asili nido
Scuola

Libri negli asili: #ioleggoperché apre a tutti i nidi d’Italia. Dal 7 al 15 novembre le donazioni

Scuola
di Redazione Il Libraio 29.07.2026

“Investire nella lettura fin dalla primissima infanzia significa costruire le basi dei lettori di domani”. Dopo quattro anni di sperimentazione, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, #ioleggoperché apre per la prima volta le iscrizioni a tutti gli asili nido italiani. Le strutture educative per la fascia 0-3 anni di tutto il Paese potranno aderire all’iniziativa sociale dell’Associazione Italiana Editori a favore delle biblioteche scolastiche e partecipare alla campagna nazionale di donazione di libri in programma dal 7 al 15 novembre 2026 – I particolari

Dopo quattro anni di sperimentazione, #ioleggoperché (di cui ilLibraio.it è media partner sin dalla prima edizione) apre per la prima volta le iscrizioni a tutti gli asili nido italiani. Dal primo settembre le strutture educative per la fascia 0-3 anni di tutto il Paese potranno aderire all’iniziativa sociale dell’Associazione Italiana Editori a favore delle biblioteche scolastiche e partecipare alla campagna nazionale di donazione di libri in programma dal 7 al 15 novembre 2026.

L’ingresso di tutti i nidi italiani “segna una nuova fase per #ioleggoperché che, dopo dieci anni al fianco delle scuole”, si legge in una nota.

Può interessarti anche

Promozione della lettura e sostegno alle biblioteche scolastiche: verso l'11esima edizione di #IoLeggoPerché
Redazione Il Libraio 25.06.2026 Promozione della lettura e sostegno alle biblioteche scolastiche: verso l'11esima edizione di #IoLeggoPerché

L’apertura nazionale è resa possibile grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, che dal 2022 ha accompagnato lo sviluppo di #ioleggoperchéLAB-NIDI, il progetto sperimentale dedicato ai nidi realizzato in Lombardia e nelle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, territorio di riferimento della Fondazione.

In quattro anni la sperimentazione ha coinvolto fino a 350 asili nido situati nei contesti più fragili di queste aree, contribuendo ad arricchirne le biblioteche e a consolidare la presenza dei libri nella quotidianità educativa. L’estensione del progetto si inserisce nella cornice della sfida di mandato AnitaL’infanzia prima di Fondazione Cariplo, “che sostiene il benessere dei bambini e delle bambine tra 0 e 6 anni, con particolare attenzione alle situazioni di povertà e fragilità sociale ed economica, promuovendo percorsi di crescita individuale e lo sviluppo delle comunità educanti”.

Iscrizione a Il Libraio Scuola
Una nuova newsletter sul mondo della scuola

Letture originali da proporre in classe, approfondimenti, news e percorsi ragionati rivolti ad adolescenti.

Iscriviti ora a Il Libraio Scuola Iscriviti ora a Il Libraio Scuola!

“L’estensione di #ioleggoperché a tutti gli asili nido italiani è il risultato di un percorso costruito insieme ad AIE – ha detto Giovanni Azzone, Presidente Fondazione Cariplo –. L’esperienza ci ha confermato quanto la lettura condivisa fin dai primi anni di vita favorisca lo sviluppo dei bambini e rafforzi il ruolo educativo di famiglie e servizi per l’infanzia. Per questo sosteniamo il progetto nell’ambito di Anita – L’infanzia prima. La forza di #ioleggoperché sta nella sua capacità di trasformare la lettura precoce in una grande pratica comunitaria: un’occasione per coinvolgere cittadini, famiglie, scuole e territori nel sostegno concreto ai nidi e nella diffusione di un’abitudine che arricchisce il presente dei bambini e ne rafforza le opportunità future”.

Scopri la nostra pagina Linkedin

Seguici su Telegram
Scopri la nostra pagina LinkedIn

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it

Seguici su LinkedIn Seguici su LinkedIn

IoLeggoPerché 2026

“Con l’apertura delle iscrizioni a tutti gli asili nido italiani, #ioleggoperché compie un passo importante nel proprio percorso di crescita – ha dichiarato il Presidente AIE, Innocenzo Cipolletta –. Quattro anni di sperimentazione ci hanno dimostrato quanto sia importante portare i libri nei luoghi in cui nasce il primo incontro dei bambini con la lettura. Grazie al sostegno di Fondazione Cariplo tramite la sfida di mandato ANITA possiamo oggi trasformare quella sperimentazione in un’opportunità nazionale. Investire nella lettura fin dalla primissima infanzia significa costruire le basi dei lettori di domani“.

L’esperienza maturata in questi anni, infatti, ha confermato quanto la disponibilità di libri nei nidi favorisca lo sviluppo linguistico, cognitivo e relazionale dei bambini e contribuisca a promuovere il piacere della lettura fin dai primi anni di vita. “Per questo motivo il modello sperimentato viene ora esteso all’intero territorio nazionale, consentendo a tutti gli asili nido italiani di entrare stabilmente nella comunità di #ioleggoperché”.

Può interessarti anche

Oltre 90 libri per bambini del 2026 consigliati
Redazione Il Libraio 17.07.2026 Oltre 90 libri per bambini del 2026 consigliati

I nidi aderenti potranno iscriversi alla piattaforma ioleggoperche.it e, a partire dal 9 settembre, gemellarsi con un massimo di cinque librerie del territorio. Durante la campagna nazionale #ioleggoperché, in programma dal 7 al 15 novembre, famiglie e cittadini potranno acquistare e donare libri destinati alle biblioteche dei nidi aderenti presso le librerie gemellate, contribuendo così a far crescere il patrimonio librario a disposizione dei più piccoli.

Scopri il nostro canale Telegram

Seguici su Telegram
Le news del libro sul tuo smartphone

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Inizia a seguirci ora su Telegram Inizia a seguirci ora

L’ingresso degli asili nido in #ioleggoperché non modifica le modalità del contributo degli editori previste per l’edizione 2026, che interesserà le scuole aderenti di Calabria, Sardegna e Molise nell’ambito dell’azione con cui #ioleggoperché concentra quest’anno una parte del proprio intervento nei territori che hanno registrato finora minori livelli di partecipazione all’iniziativa. I servizi educativi per la fascia 0-3 anni parteciperanno alla campagna attraverso le donazioni dei cittadini e non rientreranno nel contributo degli editori, che resta riservato alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie aderenti.

Scopri le nostre Newsletter

Iscrizione alla Newsletter
Il mondo della lettura a portata di mail

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

scegli la tua newsletter Scegli la tua newsletter gratuita

Libri consigliati

News Correlate

Redazione Il Libraio

Tutti i libri di Mauro Corona: scrittore-bestseller, alpinista e personaggio tv

Un viaggio tra i tanti libri di Mauro Corona, noto scrittore, scultore e alpinista italiano. Un auto…

Bambini e ragazzi
Redazione Il Libraio

Libri da leggere nell'estate 2026: 360 novità consigliate

Quali nuovi libri leggere nell’estate 2026? Quali sono alcuni dei più interessanti romanzi, saggi…

Bambini e ragazzi
Redazione Il Libraio

Oltre 100 libri per ragazzi del 2026 da leggere e regalare: i nostri consigli

Quali sono i migliori nuovi libri per ragazzi e ragazze del 2026 da leggere, consigliare e regalare?…

Bambini e ragazzi

Lista di libri

Tutte le nostre proposte