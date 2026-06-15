Editoria: il successo in Cina dei libri per bambini e ragazzi italiani

I libri per bambini e ragazzi trainano la vendita di diritti di traduzione dall’Italia alla Cina, terzo Paese di riferimento, dietro solo alla Spagna e alla Francia. E dal 17 al 21 giugno è in programma l’edizione 2026 della Beijing International Book Fair – I particolari

I libri per bambini e ragazzi trainano la vendita di diritti di traduzione dall’Italia alla Cina, terzo Paese di riferimento nel 2024 con 495 titoli, dietro solo alla Spagna (1.053) e alla Francia (511).

Il mercato dei libri per bambini e ragazzi copre il 65% di tutte le vendite, la saggistica il 24%, la narrativa il 5%, gli illustrati il 3%, i fumetti 2%, la manualistica 2%. Sono questi i numeri, a cura dell’Associazione Italiana Editori, con cui l’Italia si presenta alla Beijing International Book Fair (BIBF) 2026, dal 17 al 21 giugno presso il China National Convention Center.

Il Padiglione Collettivo Italiano è organizzato da ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane con la collaborazione di AIE e ospiterà gli espositori Acoma Books, Eli srl, Edizioni Erickson, Istituto della Enciclopedia Italiana – Treccani spa, Nina srl, Reggio Children srl.

La sala eventi del Padiglione Italiano accoglie una ricca agenda di appuntamenti: si parte il 17 giugno alle ore 10 con l’incontro “Opportunities and Perspectives for Italian Publishing in the Chinese Market”. Intervengono, dopo i saluti introduttivi di Francesco Pensabene, Commissario per il Commercio Estero e Coordinatore per Cina e Mongolia dell’Ambasciata d’Italia a Pechino, Sua Eccellenza Massimo Ambrosetti, Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica Popolare Cinese, Filippo La Rosa, Vice Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Wen Hongwu, Amministratore Delegato di China Publishing Group Co., Federico Roberto Antonelli, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino, Wang Shaohua, Amministratrice Delegata di Sidee Cultural Communication Co, Paola Seghi, Responsabile Relazioni Internazionali di AIE.

Segue la cerimonia del taglio del nastro, in occasione della quale l’attrice Giulia Poeta interpreterà una selezione di due poesie tratte dai Canti di Giacomo Leopardi, con la partecipazione del professore Wen Zheng.

L’edizione 2025 della BIBF ha registrato una partecipazione di 300mila visitatori, oltre 1.700 espositori (64,7% dei quali erano internazionali, da 80 paesi) e 1.000 eventi organizzati in fiera.