri di Lara Bryan (traduzione di Marcella Del Bosco, consigliato dal primo anno di età), un libro tenero e divertente che insegna ai bambini che anche i mostri amano gli abbracci. Le illustrazioni di Lara Bryan e la possibilità di “abbracciare” i protagonisti della storia lo rendono perfetto per i più piccoli.

La lucina di James

Ogni giorno James fa il giro dell’isola per salutare tutti gli animali: le lontre, gli uccelli, i conigli, gli orsi… Finché una notte scoppia una terribile tempesta. James è preoccupato: come staranno i suoi amici? Saranno al sicuro? Tradotto da Davide Musso per Terre di Mezzo, tra i nuovi libri per bambine e bambini del 2025 suggeriamo La lucina di James di Richard Jones (consigliato dai 4 anni).

La partita vincente – Mirabella

Una stella del calcio famosissima è in visita alla scuola di Mirabella. Verrà per veder disputare una partita importante e per conoscere i calciatori e le calciatrici più brave della squadra. Mirabella sa bene di essere la più capace ed è determinata a farsi notare… E se, oltre alle sue abilità, mettesse anche una spruzzatina di polvere magica per diventare davvero… stra-fantastica?! Per De Agostini Libri La partita vincente – Mirabella di Harriet Muncaster (traduzione di Maria Roberta Cattano, illustrazioni di Mike Love). Consigliato dai 7 anni.

La mia mamma

La mia mamma (Fabbri, tradotto da Alice Pascutti) di Marion Billet, consigliato dal primo anno di età, è un libro sonoro che celebra l’amore tra madre e figlio. Con suoni e giochi interattivi, è perfetto per creare un momento speciale tra genitori e bambini.

La porta aperta

La porta aperta (Gallucci, illustrato da Lorenzo Terranera) di Mario Pacifici, consigliato dai 5 anni, racconta una storia commovente ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, nella quale due gemelle si salvano grazie all’aiuto inaspettato di qualcuno. Un’opera che insegna valori di solidarietà e speranza anche nei periodi più bui della storia.

Terribile gatto!

Tra i nuovi libri per bambini in libreria troviamo anche Terribile gatto! (Sinnos, tradotto da Paolina Baruchello, illustrato da Martina Motzo) di Michael Rosen, consigliato dai 6 anni, una storia divertente su un gatto spaventoso che, quando decide di diventare buono, si rende conto che qualcosa va storto.

Se non ci sei tu

Se non ci sei tu (Lapis, traduzione di Alessandra Valtieri) di Lisa Swerling e Ralph Lazar, consigliato dai 4 anni, racconta il legame che si crea quando siamo con le persone che amiamo. Con rime scoppiettanti e una riflessione sull’importanza della presenza degli altri, è un libro ideale per insegnare ai bambini quanto sia bello stare insieme.

Il Lupo che voleva salvare gli animali

È sparito un agnello in una foresta piena di pericoli e Lupo parte subito alla sua ricerca. Lungo la strada incontra vari animali e insieme a loro impara qualcosa di inaspettato. Sapranno aiutarlo a ritrovare il cucciolo? In libreria Il Lupo che voleva salvare gli animali (Gribaudo, dai 3 anni) di Orianne Lallemand (illustrato da Éléonore Thuillier).

È ora…

È ora… di Francesco Pittau, in uscita per Babalibri e consigliato dai 2 anni, è un libro cartonato per non sentirsi soli al momento della nanna: tra buffi versi e piccole sorprese, una serie di animali accompagna dolcemente i bambini e le bambine quando devono andare a dormire.

Viaggio nel paese dell’arcobaleno

Viaggio nel paese dell’arcobaleno (Gallucci, illustrato da Mara Penny) di Penny Collet, consigliato dal primo anno di età, è un viaggio incantato nel Paese dell’Arcobaleno, dove i bambini possono ascoltare suoni magici e scoprire un mondo colorato e gioioso.

Le storie della maestra Linda

Linda Giupponi (conosciuta su TikTok come @lindaquasimaestra) firma per Piemme Le storie della maestra Linda: ogni racconto è accompagnato da attività pratiche che insegnano ai bambini valori come la cura, la collaborazione e l’esplorazione della propria unicità. Consigliato dai 5 anni.