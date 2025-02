Libri per bambini, nel 2024 vendite in “lieve” flessione

Nel 2024 il mercato dei libri per bambini e ragazzi in Italia ha registrato una lieve flessione, con un calo nelle vendite e nelle copie acquistate rispetto all’anno precedente. Nonostante questo rallentamento, il settore continua a mantenere una posizione centrale, alimentato da importanti cambiamenti nei comportamenti di lettura dei più giovani. La Bologna Children’s Book Fair (dal 31 marzo al 3 aprile 2025) si prepara a esplorare queste dinamiche – I particolari e gli appuntamenti in programma

Nel 2024 il mercato dei libri per bambini e ragazzi in Italia vale 258,2 milioni di euro, chiudendo in lieve flessione (-0,2%) dopo la crescita dell’anno precedente. Se consideriamo anche i fumetti per bambini e ragazzi si arriva a un valore di spesa di 276,8 milioni di euro, con una flessione rispetto all’anno precedente dello 0,4%. Le copie comprate sono state 22,9 milioni (-0,6%), 24,2 con anche i fumetti (-0,8%).

Dietro questi numeri, che confermano l’assoluta centralità del comparto all’interno dell’editoria italiana, ci sono profondi cambiamenti nei comportamenti di lettura e nei consumi culturali dei più giovani, uno dei temi di discussione che l’Associazione Italiana Editori intende affrontare quest’anno alla Bologna Children’s Book Fair, in programma dal 31 marzo al 3 aprile nel capoluogo emiliano. Confermata per il quinto anno consecutivo la partnership per l’organizzazione di BolognaBookPlus, l’iniziativa per l’editoria generalista che si svolge negli stessi giorni.

“In Europa, così come negli Stati Uniti, assistiamo a un doppio movimento che sta interrogando profondamente l’industria del libro e gli studiosi”, spiega il presidente di AIE Innocenzo Cipolletta. “Da una parte una forte diffusione dei libri dedicati ai bambini in età prescolare, con un impegno decisivo degli adulti di riferimento nell’accompagnamento alla lettura in questa fascia d’età, dall’altra una difficoltà a mantenere ancorati ragazze e ragazzi al libro negli anni successivi, quando iniziano a leggere autonomamente. Ne parleremo il 31 marzo a Bologna con la presentazione del nostro nuovo Osservatorio kids così come parleremo di accessibilità, insieme a Fondazione LIA – Libri italiani accessibili, e di internazionalizzazione. Bologna Children’s Book Fair è uno dei soggetti che più contribuiscono alla crescita dell’editoria italiana nel mondo e con questa edizione noi confermiamo una partnership in cui crediamo molto”.

GLI INCONTRI A BOLOGNA PER GLI ADDETTI AI LAVORI

All’interno di BolognaBookPlus sarà di 150 metri quadrati la collettiva organizzata da AIE per gli editori generalisti, che potranno qui svolgere i loro incontri per lo scambio dei diritti (BBplus Hall 29 Mall1). Per il secondo anno BolognaBookPlus si apre anche alle aziende della filiera editoriale (stampatori, distributori, service editoriali, etc). Quindici gli espositori presenti quest’anno: 4Graph, Atene del Canavese, Conversa, Fondazione LIA, Forestae, Il Leone Verde Edizioni, IT Publishing, Legatoria IGF, Lina Brun Edizioni, Messaggerie Libri, Piemonte Agency, Printer Trento, Reggio Children, Tomolo EdiGio’ Edizioni, Weiji Lab.

Anche quest’anno ci sarà inoltre la premiazione del BOP, il premio internazionale Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the year, organizzato dalla Bologna Children’s Book Fair e AIE, in collaborazione con IPA – International Publishers Association.

Il calendario di incontri si apre il 31 marzo, come da tradizione, con la presentazione dei dati del mercato italiano agli operatori stranieri, dalle 11.30 alle 12.30 al BBPlus Theatre: The Italian general book market 2024, including a focus on the children’s market. Interviene Bruno Giancarli (ufficio studi AIE).

Si prosegue, sempre il 31 marzo dalle 14 alle 16, con La lettura tra gli 0-14enni oggi. Quarta edizione dell’Osservatorio kids di AIE, in Sala Overture. L’incontro presenta gli ultimi dati dell’Osservatorio attivo dal 2018 con cadenza biennale e che esplora non solo quanti sono i lettori tra i più giovani, ma come si legge e con quali evoluzioni nel corso della crescita. Dopo i saluti del direttore di AIE Fabio Del Giudice, presenterà i dati il responsabile dell’ufficio studi AIE Giovanni Peresson. A seguire dibattito con Carlo Gallucci (Commissione Ragazzi AIE), Miriam Giovanzana (Terre di Mezzo) e Nicoletta Gramantieri (Biblioteca Salaborsa). Modera Samuele Cafasso (Giornale della Libreria).

Il primo aprile in Sala Wagner dalle 14.30 alle 16.00 si tiene l’incontro #ioleggoperchéLAB-NIDI: il valore della lettura nei piccolissimi. Verranno presentati i risultati della sperimentazione che AIE porta avanti da tre anni in stretta collaborazione con Fondazione Cariplo per avvicinare alla lettura i bambini da 0 a 3 anni e potenziare le biblioteche scolastiche nei nidi delle aree più svantaggiate. #ioleggoperchéLAB-NIDI coinvolge oggi 350 nidi della Lombardia e delle province del Piemonte orientale. Saluti del presidente di AIE Innocenzo Cipolletta, interventi di Renata Gorgani (Vicepresidente AIE) e Claudia Sorlini (Vicepresidente Fondazione Cariplo), presentazione dei dati da parte di Giovanni Peresson (Ufficio studi AIE). A seguire, un workshop per tutti i nidi italiani con lo psicoterapeuta Paolo Pellai e Giovanni Malgaroli di Nati per Leggere sull’importanza della lettura per i piccolissimi.

Il 2 aprile, dalle 14.30 alle 15.20 in sala The content cafè, si tiene il tradizionale incontro dedicato ai mestieri del fumetto e che quest’anno sarà focalizzato sulla traduzione.

Due, infine, gli eventi dedicati all’accessibilità organizzati da Fondazione LIA – Libri Italiani Accessibili (no profit fondata da AIE con UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), nell’ambito di APACE – Accelerating Publishing Accessibility through Collaboration in Europe, progetto finanziato dall’Unione Europa.

Il 31 marzo dalle 10.30 alle 11.15 al BolognaBookPlus Theatre si tiene l’incontro Bringing stories to life: Inclusive strategies for accessible illustrations in children’s books and more, che affronterà il tema delle descrizioni alternative delle immagini rispetto alla possibilità di rendere i contenuti illustrati accessibili anche a lettori con disabilità visive.

Sempre il 31 marzo dalle 14.00 alle 16.00 in Sala Notturno si svolge Accessibility Meet Up on image description un evento di networking, scambio e informazione con esperti internazionali di accessibilità con cui confrontarsi sul tema della descrizione alternativa delle immagini.