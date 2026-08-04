Venice Romance Village
Editoria

A settembre, vicino Venezia, arriva il primo “Romance Village” d’Italia

Editoria
di Redazione Il Libraio 04.08.2026

Due giorni dedicati al romance in un villaggio a pochi minuti da Venezia, tra incontri, firmacopie, talk ed emozioni da condividere. A settembre arriva il primo “Romance Village” d’Italia – I particolari e le autrici protagoniste

Arriva a Mestre il Venice Romance Village, un festival per gli appassionati e le appassionate del genere romance.

Atteso a Forte Marghera, il 19 e il 20 settembre, il Romance Village diventa “il primo villaggio letterario interamente dedicato a questo genere”, sempre più spesso protagonista delle classifiche e nelle community online.

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Due giorni di talk, firmacopie e incontri con gli autori e le case editrici più amate del genere, in un villaggio immersivo “che trasforma Forte Marghera in un luogo dove la community del romance si ritrova per un intero weekend”.

Venice Romance Village
Il VeRo – Venice Romance Village – è promosso dall’Associazione Culturale Cometa, in collaborazione con il Comune di Venezia, la Fondazione Forte Marghera e Confcommercio Mestre.

La community TikTok

Due giorni e oltre 50 tra autrici, autori e creator in arrivo, per accendere i riflettori su un genere narrativo che in Italia sta vivendo una crescita senza precedenti. Il romance racconta storie d’amore spesso intrecciate con elementi fantasy, dando vita al cosiddetto “romantasy”, uno dei filoni che più ha trainato il successo del genere negli ultimi anni, soprattutto tra lettrici e  lettori più giovani.

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Un ruolo decisivo, in quest’ascesa, lo ha avuto #BookTok, la community di TikTok nata attorno ai libri, dove migliaia di persone condividono ogni giorno recensioni e consigli di lettura. Autrici e autori del genere sono diventati i punti di riferimento per una community che nasce online, ma che cerca sempre più spesso occasioni per ritrovarsi anche dal vivo: VeRo Village nasce per dare a questa community uno spazio fisico e immersivo pensato su misura.

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Gli ospiti

Tra gli oltre 50 ospiti in programma ci saranno firme apprezzate come Andrea Amadio (@libriconfragole), Karim B, Megi Bulla, Federica Caglioni, Victor Diamandis, Cordelia Evora, A.J. Foster, Karina, Carrie Leighton, Violet Ren, Hazel Riley, Charlotte Rose, Lily Red, Lizzy Snow White, Daniela Volonté.

Spazio anche per il self-publishing e per gli autori emergenti nati su Wattpad, la piattaforma di scrittura online punto di riferimento per la Generazione Z.

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Tre fasce di prezzo

Il VeRo Village offre anche la possibilità di accedere ai firmacopie, curiosare tra gli stand di merchandising e all’interno di una libreria specializzata, fare una pausa nell’area food truck, scattare foto ricordo nei fotobooth tematici o rilassarsi nelle aree dedicate.

L’accesso al VeRo Village prevede tre fasce di prezzo: pass 1 giorno, 32 euro; pass 2 giorni, 52 euro; Gold VIP Experience, 92 euro, con ingresso a entrambe le giornate, priority pass ai talk e gadget esclusivi.

Per agevolare chi arriva da fuori Venezia, è inoltre attiva una convenzione speciale con l’Anda Venice Hostel per soggiornare a prezzi agevolati. Per maggiori dettagli rimandiamo al sito ufficiale veniceromancevillage.it

Un festival “capace di raccontare tutte le sfumature di questo genere”

“Con VeRo abbiamo voluto creare un villaggio in un luogo altamente suggestivo qual è Forte Marghera, un luogo dove lettrici, lettori e autori possano incontrarsi e vivere insieme la loro passione per il romance”, dichiara Alessandro Scarpa, per Associazione Cometa nonché presidente Giovani di Confcommercio Venezia-Rovigo.

“La direzione artistica porta la firma di Alessandro Tridello, anima della libreria Ubik di Mestre, che ha costruito un programma capace di raccontare tutte le sfumature di questo genere. Il nostro obiettivo è far diventare VeRo, edizione dopo edizione, un appuntamento fisso per la community di appassionati del romance”.

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