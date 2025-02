BolognaRagazzi Awards 2025: premiate diverse autrici e illustratrici italiane

Il 2025 festeggia il 60esimo anniversario dei BolognaRagazzi Awards (BRAW), i riconoscimenti di Bologna Children’s Book Fair che dal 1966 premiano le migliori novità del settore, accompagnando così l’evoluzione del mercato editoriale.

Tra i riconoscimenti più prestigiosi per l’editoria per ragazzi a livello mondiale, i BRAW, come si spiega nella presentazione, rappresentano per la fiera l’occasione di intercettare le nuove tendenze dell’editoria internazionale e di espandere le relazioni della fiera a editori da aree del mondo sempre più ampie, offrendo opportunità di business nuove ai vincitori così come ai propri espositori e visitatori.

Questa attenzione di BCBF ai cambiamenti e allo sviluppo del mercato l’ha portata negli anni a introdurre alcune novità. Tra queste, l’aggiunta di due nuove categorie di premio permanenti, Comics e Toddler, a seguito del boom sul mercato dei rispettivi segmenti editoriali, e l’istituzione dei BolognaRagazzi CrossMedia Awards (BRCMA), dedicati ai migliori progetti crossmediali. L’espansione dei media digitali ha dato impulso infatti a contaminazioni tra il sistema editoriale e i nuovi formati digitali: sempre più le storie e i personaggi dei libri prendono nuova vita in videogiochi, podcast, animazioni video e tanti altri e nuovi progetti.

BOLOGNARAGAZZI AWARDS

3858 titoli candidati provenienti da 68 paesi e regioni del mondo: questi i numeri 2025 dei BolognaRagazzi Awards, i più alti di sempre con +15% di titoli rispetto al precedente record dell’edizione 2024. Tra i paesi che per la prima volta quest’anno hanno candidato i propri titoli ai BRAW si trovano: Guatemala, Mongolia, Marocco, Nigeria, Qatar, Vietnam.

Una crescita continua e un traguardo per la sessantesima edizione dei premi annuali di Bologna Children’s Book Fair, ma soprattutto un successo che conferma l’importanza riconosciuta e la fiducia accordata dalle case editrici di tutto il mondo all’attività di scouting di BCBF.

Divisi in cinque categorie permanenti, Fiction, Non-Fiction, Opera Prima (per autori e illustratori esordienti), Comics e Toddler, i BRAW includono anche il premio speciale New Horizons, a disposizione delle giurie internazionali da assegnare a un’opera particolarmente innovativa. Ogni anno, inoltre, si aggiunge una categoria speciale: per l’edizione 2025, il focus è sulla Sostenibilità, in linea con i 17 goal di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con cui BCBF ha avviato una collaborazione a partire dall’edizione 2024.

I VINCITORI DEI BOLOGNARAGAZZI AWARDS

FICTION

Titolo: الحكمة (House of Wisdom)

Testo: Bodour Al Qasimi

Illustrazioni: Majid Zakeri Younesi

Editore: Kalimat

Paese: Emirati Arabi Uniti, 2024

NON FICTION

Titolo: Per mille camicette al giorno

Testo: Serena Ballista

Illustrazioni: Sonia Maria Luce Possentini

Editore: Orecchio Acerbo

Paese: Italia, 2024

SOSTENIBILITÀ

Titolo: Art Is a Voice

Testo e illustrazioni: Kripa

Editore: Art1st Enterprises

Paese: India, 2024

La giuria delle sezioni Sostenibilità e Non Fiction ha inoltre assegnato per la categoria Sostenibilità una Honourable Mention a Raíces del bosque, albo cileno dedicato alla vita delle radici nel bosco e alla loro anima collaborativa, che omaggia il senso ecologico attraverso un linguaggio poetico, trasversale alle categorie.

HONOURABLE MENTION

Titolo: Raíces del bosque (Roots of the Forest)

Testo: Paulina Jara

Illustrazioni: da Marcos Guardiola

Editore: Editorial Amanuta

Paese: Cile, 2021

OPERA PRIMA

Titolo: 빨간 사과가 먹고 싶다면 (If You Want to Eat a Red Apple)

Testo: Jin Joo

Illustrazioni: Ga Hee Lee

Editore: Finger Publishing

Paese: Corea del Sud, 2024

TODDLER

Titolo: Le coq polyglotte (The Multilingual Cockerel)

Testo e illustrazioni: Marie Darme-Rizzo

Editore: Hélium

Paese: Francia, 2024

COMICS – EARLY READER

Titolo: Gutenachtgeschichten für Celeste – Ein sehr gruseliges Bilderbuch (Bedtime Stories for Celeste – a Very Scary Picture Book)

Testo e disegni: Nikolaus Heidelbach e Ole Könnecke

Editore: Carl Hanser Verlag

Paese: Germania, 2024

COMICS – MIDDLE GRADE

Titolo: Dita Dor (Dictator)

Testo e disegni: António Jorge Gonçalves

Editore: Edições Assembleia da República

Paese: Portogallo, 2024

COMICS – YOUNG ADULT

Titolo: La Trahison d’Olympe Livre 1 (The Betrayal of Olympe #1)

Testo e disegni: Jean Dalin

Editore: Sarbacane

Paese: Francia, 2024

NEW HORIZONS

Titolo: Dalla finestra

Testo: Laura Cattabianchi

Illustrazioni: Laura Cattabianchi e Patrizio Anastasi

Editore: Start Edizioni

Paese: Italia, 2024

Tra i menzionati speciali anche due italiani:

OPERA PRIMA MENZIONE SPECIALE

Titolo: Calcio di rigore

Testo: Greta Amadeo

Illustrazioni: Lenina Barducci

Editorr: Pulce

Paese: Italia, 2024

COMICS – YOUNG ADULT MENZIONE SPECIALE

Titolo: Nato in Iran

Testo e disegni: Majid Bita

Editore: Canicola

Paese: Italia, 2023

Qui tutte le menzioni speciali dei BolognaRagazzi Awards

LE TENDENZE



L’editoria per l’infanzia dimostra sempre più di trovare nel formato del picturebook (albo illustrato) uno spazio di sperimentazione capace di rendere ragione della complessità della vita e della poetica infantile. Il linguaggio grafico-artistico spazia dalle forme più classiche alle sperimentazioni più ardite, reinventando in nuove prospettive anche le fiabe classiche, sempre presenti nelle proposte per l’infanzia.

Nelle pagine trovano così diritto di rappresentazione da una parte la vita quotidiana di bambine e bambini, i gesti del corpo e del gioco, dall’altro le questioni sociali e politiche che influenzano le loro esistenze, così come le loro grandi domande filosofico-esistenziali che riguardano il tempo, i simboli, la scienza, ma anche la morte, la trasformazione, le relazioni sentimentali e il dolore.

Gli stessi temi al centro di un numero sempre maggiore di storie che raccontano dei diritti dell’infanzia e di un mondo sostenibile, e che appaiono espressi nei 17 goal delle Nazioni Unite. Tra questi: il diritto all’espressione, alla partecipazione, alla casa, all’istruzione, oltre che, su tutti, il diritto a vivere in amicizia, in collaborazione e in pace. Come sosteneva Umberto Eco, infatti, “Tutto ciò su cui non si può teorizzare, si deve narrare”, e l’editoria per l’infanzia non si sottrae al suo ruolo di proporre in nuove forme e visioni temi universali.

Gli aspetti della sostenibilità non si limitano però alla sola categoria speciale dedicata, ma attraversano narrazioni diverse dalla Non-Fiction alla Fiction, passando per il Comics. Libri che spiegano, mettono in scena e immaginano possibilità: ecco allora spuntare, ad esempio, la presenza delle biciclette e di tante avventure che i bambini vivono in sella.

Presente con più forza rispetto alle edizioni precedenti del premio è infine il tema della nascita, vista come atto naturale e al contempo intriso di sentimenti come mistero, scoperta, avvenimento, che colgono spesso i neo genitori all’improvviso. Un tema che testimonia del cambiamento in corso nel presente con il calo della natalità, che interessa paesi da ogni parte del mondo e che viene reinterpretato da editori e autori anche lontanissimi tra loro.

THE BRAW AMAZING BOOKSHELF E THE BRAW AMAZING BOOKSHELF – SUSTAINABILITY: 17 GOALS FOR A BETTER FUTURE

I BRAW rappresentano una grande opportunità di business: vincere un premio o una menzione speciale consente infatti di portare il proprio lavoro all’attenzione dell’editoria mondiale riunita a BCBF, favorendo la vendita dei diritti del libro premiato anche grazie all’importante attività di promozione svolta da BCBF.

Una visibilità offerta non soltanto ai titoli vincitori e menzionati, ma anche a un’ampia selezione delle migliori proposte candidate: oltre 150 titoli nelle diverse categorie sono presentati in fiera nella mostra di libri da sfogliare The BRAW Amazing Bookshelf. Nata con l’obiettivo di offrire il giusto spazio di visibilità alle moltissime proposte meritevoli in arrivo da ogni parte del mondo e allestita in fiera, la mostra offre l’occasione di uno sguardo inedito all’interno del premio.

A questa si aggiunge la seconda edizione di The BRAW Amazing Bookshelf – Sustainability: 17 Goals for a Better Future, esposizione di una selezione di 150 tra i migliori libri candidati alla categoria speciale 2025 dei BolognaRagazzi Awards, dedicata alla sostenibilità.

BOLOGNARAGAZZI CROSSMEDIA AWARDS

Realizzati in collaborazione con Mamamò, i BolognaRagazzi CrossMedia Awards nascono dalla volontà di BCBF di navigare l’offerta dei contenuti crossmediali legati al mondo editoriale, individuando tendenze ed esempi eccellenti.

120 da 34 paesi e regioni del mondo sono i candidati alla quinta edizione del BRCMA, suddiviso in due categorie: Digital Reading Experience, che premia le piattaforme e i prodotti digitali capaci di offrire efficaci esperienze di lettura su schermo, e CrossMedia Projects, finalizzata a individuare i progetti eccellenti e più innovativi sviluppati a partire da libri per bambini e ragazzi i cui contenuti sono stati oggetto di convincenti migrazioni, intersezioni o espansioni su altre piattaforme (dalla TV al cinema, dalle console di videogiochi ai dispositivi mobili, agli smart speakers), o, viceversa, le storie nate altrove che approdano su carta.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

I VINCITORI DEI BOLOGNARAGAZZI CROSSMEDIA AWARDS

CROSSMEDIA PROJECTS

LIBRO

Titolo: Star Papa

Editore: Book Gorae

CROSSMEDIA EXTENSION

Immersive video experience

Prodotto da: K3I Co., Ltd.

Paese: Corea del Sud

Da un libro in cui un contadino coltiva stelle, un’esperienza video immersiva e interattiva, che proietta i bambini nel mondo dell’albo illustrato per esplorarne la storia con diverse modalità di interazione tattile, attivazione vocale ed effetti sonori.

DIGITAL READING EXPERIENCES

Titolo: Yoto

Sviluppatore: Yoto Ltd

Paese: Regno Unito

DIGITAL AUDIO DEVICE

Un innovativo sistema audio per bambini che offre un’alternativa senza schermo ai dispositivi digitali. Basta inserire una carta nel lettore per ascoltare audiolibri, musica e podcast educativi di grandissima qualità.

Qui tutte le menzioni speciali dei BolognaRagazzi CrossMedia Awards

LE TENDENZE 2025

Nell’edizione 2025, il premio ha visto la conferma di alcune tendenze già avviate, “come la diffusione dei contenuti audio per bambini, presenti tra i premiati di quest’anno con una serie podcast e un dispositivo digitale per audiolibri. Nuovamente numerose anche le candidature che affrontano temi complessi con l’obiettivo di renderli accessibili all’infanzia, dalla malattia alla Shoah, dai concetti scientifici alla parità di genere”.

Tra le novità da segnalare, invece, “la comparsa dei chatbot di intelligenza artificiale attraverso cui è possibile dialogare con i personaggi delle storie e le installazioni immersive che consentono di esplorare i contenuti dei libri in modalità interattiva all’interno di biblioteche e spazi museali”.

LE GIURIE



Ogni anno, giurie composte da esperti dei settori editoriali premiati dalle diverse categorie si riuniscono a Bologna per due giorni di full immersion tra i titoli candidati, per giungere alla scelta di vincitori e menzionati speciali.

Per le categorie Fiction, Toddler e Opera Prima la giuria internazionale 2025 era composta da: Stefano Cipolla (art director, graphic designer e giornalista professionista, Italia), Diletta Colombo (libraia, cofondatrice della libreria-laboratorio Spazio B**K di Milano, Italia) e Pam Dix (Presidente IBBY UK, Regno Unito).

Per la Non-Fiction e per la categoria speciale Sostenibilità: Tobias Hickey (titolare del corso di Illustrazione presso l’Università di Worcester, cofondatore dell’International Centre for the Picture Book in Society, Regno Unito), Ayse Koca (autrice, insegnante e tutor per studenti, attualmente presso il Norwegian Institute for Children’s Books, Norway), Lisa Lyons Johnston (consulente editoriale, membro del consiglio consultivo globale di PublisHer, Canada).

Per la categoria Comics: Karen Green (curatrice di fumetti e cartoni animati alla Columbia University, USA), Luca Raffaelli (autore, scrittore e direttore artistico di numerosi festival, Italia) e Tanja Skale (editor della rivista di fumetti Stripburger, Slovenia).

Per le due categorie dei BolognaRagazzi CrossMedia Awards: Warren Buckleitner (Editor della Children’s Technology Review, USA), Julie Fox (fondatrice di Serendipity Animation, Francia), Neal Hoskins (fondatore di Winged Chariot, Regno Unito), JeumJoo Lin (professionista nel settore dei contenuti digitali, co-fondatrice e direttrice gestionale presso CO.MINT Inc., Corea del Sud) e Stefano Tamai (comunicatore della scienza ed educatore multimediale, event manager per il Festival della Scienza di Genova, Italia).