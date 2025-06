Fragilità, desideri, educazione sentimentale e benessere psicologico: sono molti i temi attuali che Matteo Bussola affronta nei suoi libri. Ripercorriamo dunque la carriera del fumettista e scrittore bestseller, autore di opere come “Notti in bianco, baci a colazione”, “Viola e il Blu”, e del più recente “Il talento della rondine” – Tutti i libri

“Dare voce a chi non ce l’ha”, è questo il compito dello scrittore secondo Matteo Bussola (come ha spiegato lo stesso autore in un’intervista a Repubblica), e lo ha compreso parlando con i più giovani. Quegli stessi ragazzi che sono spesso protagonisti dei suoi romanzi, molto amati fin dal 2016, anno dell’esordio narrativo, e che, con le loro fragilità e i loro desideri, offrono nuovi punti di vista con i quali osservare la società.

Matteo Bussola nasce a Verona nel 1971 e si laurea in architettura a Venezia, preferendo poi intraprendere la carriera di fumettista. Oggi Bussola è uno scrittore affermato e i suoi romanzi (pubblicati da Einaudi Stile Libero e da Salani) sono dei bestseller: l’essere umano e le sue complessità sono sempre al centro delle trame, che si rivolgono tanto ai figli quanto ai genitori.

E non è un caso che proprio i primi libri abbiamo molti chiari riferimenti alla biografia di Bussola, la relazione con la scrittrice e fumettista Paola Barbato, o l’essere padre di tre bambine.

I romanzi di Matteo Bussola

Nel corso degli anni i libri di Matteo Bussola hanno toccato diversi temi attuali e complessi, dall’educazione sentimentale a quella scolastica, dal benessere psicologico al rapporto con il proprio corpo.

I protagonisti, giovani e meno giovani, uomini e donne, sono indagati nella loro quotidianità e umanità: i loro sentimenti, la loro psicologia e le loro esperienze avvicinano la storia a lettori e lettrici, complice anche la scorrevolezza della scrittura.

E sebbene molti romanzi abbiano un lieto fine, non si pensi che i quadri rappresentati dall’autore siano poco realistici. Il dolore dei personaggi è estremamente concreto e capace, forse ancor più dei momenti felici, di creare empatia tra chi legge e chi scrive.

Tracciamo ora un profilo dei libri di Bussola, autore protagonista anche sui social, partendo dai suoi primi libri e arrivando a parlare dell’ultima uscita, Il talento della rondine (Salani), senza dimenticare le narrazioni a fumetti.

Matteo Bussola debutta nella narrativa con Notti in bianco, baci a colazione (pubblicato per Einaudi Stile Libero nel 2016), opera nella quale l’autore racconta la sua vita da padre di tre figlie, unendo, di fatto, il racconto finzionale ed episodi realmente vissuti. Sono istanti di quotidianità raccolti e restituiti con dolcezza e stupore, che nel 2021 hanno ispirato il film omonimo, con la regia di Francesco Mandelli e disponibile su RaiPlay.

Nei suoi primi libri Matteo Bussola si concentra molto sulle sue esperienze con la paternità, e anche in Sono puri i loro sogni (per Einaudi Stile Libero, 2017) si mette in gioco in prima persona, questa volta sul tema della scuola. Bussola riflette e si domanda come sia cambiato il sistema scolastico negli anni e, specialmente, come sia cambiato l’approccio dei genitori con insegnanti ed educatori. Ne emerge un ritratto molto vivido e attuale, una testimonianza delle paure che si nascondono nei genitori quando mandano, quasi per la prima volta, i figli a vivere e conoscere il mondo.

Con La vita fino a te (Einaudi Stile Libero, 2018), Bussola decide di raccontare l’amore in tutte le sue sfumature, l’amore vissuto o soltanto immaginato, quello sperato e quello fallito. Sono pagine nelle quali l’autore veronese si mette a nudo, ripercorre le scelte che lo hanno portato alla sua vita presente, insieme alla compagna Paola e alle tre figlie. La vita fino a te non si limita a descrivere l’amore, ma narra le storie di persone comuni, incontrate per caso, e attraverso le quali chi legge può sentire un contatto intimo e diretto con la narrazione.

A volte, siamo i nemici di noi stessi. Quante volte questa frase è risuonata nelle nostre orecchie? Di certo, Milo, il protagonista di L’invenzione di noi due (Einaudi Stile Libero, 2020), non si aspettava che la vita e la sua relazione con Nadia trasformassero quella frase in una verità. Matteo Bussola porta lettrici e lettori in una storia d’amore giunta a un bivio, dopo quindici anni di relazione Nadia sembra rimanere con il marito solo per inerzia, spenta e senza parole. Al contrario, Milo continua a sentire ardere il fuoco dell’amore e desidera tornare a quel tempo di curiosità e divertimento. Decide così di scrivere a sua moglie, fingendosi un altro uomo… Un tentativo disperato o forse una trappola che si autoinfligge. Dal libro è stato tratto il film omonimo, diretto da Corrado Ceron e con protagonisti Silvia D’Amico e Lino Guanciale.



Tante storie diverse compongono Il tempo di tornare a casa (Einaudi Stile Libero, 2021), tra i libri di Bussola che narra l’umano bisogno degli altri, nonostante le ferite, i tradimenti, i rimpianti… Al centro del racconto ci sono i sentimenti e le emozioni, i desideri e le paure che animano ogni corpo: chi legge incontra così un padre che ha smarrito il figlio e una ragazza che riceve messaggi inattesi; un uomo che sta per separarsi dalla donna della sua vita e un giovane con la sua decisione irreversibile. E poi c’è uno scrittore, si muove tra i pendolari e i binari della stazione, aspetta il treno successivo, impaziente, perché al suo ritorno troverà la sua famiglia.

Nel 2021 Matteo Bussola decide di raccontare una storia che parla di libertà, stereotipi e… colori. Il libro si intitola Viola e il Blu (segna la prima pubblicazione dello scrittore e fumettista con Salani, un successo in libreria) e per protagonista ha proprio una bambina di nome Viola. Ama giocare a calcio, andare sul monopattino e non capisce perché molti adulti distinguano le “cose da maschi” dalle “cose da femmina“. Pertanto Viola decide di confrontarsi con il suo papà. Ispirato dalle conversazioni con le sue figlie, Matteo Bussola affronta il tema degli stereotipi di genere, attraverso il punto di vista di una bambina, e celebra la diversità che caratterizza ogni individuo.

Nel 2022, ispirata al romanzo, è nata un’opera teatrale scritta insieme alla compagna e sceneggiatrice Paola Barbato, prodotta da Fondazione Aida e che vede in scena Elisa Lombardi e Stefano Colli.

Molte volte Bussola, attraverso i suoi libri, ha raccontato differenti punti di vista, una pluralità di voci con vicende ed esperienze se non simili quantomeno connesse. In Il rosmarino non capisce l’inverno (uscito per Einaudi Stile Libero nel 2022) le protagoniste sono donne comuni che si svelano per come sono: “fragili e forti, docili e crudeli, inquiete e felici”. Così una figlia che cerca di perdonare la madre, una vedova che scrive al marito e una sedicenne che si innamora della sua migliore amica sono le figure prescelte dallo scrittore classe ’71 per parlare di cadute e rinascite.

“Gli adolescenti sono stati coloro ai quali abbiamo prestato meno attenzione negli ultimi anni, stanno attraversando un momento di grande, terribile fragilità, ed è tutta colpa nostra”, rivela Bussola nell’intervista realizzata da Matilde Quarti per ilLibraio.it, e forse proprio per questo in Mezzamela – La bellezza di amarsi alla pari (Salani, 2023) si rivolge ai giovani con un testo che affronta gli stereotipi, tema caro all’autore, e il primo amore. In un pomeriggio di ottobre, Viola si rende conto di vedere Marco con occhi diversi. Marco, dal canto suo, è da tempo che prova qualcosa per Viola. Un momento di consapevolezza ma anche di imbarazzo, che spaventa e che può dare vita a una nuova forma di amore, diversa dall’amicizia… Ma come fronteggiare tutto ciò?

Nel 2023, dopo i precedenti successi, Bussola si muove con schiettezza e umanità lungo il tema della malattia, dei disagi psicologici e dell’essere un uomo – con le proprie fragilità – nella società contemporanea. Un buon posto in cui fermarsi (Einaudi Stile Libero) presenta ai lettori e alle lettrici un padre che affronta le ferite del figlio nel reparto di neuropsichiatria; un marito ormai anziano che si prende cura della moglie, malata di Alzheimer, e un hikkikomori che vorrebbe incontrare la persona di cui si è innamorato online, ma la paura lo blocca… Sono loro, ancora una volta personaggi dai tratti poco eroici, a rendere viva una storia dolorosa, profonda e attuale.

Proseguiamo in questo profilo dei libri di Bussola con La neve in fondo al mare (pubblicato da Einaudi Stile Libero nel 2024) che porta lettori e lettrici a scoprire l’amore incondizionato dei genitori alle prese con la malattia dei propri figli all’interno del reparto di neuropsichiatria. Bussola si concentra su un padre e un figlio, forse per la prima volta veramente a confronto, costretti dalle circostanze a parlarsi e vivere insieme in una stanza. Onesta e delicata, a tratti straziante e commovente, la narrazione fotografa tanto le difficoltà degli adolescenti, quanto quelle dei padri e delle madri nel stare accanto ai loro figli e figlie.

Ed eccoci arrivati all’ultimo libro di Matteo Bussola, uscito il 4 giugno per Salani, Il talento della rondine. Da un lato Brando, con un corpo che sembra nato per danzare e con una madre che gli ha cucito addosso il sogno di diventare ballerino. E dall’altro lato Ettore, che ha scelto la danza nonostante la fatica, le sfide e un padre che non lo comprende. I due sono amici, a volte un po’ rivali, e quando incontrano Mirta, “che arriva come un temporale d’estate”, si trovano costretti a guardarsi dentro e riflettere sulle loro vite: Brando vorrebbe solo disegnare ed Ettore, proprio nel disegno, mostra una grazia incredibile. Con questi due nuovi protagonisti Matteo Bussola indaga cos’è il talento, se le abilità che ci sono state donate oppure ciò che inseguiamo contro tutto e tutti…

Fumetti

Come anticipato, l’attività di Bussola non si limita ai romanzi, ma si intreccia anche con il disegno e i fumetti. Nella sua carriera da disegnatore ha infatti collaborato con Eura Editoriale, Star Comics e Sergio Bonelli Editore.

Soffermiamoci però sulle pubblicazioni che hanno visto impegnato Bussola come autore dei testi e della storia: Bacteria, albo scritto insieme alla compagna e autrice Paola Barbato, e Zeroventi, composto per ora da due volumi.

Bacteria

Nel 2021, la casa editrice Star Comics, specializzata in graphic novel, fumetti e manga, pubblica Bacteria, realizzato da Matteo Bussola e Paola Barbato, con le illustrazioni di Emilio Pilliu. In un futuro remoto e post-apocalittico, la società per come la conosciamo oggi non esiste più e gli esseri umani vivono separati in cinque grandi gruppi. In questo clima, quattro ragazzi – portatori sani di alcune malattie mortali – sono stati cresciuti nei laboratori del nord per diventare armi negli Stati nemici. Ma il contatto con il mondo esterno e il loro istinto di sopravvivenza li porterà a lottare per la vita e desiderare un legame per loro impossibile…

Zeroventi

Zeroventi è la prima serie manga pubblicata da Einaudi Stile Libero e vede rinnovata la collaborazione tra Bussola e Pilliu: i due primi volumi, che portano il nome dei personaggi protagonisti, Nadine e Davide e Giulia e Athos, raccontano due storie d’amore “differenti per età, caratteristiche e orientamento sessuale, a partire da quel momento in cui l’amore inizia, fino a raccontare la fatica che serve per stare assieme” (come afferma l’autore sul Corriere del Veneto). Il titolo, invece, rimanda al tempo che occorre secondo la scienza per innamorarsi: venti secondi…