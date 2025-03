I libri per ragazzi del 2025 da leggere e regalare: oltre 30 consigli

Quali sono i migliori nuovi libri per ragazzi e ragazze del 2025 da leggere, consigliare e regalare? Nel nostro speciale, ricco di suggerimenti, spazio a romanzi di formazione e d’avventura, romance, gialli, thriller, horror e fantasy. Ma anche per saggi e manuali pensati per gli adolescenti

Quali sono i migliori nuovi libri per ragazzi e ragazze da leggere nel 2025? Quali le novità da consigliare e regalare? Non è affatto semplice rispondere, vista l’ampia produzione di romanzi pensati per gli adolescenti, che spazia tra generi narrativi molto diversi tra loro: dalle storie di formazione a quelle d’avventura, dai romance ai fantasy, passando per i romantasy, i libri horror, i gialli e i thriller. E l’elenco di categorie è destinato ad aumentare, considerando poi fumetti e graphic novel, i classici della letteratura, i romanzi storici, le commedie, le biografie e la stessa saggistica…

Di certo, in vista della 62esima edizione di Bologna Children’s Book Fair (dal 31 marzo al 3 aprile 2025), il più importante appuntamento internazionale per il mondo dell’editoria per ragazzi (mercato che in Italia nel 2024 ha rigistrato una lieve flessione), sono numerosissime le pubblicazioni destinate ai più giovani in arrivo in libreria.

Nel nostro consueto speciale dedicato al meglio della produzione in questo ambito per l’annata in corso (in cui i titoli non sono proposti in ordine di importanza, e che non ha ovviamente la pretesa di essere esaustivo), abbiamo cercato di selezionare alcuni tra i più interessanti nuovi libri del 2025 consigliati a ragazzi e ragazze, che raccontano storie ambientate nel passato, nel presente e nel futuro, e che spesso affrontano tematiche delicate e attuali.

Con una premessa inevitabile: l’ideale sarebbe sempre lasciare a ragazze e ragazzi la libertà di scegliere cosa leggere, senza pregiudizi da parte degli adulti (che siano genitori, parenti o docenti). Nasce anche da questa premessa, del resto, il nostro progetto Il Libraio Scuola, destianato alle studentesse e agli studenti – e ai docenti – delle scuole superiori, con i periodici appuntamenti con la guida digitale gratuita Leggere il mondo.

Prima di venire alle novità del 2025 che abbiamo selezionato, ricordiamo infine il nostro speciale dedicato ai classici della letteratura per ragazzi, con circa 150 opere senza tempo, capaci di conquistare anche le nuove generazioni, e quello che si concentra sui fantasy da non perdere.

Qui, invece, l’articolo dedicato ai migliori nuovi libri per bambine e bambini del 2025.

Le parole fanno il solletico

La lingua italiana e la lingua francese sono ricchissime di linguaggio figurato, e non è semplice, per un ragazzino o una ragazzina, far proprie queste meravigliose espressioni delle due lingue cugine. A firmare per Salani Le parole fanno il solletico sono l’amatissimo scrittore Daniel Pennac e il semiologo, scrittore, giornalista e traduttore Stefano Bartezzaghi: il loro è un inno d’amore alle parole, fatto di storie surreali e divertenti. Le illustrazioni di questa attesa uscita sono a cura di Yasmina Mélaouah.

La maglia n. 7

Francesco D’Adamo (già Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2022) racconta una storia toccante: quella di Raj, reclutato per lavorare durante i Mondiali di calcio del 2022 e poi sparito in Qatar, e quella di sua sorella Lila, partita alla sua ricerca. La maglia n. 7 (Giunti, consigliato dagli 11 anni) mostra un diverso volto dello spettacolo calcistico rispetto a quello che troppo spesso ricordiamo: la negazione dei diritti, la corruzione e la morte di moltissimi lavoratori – tutti emigrati -.

Ho ingoiato il sole

Proseguiamo il nostro percorso dedicato ad alcuni tra i più interessanti libri per ragazze e ragazzi del 2025: Ho ingoiato il sole, è questo il rito di passaggio del misterioso popolo dell’Isola del sole, che conferisce poteri straordinari. Ed è anche il titolo del romanzo di formazione di Andrea Bouchard, in uscita per Salani, che racconta una storia fantastica che racchiude al suo interno tante altre storie: il cambiamento climatico, il rispetto per gli altri, la scoperta del diverso… ma, soprattutto, è la vicenda universale di un ragazzo che cresce e che trova il coraggio di affrontare ciò che lo spaventa.

La spaventosa paura di Epiphanie Frayeur – Il Tempo perduto

Dopo il successo del primo volume, candidato al Premio Andersen, una nuova avventura per Epiphanie, pronta ad affrontare le sue paure e riconnettersi con il tempo perduto dell’infanzia. La spaventosa paura di Epiphanie Frayeur – Il Tempo perduto di Severine (per Tunué dal 4 aprile) è firmato e illustrato da Severine Gauthier e Clement Lefevre e narra una storia fantasy sulle paure dei bambini e i piccoli-grandi traumi irrisolti… Dai 9 anni.

Due amiche e una casa stregata

Pronti e pronte a entrare nel mondo fantastico di Maggie e Ivy? Una casa infestata, una leggenda paurosa e due amiche per la pelle che trovano il coraggio di affrontare le sfide di un antico sortilegio. Carrie Hope Fletcher è al debutto per Garzanti con Due amiche e una casa stregata (traduzione di Federica Merati), libro che presto sarà un film.

Perché dovresti leggere libri per ragazzi anche se sei vecchio e saggio

In uscita un’edizione speciale di Perché dovresti leggere libri per ragazzi anche se sei vecchio e saggio di Katherine Rundell (nella traduzione di Stefania Di Mella) per festeggiare la collana dei BUR ragazzi, la collana di classici arrivata al centesimo titolo. Un libro che elogia la letteratura per ragazzi e ragazze e che sottolinea come leggere libri per ragazzi da adulti non è regredire, non è tornare indietro. Arricchiscono questo volume i contributi di scrittori, librai e lettori d’eccezione, come Guido Affini, Pierdomenico Baccalario, Alessandro Barbaglia, Marta Barone, Alice Bigli, Simonetta Bitasi, Ilide Carmignani, Chiara Carminati, Serena Casini, Daniele Coluzzi, Elisabetta Dami, Barbara Fiorio, Ilaria Gaspari, Grazia Gotti, Carlo Greppi, Filomena Grimaldi, Maurizio Maggiani, Ilaria Marinelli, Eros Miari, Paolo Nori, Stefano Petrocchi, Beatrice Masini, Davide Morosinotto, Bianca Pitzorno, Barbara Schiaffino, Guido Sgardoli, Maddalena Vaglio Tanet e Nicoletta Verna.

La locomotiva magica

La vita sembra a Kate noiosa e ripetitiva. Il motivo? Non può vivere avventure entusiasmanti e salvare il mondo, come fanno i protagonisti dei suoi libri… Persino il suo undicesimo compleanno si prospetta come la solita solfa… Almeno fino a quando il misterioso – e mai visto prima – Zio Herbert non si presenta con il più inatteso, incredibile e inappropriato regalo di compleanno di tutti i tempi: una locomotiva a vapore chiamata Freccia d’argento… In libreria per Salani La locomotiva magica di Lev Grossman, nella traduzione di Guido Calza. Dai 9 anni.

Falcone e Borsellino, paladina della giustizia

Coraggio e determinazione, senso di giustizia e amore per il proprio paese: sono questi i temi centrali del libro Falcone e Borsellino, paladini della giustizia (Einaudi Ragazzi) scritto da Francesco D’Adamo (scrittore e giornalista) e illustrato da Giovanni Pota. Un volume a colori, consigliato dai 7 anni, per spiegare la lotta alla mafia ai più giovani.

Con il mare dentro

In uscita per DeAgostini Ragazzi, il romanzo d’esordio di Claudia Fauzia (consulente in Diversity & Inclusion, TEDx speaker e autrice del saggio Femminismo terrone per Tlon) esplora diverse tematiche importanti come il confronto tra donne e la ricerca di una propria identità. Protagonista di Con il mare dentro è Lucia, diciassettenne con la voglia di conquistare il mondo. Quando per caso scopre una poesia tra le pagine di un libro, la giovane decide che la sua missione sarà rintracciare l’autore, o l’autrice, di quelle parole che sembrano rispondere alle domande di una vita…

Ande Lande

Antonia Murgo, che ha vinto nel 2022 il Premio Strega Ragazze e Ragazzi – Opera Prima con Miss Dicembre e il Clan di Luna, torna per Bompiani con Ande Lande, e narra un’avventura ambientata in un mondo fantastico, dove conta soltanto quanti nomi hai; ma poi, come in tutte le cose, sono le sfumature e le opportunità che formano la nostra storia. Ad Ande Lande la cosa più importante sono, appunto, i nomi: a seconda di quanti se ne hanno si possono prendere in prestito più libri in biblioteca, passare più tempo alle feste, frequentare le scuole migliori… Chel invece ha un solo nome e, per di più, composto da una sola sillaba: toccherà a lei dimostrare tutto il suo valore!

Appunti per giovani druidi

Con Gribaudo Appunti per giovani druidi (firmato da Giovanni Avolio, con le illustrazioni di Giorgia Castiglioni), un fantasy in cui non mancano umorismo e avventura: il giovane Zuk è il figlio del druido del villaggio, che dopo aver combinato un disastro durante la festa del Doppioluno, viene mandato ad addestrarsi dal grande druido dell’Albero Smeraldo. Durante il tragitto Zuk si imbatterà in fantastiche creature e sfide complicate, incontrerà nuovi compagni di viaggio e imparerà utili incantesimi…

Didi

In libreria per Tunué Didi – Nascita, il primo volume di una serie scritta e disegnata da Christian Galli. Tra mistery e fantasy, un racconto a fumetti che mescola emozione, sorpresa e colpi di scena, e che esplora temi universali come la perdita, la speranza e il valore delle relazioni. Il protagonista è Simone, che non riesce a rassegnarsi alla fine del nonno, dichiarato ufficialmente scomparso, e poi morto, dopo anni di mistero. Convinto che il nonno sia ancora vivo, decide di indagare… Dai 9 anni.

Il mio amico Percy e Buffalo Bill

Nel nostro speciale dedicato ai libri per ragazzi c’è spazio per il terzo libro della trilogia di Percy: Il mio amico Percy e Buffalo Bill di Ulf Stark (pubblicato da Iperborea). Una storia, consigliata dai 10 anni, che unisce nonni e nipoti, all’insegna del divertimento e dell’amicizia durante le vacanze estive.

L’imprevisto di diventare adulti

Damiano e Margherita Tercon, insieme a Philipp Carboni formano i Terconauti, un trio artistico che racconta la diversità e l’autismo attraverso spettacoli teatrali, video online, incontri ed esibizioni in tv. Dopo Mia sorella mi rompe le balle. Una storia di autismo normale (Mondadori), hanno deciso di raccontare cosa significa diventare grandi e affrontare la sfida forse più ardua: diventare autonomi e vivere da soli. Divertente e profondo, L’imprevisto di diventare adulti. La vita da grandi tra sogni e autismo (La nave di Teseo) è una delle nuove uscite da non perdere.

Le più belle storie dell’Eneide di Virgilio

Lorena Cingoli e Martina Forti (accompagnate dalle illustrazioni di Elisa Bellotti) firmano per Gribaudo Le più belle storie dell’Eneide di Virgilio, un adattamento in prosa dell’opera virgiliana, per avvicinare i più giovani alle epiche vicende di Enea. Della stessa serie sono disponibili anche Le più belle storie dell’Iliade e Le più belle storie dell’Odissea.

Mexikid

Pedro Martín propone un’avventura (consigliata dai 10 anni) dove le storie leggendarie del suo abuelito, il nonno, si intrecciano a un viaggio in camper dagli Stati Uniti al Messico per riportarlo a casa. Già vincitore del Newbery Honor Book e dell’Eisner Award come miglior libro per ragazzi, Mexikid (Tunué) è una storia sulla famiglia, le radici e la scoperta di sé. Un libro di memorie disegnate, personale ed esilarante. Uno dei libri per ragazze e ragazzi del 2025 da non mancare.

A luce spenta

Tra le nuove uscite per ragazze e ragazzi segnaliamo A luce spenta (Einaudi Ragazzi) di Laura Bonalumi, una storia che racconta la menzogna e la violenza, ma anche il coraggio di affrontare la cattiveria umana. Arrivata a scuola, Benedetta scopre insieme alla sua classe che la compagna Luce è ricoverata in ospedale, in pericolo di vita. E mentre in paese le voci si susseguono dando vita a fake news e casi mediatici, Benedetta capisce l’importanza e la difficoltà di far emergere la verità. Dai 13 anni.

Willow e la foresta magica

Willow e la foresta magica di Sabine Bohlmann, in uscita per Gribaudo Fantasy con le illustrazioni di Simona Ceccarelli, narra una storia di amicizia e magia, per scoprire quali poteri si nascondono nella natura. Il tutto con una volpe come animale guida. Un libro da non perdere e che avvia una serie già bestseller in Germania.

Il giorno della spensieratezza

Non è facile avere tredici anni, specialmente per Luca, che ha una disabilità uditiva e una gemella pessimista e malinconica ribattezzata Maiunagioia, e così anche per Gaia, che non ne può più di doversi occupare del Minore, come lo chiama lei. Un giorno, durante un temporale, i due gemelli rimangono intrappolati in una grotta. Quando finalmente riescono a uscire, il mondo fuori non è più quello che conoscevano: Stefano Tofani firma per Rizzoli Ragazzi Il giorno della spensieranza, in cui non mancano ironia e leggerezza. Consigliato dai 10 anni.

Cuore di cristallo

Protagonista della nuova storia di Tea Ranno è Fulvia, una ragazza che da diverso tempo, quando passa davanti allo specchio sente una voce ripeterle “Sei brutta!” mentre a scuola viene presa in giro e chiamata Nasomosca… Dal giorno in cui tutto è iniziato, Fulvia si sente sempre più sola e con il cuore fragile… Cuore di cristallo è in uscita a marzo per Piemme.

Meta – Una storia di rugby e amicizia

Veniamo a un romanzo per ragazzi – firmato da Francesco Gungui – in cui a fare da sfondo è lo sport, e il rugby in particolare: Tommaso, il protagonista di Meta – Una storia di rugby e amicizia (Il Castoro), ha undici anni, gioca a calcio, ma tende a essere un po’ troppo aggressivo, sul campo e fuori. Allontanato dalla squadra, accetta il consiglio di provare a giocare a rugby pensando che questo potrebbe permettergli di sfogarsi. Con la nuova squadra, composta da ragazzi e ragazze, scopre un mondo nuovo, fatto di mischie, amici e terzo tempo. Un mondo in cui si può andare a meta, ma è più importante far sì che sia il compagno a riuscirci. Consigliato dai 10 anni.

Un pallone tra le stelle

L’ex difensore del Milan Filippo Galli, a quattro mani con Jacopo Cipriani, educatore e scrittore con un passato da libraio, ha scritto per Feltrinelli Ragazzi Un pallone tra le stelle, per raccontare come la strada per il successo nello sport sia un percorso fatto di rischi e sacrifici. Al tempo stesso, all’Andromeda Football Club tutto è possibile… Il protagonista del libro ha 12 anni e, a differenza dei suoi amici, fatica a fare il salto in una squadra di calcio professionistica. Ma presto arriverà il riscatto…

Fuori dal rifugio

Un ragazzo di 12 anni, con le insicurezze della sua età e un rapporto complicato con il padre… Martino è il protagonista di Fuori dal rifugio (in uscita per Piemme), il romanzo scritto da Guido Affini e Roberto Affini, una storia ambientata in montagna e che parla, con delicatezza e sensibilità, di cosa significa diventare uomini.

Post Tenebras – Caccia alla strega

Post Tenebras – Caccia alla strega di Valentina Federici (Il Castoro, dai 12 anni), porta lettrici e lettori indietro nel 1895, nella Svizzera Francese, dove sulle sponde del lago Lemano si è diffuso un morbo misterioso. Nessuno ha una soluzione, e le autorità hanno bisogno di un capro espiatorio: inizia così una caccia alle streghe che coinvolge la povera Léa. La sorella minore Mimì decide però di scoprire la verità e salvare la sorella dalla pena di morte!

Out on a limb – Un amore in bilico – La biblioteca di Daphne

Una storia d’amore che parla di diversità. Protagonisti di Out on a limb – Un amore in bilico (in uscita nella collana La biblioteca di Daphne di Rizzoli, nella traduzione di Laura Scipioni), romanzo di Hannah Bonam-Young, sono Win e Bo: lei è nata con una malformazione alla mano, lui ha subito di recente un’amputazione al ginocchio. Dopo quella che doveva essere solo l’avventura di una notte, la ragazza scopre di essere incinta. Il loro è un incontro segnato dal destino, ma…

Heartsong – Il canto del cuore

Nel nostro articolo dedicato ai più interessanti libri per ragazze e ragazzi del 2025 non può mancare T.J. Klune, apprezzatissimo autore di La casa sul mare celeste (Mondadori), che torna con Heartsong – Il canto del cuore (Mondadori, traduzione di Alice Arcoleo), un fantasy romance con al centro i temi della famiglia, della lealtà e del tradimento…

Io, me e le mie avventure – Diario di una fuga

Gaspard, protagonista di Io, me e le mie avventure – Diario di una fuga di Charly Delwart (La Nuova Frontiera junior, traduzione di Francesca Novajra, illustrazioni di Ronan Badel), ha 10 anni e ha deciso di fuggire da casa, alla conquista del mondo. Prima, però, ha una serie di domande a cui rispondere… Consigliato dai 9 anni.

Adesso o mai più

Adesso o mai più (Einaudi Ragazzi) è il nuovo romanzo di Daniele Nicastro, già prolifico autore di narrativa per ragazzi. Quando un ex investigatore e uno studente del conservatorio si svegliano legati, con dei numeri tatuati sul braccio e un coltello insanguinato, per loro inizia una lunga fuga in cui nulla è come sembra. I due protagonisti non si conoscono ma entrambi non ricordano cosa sia successo dopo la mezzanotte della sera prima: tra momenti di tensione e la paura di fallire, Nicastro costruisce una storia nella quale la memoria gioca un ruolo centrale…

Agenzia tradimenti – I manga di Roby

Tra i titoli da non perdere ecco il terzo volume della serie I manga di Roby, Agenzia tradimenti di Roby (Fabbri Editori, dagli 8 anni), una storia nella quale la protagonista, indiscussa paladina dell’amore, dovrà capire cosa si nasconde dietro a degli strani casi di infedeltà e chi sia quella misteriosa ragazza circondata da alcuni “scagnozzi”…

La ragazza delle storie

L’estate di Beverly e Felix King si prepara per essere indimenticabile: arrivati da Toronto sull’Isola del Principe Edoardo, scoprono una quotidianità animata da misteri e fantasmi di famiglia, sfide impossibile e avventure, ma soprattutto i racconti della Ragazza delle Storie, capace di affascinare chi la ascolta. Per Gallucci la nuova edizione di La ragazza delle storie di Lucy Maud Montgomery (traduzione di Angela Ricci).

La scimmietta nuda – Breve storia degli esseri umani

Nella nostra selezione di libri per ragazze e ragazzi consigliati trova ora spazio un classico della divulgazione (in versione illustrata), La scimmietta nuda – Breve storia degli esseri umani di Desmond Morris, riproposto da Bompiani. Un testo che sottolinea e ricorda come dentro ognuno di noi ci sia un’eredità animale o come scrive l’autore “una piccola scimmietta”…

Walden – Vita nei boschi

E chiudiamo con la nuova edizione di un classico, pubblicato per la prima volta nel 1854: Walden – Vita nei boschi di Henry David Thoreau, che torna in versione integrale per Giunti nella traduzione di Massimo Bocchiola. Thoreau racconta i due anni vissuti sulle rive del lago Walden e arricchisce queste pagine con riflessioni sul rapporto tra l’uomo e la natura, rifiutando il conformismo dell’epoca.