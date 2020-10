Quali libri destinati a ragazzi e ragazze leggere (e regalare) in questo 2020? Ecco una selezione di consigli di lettura per tutti i gusti

Quali sono le novità in ambito libri per ragazzi 2020? Non si può certo dire che non siano anni di grande grande fermento e creatività, per quest’ambito della narrativa. Vale anche per l’annata in corso: sì perché nel 2020 non mancano libri per ragazzi in grado di colpire lettrici e lettori (e anche adulti, perché no?). Case editrici grandi e piccole, generaliste e specializzate, propongono romanzi, racconti e raccolte di storie firmate da autrici e autori (italiani e non) più o meno conosciuti, che in molti casi decidono di affrontare nelle loro opere questioni importanti e discusse della contemporaneità.

Ecco un elenco di libri per ragazzi e ragazze da leggere nel 2020 che non ha la pretesa di essere esaustivo e che, ci auguriamo, possa contribuire a tenere viva la passione per la lettura dei giovani lettori:

La storia perduta

Tilly e i segreti dei libri

Come fiori che rompono l’asfalto

Tu puoi salvare il mondo

Zia Ciabatta

Vicini Lontani – Otto racconti di anime in viaggio

L’amico Ritrovato

Cibo, ragazze e tutto quello che non posso avere

Il duello

Il mondo ha bisogno delle ragazze

Madelief – Un cervello di maccheroni

Questo libro è anti-razzista

Il giovane Napoleone

La vendetta delle orfanelle maleducate

Una casa sulle ruote

Blu. Un’altra storia di Barbablù

Non sono sfigato

Noi umani

Il canto dell’albero

La scimmia dell’assassino

Achille

Manuale di sopravvivenza alle scuole medie

Il disegnatore di Nuvole

Emma e Dario trovano la fiducia in se stessi

Non è certo semplice orientarsi in questa vasta offerta di titoli, spesso, come detto, di alto livello. Proprio perché il livello medio delle uscite è davvero notevole, nella nostra selezione abbiamo deciso di restringere il cerchio e di concentrarci sulle novità pubblicate tra la primavera del 2020 e la fine di quest’anno. Anche in vista dei regali di Natale, approfondiamo questa serie di consigli di lettura per tutti i gusti.

E per chi cercasse idee di lettura anche per i più piccoli ecco una selezione di libri per bambini e bambine pubblicati nel 2020.

Cominciamo con una delle autrici italiane più note a livello internazionale: Elisabetta Gnone che, in occasione del 15esimo anniversario dalla pubblicazione della prima storia della serie fantasy per ragazzi “Fairy Oak”, propone per Salani un nuovo libro della saga: La storia perduta. Ragazze e ragazzi di oggi (e di ieri) potranno quindi immergersi una nuova avventura del mondo fatato di Fairy Oak, che debuttò nel 2015 con Il segreto delle Gemelle. Le vicende de La storia perduta sono ambientate diversi anni dopo l’ultima avventura dei protagonisti, che ogni tanto, guardando le vecchie fotografie davanti a un tè, si lasciano cullare dai ricordi del passato. E sono questi ricordi a riportarli all’anno della balena, e al momento in cui una lezione di storia finì per sfociare in una leggenda, che divenne ancora più intricata quando tutti gli alunni della onorata scuola Horace McCrips si trovarono a compilare il proprio albero genealogico…

Gnone è anche autrice della serie a fumetti W.I.T.C.H. e de Le storie di Olga di carta.

Anna James, giornalista e scrittrice al debutto, vive a Londra. Ha collaborato con The Bookseller ed Elle, occupandosi delle rubriche letterarie. Garzanti (nella collana Libri ribelli) ha appena portato in libreria il suo esordio, Tilly e i segreti dei libri (con la traduzione di Francesca Crescentini) un inno al potere della fantasia e a tutti i bibliofili che, come Tilly, sognano di stringere la mano ai loro eroi di carta. Protagonisti del romanzo sono infatti una bambina con un dono speciale, una biblioteca segreta e un viaggio magico nel cuore delle storie… Presto ne sarà tratta anche una serie tv.

Come fiori che rompono l’asfalto

Lo scrittore genovese classe ’76 Riccardo Gazzaniga, che con il suo primo romanzo, A viso coperto (Einaudi Stile Libero, 2013) vinse il premio Calvino e il premio Massarosa, torna in libreria per Rizzoli con Come fiori che rompono l’asfalto, in cui racconta venti storie di coraggio: l’autore di Abbiamo toccato le stelle propone storie di ribellione a soprusi, ingiustizie e tirannie. Il volume è illustrato da Piero Macola.

Anche grazie alla spinta di Greta Thunberg centinaia di ragazze e ragazzi in tutto il mondo negli ultimi anni si sono uniti in una missione: provare a salvere il pianeta. Tu puoi salvare il mondo (Salani, illustrazione di Raquel Travé) di Angela Green punta a raccontare con semplicità le questioni centrali che riguardano lʼambiente e incoraggia unʼintera generazione a impegnarsi per difendere il suo stesso futuro. E lo fa attraverso 38 storie vere e 12 sfide da mettere in atto in un anno.

Prima che il mondo fosse quello che conosciamo oggi, prima che il tempo prendesse la forma attuale e un anno durava solo un mese, esistevano già le vicine di casa impiccione. La Zia Ciabatta è una di loro… La racconta un autore molto amato, Andrea Vitali, famoso per i suoi numerosi romanzi ambientati a Bellano. Zia Ciabatta, che esce a novembre per la collana Libri ribelli di Garzanti, si rivolge a bambini dagli 8 anni, ma si fa leggere anche dagli adulti. Una lettura ideale in vista del Natale (tra i protagonisti di questa storia…).

Vicini Lontani – Otto racconti di anime in viaggio

Vicini Lontani – Otto racconti di anime in viaggio (Il Castoro) segna il bel debutto di Angela Tognolini. In tempi difficili, in cui troppo spesso si sente parlare di razzismo, spazio a personaggi talmente veri da fare male: Madou ha sei dita, Yara un grande amore sbocciato nell’orrore della guerra, Iman il superpotere dei dolcetti che prepara, e poi ci sono Zarek, Viky e gli altri, che hanno lasciato o stanno per lasciare il paese di origine guidati da una speranza cieca e tenace.

L’amico Ritrovato

Feltrinelli pubblica una nuova edizione (tradotta da Mariagiulia Castagnone e rilegata e illustrata dalle preziose tavole di Manuele Fior) de L’amico ritrovato di Fred Uhlman (1901-1985), definito “uno dei testi più densi e più puri sugli anni del nazismo“. Una storia che ci porta nella Germania del 1933: protagonisti due ragazzi sedicenni che frequentano la stessa scuola esclusiva. L’uno è figlio di un medico ebreo, l’altro è cresciuto in una famiglia aristocratica. Tra loro nasce una grande amicizia, ma un anno dopo il loro legame sarà tragicamente spezzato…

Cibo, ragazze e tutto quello che non posso avere



La vita è semplice per Andrew Zansky: va alle simulazioni ONU, salta l’ora di ginnastica e mangia, mangia, mangia. Poi, un giorno, si innamora di April. Ma cosa può fare un ragazzo che pesa 140 chili per conquistare una ragazza così bella? Il piano del protagonista di Cibo, ragazze e tutto quello che non posso avere (Biancoenero Edizioni, traduzione di Daniele Troilo) di Allen Zadoff appare perfetto: entrare nella squadra di football americano della scuola; diventare popolare; conquistare la ragazza dei propri sogni. Ma come si fa a diventare ciò che veramente si vuole essere? Questa è la vera domanda cui deve rispondere…

Diario di una schiappa. Disastro totale

Torna Greg, il protagonista della serie bestseller Diario di una Schiappa di Jeff Kinney. Grazie a un’eredità inaspettata la famiglia Heffley ha l’occasione per fare grandi cambiamenti a casa, ma una volta buttati giù i muri, sorgono un sacco di problemi: legno marcio, muffa tossica, creature indesiderate e qualcosa di ancora più sinistro… I lavori di ristrutturazione sono un vero disastro! C’è una sola cosa da fare: trasferirsi. Ma sarà la scelta giusta? E Greg sarà contento di vivere in un nuovo quartiere, lontano dalla sua scuola e da Rowley?

Il duello

Una storia sullʼinvincibile forza del passato e sullʼimportanza dei ricordi, perduti eppure sempre vivi nella mente e nel cuore degli uomini. La racconta David Grossman ne Il duello (Oscar Junior Mondadori, in una nuova edizione, con la traduzione di Daria Merlo e le illustrazioni di Serena Riglietti)). Il grande scrittore israeliano ci presenta un protagonista particolare, che a 12 anni passa più tempo con lʼanziano ospite di una casa di riposo che con i suoi coetanei. Per David, ragazzino sensibile e riflessivo, lʼamicizia con il signor Rosenthal è davvero speciale.

Il mondo ha bisogno delle ragazze

Il mondo ha bisogno delle ragazze (Settenove) di Alessandra Spada, architetta e scrittrice, è allo stesso tempo un diario, una raccolta di racconti e un quaderno di attività: un libro per ispirare i pensieri creativi e quelli coraggiosi, ma anche per accogliere dubbi e paure. Le giovani lettrici troveranno spazio per scrivere e disegnare qualche esperienza utile a comprendere il corpo che cambia, le emozioni che a volte le travolgono, le relazioni con se stesse e con il mondo che le circonda.

Madelief – Un cervello di maccheroni

La banda di Tom e quella di Eddie lo Svitato sono in guerra. Tra agguati, battaglie e spedizioni segrete, Madelief dimostra ben presto il suo coraggio. Eppure, a volte le capita di sentirsi un po’ strana: possibile che sia innamorata? Madelief – Un cervello di maccheroni (Carmelo Zampa edizioni, illustrato da Marta Baroni e tradotto da Valentina Freschi) è firmato da Guus Kuijer, autore vincitore dell’Astrid Lindgren Memorial Award. Nato ad Amsterdam nel 1942, Kuijer ha debuttato come autore per ragazzi nel 1975 con Madelief – Lanciare le bambole.

Questo libro è anti-razzista

Chi sono io? Chi sono gli altri? Cosa è normale? Possiamo essere uguali e diversi? Qual è il mio spazio nel mondo? Sono domande che ci accompagnano per tutta la vita. Questo libro è anti-razzista (Sonda) di Maria Teresa Milano è un’immersione nel vasto mondo dei pregiudizi e delle discriminazioni. Protagonista l’ironia di Robin, il simpatico alieno disegnato da Gud…

100 donne migranti che hanno cambiato il mondo

Il nuovo volume della serie bestseller (che ha aperto un filone editoriale protagonista negli ultimi anni) Storie della buonanotte per bambine ribelli (Mondadori, tradotto da Loredana Baldinucci e Simona Brogliè, e con i disegni di 70 illustratrici diverse) è dedicato alle donne che hanno lasciato un’impronta nel mondo dopo aver attraversato i confini del proprio paese, alcune per trovare nuove e migliori opportunità, altre per il bisogno di sfuggire a situazioni difficili. Tra le storie contenute in questo volume troviamo Josephine Baker, ballerina e attivista, Asma Khan, rinomata chef, Alice Guy, la prima regista della storia, e ancora Rihanna, la fumettista Marjiane Satrapi e tante altre.

Mustang

Mustang (il Castoro) è il nuovo libro per ragazzi di Marta Palazzesi, vincitrice del Premio Strega Ragazzi 2020. Mustang è la storia di Robb, ragazzo di 13 anni che vive nella piantagione di cotone dello zio, di Aimery, giovane schiavo della piantagione che sogna la libertà e di Ako, ragazza che sa combattere per quello in cui crede. I tre, tra loro diversissimi, scoprono di voler cercare ciascuno la propria strada e al tempo stesso lottare per un ideale comune: la libertà; la loro e quella di un meraviglioso branco di Mustang.

Il giovane Napoleone

“E tu, che bambino eri?”. Ne Il giovane Napoleone (Gallucci) di Ernesto Ferrero (scrittore ed ex direttore del Salone del Libro di Torino), sollecitato a Sant’Elena dalla piccola Betsy, Napoleone racconta la propria infanzia. Parla del suo nome che faceva ridere i compagni. Del cognome italiano che non piaceva ai francesi. Della tribù di fratelli e sorelle. Del coraggio della madre e dei sogni del padre. E di come si preparò, da ragazzo, a diventare imperatore e mutare il corso della Storia.

La vendetta delle orfanelle maleducate

Sei sola al mondo, e ti spediscono alla Casa per Orfanelle Maleducate Gelsomina Letizia di Corampopuli. La tua vita è uno schifo, o no? Sì, secondo Arietta, Rox, Tonja e Lupe, finite in una casa che cade a pezzi, con un tutore mefitico e l’obbligo di sopportarsi. Fino al giorno in cui un tornado ammacca ulteriormente la casa, ma fa anche sparire le incomprensioni (e il tutore). Le ragazze dicono basta al destino di orfanelle guidate da adulti tirannici e norme ferree. È ora di costruirsi da sole Casa Tornado, dove le regole sono inventate in base ai gusti… e quel che conta davvero è scoprirsi ogni giorno un po’ più forti insieme. In libreria per il nuovo marchio Marietti Junior La vendetta delle orfanelle maleducate, scritto da Carolina Capria e illustrato da Martina Naldi.

Una casa sulle ruote

Felix ha tredici anni, e la sua casa non è come quella degli altri ragazzi: ha le ruote, è molto piccola, e non c’è mai molto da mangiare. Felix vive in un furgone. Ma è un segreto: nessuno lo sa, a parte lui e la sua mamma. Una vita difficile, ma Felix ha un piano e, soprattutto, un cuore grande… La sua storia è raccontata da Susin Nielsen, che ha vinto numerosi premi con i suoi cinque libri per ragazzi, in Una casa sulle ruote (Il Castoro, traduzione di Claudia Valentini).

Blu. Un’altra storia di Barbablù

Tutte le fiabe sono inquietanti, molte mettono paura. “Barbablù” è di certo una delle più potenti: una macchia di sangue su una chiave d’oro, le mogli uccise e appese come mantelli ai ganci nella segreta, e tutto ciò, come succede nelle fiabe, senza che ne sappiamo il perché. La conferma dalla riscrittura di Beatrice Masini, scrittrice, traduttrice, giornalista e direttore editoriale della Bompiani: Blu. Un’altra storia di Barbablù (Pelledoca Editore) è illustrato da Virginia Mori.

Non sono sfigato



A novembre il marchio tre60 inaugura una nuova collana di narrativa per ragazzi: il progetto si apre con con Non sono sfigato, primo volume della serie inglese bestseller “Gigi de Sfigatis” (in inglese Barry Loser), con cui Jim Smith ha vinto il Roald Dahl Funny Prize. Come abbiamo raccontato, al primo titolo della serie seguiranno nella stessa collana, nel 2021, Non sono per niente uno sfigato e Non sono più uno sfigato.

Noi umani

Noi umani – Storie, meraviglie e invenzioni delle antiche civiltà (Editoriale Scienza) è un grande libro illustrato, scritto da Jonny Marx e illustrato da Charlie Davis. Accompagna i giovani lettori attraverso i continenti alla scoperta nostri antenati, che ci hanno lasciato in eredità una serie incredibile di invenzioni, tecnologie e comportamenti, che oggi sono un patrimonio prezioso per l’umanità intera.

Il canto dell’albero

Un canto di libertà e amore per la natura, un albo che ci parla di ecologia, avventura e rispetto per l’ambiente: parliamo de Il canto dell’albero (Salani) di Coralie Bickford-Smith (tra le altre cose, prestigiosa designer di copertine alla Penguin Books): il grande albero al centro della giungla è la casa degli uccelli, che passano cantando tra le sue fronde i mesi di siccità. Un giorno uno di loro si domanda: ‘Che cosa ne è dell’albero, quando noi lo lasciamo?’ È l’inizio del suo viaggio alla scoperta delle creature che popolano il tronco, i rami, le radici. Le loro storie, intrecciate in melodiose canzoni, raccontano la relazione profonda che lega l’albero a tutti gli animali della giungla, dalle minuscole lucciole ai maestosi ghepardi, dalle scimmie curiose agli incantevoli pavoni.

La scimmia dell’assassino



La scimmia dell’assassino (Iperborea, traduzione di Laura Cangemi) di Jakob Wegelius, scrittore e illustratore svedese, è un romanzo d’avventura che sa riportare il lettore indietro nel tempo, alle ore passate in compagnia dei romanzi di Jules Verne ed Emilio Salgari: Sally Jones è non solo un’amica leale, ma anche una persona straordinaria. In tuta da lavoro o con un turbante indiano, questa specialissima gorilla si muove tra gli umani senza mai parlare ma capendo sempre tutto quel succede attorno a lei. È la macchinista della nave mercantile Hudson Queen, la barca di Henry Koskela, un marinaio finlandese conosciuto con il soprannome di Capo e suo più grande amico. Ma il lavoro che si sono procurati a Lisbona e che vale un sacco di soldi finisce male e il Capo viene ingiustamente condannato per l’omicidio del misterioso faccendiere portoghese Alphonse Morro. Per Sally questo è l’inizio di una lunga e difficile battaglia per la sopravvivenza e per riscattare il nome del Capo…

Achille



Giovanni Nuccilavora nel campo editoriale occupandosi di narrativa italiana e di editoria per bambini e ragazzi. Già autore di Ulisse. Il mare color del vino, ora torna per Salani con un libro su Achille e le sue fragilità, la sua umanità luminosa, la sua forza e la sua alterità. Nucci si confronta con l’Iliade, semplificandola e avvicinandola a noi.

Manuale di sopravvivenza alle scuole medie

Oliva Riva, la simpatica protagonista del Manuale di sopravvivenza senza genitori, ha una nuova sfida da affrontare: le scuole medie. Cambia la scuola, cambia il corpo, cambiano le relazioni con gli altri… Manuale di sopravvivenza alle scuole medie (Marcos y Marcos) è il nuovo libro di Sarah Spinazzola.

Il disegnatore di Nuvole

Esce per Edizioni Piuma Il disegnatore di Nuvole, romanzo d’esordio di Giorgia Simoncelli, primo libro della nuova collana I codici, dedicata ai mondi fantastici che si muovono tra distopie, ucronie, fantascienza e steampunk. La collana proseguirà con Dastan verso il mare di Laura Scaramozzino ed Everlasting di Juliette Pierce. Si tratta di un progetto ispirato alla letteratura di mondi possibili e alternativi per un pubblico di lettori under 14, ha spiegato l’editrice Francesca Di Martini: “Il messaggio che veicola il romanzo è importante, perché spinge a non mettere mai da parte i propri sogni per arrivare fino in fondo alle proprie convinzioni”.

Emma e Dario trovano la fiducia in se stessi

Non sarebbe bello sentirsi più sicuri delle proprie capacità e vivere divertendosi, anche quando qualcosa non va come vorremmo? Una soluzione c’è: bisogna imparare a sbagliare… Le storie di Emma e di Dario aiuteranno i giovani lettori a capire che in molti si sentono come loro. E grazie a tanti giochi ed esercizi, scopriranno che fare errori è normale, e che anche gli sbagli possono renderci felici… In libreria per Fabbri Emma e Dario trovano la fiducia in se stessi di Stefania Andreoli.