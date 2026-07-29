Copertina di First lady per caso di Felicia Kingsley (foto di GettyEditorial)
Narrativa

“First Lady per caso”: il nuovo libro di Felicia Kingsley, in arrivo il 25 agosto

Narrativa
di Redazione Il Libraio 29.07.2026

Il 25 agosto arriva in libreria il nuovo libro di Felicia Kingsley, l’autrice più venduta in Italia negli ultimi tre anni. “First Lady per caso” si snoda tra i corridoi di Capiton Hill dove Nathan Edgerton, repubblicano e Nicole Clark, deputata democratica, scopriranno che il confine tra strategia e desiderio può farsi molto sottile in campagna elettorale – I particolari

Felicia Kingsley, la scrittrice più venduta in Italia negli ultimi tre anni, torna in libreria il 25 agosto: First Lady per caso è il titolo del nuovo libro di una delle più autrici di romance più apprezzate.

L’annuncio, preceduto da un post che lasciava lettrici e lettori indovinare il titolo, è arrivato dai social della scrittrice emiliana e della casa editrice che da sempre la pubblica: Newton Compton.

 

First Lady per caso Felicia Kingsley libri ultime uscite settembre 2026

Dopo aver passeggiato per le vie parigine con Nick Montecristo, protagonista di Mezzanotte a Parigi, la scrittrice bestseller cambia completamente ambientazione nel nuovo libro.

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La trama del nuovo libro

Siamo tra i corridoi di Washington, dove Nathan Edgerton è protagonista degli attacchi di Nicole Clark. Lui ha tutto: un cognome storico, un sorriso da copertina e una dinastia repubblicana alle spalle che punta dritto alla Casa Bianca. Peccato che il suo partito sia in macerie e Nate è l’unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata.

Nicole Clark, invece, è una deputata democratica dagli ideali taglienti e la lingua ancora più affilata. Felice come non mai dell’imminente disfatta dei repubblicani, si ritrova però fuori dai giochi, tradita dai suoi stessi alleati che la ritengono “ingestibile”.

Felicia Kingsley First Lady per caso
Felicia Kingsley Mezzanotte a Parigi
Felicia Kingsley L'amante perduta di Shakespeare
Felicia Kingsley Scandalo a Hollywood
Felicia Kingsley Non è un paese per single. Edizione speciale
Felicia Kingsley Due cuori in affitto

Quando un equivoco trasforma i loro scontri a Capitol Hill in un infuocato gossip su una “storia segreta”, i media vanno in delirio. Per Nate, i cui elettori non accetterebbero mai un candidato single, è l’ancora di salvezza. Per Nicole, è la chance per riprendersi la scena e vendicarsi di chi l’ha esclusa. Il patto è semplice: fingere di essere la coppia più innamorata d’America fino alle elezioni. Cosa può andare storto? Nulla, se non che, durante la campagna elettorale itinerante, tra hotel di lusso e cene di gala, il confine tra strategia e desiderio inizia a farsi molto sottile

annuncio First Lady per caso Felicia Kingslay

First Lady per caso entra così nel “Feliciaverso“, facendo compagnia a titoli come Ti aspetto a Central Park, Non è un paese per single (da cui è stato tratto un film) e il più recente Scandalo a Hollywood. L’attesa per il libro si aggiunge a quella per la serie tv, annunciata di recente da Prime Video, che adatta per il piccolo schermo Due cuori in affitto.

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