bambini, studio, scuola, libri, libro, bambina, bambino, lettura, leggere, ragazzi
Editoria

Promozione della lettura e sostegno alle biblioteche scolastiche: verso l’11esima edizione di #IoLeggoPerché

Editoria
di Redazione Il Libraio 25.06.2026

Dal 7 al 15 novembre 2026 tornerà #ioleggoperché, l’iniziativa sociale dell’Associazione Italiana Editori (di cui ilLibraio.it è media partner sin dall’inizio) per donare libri alle biblioteche scolastiche. Al via una nuova fase, “orientata a rafforzare l’impatto culturale e sociale” del progetto. Novità per il contributo da parte degli editori: i 100mila libri donati saranno destinati alle scuole aderenti di Calabria, Sardegna e Molise (tra i territori che finora hanno avuto minori opportunità di beneficiare delle donazioni) – I particolari

Tornerà anche nel 2026 #ioleggoperché, l’iniziativa sociale dell’Associazione Italiana Editori a favore delle biblioteche scolastiche, di cui ilLibraio.it è media partner sin dalla prima edizione.

Dal 7 al 15 novembre, cittadini e cittadine, scuole, librerie, editori, istituzioni e media saranno nuovamente chiamati a partecipare a un grande progetto collettivo che, in 10 anni, ha portato in più della metà delle scuole italiane 4,5 milioni di libri e coinvolto, nella sola ultima edizione, 4,2 milioni di studenti.

IoLeggoPerché 2026

Una nuova fase per il progetto

Il progetto inaugura con l’11esima edizione una nuova fase “orientata a rafforzare l’impatto culturale e sociale dei libri nelle scuole e nei territori, con l’obiettivo di trasformare sempre più le donazioni in opportunità di lettura, partecipazione e crescita”.

Scopri il nostro canale Telegram

Seguici su Telegram
Le news del libro sul tuo smartphone

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Inizia a seguirci ora su Telegram Inizia a seguirci ora

Ricordiamo che l’iniziativa è sostenuta dal Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l’Associazione Librai Italiani (ALI) e il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL). E che è supportata dalle principali emittenti televisive nazionali e dai maggiori gruppi editoriali italiani.

Dal 9 settembre al via i gemellaggi tra le scuole

Scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado e librerie possono già iscriversi sulla piattaforma ioleggoperche.it: c’è tempo fino al 14 ottobre. Dal 9 settembre prenderanno poi il via i consueti gemellaggi tra scuole e librerie e, dal 7 al 15 novembre, tutti potranno acquistare e donare un libro a una delle scuole partecipanti.

Può interessarti anche

Dal 7 al 16 novembre la decima edizione di #ioleggoperché, per il potenziamento delle biblioteche scolastiche
Redazione Il Libraio 22.10.2025 Dal 7 al 16 novembre la decima edizione di #ioleggoperché, per il potenziamento delle biblioteche scolastiche

Ai libri donati dai cittadini si aggiungeranno come ogni anno i 100mila libri donati dagli editori, ma con una novità. Dopo 10 anni di crescita continua e risultati significativi, #ioleggoperché affianca al suo obiettivo originario – far nascere e crescere le biblioteche scolastiche, portando più libri nelle scuole e contribuendo a formare nuovi lettori – la consapevolezza che “il libro non è il punto di arrivo, ma un punto di partenza“.

Il focus sui territori che hanno avuto minori opportunità di beneficiare del progetto

Per questo, l’edizione 2026 punterà a far sì che attorno ai nuovi libri nascano occasioni di lettura, attività, progetti, momenti di condivisione e di crescita. Allo stesso tempo, grazie ai dati raccolti in questi 10 anni, “il progetto concentrerà una parte del proprio intervento sui territori che hanno avuto minori opportunità di beneficiarne, rafforzandone così l’impatto sociale e il valore per l’intero Paese“.

L’analisi realizzata dall’Ufficio Studi AIE ha infatti evidenziato come alcune aree italiane abbiano beneficiato in misura minore dell’iniziativa. Attraverso un ranking che incrocia diversi indicatori – dalla partecipazione delle scuole alla percentuale di istituti che hanno ricevuto almeno una donazione, fino al numero medio di libri donati per scuola – sono emerse 3 regioni che hanno registrato livelli di attivazione inferiori rispetto alla media nazionale: Calabria, Sardegna e Molise. Per questo motivo quest’anno, al termine della campagna di donazioni che interesserà come sempre l’Italia intera, i 100mila libri messi a disposizione dagli editori saranno destinati alle scuole aderenti di questi tre territori.

Iscrizione a Il Libraio Scuola
Una nuova newsletter sul mondo della scuola

Letture originali da proporre in classe, approfondimenti, news e percorsi ragionati rivolti ad adolescenti.

Iscriviti ora a Il Libraio Scuola Iscriviti ora a Il Libraio Scuola!

Focus su Calabria, Sardegna e Molise

Una scelta che “punta a rafforzare l’impatto complessivo di #ioleggoperché, concentrando risorse aggiuntive nei contesti che finora sono stati meno coinvolti, senza modificarne il carattere nazionale e partecipativo“.

“L’obiettivo”, si legge nella presentazione, “è far crescere il progetto dove oggi è più fragile, per renderlo più forte ovunque, ampliando le opportunità di accesso ai libri e alla lettura e contribuendo a ridurre le differenze ancora presenti nel Paese. Un percorso reso possibile dalla partecipazione della società civile, che rappresenta da sempre il cuore dell’iniziativa: cittadini e cittadine, famiglie, scuole, librerie, editori e istituzioni contribuiscono ogni anno a far crescere #ioleggoperché e, oggi, in uno spirito di solidarietà che coinvolge l’intera comunità del progetto, a sostenere i territori che hanno avuto minori opportunità di beneficiarne”.

Scopri le nostre Newsletter

Iscrizione alla Newsletter
Il mondo della lettura a portata di mail

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

scegli la tua newsletter Scegli la tua newsletter gratuita

Libri consigliati

News Correlate

Stefano Mauri

Torna la rivista Il Libraio: scarica la guida gratuita ai libri per l'estate 2026

Leggi l'editoriale, dal titolo "Il confortante potere della gentilezza", e scarica gratuitamente il …

Editoria
Redazione Il Libraio

Novità per Giunti Odeon a Firenze

Francesca Cinelli subentra a Gabriele Ametrano nella guida della programmazione culturale della libr…

Editoria
Redazione Il Libraio

Festivaletteratura 2026: 300 ospiti in arrivo a Mantova per la 30esima edizione

Tra voci della contemporaneità e ritorni ai classici, a guidare la 30esima edizione del Festivalett…

Editoria

Lista di libri

Tutte le nostre proposte