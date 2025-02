Bologna Children’s Book Fair 2025: il programma e le novità. Daniel Pennac tra gli ospiti

Dal 31 marzo al 3 aprile la 62esima edizione di Bologna Children’s Book Fair, la fiera punto di incontro per la comunità mondiale del libro per ragazzi per lo scambio dei diritti – Il programma, gli ospiti, le novità, i premi, gli anniversari e le mostre in calendario

Il 2025 accoglie la 62esima edizione di Bologna Children’s Book Fair, in programma nei padiglioni di BolognaFiere dal 31 marzo al 3 aprile 2025 insieme a BolognaBookPlus (BBPlus), dedicata all’editoria generalista e realizzata in collaborazione con Associazione Italiana Editori (AIE), e a Bologna Licensing Trade Fair/Kids (BLTF/Kids), dedicata ai marchi del settore ragazzi.

Un mondo sempre più interconnesso quello dei tre appuntamenti bolognesi: come sottolinea la presentazione, si riconferma in espansione l’offerta business della fiera, con nuove aree preposte a intercettare segmenti di mercato in evoluzione, che aprono possibilità più ampie per espositori e visitatori per lo sviluppo di proprietà editoriali su nuovi media. Come spiegato dagli organizzatori, sono attesi per il 2025 circa 1500 espositori da 90 paesi e regioni del mondo (tra i nuovi ingressi: Albania, Azerbaigian, Ecuador, Georgia, Guatemala, Islanda, Madagascar, Malta, Macedonia del Nord, Perù, Arabia Saudita, Sri Lanka, Thailandia).

Un’offerta resa possibile anche grazie al sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – MAECI, e di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, volto a promuovere le opportunità di business tra l’editoria nazionale e globale.

Dopo l’inaugurazione nell’edizione 2024 del TV/Film Rights Centre, dedicato alla trasmigrazione di storie e personaggi da libri a film, serie e formati audiovisivi, e viceversa, il 2025 dà il benvenuto al nuovo Games Business Centre, realizzato in collaborazione con la Buchmesse di Francoforte e dedicato ai professionisti del settore gaming a caccia di narrazioni da trasformare in videogiochi. Spazi che si aggiungono all’offerta di aree business di BCBF, già composta da: Rights Centre, aperto ai professionisti dei diritti non solo del settore bambini, ma anche del settore adulti; Comics Corner, l’area espositiva dedicata agli editori di fumetti e graphic novel, specializzati e non; Centro Traduttori, luogo privilegiato per traduttori o per chi intende specializzarsi nella traduzione di letteratura per ragazzi; Audio HQ, spazio dedicato all’audio nell’ambito di BBPlus; PublisHer, iniziativa creata nel 2019 da Bodour Al Qasimi (fondatrice e CEO di Kalimat Publishing Group, Emirati Arabi Uniti) per far fronte agli squilibri di genere nel settore editoriale. Tornano anche i luoghi di dibattito in fiera: il Book Lovers’ Café, area dedicata agli incontri sulle novità editoriali posta accanto all’International Bookshop, e i Café, con una new entry: il The Next Chapter Café affiancherà i tradizionali Illustrators Café, The Content Café e Translators Café come palcoscenico del programma di appuntamenti.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

ESTONIA PAESE OSPITE D’ONORE

Paese Ospite d’Onore del 2025 è l’Estonia, il piccolo stato affacciato sul Mar Baltico che vanta però un mercato editoriale vivace e dinamico, capace di offrire una qualità elevata di contenuti che spaziano tra vari generi. Un’industria editoriale che svolge soprattutto un ruolo significativo nella preservazione della cultura, della lingua e dell’identità nazionale estone, e che nell’opportunità offerta da Bologna Children’s Book Fair vede un’importante occasione di visibilità e apertura ai mercati internazionali. L’Estonia è infatti anche al centro del Market of Honour di BolognaBookPlus, e del concorso Talking Pictures dedicato al design del libro illustrato.

GLI OSPITI

Anche quest’anno, Bologna si riconferma per quattro giorni capitale mondiale dell’illustrazione e dell’editoria per bambini e ragazzi. Nell’edizione 2025, spiega il comunicato, la fiera torna ad accogliere grandi nomi come Sydney Smith, vincitore dell’H.C. Andersen Award 2024, Beatrice Alemagna, vincitrice nel 2024 della sua seconda Golden Medal della Society of Illustrators di New York, Altan, nell’occasione del 50° anniversario della sua Pimpa, Jeff Kinney, in un inedito incontro con Davide Calì, Paul Cox, protagonista di una mostra in città, e ancora Rotraut Susan Berner, Marie-Aude Murail, Sara Lundberg, Daniel Pennac, Mariangela Gualtieri, Nikolaus Heidelbach, Joelle Jolivet, Igort, Susie Morgenstern, Serge Bloch, Ole Könnecke, Sergio Ruzzier, Maicol e Mirco e i tributi a Katsumi Komagata e a Leo Lionni, alla presenza della nipote Annie Lionni.

LA SOSTENIBILITÀ

La Sostenibilità torna al centro della fiera, sulla scia della collaborazione con le Nazioni Unite avviata nel 2024 e ora rinnovata, e dell’impegno investito da BCBF nel corso degli ultimi anni nella promozione dei 17 goal di sviluppo sostenibile. Categoria speciale dei BolognaRagazzi Awards 2025, al tema sarà dedicata anche la mostra The BRAW Amazing Bookshelf – Sustainability: 17 Goals for a Better Future, che presenta i 150 migliori candidati alla sezione speciale dei premi realizzata in collaborazione con le Nazioni Unite, azioni Unite, nella cui sede di New York sarà esposta all’inizio del 2026. Al centro del dibattito editoriale contemporaneo di tutto il mondo, la sostenibilità sarà dunque protagonista di appuntamenti e iniziative tanto dal punto di vista dei contenuti quanto da quello dell’industria. A quest’ultimo aspetto sarà infatti dedicato, un panel organizzato da BCBF e BBPlus insieme: “Sustainability Summit – Taking Stock and Reviewing the Roadmap to a Sustainable Future in the Book Industry”. Ai 17 goal delle Nazioni Unite è invece dedicato il “Focus on the SDG Book Club”.

Conformi agli obiettivi di sviluppo sostenibile sono anche i temi della rappresentazione di genere e del ruolo della letteratura nell’educazione degli uomini di domani, approfonditi in tavole rotonde con ospiti internazionali che offriranno punti di vista a 360 gradi: “Boys will be Boys?”, “Trans-cendent: Embracing inclusive gender expression beyond tokenism or issue books”, “Where the Boys Are: The Right Books Can Make Them Heroes” e “Alla ricerca di una letteratura priva di stereotipi: i progetti europei G-BOOK”.

L’EDITORIA AFRICANA E DELLE MINORANZE

Uno spazio è sempre dedicato alle voci marginalizzate, dall’editoria delle minoranze al sostegno all’editoria africana. Dopo l’esperimento triennale dello Spotlight on Africa, che ha portato a BCBF 100 editori africani, l’impegno della fiera si è ora rivolto alla formazione degli illustratori di domani, dal punto di vista artistico quanto delle competenze manageriali. The “Make-a-Picturebook” Project è un’iniziativa di Bologna Children’s Book Fair in collaborazione con la Book Buzz Foundation, curata da Mimaster Illustrazione: un corso online cui hanno preso parte 35 artisti selezionati sulla base del loro portfolio. I due progetti risultati migliori al termine del corso sono presentati in una mostra a BCBF. All’editoria delle minoranze sono invece dedicati i panel “Thousands of Roots, One Shared World: the Strength of Diverse Voices in Children’s Books”, “Bridges of Literature: How Books Cross Borders Between Latin America, Spain and Italy” e “Alla ricerca di una letteratura priva di stereotipi: i progetti europei G-BOOK”.

GLI ANNIVERSARI

Ma il 2025 è anche un anno di grandi anniversari: BCBF festeggerà con Altan i 50 anni della Pimpa, compagna di infanzia di generazioni di bambini e bambine; al centro della celebrazioni sarà anche Pippi Calzelunghe, personaggio immortale che compie quest’anno 80 anni e sarà protagonista di un panel con Donatella Di Pietrantonio; ancora, verrà reso omaggio al grande illustratore Katsumi Komagata, a un anno dalla scomparsa. Ma gli anniversari non mancano nemmeno tra i progetti della fiera: toccano quota sessant’anni i BolognaRagazzi Awards, i premi istituiti per mettere in luce i libri illustrati più belli e innovativi a livello internazionale, mentre sono dieci le candeline spente dal premio Strega Ragazze e Ragazzi, estensione del più prestigioso riconoscimento letterario italiano dedicata alla letteratura per bambini e ragazzi, in tutte le sue forme.

Un anno di anniversari anche per gli espositori: i 70 anni di Feltrinelli, i 40 del Libro Game, che torna con nuove collane, i 35 della collana “Leggere le figure” Mondadori, i 25 di Babalibri, di Lapis e del personaggio Geronimo Stilton, tra i massimi successi editoriali italiani di sempre. Va festeggiata nel contempo una nascita: le storiche edizioni Sellerio si aprono al libro per ragazzi con due titoli nuovi di zecca all’interno della collana di debutto, La memoria dei ragazzi.

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Non poteva mancare un focus sull’Intelligenza Artificiale, al centro di tanti dibattiti nel settore: l’AI Summit è organizzato da BBPlus: si discuterà della tutela del copyright, del lavoro creativo e dello sviluppo di una normativa ad hoc, indagando al contempo le opportunità che questo strumento offre all’industria per migliorare o semplificare i processi, come distribuzione e targetizzazione.

LE MOSTRE

Tra le mostre, tornano i tradizionali e attesissimi appuntamenti con: la Mostra Illustratori; la mostra del Paese Ospite d’Onore, l’Estonia, dal titolo Hello!/Tere!, a cui si aggiunge un’esposizione negli spazi di BBPlus dedicata ai migliori libri illustrati estoni degli ultimi quattro anni, 25 Best Designed Estonian Books; la personale dell’autore della cover dell’Illustrators Annual, Sydney Smith, vincitore 2024 dell’H.C. Andersen Award; la personale del vincitore 2024 del Premio Internazionale di Illustrazione Bologna Children’s Book Fair – Fundación SM, il brasiliano Henrique Moreira; la mostra che ricostruisce la nascita della visual identity 2025 di BCBF, realizzata dal brasiliano Bruno de Almeida; Chinese Excellence in Children’s Illustration, che per la seconda edizione porta a BCBF il meglio dell’illustrazione cinese contemporanea; la selezione di opere dalla mostra The Original Art, della Society of Illustrators di New York; la mostra curata da Book Arsenal Festival Kiev, quest’anno intitolata Ukrainian Illustration: Yesterday and Today, che mette in scena l’evoluzione dell’illustrazione ucraina; la mostra di illustrazione africana dell’iniziativa The “Make-A-Picturebook” Project; The BRAW Amazing Bookshelf, selezione dei 150 migliori libri candidati ai BolognaRagazzi Awards, cui quest’anno fa da complemento la già citata The BRAW Amazing Bookshelf – Sustainability: 17 Goals for a Better Future; la mostra dedicata ai finalisti del Silent Book Contest – Gianni De Conno Award; nell’area di BBPlus è ospitata Jackets Off!, mostra che analizza quest’anno le diverse interpretazioni delle copertine de Il Grande Gatsby; infine, un’anteprima della mostra organizzata dalla prestigiosa Folio Society; una mostra sulla figura di Jella Lepman, fondatrice di IBBY, dal titolo Jella Lepman. Fateci cominciare dai bambini. I libri come ponti e, ancora, una mostra celebrativa dei 60 anni della Biennale di Illustrazioni di Bratislava, i cui vincitori hanno da sempre creato, in alternanza con i vincitori dell’H.C. Andersen Award, le copertine degli Annual Illustratori di BCBF.

I PREMI

I premi che BCBF, con BBPlus e BLTF/K, promuove in occasione di ogni sua nuova edizione sono riconoscimenti all’eccellenza nel campo dell’editoria illustrata, ma rappresentano soprattutto importanti occasioni di promozione e di business per i vincitori. Tra le iniziative più storiche della fiera, festeggiano quest’anno 60 anni i BolognaRagazzi Awards, che assieme ai BolognaRagazzi CrossMedia Awards premiano i migliori progetti editoriali pubblicati nel recente periodo. Torna anche il BOP – Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year, menzione data alle case editrici più innovative operanti in ciascuna area del mondo. Ancora, un importante anniversario è quello dei 10 anni del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, che con BCBF ha dato vita alla categoria Migliore narrazione per immagini, dedicata ai libri illustrati. Immancabili le opportunità per gli illustratori selezionati per la Mostra Illustratori 2025: il Premio Internazionale di Illustrazione Bologna Children’s Book Fair – Fundación SM, l’Ars in Fabula – Grant Award e il BCBF Visual Identity Workshop. Il Premio Poesio, assegnato alla migliore tesi di laurea italiana in letteratura per l’infanzia. Il premio ai traduttori In Altre Parole, quest’anno dedicato al coreano. I premi di BLTF/Kids, i Bologna Licensing Awards e i premi dedicati da BBPlus all’editoria generalista, tra cui Talking Pictures, in collaborazione con Hamelin Associazione Culturale e Steven Guarnaccia. Infine, l’Astrid Lindgren Memorial Award, il “Nobel dei bambini” viene annunciato in diretta durante la fiera.

THE ILLUSTRATORS SURVIVAL CORNER

The Illustrators Survival Corner è lo spazio professionale che Bologna Children’s Book Fair dedica al mestiere di illustratore. Realizzato in collaborazione con Mimaster Illustrazione, realtà formativa d’eccellenza nel panorama internazionale dell’illustrazione, rappresenta uno spazio aperto alla crescita professionale, con incontri e opportunità di approfondimento che spaziano dalla progettazione dell’albo per l’infanzia all’autopromozione, dalla gestione del colloquio con l’editore al contratto, dall’uso dei social media al portfolio. Con decine di appuntamenti in programma, tra masterclass, workshop e portfolio review curati da editori, art director, illustratori, agenti e professionisti del settore, The Illustrator Survival Corner è divenuto negli anni un format di successo presentato da Bologna nelle principali fiere del libro di tutto il mondo in occasione del suo Grand Tour e della China Shanghai International Children’s Book Fair, di cui BCBF è co-organizzatrice.

PRONTO SOCCORSO NARRATIVO

Sulla scorta del successo riscontrato dagli appuntamenti di formazione professionale messi in campo da The Illustrators Survival Corner per gli illustratori, all’interno di BolognaBookPlus troverà spazio quest’anno un calendario di incontri dedicati agli scrittori: il Pronto Soccorso Narrativo, curato da Bottega Finzioni, sarà un punto di consulenza narrativa per gli autori alla ricerca di un aiuto per sviluppare la propria storia, e di consigli su come indirizzarla alla migliore pubblicazione.

BOLOGNABOOKPLUS

BBPlus, l’area dedicata all’editoria generalista, torna per il suo 5° anno con un’area espositiva, mostre e premi dedicati al book design e una ricca offerta di appuntamenti e corsi di formazione per professionisti, che spaziano dalla vendita di diritti all’Intelligenza Artificiale. Si confermano anche le iniziative Market of Honour, dedicato all’Estonia Paese Ospite d’Onore di BCBF, l’Audio Forum e l’Author Ambassador, ospite quest’anno lo scrittore Tom Benjamin. Quest’ultimo progetto si duplica nel 2025 con una versione dedicata all’illustrazione: la prima Illustration Ambassador sarà la polacca Joanna Karpowicz. All’illustrazione è anche dedicato il premio Talking Pictures, che quest’anno pone sotto i riflettori i visual books dell’Estonia, Paese Ospite d’Onore, rivolti al pubblico generalista, e che saranno esposti in fiera. Tra i temi in programma: i centenari di Andrea Camilleri e F. Scott Fitzgerald.

BOLOGNA LICENSING TRADE FAIR/KIDS

La 18ª edizione di BLTF/Kids, l’area espositiva dedicata al licensing di contenuti editoriali per bambini e ragazzi, è attesa negli spazi della fiera. Tra le novità del 2025: il Games Business Centre, collaborazione tra BCBF e Frankfurter Buchmesse; le licensing portfolio review e ancora l’Arts Licensing Area, uno spazio espositivo di incontro tra il mondo dell’illustrazione e quello del licensing. Tornano per la loro 4ª edizione gli International Kids Licensing Days (IKLD), tre giornate di panel sugli ultimi trend licensing e publishing, e l’8ª edizione dei Bologna Licensing Awards, l’unico premio del settore in Italia per licenzianti/agenzie, licenziatari e retailer a livello internazionale, relativo allo sviluppo di properties e brand nel corso del 2024.

BCBF IN CITTÀ

Come ogni anno, l’energia, la creatività, le idee e i contenuti che convergono a Bologna Children’s Book Fair traboccano dai padiglioni della fiera invadendo luoghi della cultura, biblioteche, scuole e palazzi della città di Bologna in una vera e propria festa diffusa: un’offerta di mostre, incontri e iniziative ricca e diversificata dedicata al grande pubblico di adulti e bambini.

BOOM! – Crescere nei libri, questo il titolo del programma delle iniziative in città, è promosso da Comune di Bologna e BolognaFiere, curato dal Settore Biblioteche e Welfare culturale insieme ad Hamelin Associazione Culturale nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna, e gode del patrocinio di IBBY – International Board on Book for Young people Italia. Attesi più di 40 eventi espositivi, 150 appuntamenti tra laboratori, incontri ed eventi, più di 100 artiste e artisti coinvolti. In calendario, tra gli altri, una mostra site-specific del grande illustratore Paul Cox, in collaborazione con BCBF: nata da una residenza di una settimana dell’artista a Palazzo Paltroni, spazio espositivo e sede della Fondazione del Monte, presenta un enorme dipinto continuo, lungo 75 metri, che ricoprirà tutto lo spazio.

Al Teatro Testoni Ragazzi, Little Design. Katsumi Komagata, mostra delle otto tavole realizzate dal grande illustratore Katsumi Komagata sul tema delle risposte della prima infanzia nel contesto delle arti performative. Little Design. Curata da La Baracca – Testoni Ragazzi, Bologna Children’s Book Fair e ONE STROKE, si configura come un omaggio a un maestro dell’illustrazione contemporanea e un invito a perpetuare l’indagine sull’esperienza estetica nella prima infanzia, rimettendo al centro l’importanza della cooperazione artistica internazionale come strumento di politica culturale.

Infine, la seconda edizione di OFF FAIR, a cura di Accademia Drosselmeier: un programma che, a partire da Bologna e nel corso di tutto l’anno, porta in diverse città italiane e in tutto il mondo la ricchezza dei libri che abitano la fiera, rendendoli patrimonio collettivo. Il progetto coinvolge biblioteche, musei e scuole nazionali e internazionali, che grazie alle donazioni di libri dall’archivio della fiera possono incrementare la loro proposta di contenuti: a Firenze sono attesi i silent book; a Sesto Fiorentino i più bei libri dalla Cina; a Scandicci un focus sulle donne; i fumetti a Bergamo e al Museo del Fumetto di Pordenone; a Subiaco Capitale del Libro 2025 i libri che parlano dei libri; a Milano al Museo della Scienza e della Tecnica gli albi di divulgazione; a Vilnius e a Taiwan una ricca selezione degli albi illustrati più amati a BCBF.