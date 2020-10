I libri per bambini, con le loro storie semplici e profonde, e le illustrazioni capaci di far volare la fantasia, sono amati da grandi e piccoli. Ecco una selezione di libri per bambini e bambine pubblicati nel 2020 ideali per fasce d’età che vanno dai 12 mesi ai 7 anni. Tra albi illustrati, audiolibri, grandi classici rivisitati e novità di autori molto amati

L’ Ickabog, J. K. Rowling

Pippi Calzelunghe, Astrid Lindgren

La bora e il ragioniere, Gianni Rodari e Sara Paschini

Guarda sotto il letto se c’è della poesia, Ruth Krauss e Sergio Ruzzier

Le radici dell’amore, Dalai Lama e Bao Luu

Che fine hanno fatto i dinosauri?, Francesco Barberini e Davide Bonadonna

L’aquila che non voleva volare, James Aggrey e Wolf Erlbruch

La guerra, José Jorge Letria e André Letria

Mostri di casa, Annalisa Strada

La serie di Baby Shark

Ti conosco mascherina, Ilaria Capua

Io non sono sola, Mila Venturini e Naida Mazzenga

Banksy, Fausto Gilberti

Che paura, nonno!, James Flora

Lolò, il principe delle fate, Magda Szabò

Alto o basso? Un libro per imparare gli opposti, Anna Casalis e Giuliana Donati

Aladino e la lampada magica, Nadia Terranova e Lorenzo Mattotti

Ascolta, Cori Doerrfeld

Un sassolino nel cuore, Sara Trofa e Simona Mulazzani

Ovetto perfetto, Jory John e Pete Oswald

L’incredibile corsa dello sciroppo, Alex Cousseau e Charles Dutertre

L’uovo nero, di Sante Bandirali e Alicia Baladan

Piripuù bibi, Emanuela Bussolati

Ci sono gli orsi in Africa?, Satomi Ichikawa

Tutto il mondo… e io!, Ingela P, Arrhenius

Se un bambino, Davide Musso e Anna Forlati

Tra le ultime pubblicazioni nel mondo dei libri per bambini troviamo poetici albi illustrati, rivisitazioni di grandi classici, testi pensati per aiutare i genitori a far capire cos’è il coronavirus, così come libri con finestrelle, libri con la morale, audiolibri, e libri per comprendere le emozioni e per superare insieme alcune importanti fasi della vita di un bambino.

In questo percorso di lettura trovano spazio sia libri per bambini dai 12 mesi, sia per testi per bambini della scuola dell’infanzia, sia volumi pensati per piccoli che frequentano le elementari. (Per chi invece è in cerca di una selezione di nuovi libri per bambini e ragazzi dagli 8 anni in su, ecco una selezione con alcune tra le più interessanti ultime uscite in tema di libri per ragazzi.)

Ecco le trame e qualche informazione in più su alcune delle novità del 2020 in fatto di libri per bambini:



L’ultima fiaba di J. K. Rowling, arricchita dalle migliori illustrazioni inviate dai più piccoli alla scrittrice. In libreria dal 10 novembre



Il regno di Cornucopia una volta si poteva definire il più felice del mondo, con ricchezze in abbondanza, cibo così buono da far emozionare di gioia chi lo mangiava, e un re con dei baffi bellissimi. Ai suoi confini si trovavano le Paludi nebbiose del Nord, dove una leggenda narrava che ci vivesse il terribile Ickabog, alto come due cavalli, dagli occhi infuocati e con gli artigli affilati come rasoi. Ma cosa può accadere quando una leggenda diventa realtà?

(Salani, traduzione di Valentina Daniele)

Libro per bambini dai 6 anni in su

In occasione dei 75 anni dall’uscita di questo classico per bambini e ragazzi, la versione audiolibro letta da Lucia Mascino

Trecce color carota, una costellazione di lentiggini sulle guance, una scimmietta sulla spalla e ovviamente delle calze molto lunghe. Per chi ancora non sa di chi stiamo parlando l’ascolto di questo audiolibro rappresenta l’occasione perfetta per rimediare; chi invece trova questa descrizione inconfondibile in questa edizione troverà otto capitoli in più in cui esplorare le avventure di Pippi Calzelunghe, Annika e Tommy.

(Salani, traduzione di Donatella Ziliotto e Annuska Palme Sanavio)

Libro per bambini dai 7 anni in su

Una storia che insegna a non sottovalutare ciò che rende ognuno speciale, da uno dei più grandi scrittori per l’infanzia della narrativa italiana

Cos’è la bora? Un impetuoso vento che soffia anche a Trieste, dove oltre che rubare i cappelli e far tremare i vetri dei palazzi, è capace di far volare il leggero ragionier Franza. Ma chi può credere davvero che un uomo possa essere portato via dal vento? Chi è davvero capace di vedere nel ragioniere ciò che lo rende speciale? Un racconto sul valore della libertà e di chi si batte per essa.

(Emme edizioni)

Libro per bambini dai 4 anni in su

Guarda sotto il letto se c’è della poesia, Ruth Krauss e Sergio Ruzzier



Incoraggiamenti per i più piccoli ideati e posizionati in ordine alfabetico da Ruth Krauss, una delle più celebri autrici per bambini.

Un libro per bambini coposto da piccole frasi simboliche pensate per infondere ottimismo e positività, spunti che si propongono di insegnare ai più piccoli a sentirsi a loro agio nel mondo e a non lasciarsi spaventare dalle sfide che il percorso gli presenta davanti. Le illustrazioni, che infondono tenerezza, presentano animaletti alle prese con le difficoltà che la vita può presentare e con la poesia che si può sempre trarre da queste.

(TopiPittori)

Libro per bambini dai 4 anni in su

Questo libro per bambini raccoglie le lezioni di vita del Dalai Lama, che si rivolge ai più piccoli per promuovere il senso di unione tra le persone

Gyatso Tenzin, monaco buddhista e attuale Dalai Lama, in questo volume condensa gli insegnamenti che ha tratto dalle sue visite in numerose nazioni, in cui ha incontrato bambini di tutto il mondo, condivide episodi della sua infanzia e esprime ai più piccoli le lezioni che la sua esperienza di monaco buddhista gli ha insegnato.

(Nord-Sud)

Che fine hanno fatto i dinosauri?, Francesco Barberini e Davide Bonadonna

Alcune tra le più recenti scoperte scientifiche riguardanti il mondo di dinosauri raccontate ai bambini

I dinosauri pur essendosi estinti molto tempo prima della nascita del genere umano, sono ben presenti nell’immaginario comune, che ce li ha tramandati come giganti lucertole. Li avreste mai immaginati svegli, scattanti e sopratutto piumati? Francesco Barberini, giovane divulgatore, racconta quello che la scienza ci ha recentemente insegnato sulla natura dei dinosauri, all’interno di un volume illustrato pieno di colori.

(Salani)

Libro per bambini dai 7 anni in su

Un racconto sull’importanza di essere se stessi, illustrato da uno dei più importanti disegnatori europei, vincitore del premio Hans Christian Andersen

Quando un uomo si reca in montagna alla ricerca di un uccellino da portare con sé, trova un acquilotto, che decide di allevare nel recinto con le sue galline. Ed è così che l’acquilotto, una volta diventato adulto, si comporta come le galline con cui è cresciuto. Fin quando un giorno, in alta montagna, l’aquila rivolgerà i propri occhi al sole, rendendosi finalmente conto della propria natura…

(Salani)

Libro per bambini dai 3 anni in su



Un poeta e un illustratore, padre e figlio, raccontano la guerra ai più piccoli, affinché si accenda in loro il desiderio della pace

La guerra è qualcosa di reale, che irrompe e distrugge la vita delle persone che ne vengono travolte. Nasce dal rancore e dall’ambizione, e si presenta con aspetto angosciante. Un padre poeta offre lirismo delle parole, il figlio illustratore la bellezza essenziale del disegno, per spiegare ai bambini un oggetto pauroso che ci riguarda da vicino, e per educarli a disprezzarlo in vista della pace.

(Salani, traduzione di Vivian Lamarque)

Libro per bambini dai 7 anni in su



Ventiquattro storie per piccoli e grandi impavidi che non hanno paura a guardare sotto al proprio letto

Sono millenni che i mostri si allenano a nascondersi al meglio: sotto al letto, dentro all’armadio, tra gli ingranaggi di un elettrodomestico…queste ventiquattro storie per bambini sfidano i più coraggiosi a stanarli e conoscerli, dalla comodità del proprio divano.

(Nord-Sud)

Libro per bambini dai 7 anni in su

La serie di Baby Shark

Una serie di libri per i piccolissimi con protagonista Baby Shark, uno squaletto pronto ad affrontare le avventure del mare

Baby Shark e i colori del mare è il primo di una serie di libri per bambini in età prescolare ambientata in un coloratissimo ambiente sottomarino. In questo volume si può andare alla scoperta del mondo e degli amici di Baby Shark: per saperne di più sulle sue avventure si può proseguire con Baby Shark e il pesciolino e Baby Shark e l’orchestra di famiglia.

Libro per bambini dai 3 anni in su

(Ape Junior)

Un libro scritto da Ilaria Capua, nota scienziata italiana, per far capire anche ai più piccoli il virus e l’importanza di proteggersi



Che cos’è questo nuovo virus da cui ci dobbiamo proteggere? Dove lo possiamo trovare? Perché è tra di noi, e come possiamo difendere noi stessi e le persone che ci stanno intorno? Questo libro gioco con slider e finestrelle può guidare ogni adulto a raccontare meglio ai bambini cosa ci sta accadendo e come affrontare in sicurezza questo momento.

Libro per bambini dai 3 anni in su

(La Coccinella)

Io non sono sola, Mila Venturini e Naida Mazzenga

Un libro che affronta il tema della gelosia che può nascere nei fratelli e nelle sorelle maggiori alla nascita di un nuovo piccolo componente della famiglia

“Giulia, sei contenta della nascita della tua sorellina? Ora non sei più sola!” si sente dire Giulia, che però sola non si era mai sentita. Quello che gli adulti le mostrano come un percorso gioioso è vissuto inizialmente come una fonte di rinunce, ma questo racconto guida Giulia a rendersi conto che la sorellina sarà anche fonte di nuove e piacevoli emozioni.

(Biancoenero)

Libro per bambini dai 5 anni in su

Banksy, Fausto Gilberti



Un nuovo volume della serie di Fausto Giliberti dedicata ad alcuni dei più noti protagonisti dell’arte contemporanea

Fausto Giliberti, pittore e autori di libri per bambini, ha già dedicato in passato ai più piccoli dei volumi pensati per farli avvicinare all’arte contemporanea, tra i quali per esempio quelli dedicati a Jackson Pollock, Marcel Duchamp e Lucio Fontana. Questa è la volta di Bansky, autore dall’identità sconosciuta celebre per le opere dipinte sui muri di tutto il mondo con le bombolette spray, spesso a tema di critica sociale.

(Corraini)

Che paura, nonno!, James Flora

Che succede quando è il proprio nonno il miglior narratore di storie di paura in circolazione?

Dalla matita di un illustratore di copertine jazz, una collezione di storie di paura arricchite da disegni dettagliatissimi e simpatici. Scheletri danzanti, streghe dal naso verrucoso, spettri puzzolenti, lupi mannari ghiottoni e brutti ragni pelosi: tutte creature che incuterebbero un sacco di paura, ma che tra le braccia del proprio nonno diventano buffe e spassose.

(Cliquot, traduzione di Marina Pirulli)

Lolò, il principe delle fate, Magda Szabò

Un romanzo illustrato per i più piccoli, contro la dittatura

Lolò è il figlio della regina delle fate, ma il suo più grande desiderio è quello di diventare un bambino reale. I suoi sogni però devono essere messi da parte per un po’, perché un perfido mago vorrebbe impossessarsi del mondo delle fate. Lolò troverà il coraggio e insieme ad amici fantastici e animali magici affronterà il nemico del suo regno.

(Anfora, traduzione di Vera Gheno e postfazione di Antonella Cilento)

Alto o basso? Un libro per imparare gli opposti, Anna Casalis e Giuliana Donati

Un libro a finestrelle dedicato alla scoperta degli opposti

Un libro gioco che svolge anche una funzione educativa: Alto o basso? con l’aiuto delle coloratissime illustrazioni e delle finestrelle, sarà un ottimo compagno nel viaggio di ogni bambino curioso alla scoperta degli opposti.

(Dami)

Libro per bambini dai 3 anni in su

Aladino e la lampada magica, Nadia Terranova e Lorenzo Mattotti



Una riscrittura della novella orientale dalla penna di Nadia Terranova

Partendo dalla versione contenuta nella raccolta di novelle delle Mille e una notte, Nadia Terranova si è prestata ad una riduzione nella sua versione originale della storia che più di tutti ci ha insegnato l’importanza di cogliere nel mondo giusto le occasioni che ci troviamo di fronte, mantenendone il sapore esotico e riproponendola però con un linguaggio contemporaneo.

(Orecchio acerbo)

Libro per bambini dai 5 anni in su

Ascolta, Cori Doerrfeld

Una storia sull’importanza dell’amicizia e dell’ascolto

Il piccolo Timmy è protagonista con il suo amico coniglio di questa storia che aiuta i più piccoli a fare proprie le emozioni legate all’amicizia e al bisogno di essere ascoltati. Il coniglio saprà stare accanto a Timmy come un vero amico, facendo sì che Timmy possa imparare a chiedere aiuto e ad affrontare con successo anche i momenti più difficili.

(Il Castoro, traduzione di Loredana Baldinucci)

Libro per bambini dai 2 anni in su





Un sassolino nel cuore, Sara Trofa e Simona Mulazzani



Un libro sull’importanza del calore che sa regalare la presenza degli amici sinceri

Anche ai bambini capita di sentirsi malinconici, tristi o preoccupati, proprio come il protagonista di questo libro, il coniglio. I suoi amici animali tra una domanda gentile, una spinta sull’altalena, un po’ di solletico cercano di farlo stare meglio, facendogli scoprire come sia facile far volare via un brutto momento quando ci sono degli amici a fianco a te.

(Terre di mezzo)

Libro per bambini dai 3 anni in su

Ovetto perfetto, Jory John e Pete Oswald



Un racconto pensato per i bambini che sentono su di sé l’ansia della perfezione

A volte le aspettative che ruotano attorno a un bambino possono spingerlo all’ansia di dover essere sempre bravo, preciso, responsabile e attento, impresa tutt’altro che facile. Perché proprio se sei un ovetto del tutto perfetto, il guscio è più facile che si rompa…

(HarperCollins Italia)

Libro per bambini dai 4 anni in su

L’incredibile corsa dello sciroppo, Alex Cousseau e Charles Dutertre



Un albo illustrato che racconta una grande corsa di fantasiosi veicoli nel bel mezzo della foresta

Un invito a perdersi tra le bellissime illustrazioni e le creature che popolano la foresta…colpi di scena, imprevisti, slanci atletici e fantastici mezzi meccanici rendono la sfida super appassionante. Chi sarà il vincitore dell’incredibile corsa dello sciroppo?

(Sinnos, traduzione di Federico Appel)

Libro per bambini dai 4 anni in su

L’uovo nero, di Sante Bandirali e Alicia Baladan



Una versione illustrata della fiaba dello scrittore ottocentesco Luigi Capuana

Che succede quando un giorno una gallina fa un uovo nero e uno bianco? Cosa accade quando quest’uovo finisce nelle mani del re e della regina? Una fiaba piena di umorismo che facendo ridere grandi e piccini saprà insegnare a tutti il valore della diversità.

(Uovonero)

Libro per bambini dai 5 anni in su

Piripuù bibi, Emanuela Bussolati



Un libro che invita alla creazione, attraverso la storia, di un momento di condivisione tra adulti e piccoli lettori

In questo libro giocoso non troverete parole in italiano, ma in una lingua inventata, pensata per stimolare gli adulti a giocare con l’intonazione della voce e con le espressioni del viso, e perché no, lasciandosi andare a un pizzico di improvvisazione…Piripù So e Piripù Be in questo volume si trovano ad affrontare la gioia e le preoccupazioni che porta con sé la nascita del piccolo Piripù Bibi, sempre a caccia di guai!

(Carthusia)

Libro per bambini dai 12 mesi in su

Ci sono gli orsi in Africa?, Satomi Ichikawa

Un’avventura tra gli animali della savana per il piccolo e coraggioso Meto

Meto abita con la sua famiglia vicino alla savana: quando un giorno una famiglia proveniente da molto lontano arriva nel suo villaggio, Meto conosce un animale che non aveva mai visto: un orsacchiotto di peluche, stretto tra le braccia di una bambina straniera. Quando ripartendo, la famiglia dimenticherà l’orsetto di peluche, Meto si armerà di coraggio e attraverserà tutta la savana per riportarglielo.

(Babalibri, traduzione di Federica Rocca)

Libro per bambini dai 4 anni in su

Tutto il mondo… e io!, Ingela P, Arrhenius

Un libro arricchito da illutrazioni pop up e alette da sollevare, capace di incuriosire ogni bambino

Come si può scoprire divertendosi i nomi dei colori, delle forme, dei contrari e del corpo umano? Con un libro gioco pieno di simpatiche illustrazioni e di alette che nascondono tante nuove parole da imparare con allegria.

(Gallucci)

Libro per bambini dai 5 anni in su

Se un bambino, Davide Musso e Anna Forlati



Una storia che insegna ad arginare i pregiudizi grazie alla presenza di diverse prospettive

Basta davvero non essere come tutti gli altri per essere sbagliati? Certo che no: questo racconto insegna che ognuno è diverso, e proprio lì sta il suo valore. Per capirlo e abbandonare i pregiudizi basta aprire la mente e cercare sempre l’incontro con chi ci sta a fianco.

(Settenove)

Libro per bambini dai 6 anni in su