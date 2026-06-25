Promozione della lettura e sostegno alle biblioteche scolastiche: verso l’11esima edizione di #IoLeggoPerché

Dal 7 al 15 novembre 2026 tornerà #ioleggoperché, l’iniziativa sociale dell’Associazione Italiana Editori (di cui ilLibraio.it è media partner sin dall’inizio) per donare libri alle biblioteche scolastiche. Al via una nuova fase, “orientata a rafforzare l’impatto culturale e sociale” del progetto. Novità per il contributo da parte degli editori: i 100mila libri donati saranno destinati alle scuole aderenti di Calabria, Sardegna e Molise (tra i territori che finora hanno avuto minori opportunità di beneficiare delle donazioni) – I particolari

Tornerà anche nel 2026 #ioleggoperché, l’iniziativa sociale dell’Associazione Italiana Editori a favore delle biblioteche scolastiche, di cui ilLibraio.it è media partner sin dalla prima edizione.

Dal 7 al 15 novembre, cittadini e cittadine, scuole, librerie, editori, istituzioni e media saranno nuovamente chiamati a partecipare a un grande progetto collettivo che, in 10 anni, ha portato in più della metà delle scuole italiane 4,5 milioni di libri e coinvolto, nella sola ultima edizione, 4,2 milioni di studenti.

Una nuova fase per il progetto

Il progetto inaugura con l’11esima edizione una nuova fase “orientata a rafforzare l’impatto culturale e sociale dei libri nelle scuole e nei territori, con l’obiettivo di trasformare sempre più le donazioni in opportunità di lettura, partecipazione e crescita”.

Ricordiamo che l’iniziativa è sostenuta dal Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l’Associazione Librai Italiani (ALI) e il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL). E che è supportata dalle principali emittenti televisive nazionali e dai maggiori gruppi editoriali italiani.

Dal 9 settembre al via i gemellaggi tra le scuole

Scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado e librerie possono già iscriversi sulla piattaforma ioleggoperche.it: c’è tempo fino al 14 ottobre. Dal 9 settembre prenderanno poi il via i consueti gemellaggi tra scuole e librerie e, dal 7 al 15 novembre, tutti potranno acquistare e donare un libro a una delle scuole partecipanti.

Ai libri donati dai cittadini si aggiungeranno come ogni anno i 100mila libri donati dagli editori, ma con una novità. Dopo 10 anni di crescita continua e risultati significativi, #ioleggoperché affianca al suo obiettivo originario – far nascere e crescere le biblioteche scolastiche, portando più libri nelle scuole e contribuendo a formare nuovi lettori – la consapevolezza che “il libro non è il punto di arrivo, ma un punto di partenza“.

Il focus sui territori che hanno avuto minori opportunità di beneficiare del progetto

Per questo, l’edizione 2026 punterà a far sì che attorno ai nuovi libri nascano occasioni di lettura, attività, progetti, momenti di condivisione e di crescita. Allo stesso tempo, grazie ai dati raccolti in questi 10 anni, “il progetto concentrerà una parte del proprio intervento sui territori che hanno avuto minori opportunità di beneficiarne, rafforzandone così l’impatto sociale e il valore per l’intero Paese“.

L’analisi realizzata dall’Ufficio Studi AIE ha infatti evidenziato come alcune aree italiane abbiano beneficiato in misura minore dell’iniziativa. Attraverso un ranking che incrocia diversi indicatori – dalla partecipazione delle scuole alla percentuale di istituti che hanno ricevuto almeno una donazione, fino al numero medio di libri donati per scuola – sono emerse 3 regioni che hanno registrato livelli di attivazione inferiori rispetto alla media nazionale: Calabria, Sardegna e Molise. Per questo motivo quest’anno, al termine della campagna di donazioni che interesserà come sempre l’Italia intera, i 100mila libri messi a disposizione dagli editori saranno destinati alle scuole aderenti di questi tre territori.

Focus su Calabria, Sardegna e Molise

Una scelta che “punta a rafforzare l’impatto complessivo di #ioleggoperché, concentrando risorse aggiuntive nei contesti che finora sono stati meno coinvolti, senza modificarne il carattere nazionale e partecipativo“.

“L’obiettivo”, si legge nella presentazione, “è far crescere il progetto dove oggi è più fragile, per renderlo più forte ovunque, ampliando le opportunità di accesso ai libri e alla lettura e contribuendo a ridurre le differenze ancora presenti nel Paese. Un percorso reso possibile dalla partecipazione della società civile, che rappresenta da sempre il cuore dell’iniziativa: cittadini e cittadine, famiglie, scuole, librerie, editori e istituzioni contribuiscono ogni anno a far crescere #ioleggoperché e, oggi, in uno spirito di solidarietà che coinvolge l’intera comunità del progetto, a sostenere i territori che hanno avuto minori opportunità di beneficiarne”.